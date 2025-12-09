"Захворів суддя": суд у справі Коломойського знову скасували

Сьогодні, 9 грудня, знову скасували засідання суду у справі Ігоря Коломойського.

Про це повідомив у телеграм-каналі нардеп "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

У чому причина?

За словами Гончаренка, цього разу засідання скасували з причини хвороби судді.

Вчора перенесли засідання, бо зламалась машина конвою. Коломойський анонсував, що хоче розказати журналістам багато цікавої інформації. І ось, знову засідання переносять. Співпадіння?)))", - пише нардеп.

Читайте також: Коломойський не має автоматичного права на апеляцію на рішення Високого суду Лондона, - ПриватБанк

У чому підозрюють Коломойського

Нагадаємо, Ігоря Коломойського підозрюють у шахрайстві та заволодінні коштами "Приватбанку", а також в організації замовного вбивства у 2003 році. Йому оголосили кілька підозр за різними епізодами.

2 вересня 2023 року СБУ та БЕБ повідомили Коломойському про підозру у шахрайстві та легалізації понад 500 млн грн нелегальних доходів через "Приватбанк" у 2013-2020 роках.

7 вересня того ж року детективи НАБУ повідомили Коломойському та ще 5 особам про підозру у заволодінні понад 9,2 млрд грн коштів "Приватбанку". Однак Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду закрила провадження у справі НАБУ щодо Коломойського через завершення строків досудового слідства, пославшись на "правки Лозового". САП оскаржило це рішення у Верховному Суді.

15 вересня 2023 року СБУ та БЕБ повідомили Коломойському про нову підозру за трьома статтями. За версією правоохоронців, упродовж 2013-2014 років він незаконно заволодів 5,8 млрд грн. Для цього олігарх створив злочинне угруповання, яке складалося зі співробітників банку, в якому він був засновником та акціонером.

У травні 2024 року Коломойському повідомили про підозру в організації замовного вбивства юриста, директора українсько-американської Консалтингової компанії "Фарго" Сергія Карпенка у 2003 році у Феодосії (Крим).

Також дивіться: "Неполадка транспорту": конвойна служба не доставила Коломойського до суду. ВIДЕО (оновлено)