"Заболел судья": суд по делу Коломойского снова отменили
Сегодня, 9 декабря, снова отменили заседание суда по делу Игоря Коломойского.
Об этом сообщил в телеграм-канале нардеп "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.
В чем причина?
По словам Гончаренко, на этот раз заседание отменили по причине болезни судьи.
Вчера перенесли заседание, потому что сломалась машина конвоя. Коломойский анонсировал, что хочет рассказать журналистам много интересной информации. И вот, снова заседание переносят. Совпадение?)))", - пишет нардеп.
В чем подозревают Коломойского
Напомним, Игоря Коломойского подозревают в мошенничестве и завладении средствами "Приватбанка", а также в организации заказного убийства в 2003 году. Ему объявили несколько подозрений по разным эпизодам.
2 сентября 2023 года СБУ и БЭБ сообщили Коломойскому о подозрении в мошенничестве илегализации более 500 млн грн нелегальных доходов через "Приватбанк" в 2013-2020 годах.
7 сентября того же года детективы НАБУ сообщили Коломойскому и еще 5 лицам о подозрении в завладении более 9,2 млрд грн средств "Приватбанка". Однако Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда закрыла производство по делу НАБУ в отношении Коломойского из-за истечения сроков досудебного следствия, сославшись на "правки Лозового". САП обжаловала это решение в Верховном Суде.
15 сентября 2023 года СБУ и БЭБ сообщили Коломойскому о новом подозрении по трем статьям. По версии правоохранителей, в течение 2013-2014 годов он незаконно завладел 5,8 млрд грн. Для этого олигарх создал преступную группировку, которая состояла из сотрудников банка, в котором он был учредителем и акционером.
В мае 2024 года Коломойскому сообщили о подозрении в организации заказного убийства юриста, директора украинско-американской Консалтинговой компании "Фарго" Сергея Карпенко в 2003 году в Феодосии (Крым).
Порох , хіба не звернули увагу ?
Бо чим судді гірші за хмельницьких прокурорів?
Невже ви вважали що він хоче розважати людей?
Я вважаю, що заяву було зроблено щоб просто відволікти увагу від скандалів, що обсіли блаЗЄня.
колмИйський ніколи не продасть свою мавпочку.
Ермака нет, значит ты дал команду, не пусткать Коломойского в суд, чтобы тот там заговорил.
Без твоей команды (через кого-то, Татарова например) никто такой клоунадой не занимался бы.
Яка ж ганебна ганьба всієї "правоохоронної" системи...
або серце у СІЗО не витримає навантаження
Якщо Кала Мойша хоче щось сказати, воно може це написати. Але він хоче циркову виставу зробити (теж до виборів готується? Як ***** з трампом?)
Он специально кинул утку, зная какая будет реакция власти и Зеленского в частности,
чтобы показать всему миру сущность, коррумпированность и трусость власти, способной на все, лишь бы только на свет не вынесли их грязное белье.
Коломойский опытный интриган и своего добился.
Даже не имея компромата, он показал всем, что компромат есть и не шуточный, раз власть так позорно и панически действует.
Ясно прекрасно, що єрмачня працює і погрожує