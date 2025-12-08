РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10196 посетителей онлайн
Новости Дела Коломойского
4 711 44

"Неполадка транспорта": конвойная служба не доставила Коломойского в суд. ВИДЕО (обновлено)

Конвойная служба не смогла доставить Игоря Коломойского в суд.

Об этом сообщил в телеграм-канале нардеп "Евросолидарности" Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В чем причина?

Сначала опоздал судья, а потом сказали, что Коломойского не будет. Причиной назвали якобы неполадки с транспортом.

Обновленная информация

По этой причине судебное заседание решили перенести, сегодня оно длилось около 4 минут.

Читайте также: Коломойский не имеет автоматического права на апелляцию на решение Высокого суда Лондона, - ПриватБанк

В чем подозревают Коломойского

Напомним, Игоря Коломойского подозревают в мошенничестве и завладении средствами "Приватбанка", а также в организации заказного убийства в 2003 году. Ему объявили несколько подозрений по разным эпизодам.

2 сентября 2023 года СБУ и БЭБ сообщили Коломойскому о подозрении в мошенничестве илегализации более 500 млн грн нелегальных доходов через "Приватбанк" в 2013-2020 годах.

7 сентября того же года детективы НАБУ сообщили Коломойскому и еще 5 лицам о подозрении в завладении более 9,2 млрд грн средств "Приватбанка". Однако Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда закрыла производство по делу НАБУ в отношении Коломойского из-за истечения сроков досудебного следствия, сославшись на "правки Лозового". САП обжаловала это решение в Верховном Суде.

15 сентября 2023 года СБУ и БЭБ сообщили Коломойскому о новом подозрении по трем статьям. По версии правоохранителей, в течение 2013-2014 годов он незаконно завладел 5,8 млрд грн. Для этого олигарх создал преступную группировку, которая состояла из сотрудников банка, в котором он был учредителем и акционером.

В мае 2024 года Коломойскому сообщили о подозрении в организации заказного убийства юриста, директора украинско-американской консалтинговой компании "Фарго" Сергея Карпенко в 2003 году в Феодосии (Крым).

Автор: 

Коломойский Игорь (1808) суд (25334) Гончаренко (558)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+20
Сьогодні Коломойський на суді мав зробити гучну заяву, яка б за його словами змінила країну, але олігарха не доставили до зали суду, бо зламалася машина для транспортування
показать весь комментарий
08.12.2025 15:01 Ответить
+14
показать весь комментарий
08.12.2025 15:07 Ответить
+13
zельоний стид
показать весь комментарий
08.12.2025 15:00 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ооо а беня Мойша мав щось важливе розказати сьогодні в суді про бубочку і ко. Може як Ейнштейн до ранку на ковдрі повіситься))))
показать весь комментарий
08.12.2025 14:59 Ответить
"Ейнштейн"

??
показать весь комментарий
08.12.2025 15:02 Ответить
показать весь комментарий
08.12.2025 15:06 Ответить
Сорі Епштейн т9 відкоригував не правильно.
показать весь комментарий
08.12.2025 15:06 Ответить
Дрібниця. Ейнштейн теж багато знав! 😂
показать весь комментарий
08.12.2025 15:11 Ответить
Да какая разница-Эйнштейн, веб-штейн, викштейн-они все Циферблаты
показать весь комментарий
08.12.2025 15:08 Ответить
Важливо що продовжують ссяти гоям в очі.
показать весь комментарий
08.12.2025 15:10 Ответить
🤣👻
показать весь комментарий
08.12.2025 16:00 Ответить
Може ще і «прикре» самогубство вчинити, як Чечетов або Кравченко !?!?!? Суддя Чаусов, може підтвердити з татаровим!!
показать весь комментарий
08.12.2025 15:12 Ответить
Як Березовський
показать весь комментарий
08.12.2025 16:27 Ответить
zельоний стид
показать весь комментарий
08.12.2025 15:00 Ответить
Сьогодні Коломойський на суді мав зробити гучну заяву, яка б за його словами змінила країну, але олігарха не доставили до зали суду, бо зламалася машина для транспортування
показать весь комментарий
08.12.2025 15:01 Ответить
показать весь комментарий
08.12.2025 15:07 Ответить
Зелений транспорт. Ніякої шкоди зедовкіллю!
показать весь комментарий
08.12.2025 15:13 Ответить
столыпинский вагон квадратные колёса...
показать весь комментарий
08.12.2025 15:01 Ответить
показать весь комментарий
08.12.2025 16:29 Ответить
Забашляв прямо в бусіку?
показать весь комментарий
08.12.2025 15:02 Ответить
Ха-ха-ха,аферисту заткнули рот аферистическим методом,ночью слабенькое сердечко пострадавшего не выдержит и остановится,шоу отменяется
показать весь комментарий
08.12.2025 15:06 Ответить
Всех уволить! В другой раз умнее будут) (Больше попросят за спущенное колесо).
показать весь комментарий
08.12.2025 15:06 Ответить
Дорогу з Буковеля перекрили на ремонт
показать весь комментарий
08.12.2025 15:06 Ответить
Просто Бені на місті не було…А машин для транспортування всього одна?
показать весь комментарий
08.12.2025 15:08 Ответить
Тобто у нацполіції у Києві лишилась одна єдина одиниця спецтранспорту для конвоювання підслідних осіб. Тоді зрозуміло, на єдину одиницю транспорту велике навантаження, не витримало авто, зламалось. Чого всі д...їбалися? Звучить же по зеленому периконливо...
показать весь комментарий
08.12.2025 15:10 Ответить
Шо ж бЄня такого хотів розповісти журналістам, шо аж "транспорт" поламався?
показать весь комментарий
08.12.2025 15:13 Ответить
А чо так фаміліярно - « Ігор Валєрич»? Треба казати-«пан Ігарь Валєрич».
показать весь комментарий
08.12.2025 15:15 Ответить
Мулька на мульці і мулькою погоняє.

Зєлю геть. Вибори
показать весь комментарий
08.12.2025 15:18 Ответить
Співчуваю киянам... Одна автівка на все місто, і та "з проблемами"
показать весь комментарий
08.12.2025 15:18 Ответить
Это хороший знак
Это значит , что Бубочка с Беней - НЕ СМОГ ДОГОВОРИТЬСЯ !!!!!!!!!!!
Не смог убедить Беню- МОЛЧАТЬ!!!!!!
показать весь комментарий
08.12.2025 15:20 Ответить
Ги...ги...дехто казав що суд заминують...ну це мабудь наступного разу...якщо беня доживе...щось не те хоче про зельца розпатякать
показать весь комментарий
08.12.2025 15:27 Ответить
Це так дивно, зовсім неочікувано .
показать весь комментарий
08.12.2025 15:29 Ответить
Га-га-га. Ой як неочікувано. Зелень обгадилася?
показать весь комментарий
08.12.2025 15:31 Ответить
Беня обіцяв на понеділок зібрати пресу. Комусь (здогадатись не важко) не хотиілося щоб він заговорив. А значить за беніне життя і ламаної копійки ніхто не дасть. Здається він приречений...
показать весь комментарий
08.12.2025 15:32 Ответить
Да, а потом суд заминируют или судья заболеет ну или ещё что, главное чтобы Беня внезапно не склеил ласты по причине слабого здоровья...
показать весь комментарий
08.12.2025 15:37 Ответить
Яка несподіванка. Нє)))
показать весь комментарий
08.12.2025 15:38 Ответить
Хоч би не вмер від чогось...невідомого.
показать весь комментарий
08.12.2025 15:46 Ответить
Поки гроші є і на ньому можно заробляти то буде жити, хоча....
показать весь комментарий
08.12.2025 15:48 Ответить
Просто це отмазки, а так він спав і вертухаї не хотіли його будити
показать весь комментарий
08.12.2025 15:46 Ответить
а що там на вівторок з транспортом, певно будуть відновлювати в строки, як і з енергосистемою
показать весь комментарий
08.12.2025 15:50 Ответить
суддя уже захворіла.... Відео дивилися?
показать весь комментарий
08.12.2025 15:58 Ответить
А я думав суд "замінують" - не вгадав!
показать весь комментарий
08.12.2025 15:57 Ответить
спасЄніє рядового Зєрховного..
а з переляку сциклива Зєля і "ножем пирнуть зможе"..
показать весь комментарий
08.12.2025 15:58 Ответить
Добрі справи робляться тихо!!!
показать весь комментарий
08.12.2025 16:01 Ответить
Трамвай не ходить - електрики нема.
показать весь комментарий
08.12.2025 16:03 Ответить
показать весь комментарий
08.12.2025 16:24 Ответить
 
 