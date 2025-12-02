Коломойський не має автоматичного права на апеляцію на рішення Високого суду Лондона, - ПриватБанк

Ігор Коломойський не має автоматичного права на апеляцію на рішення Високого суду Лондона щодо стягнення 3 мільярдів доларів США, винесене на користь Приватбанку.

Про це заявили у ПриватБанку у відповідь на запит Цензор.НЕТ.

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Апеляція можлива лише за дозволом суду

"Для подання апеляції необхідно отримати окремий дозвіл суду. Суд першої інстанції вже відмовив у наданні такого дозволу. Після цього відповідач повторно звернувся безпосередньо до Апеляційного суду.

На цьому етапі неправильно стверджувати, що Апеляційний суд переглядатиме всі висновки суду нижчої інстанції. Навіть якщо дозвіл на апеляцію буде надано, Апеляційний суд розглядатиме лише ті питання, щодо яких такий дозвіл буде прямо надано (якщо такі взагалі будуть).

Апеляція не зупиняє виконання рішення

Водночас навіть у разі надання дозволу на апеляцію це не зупиняє процес виконання рішення на користь Банку. Для цього необхідна окрема ухвала суду. У цій справі Високий суд Лондона вже розглянув клопотання відповідачів про загальне зупинення виконання рішення та відмовив у його задоволенні", - повідомили у ПриватБанку.

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Що передувало?

На початку листопада 2025 року Високий суд Англії зобов'язав Коломойського та Боголюбова виплатити "ПриватБанку" понад $3 млрд у вигляді відшкодування збитків та судових витрат за масштабне шахрайство.

Суд визначив, що основна сума збитків, завданих банку колишніми власниками, становить $1,76 млрд. Суд також зобов'язав Коломойського та Боголюбова сплатити проценти в розмірі $1,19 млрд та здійснити авансовий платіж для покриття судових витрат банку в розмірі 76,4 млн фунтів стерлінгів ($99,58 млн).

При цьому Високий суд Англії відхилив клопотання Коломойського та Боголюбова про дозвіл на апеляцію та зупинення виконання цього рішення до розгляду такої апеляції.

Захист Коломойського направив до апеляційного суду скаргу на рішення Високого суду Лондона у справі за позовом "ПриватБанку" про стягнення збитків.

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