Органы прокуратуры не имеют отношения к сливу интимных фото Шабунина в сеть, - Офис Генпрокурора
В прокуратуре заявили, что не имеют никакого отношения к распространению фото с телефона председателя правления ЦПК Виталия Шабунина.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом 24 каналу сообщили в Офисе Генпрокурора.
Что известно?
В ОГП отметили, что в случае установления фактов, свидетельствующих о неправомерном использовании материалов досудебного расследования, таким действиям будет дана надлежащая правовая оценка в соответствии с требованиями закона.
В то же время там сказали, что если распространение этих фотографий не имеет отношения к материалам уголовного производства и является следствием нарушения неприкосновенности частной жизни, то расследование таких фактов возможно только на основании заявления потерпевшего.
"На данный момент какие-либо обращения или заявления по этому поводу в Офис Генерального прокурора не поступали.
В то же время публичные попытки безосновательно связать органы прокуратуры с несанкционированным распространением информации из материалов уголовного производства не основаны на фактах и имеют признаки умышленной дискредитации института.
Прокуратура не участвует в информационных кампаниях и не комментирует предположения", - сообщили в Офисе генпрокурора.
Что предшествовало?
Ранее Виталий Шабунин заявил, что ГБР и Офис Генпрокурора слили в соцсети его интимные фото с телефона, изъятого во время обыска.
Дело Виталия Шабунина
Напомним, что 11 июля сотрудники ГБР сообщили о подозрении главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину.
Ранее сообщалось, что ГБР проводит обыск у главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина по месту службы в Чугуевском районе Харьковской области и дома.
Напомним, глава ЦПК рассказывал, что народные депутаты от фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект № 13271-1, который позволит чиновникам избежать наказания за коррупцию после увольнения. Голосовать за него планируют на следующей неделе.
Он также сообщал, что 3 июня 2025 года состоялось очередное заседание Верховной Рады, во время которого фракция "Слуги народа" поддержала ряд скандальных законопроектов.
В феврале 2025 года Шабунин заявил, что его переводят из Киева в Харьковскую область. Он связывает это с критикой власти.
15 июля Печерский районный суд Киева 15 июля избрал для главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина меру пресечения в виде личного обязательства до 20 августа.
13 августа ГБР сообщило о новом подозрении командиру одной из воинских частей Киевской области и вручило обновленное подозрение председателю правления ЦПК Виталию Шабунину.
14 августа в ГБР заявили, что Шабунина будут судить за уклонение от военной службы.
А інтимні фото міндіча і єрмака де?
Можна подивитись ?
Кравченко застрелиться?
У нього має бути пістоль, бо посвідчення УБД він же ж за щось має
Кому ж іще вірити, як не офісу генпрокурора!
Хіба прокурор збреше?!
Та ніколи!
То поруште кримінальну справу за фактом, чи не можете?
Але Шабунін свого вніс великий вклад у прихід покидьків до влади, то ж тепер нехай «насолоджується»!
Поширити міг і хтось з знайомих їх. То вже діло техніки-поширити.