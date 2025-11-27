Коломойський та Боголюбов не сплатили $3 мільярди за рішенням суду: "ПриватБанк" починає примусове стягнення боргу

Колишні власники "ПриватБанку" Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов не виконали рішення Високого суду Англії та не сплатили понад $3 млрд у визначений строк.

У зв’язку з цим "Приватбанк" переходить до примусового виконання судового рішення, повідомила пресслужба банку.

Згідно із повідомленням, 24 листопада сплив строк, який Високий суд Англії визначив для добровільного виконання рішення від 10 листопада 2025 року. Згідно з цим рішенням, Коломойський і Боголюбов мають перерахувати "Приватбанку" понад $3 мільярди як компенсацію збитків і відсотків, нарахованих до моменту винесення вироку.

"Станом на сьогодні відповідачі не здійснили жодних виплат на відшкодування збитків "ПриватБанку", визначених судовим рішенням. Зважаючи на те, що клопотання про загальне зупинення виконання рішення було відхилено судом, рішення підлягає негайному примусовому виконанню", – йдеться у повідомленні.

У банку зазначають, що рішення Високого суду Англії може бути виконане не лише у Великій Британії, а й в інших країнах відповідно до національного законодавства цих юрисдикцій.

"Банк готується розпочати процедури визнання та виконання цього рішення у низці юрисдикцій поза межами Великої Британії, в тому числі й в Україні, де відповідачі володіють активами", – зауважили у "ПриватБанку".

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У банку наголосили, що мають досвід і ресурси, необхідні для використання всіх доступних юридичних механізмів примусового виконання, незалежно від складності структури володіння активами.

"Примусове виконання буде досить тривалим і складним процесом. "ПриватБанк" і надалі вживатиме всіх необхідних заходів для забезпечення виконання рішення суду в повному обсязі – у тому числі через механізми транскордонного стягнення", – зазначається у повідомленні.

Як повідомлялося, Високий суд Англії на початку листопада зобов'язав Коломойського та Боголюбова виплатити "ПриватБанку" понад $3 млрд у вигляді відшкодування збитків та судових витрат за масштабне шахрайство.

Суд визначив, що основна сума збитків, завданих банку колишніми власниками, становить $1,76 млрд. Суд також зобов'язав Коломойського та Боголюбова сплатити проценти в розмірі $1,19 млрд та здійснити авансовий платіж для покриття судових витрат банку в розмірі 76,4 млн фунтів стерлінгів ($99,58 млн).

При цьому Високий суд Англії відхилив клопотання Коломойського та Боголюбова про дозвіл на апеляцію та зупинення виконання цього рішення до розгляду такої апеляції.

Нагадаємо, у липні Високий суд Лондона задовольнив позов державного "Приватбанку" до його колишніх власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.

Зокрема, суд визнав, що колишні власники незаконно привласнили майже $2 млрд коштів банку за допомогою "дуже складної схеми перекредитування". Повну суму зобов'язання колишніх власників перед банком суд мав встановити пізніше.