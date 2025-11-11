Справа "Приватбанку": Суд Лондона встановив ліміти місячних витрат для Боголюбова і Коломойського

Високий суд Англії встановив нові ліміти особистих витрат для колишніх власників "Приватбанку" Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.

За рішенням судді Трауера, Коломойський може витрачати не більш ніж 1000 фунтів стерлінгів на місяць, а Боголюбов – до 30 000 фунтів, передає Liga.net.

Таким чином, він суттєво знизив ліміти витрат для двох колишніх мільярдерів, встановлені британським судом на попередніх етапах розгляду справи.

"Версія наказу про всесвітнє замороження активів (WFO), ухвалена Апеляційним судом на попередньому етапі цього провадження, дозволяла пану Боголюбову витрачати 151 600 фунтів на місяць. На мою думку, належним є розмір у 30 000 фунтів на місяць", – вказав суддя, зауваживши, що "саме така сума є виправданою з огляду на надані докази та поточну стадію процесу".

Таке рішення пов'язане з тим, що Боголюбов тепер є боржником із величезними непогашеними зобов'язаннями перед "ПриватБанком" разом із Коломойським.

Водночас для Ігоря Коломойського, який понад рік перебуває в українському СІЗО, встановлено набагато суворіший ліміт.

"(Адвокат Коломойського Гейдон, – ред.) просив дозволити 2000 фунтів на тиждень. На мою думку, це дуже велика сума для особи, що перебуває під вартою. Оскільки я маю дуже мало відомостей про те, для чого ці кошти можуть бути потрібні, а пан Гейдон не отримав чітких вказівок, вважаю, що належним є розумний ліміт до 1000 фунтів на місяць", – йдеться в рішенні суду.

Як повідомлялося, Високий суд Англії у понеділок, 10 листопада, зобов'язав Коломойського та Боголюбова виплатити "ПриватБанку" понад $3 млрд у вигляді відшкодування збитків та судових витрат за масштабне шахрайство.

Суд визначив, що основна сума збитків, завданих банку колишніми власниками, становить $1,76 млрд. Суд також зобов'язав Коломойського та Боголюбова сплатити проценти в розмірі $1,19 млрд та здійснити авансовий платіж для покриття судових витрат банку в розмірі 76,4 млн фунтів стерлінгів ($99,58 млн).

При цьому Високий суд Англії відхилив клопотання Коломойського та Боголюбова про дозвіл на апеляцію та зупинення виконання цього рішення до розгляду такої апеляції.

Нагадаємо, у липні Високий суд Лондона задовольнив позов державного "Приватбанку" до його колишніх власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.

Зокрема, суд визнав, що колишні власники незаконно привласнили майже $2 млрд коштів банку за допомогою "дуже складної схеми перекредитування". Повну суму зобов'язання колишніх власників перед банком суд мав встановити пізніше.