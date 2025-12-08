"Неполадка транспорта": конвойная служба не доставила Коломойского в суд. ВИДЕО (обновлено)

Конвойная служба не смогла доставить Игоря Коломойского в суд.

Об этом сообщил в телеграм-канале нардеп "Евросолидарности" Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

В чем причина?

Сначала опоздал судья, а потом сказали, что Коломойского не будет. Причиной назвали якобы неполадки с транспортом.

Обновленная информация

По этой причине судебное заседание решили перенести, сегодня оно длилось около 4 минут.

В чем подозревают Коломойского

Напомним, Игоря Коломойского подозревают в мошенничестве и завладении средствами "Приватбанка", а также в организации заказного убийства в 2003 году. Ему объявили несколько подозрений по разным эпизодам.

2 сентября 2023 года СБУ и БЭБ сообщили Коломойскому о подозрении в мошенничестве илегализации более 500 млн грн нелегальных доходов через "Приватбанк" в 2013-2020 годах.

7 сентября того же года детективы НАБУ сообщили Коломойскому и еще 5 лицам о подозрении в завладении более 9,2 млрд грн средств "Приватбанка". Однако Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда закрыла производство по делу НАБУ в отношении Коломойского из-за истечения сроков досудебного следствия, сославшись на "правки Лозового". САП обжаловала это решение в Верховном Суде.

15 сентября 2023 года СБУ и БЭБ сообщили Коломойскому о новом подозрении по трем статьям. По версии правоохранителей, в течение 2013-2014 годов он незаконно завладел 5,8 млрд грн. Для этого олигарх создал преступную группировку, которая состояла из сотрудников банка, в котором он был учредителем и акционером.

В мае 2024 года Коломойскому сообщили о подозрении в организации заказного убийства юриста, директора украинско-американской консалтинговой компании "Фарго" Сергея Карпенко в 2003 году в Феодосии (Крым).