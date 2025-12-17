Органы прокуратуры не имеют отношения к сливу интимных фото Шабунина в сеть, - Офис Генпрокурора

В прокуратуре заявили, что не имеют никакого отношения к распространению фото с телефона председателя правления ЦПК Виталия Шабунина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом 24 каналу сообщили в Офисе Генпрокурора.

Что известно?

В ОГП отметили, что в случае установления фактов, свидетельствующих о неправомерном использовании материалов досудебного расследования, таким действиям будет дана надлежащая правовая оценка в соответствии с требованиями закона.

В то же время там сказали, что если распространение этих фотографий не имеет отношения к материалам уголовного производства и является следствием нарушения неприкосновенности частной жизни, то расследование таких фактов возможно только на основании заявления потерпевшего.

"На данный момент какие-либо обращения или заявления по этому поводу в Офис Генерального прокурора не поступали.



В то же время публичные попытки безосновательно связать органы прокуратуры с несанкционированным распространением информации из материалов уголовного производства не основаны на фактах и имеют признаки умышленной дискредитации института.



Прокуратура не участвует в информационных кампаниях и не комментирует предположения", - сообщили в Офисе генпрокурора.

Что предшествовало?

Ранее Виталий Шабунин заявил, что ГБР и Офис Генпрокурора слили в соцсети его интимные фото с телефона, изъятого во время обыска.

Дело Виталия Шабунина

Напомним, что 11 июля сотрудники ГБР сообщили о подозрении главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину.

Ранее сообщалось, что ГБР проводит обыск у главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина по месту службы в Чугуевском районе Харьковской области и дома.

Напомним, глава ЦПК рассказывал, что народные депутаты от фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект № 13271-1, который позволит чиновникам избежать наказания за коррупцию после увольнения. Голосовать за него планируют на следующей неделе.

Он также сообщал, что 3 июня 2025 года состоялось очередное заседание Верховной Рады, во время которого фракция "Слуги народа" поддержала ряд скандальных законопроектов.

В феврале 2025 года Шабунин заявил, что его переводят из Киева в Харьковскую область. Он связывает это с критикой власти.

15 июля Печерский районный суд Киева 15 июля избрал для главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина меру пресечения в виде личного обязательства до 20 августа.

13 августа ГБР сообщило о новом подозрении командиру одной из воинских частей Киевской области и вручило обновленное подозрение председателю правления ЦПК Виталию Шабунину.

14 августа в ГБР заявили, что Шабунина будут судить за уклонение от военной службы.

