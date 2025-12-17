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Новини Справи Коломойського
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Суд залишив Коломойського під вартою: апеляцію відхилили

Коломойський в суді

У середу, 17 грудня, апеляційний суд залишив бізнесмена Ігоря Коломойського під вартою.

Про це "Укрінформу" повідомив адвокат Коломойського Олександр Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

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Лишатиметься під вартою

Адвокат розповів, що Коломойський залишиться під вартою, і зазначив, що рішення ухвалене "поза межами строку дії ухвали".

"Сьогодні розглядалось рішення на апеляцію, яке було винесено Печерським судом ще 25 серпня, і строк дії цієї ухвали сплив 18 жовтня",- сказав він.

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У чому підозрюють Коломойського

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Автор: 

апеляція (508) Коломойський Ігор (3118) Апеляційний суд (412)
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Топ коментарі
+2
Сидіти в своїй карпатській резиденції краще, ніж в буцегарні США
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17.12.2025 21:15 Відповісти
+2
Судячи з усього, доки він тут і під вартою - він живий і буде жити.
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17.12.2025 21:16 Відповісти
+2
А-а-а-а?
Кофе будешь пить?
Ну, что ты язык в жопу засунул!?

Ех, знав би Игарь Валерьевич в квітні 2019 року, як життя поверне. 🤭😄😆😂
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17.12.2025 21:22 Відповісти

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