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Суд залишив Коломойського під вартою: апеляцію відхилили
У середу, 17 грудня, апеляційний суд залишив бізнесмена Ігоря Коломойського під вартою.
Про це "Укрінформу" повідомив адвокат Коломойського Олександр Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
Лишатиметься під вартою
Адвокат розповів, що Коломойський залишиться під вартою, і зазначив, що рішення ухвалене "поза межами строку дії ухвали".
"Сьогодні розглядалось рішення на апеляцію, яке було винесено Печерським судом ще 25 серпня, і строк дії цієї ухвали сплив 18 жовтня",- сказав він.
У чому підозрюють Коломойського
- Нагадаємо, Ігоря Коломойського підозрюють у шахрайстві та заволодінні коштами "Приватбанку", а також в організації замовного вбивства у 2003 році. Йому оголосили кілька підозр за різними епізодами.
- 2 вересня 2023 року СБУ та БЕБ повідомили Коломойському про підозру у шахрайстві та легалізації понад 500 млн грн нелегальних доходів через "Приватбанк" у 2013-2020 роках.
- 7 вересня того ж року детективи НАБУ повідомили Коломойському та ще 5 особам про підозру у заволодінні понад 9,2 млрд грн коштів "Приватбанку". Однак Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду закрила провадження у справі НАБУ щодо Коломойського через завершення строків досудового слідства, пославшись на "правки Лозового". САП оскаржило це рішення у Верховному Суді.
- 15 вересня 2023 року СБУ та БЕБ повідомили Коломойському про нову підозру за трьома статтями. За версією правоохоронців, упродовж 2013-2014 років він незаконно заволодів 5,8 млрд грн. Для цього олігарх створив злочинне угруповання, яке складалося зі співробітників банку, в якому він був засновником та акціонером.
- У травні 2024 року Коломойському повідомили про підозру в організації замовного вбивства юриста, директора українсько-американської Консалтингової компанії "Фарго" Сергія Карпенка у 2003 році у Феодосії (Крим).
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Ну, что ты язык в жопу засунул!?
Ех, знав би Игарь Валерьевич в квітні 2019 року, як життя поверне. 🤭😄😆😂