Коломойский обжаловал решение Высокого суда Лондона, - адвокат

Дело ПриватБанка: Коломойский обжалует решение суда Лондона

Защита Игоря Коломойского направила в апелляционный суд жалобу на решение Высокого суда Лондона по делу по иску "ПриватБанка" о взыскании убытков.

Об этом заявил представитель Игоря Коломойского, адвокат Александр Лысак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Апелляционным судом будут проверены все выводы, изложенные в решении суда первой инстанции. До окончания апелляционного рассмотрения решение Высокого суда Лондона не может считаться окончательным, поскольку существует вероятность его отмены в апелляционном порядке.

В таком случае все действия, направленные на исполнение решения суда первой инстанции, подлежат немедленному возврату с компенсацией всех связанных с этим расходов", - пояснил защитник.

По словам Лысака, предварительный отказ суда первой инстанции в предоставлении разрешения на апелляционное обжалование никоим образом не ограничивает право стороны на обжалование решения напрямую в апелляционном суде.

"Более того, указанный отказ в разрешении на апелляцию будет также проверен апелляционным судом на предмет правомерности вместе с основным решением по делу", - сказал адвокат.

Адвокат добавил, что сторона Игоря Коломойского надеется на эффективную, полную и всестороннюю проверку независимым апелляционным судом всех мотивов и выводов, изложенных в решении суда первой инстанции.

Что предшествовало?

В начале ноября Высокий суд Англииобязал Коломойского и Боголюбова выплатить "ПриватБанку" более $3 млрд в виде возмещения убытков и судебных расходов за масштабное мошенничество.

Суд определил, что основная сумма убытков, нанесенных банку бывшими владельцами, составляет $1,76 млрд. Суд также обязал Коломойского и Боголюбова уплатить проценты в размере $1,19 млрд и осуществить авансовый платеж для покрытия судебных расходов банка в размере 76,4 млн фунтов стерлингов ($99,58 млн).

При этом Высокий суд Англии отклонил ходатайство Коломойского и Боголюбова о разрешении на апелляцию и приостановлении исполнения этого решения до рассмотрения такой апелляции.

Коломойский Игорь (1806) ПриватБанк (840)
Допоки ця паскуда буде мутити воду і що це за адвокати що так працюють на шахрая.
02.12.2025 12:10 Ответить
А є нормальний суд зараз десь на цій планеті?
02.12.2025 12:17 Ответить
В Україні,точно не має
02.12.2025 12:24 Ответить
От же ж падло...
02.12.2025 12:30 Ответить
Досить писати цю юридично неграмотну дурню - Коломойський ще нічого не оскаржив. Він тільки подав апеляцію яку йому можуть відхилити. Оскаржить він тільки тоді коли йому її задовольнять. Як вже набридли українські неграмотні журналісти.
02.12.2025 12:58 Ответить
А де буде оскаржувати, в печерському суді портнова? Краще направити позов до ''Спртлото 80''.
