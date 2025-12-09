РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11255 посетителей онлайн
Новости Дела Коломойского
2 429 40

"Заболел судья": суд по делу Коломойского снова отменили

Коломойский в суде

Сегодня, 9 декабря, снова отменили заседание суда по делу Игоря Коломойского.

Об этом сообщил в телеграм-канале нардеп "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В чем причина?

По словам Гончаренко, на этот раз заседание отменили по причине болезни судьи.

Вчера перенесли заседание, потому что сломалась машина конвоя. Коломойский анонсировал, что хочет рассказать журналистам много интересной информации. И вот, снова заседание переносят. Совпадение?)))", - пишет нардеп.

Читайте также: Коломойский не имеет автоматического права на апелляцию на решение Высокого суда Лондона, - ПриватБанк

В чем подозревают Коломойского

Напомним, Игоря Коломойского подозревают в мошенничестве и завладении средствами "Приватбанка", а также в организации заказного убийства в 2003 году. Ему объявили несколько подозрений по разным эпизодам.

2 сентября 2023 года СБУ и БЭБ сообщили Коломойскому о подозрении в мошенничестве илегализации более 500 млн грн нелегальных доходов через "Приватбанк" в 2013-2020 годах.

7 сентября того же года детективы НАБУ сообщили Коломойскому и еще 5 лицам о подозрении в завладении более 9,2 млрд грн средств "Приватбанка". Однако Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда закрыла производство по делу НАБУ в отношении Коломойского из-за истечения сроков досудебного следствия, сославшись на "правки Лозового". САП обжаловала это решение в Верховном Суде.

15 сентября 2023 года СБУ и БЭБ сообщили Коломойскому о новом подозрении по трем статьям. По версии правоохранителей, в течение 2013-2014 годов он незаконно завладел 5,8 млрд грн. Для этого олигарх создал преступную группировку, которая состояла из сотрудников банка, в котором он был учредителем и акционером.

В мае 2024 года Коломойскому сообщили о подозрении в организации заказного убийства юриста, директора украинско-американской Консалтинговой компании "Фарго" Сергея Карпенко в 2003 году в Феодосии (Крым).

Смотрите также: "Неисправность транспорта": конвойная служба не доставила Коломойского в суд. ВИДЕО (обновлено)

Автор: 

Коломойский Игорь (1809) суд (25336) Гончаренко (559)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
Шо ж там таке планує розповісти цей "Дід Мороз" що влада так дзюркає у штанці?!!
показать весь комментарий
09.12.2025 14:47 Ответить
+10
показать весь комментарий
09.12.2025 14:47 Ответить
+8
Богом обрана нація сцить гоям в очі.
показать весь комментарий
09.12.2025 14:46 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
09.12.2025 14:45 Ответить
показать весь комментарий
09.12.2025 14:47 Ответить
На Карлсона похож
показать весь комментарий
09.12.2025 14:49 Ответить
Богом обрана нація сцить гоям в очі.
показать весь комментарий
09.12.2025 14:46 Ответить
Шо ж там таке планує розповісти цей "Дід Мороз" що влада так дзюркає у штанці?!!
показать весь комментарий
09.12.2025 14:47 Ответить
Не скажіть не "дзюркає" , їм всім (зеленорилим) вже 6 років , не дзюрить ,а накладає в штани

Порох , хіба не звернули увагу ?
показать весь комментарий
09.12.2025 14:53 Ответить
скоро цей суддя повіситься
показать весь комментарий
09.12.2025 14:47 Ответить
Скоріше із Бенею щось станеться.
показать весь комментарий
09.12.2025 14:50 Ответить
Накуя? В нього все чики пуки. Сидить вдома в сауні з дівчатами і гроші рахує. І дякує гарній судовій рехвормі.
показать весь комментарий
09.12.2025 14:51 Ответить
Про хворобу судді ще вчора розповіли адвокати Коломойського ... Гончаренко щось запізнився із новиною на цілу добу!
показать весь комментарий
09.12.2025 14:48 Ответить
Мабуть той суддя - вагітний інвалід пенсійного віку, йому можна пробачити.
Бо чим судді гірші за хмельницьких прокурорів?
показать весь комментарий
09.12.2025 14:56 Ответить
Вы лучше скажите телефон у него есть в его золотой клетке или нет?
показать весь комментарий
09.12.2025 14:48 Ответить
"захворів суддя",-йбаний пдорас в мантії, мабуть ще й інвалід з пенсією 200 000грн.
показать весь комментарий
09.12.2025 14:49 Ответить
А суддя не людина ? Не може хворіти? Аби шо написати.
показать весь комментарий
09.12.2025 15:08 Ответить
Не треба було Бене говорити що розповість щось неймовірне. Поломають Беню.
показать весь комментарий
09.12.2025 14:49 Ответить
або серце почне збої давати на фоні надмірного вживання кави
показать весь комментарий
09.12.2025 14:55 Ответить
Шановний, Бєня торгується, і вважаю це йому вдається.
Невже ви вважали що він хоче розважати людей?
показать весь комментарий
09.12.2025 15:05 Ответить
Думаю, що ні. Він працював і працює на блаЗЄнського. А останній -- маріонетка в його руках.

Я вважаю, що заяву було зроблено щоб просто відволікти увагу від скандалів, що обсіли блаЗЄня.

колмИйський ніколи не продасть свою мавпочку.
показать весь комментарий
09.12.2025 15:27 Ответить
Публіка зібралась послухати урода і такий облом
показать весь комментарий
09.12.2025 14:49 Ответить
Ось, що каже про заявуhttps://www.youtube.com/watch?v=Rkgi05jqNuE Коломойського Ю. Луценко
показать весь комментарий
09.12.2025 14:49 Ответить
Це повний пі#дець.
показать весь комментарий
09.12.2025 14:51 Ответить
ніколи такого не було, і ось знову!
показать весь комментарий
09.12.2025 15:02 Ответить
Тільки це? Більше нічого за 6,5 років Вас не збентежило?
показать весь комментарий
09.12.2025 15:05 Ответить
Зеленский, чего ты чудишь?
Ермака нет, значит ты дал команду, не пусткать Коломойского в суд, чтобы тот там заговорил.
Без твоей команды (через кого-то, Татарова например) никто такой клоунадой не занимался бы.
показать весь комментарий
09.12.2025 14:52 Ответить
Тобто, на весь Київ не лише один-єдиний "автозак", а й суддя теж один?
Яка ж ганебна ганьба всієї "правоохоронної" системи...
показать весь комментарий
09.12.2025 14:52 Ответить
суддя не один, але якщо буде інший суддя - розгляд справи потрібно розпочинати спочатку!
показать весь комментарий
09.12.2025 14:57 Ответить
Ой, кого цікавить та "справа"? Всі очікують зовсім іншого, - откровень з першоджерел, так би мовити
показать весь комментарий
09.12.2025 15:02 Ответить
показать весь комментарий
09.12.2025 14:54 Ответить
показать весь комментарий
09.12.2025 15:02 Ответить
Яка наступна відмазка буде?
показать весь комментарий
09.12.2025 14:54 Ответить
замінування приміщення суду - це десь 50%
або серце у СІЗО не витримає навантаження
показать весь комментарий
09.12.2025 14:59 Ответить
Судді шось кволі попадаються...
показать весь комментарий
09.12.2025 14:59 Ответить
Та що ви хочете... вони ж всі заброньовані хворі пенсіонери
показать весь комментарий
09.12.2025 15:26 Ответить
показать весь комментарий
09.12.2025 15:04 Ответить
******* цирк. Виступають що одна сторона що інша, а лохторат роззявши рота спостерігає на виставою.
Якщо Кала Мойша хоче щось сказати, воно може це написати. Але він хоче циркову виставу зробити (теж до виборів готується? Як ***** з трампом?)
показать весь комментарий
09.12.2025 15:06 Ответить
"зелені аферисти і грабіжники українського народу , один на одному сидять"
показать весь комментарий
09.12.2025 15:09 Ответить
А может у Коломойского и не было убойного компромата.
Он специально кинул утку, зная какая будет реакция власти и Зеленского в частности,
чтобы показать всему миру сущность, коррумпированность и трусость власти, способной на все, лишь бы только на свет не вынесли их грязное белье.
Коломойский опытный интриган и своего добился.
Даже не имея компромата, он показал всем, что компромат есть и не шуточный, раз власть так позорно и панически действует.
показать весь комментарий
09.12.2025 15:16 Ответить
ТЕ КТО БОЯТСЯ СЛОВ КОЛОМОЙСКОГО ЗАБЫЛИ ЧТО ОЖИДАНИЕ СМЕРТИ ХУЖЕ САМОЙ СМЕРТИ !)
показать весь комментарий
09.12.2025 15:26 Ответить
То автозаків всі зайняті були, то суддя захворів
Ясно прекрасно, що єрмачня працює і погрожує
показать весь комментарий
09.12.2025 15:28 Ответить
Та хвороба називається дрисня.
показать весь комментарий
09.12.2025 15:35 Ответить
 
 