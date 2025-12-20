Коломойский в суде поинтересовался, почему Шабунин не защищает его, как отца Магомедрасулова. Глава ЦПК ответил. ВИДЕО
Во время судебного заседания олигарх Игорь Коломойский спросил, почему глава ЦПК Виталий Шабунин не защищает его, как отца Магомедрасулова.
Соответствующее видео распространил на своей странице в Facebook Шабунин, сообщает Цензор.НЕТ.
Жалоба Коломойского
Во время заседания Коломойский, улыбаясь, вспомнил, что ему скоро исполнится 63 года, а его удерживают уже 2 года и 5 месяцев.
"Правозащитники меня не защищают. Где Шабунин?" - поинтересовался Коломойский.
На вопрос Коломойского из зала ответили: "У него сейчас другие вопросы".
"Нас интим не интересует", - ответил Коломойский.
Реакция Шабунина
"Потому что жизнь нужно жить так, чтобы ЦПК защищали вас, как защищали отца детектива НАБУ. Мы в ЦПК с открытыми лицами боролись с коррупционными схемами Коломойского еще тогда, когда Зеленский был его бизнес-партнером. Тогда рядом с нами было еще меньше людей, чем в последние годы - в нашей драке с Ермаком.
Жизнь показала, что честный, достойный оппонент поведет себя более достойно, чем многие льстивые "друзья", - пишет Шабунин.
"Мне по-своему жаль Коломойского, которого сейчас догоняет тот, кто без него никогда бы не стал президентом (и догоняет именно так). Я предполагаю, что в этот нелегкий период своей жизни Игорь Валерьевич сделает свои жизненные выводы. И уверен, что Ермак, Кравченко и другие сухачовы - не сделают. Даже когда окажутся в той точке, в которой сейчас находится Коломойский", - резюмирует он.
Что предшествовало?
Ранее Виталий Шабунин заявил, что ГБР и Офис Генпрокурора слили в соцсети его интимные фото с телефона, изъятого во время обыска.
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