Суд залишив Коломойського під вартою: апеляцію відхилили

У середу, 17 грудня, апеляційний суд залишив бізнесмена Ігоря Коломойського під вартою.

Про це "Укрінформу" повідомив адвокат Коломойського Олександр Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

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Лишатиметься під вартою

Адвокат розповів, що Коломойський залишиться під вартою, і зазначив, що рішення ухвалене "поза межами строку дії ухвали".

"Сьогодні розглядалось рішення на апеляцію, яке було винесено Печерським судом ще 25 серпня, і строк дії цієї ухвали сплив 18 жовтня",- сказав він.

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