Коломойський оскаржив рішення високого суду Лондона, - адвокат
Захист Ігоря Коломойського направив до апеляційного суду скаргу на рішення Високого суду Лондона у справі за позовом "ПриватБанку" про стягнення збитків.
Про це заявив представник Ігоря Коломойського, адвокат Олександр Лисак, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Апеляційним судом будуть перевірені всі висновки, викладені в рішенні суду першої інстанції. До закінчення апеляційного розгляду рішення Високого суду Лондона не може вважатися остаточним, оскільки існує імовірність його скасування в апеляційному порядку.
У такому випадку всі дії, спрямовані на виконання рішення суду першої інстанції, підлягатимуть негайному повороту з компенсацією усіх пов’язаних з цим витрат", - пояснив захисник.
За словами Лисака, попередня відмова суду першої інстанції у наданні дозволу на апеляційне оскарження жодним чином не обмежує право сторони на оскарження рішення напряму до апеляційного суду.
"Більше того, вказана відмова у дозволі на апеляцію буде також перевірена апеляційним судом на предмет правомірності разом з основним рішенням у справі", - сказав адвокат.
Адвокат додав, що сторона Ігоря Коломойського сподівається на ефективну, повну та всебічну перевірку незалежним апеляційним судом усіх мотивів та висновків, викладених в рішенні суду першої інстанції.
Що передувало?
На початку листопада Високий суд Англії зобов'язав Коломойського та Боголюбова виплатити "ПриватБанку" понад $3 млрд у вигляді відшкодування збитків та судових витрат за масштабне шахрайство.
Суд визначив, що основна сума збитків, завданих банку колишніми власниками, становить $1,76 млрд. Суд також зобов'язав Коломойського та Боголюбова сплатити проценти в розмірі $1,19 млрд та здійснити авансовий платіж для покриття судових витрат банку в розмірі 76,4 млн фунтів стерлінгів ($99,58 млн).
При цьому Високий суд Англії відхилив клопотання Коломойського та Боголюбова про дозвіл на апеляцію та зупинення виконання цього рішення до розгляду такої апеляції.
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