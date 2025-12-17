РУС
Органы прокуратуры не имеют отношения к сливу интимных фото Шабунина в сеть, - Офис Генпрокурора

Слив фото Шабунина: Офис Генпрокурора опроверг причастность

В прокуратуре заявили, что не имеют никакого отношения к распространению фото с телефона председателя правления ЦПК Виталия Шабунина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом 24 каналу сообщили в Офисе Генпрокурора.

Что известно?

В ОГП отметили, что в случае установления фактов, свидетельствующих о неправомерном использовании материалов досудебного расследования, таким действиям будет дана надлежащая правовая оценка в соответствии с требованиями закона.

В то же время там сказали, что если распространение этих фотографий не имеет отношения к материалам уголовного производства и является следствием нарушения неприкосновенности частной жизни, то расследование таких фактов возможно только на основании заявления потерпевшего.

"На данный момент какие-либо обращения или заявления по этому поводу в Офис Генерального прокурора не поступали.

В то же время публичные попытки безосновательно связать органы прокуратуры с несанкционированным распространением информации из материалов уголовного производства не основаны на фактах и имеют признаки умышленной дискредитации института.

Прокуратура не участвует в информационных кампаниях и не комментирует предположения", - сообщили в Офисе генпрокурора.

Что предшествовало?

Ранее Виталий Шабунин заявил, что ГБР и Офис Генпрокурора слили в соцсети его интимные фото с телефона, изъятого во время обыска.

Дело Виталия Шабунина

Напомним, что 11 июля сотрудники ГБР сообщили о подозрении главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину.

Ранее сообщалось, что ГБР проводит обыск у главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина по месту службы в Чугуевском районе Харьковской области и дома.

Напомним, глава ЦПК рассказывал, что народные депутаты от фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект № 13271-1, который позволит чиновникам избежать наказания за коррупцию после увольнения. Голосовать за него планируют на следующей неделе.

Он также сообщал, что 3 июня 2025 года состоялось очередное заседание Верховной Рады, во время которого фракция "Слуги народа" поддержала ряд скандальных законопроектов.

В феврале 2025 года Шабунин заявил, что его переводят из Киева в Харьковскую область. Он связывает это с критикой власти.

15 июля Печерский районный суд Киева 15 июля избрал для главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина меру пресечения в виде личного обязательства до 20 августа.

13 августа ГБР сообщило о новом подозрении командиру одной из воинских частей Киевской области и вручило обновленное подозрение председателю правления ЦПК Виталию Шабунину.

14 августа в ГБР заявили, что Шабунина будут судить за уклонение от военной службы.

Автор: 

Шабунин Виталий (651) Офис Генпрокурора (2850)
Інтимні фото Шабуні? Пхахахаххааха
17.12.2025 13:37 Ответить
17.12.2025 13:37 Ответить
твої цікавіші, Підлога?
17.12.2025 13:46 Ответить
17.12.2025 13:46 Ответить
Ні, я нє галубаглазий бландін, а лисоватий скуф з зайвою вагою
17.12.2025 13:52 Ответить
17.12.2025 13:52 Ответить
Генпрокурора у відставку!
17.12.2025 13:59 Ответить
17.12.2025 13:59 Ответить
гниди -інваліди ну якось так...
17.12.2025 13:39 Ответить
17.12.2025 13:39 Ответить
Яке відношення мають інтимні фото до служби в армії. Просто смішно. Це ж не розкрадання держави зелею з міндічем? Просто щоб обмарати людину?
17.12.2025 13:40 Ответить
17.12.2025 13:40 Ответить
фото де ?!
17.12.2025 13:42 Ответить
17.12.2025 13:42 Ответить
А якщо він сам і злив, щоби хайпануть, як вам така версія?
17.12.2025 13:43 Ответить
17.12.2025 13:43 Ответить
Так.
А інтимні фото міндіча і єрмака де?
Можна подивитись ?
17.12.2025 13:44 Ответить
17.12.2025 13:44 Ответить
Буде смішно, якщо виявиться, що злив справді здійснили працівники ГП.
Кравченко застрелиться?
У нього має бути пістоль, бо посвідчення УБД він же ж за щось має
17.12.2025 13:45 Ответить
17.12.2025 13:45 Ответить
Ну, як казав герой одного анекдоту, на нет і суда нет...
Кому ж іще вірити, як не офісу генпрокурора!
Хіба прокурор збреше?!
Та ніколи!
17.12.2025 13:45 Ответить
17.12.2025 13:45 Ответить
І все?

То поруште кримінальну справу за фактом, чи не можете?
17.12.2025 13:46 Ответить
17.12.2025 13:46 Ответить
Криминальное дело нужно открыть опираясь только на слова (возможно лживые) подсудимого?
17.12.2025 13:51 Ответить
17.12.2025 13:51 Ответить
Европа заявит что Зеленский диктатор и тиран преследующий антикоррупционеров?
17.12.2025 13:47 Ответить
17.12.2025 13:47 Ответить
Шабуні просто прикро стало, що про нього забули...
17.12.2025 13:49 Ответить
17.12.2025 13:49 Ответить
Дікпіки, чи шо 🤔
17.12.2025 13:50 Ответить
17.12.2025 13:50 Ответить
Прокуратура це зборище ганд.нів і нікчем. Головний серед них Кравченко, який не зміг пройти кваліфікайний екзамен у свій час.
17.12.2025 13:51 Ответить
17.12.2025 13:51 Ответить
І хто ще скаже що в країні війна? Новини, які ми заслужили, блд
17.12.2025 13:53 Ответить
17.12.2025 13:53 Ответить
Звісно, що і ДБР, і прокуратура - це зборище покидьків! Але навіщо дорослий чоловік тримає такі фото на телефоні, доступ до якого можуть отримати не тільки, так звані, правоохоронні органи?
Але Шабунін свого вніс великий вклад у прихід покидьків до влади, то ж тепер нехай «насолоджується»!
17.12.2025 13:57 Ответить
17.12.2025 13:57 Ответить
До вилучення і передачі-мають.
Поширити міг і хтось з знайомих їх. То вже діло техніки-поширити.
17.12.2025 13:58 Ответить
17.12.2025 13:58 Ответить
 
 