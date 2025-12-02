Коломойский не имеет автоматического права на апелляцию на решение Высокого суда Лондона, - Приватбанк

Игорь Коломойский не имеет автоматического права на апелляцию на решение Высокого суда Лондона о взыскании 3 миллиардов долларов США, вынесенное в пользу Приватбанка.

Об этом заявили в Приватбанке в ответ на запрос Цензор.НЕТ.

Апелляция возможна только с разрешения суда

"Для подачи апелляции необходимо получить отдельное разрешение суда. Суд первой инстанции уже отказал в предоставлении такого разрешения. После этого ответчик повторно обратился непосредственно в Апелляционный суд.

На данном этапе неправильно утверждать, что Апелляционный суд будет пересматривать все выводы суда низшей инстанции. Даже если разрешение на апелляцию будет предоставлено, Апелляционный суд будет рассматривать только те вопросы, по которым такое разрешение будет прямо предоставлено (если таковые вообще будут).

Апелляция не приостанавливает исполнение решения

В то же время даже в случае предоставления разрешения на апелляцию это не останавливает процесс исполнения решения в пользу Приватбанка. Для этого необходимо отдельное постановление суда. По этому делу Высокий суд Лондона уже рассмотрел ходатайство ответчиков об общей остановке исполнения решения и отказал в его удовлетворении", - сообщили в Приватбанке.

Что предшествовало?

В начале ноября 2025 года Высокий суд Англии обязал Коломойского и Боголюбова выплатить "ПриватБанку" более $3 млрд в виде возмещения убытков и судебных расходов за масштабное мошенничество.

Суд определил, что основная сумма убытков, нанесенных банку бывшими владельцами, составляет $1,76 млрд. Суд также обязал Коломойского и Боголюбова уплатить проценты в размере $1,19 млрд и осуществить авансовый платеж для покрытия судебных расходов банка в размере 76,4 млн фунтов стерлингов ($99,58 млн).

При этом Высокий суд Англии отклонил ходатайство Коломойского и Боголюбова о разрешении на апелляцию и приостановлении исполнения этого решения до рассмотрения такой апелляции.

Защита Коломойского направила в апелляционный суд жалобу на решение Высокого суда Лондона по делу по иску "ПриватБанка" о взыскании убытков.

