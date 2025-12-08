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Новини Справи Коломойського
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"Неполадка транспорту": конвойна служба не доставила Коломойського до суду. ВIДЕО (оновлено)

Сьогодні, 8 грудня, конвойна служба не змогла доставити Ігоря Коломойського до суду.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

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У чому причина?

Спочатку запізнився суддя, а потім сказали, що Коломойського не буде. Причиною назвали нібито неполадки з транспортом.

Оновлена інформація

Через це судове засідання вирішили перенести, сьогодні воно тривало близько 4 хвилин.

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У чому підозрюють Коломойського

Нагадаємо, Ігоря Коломойського підозрюють у шахрайстві та заволодінні коштами "Приватбанку", а також в організації замовного вбивства у 2003 році. Йому оголосили кілька підозр за різними епізодами.

2 вересня 2023 року СБУ та БЕБ повідомили Коломойському про підозру у шахрайстві та легалізації понад 500 млн грн нелегальних доходів через "Приватбанк" у 2013-2020 роках.

7 вересня того ж року детективи НАБУ повідомили Коломойському та ще 5 особам про підозру у заволодінні понад 9,2 млрд грн коштів "Приватбанку". Однак Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду закрила провадження у справі НАБУ щодо Коломойського через завершення строків досудового слідства, пославшись на "правки Лозового". САП оскаржило це рішення у Верховному Суді.

15 вересня 2023 року СБУ та БЕБ повідомили Коломойському про нову підозру за трьома статтями. За версією правоохоронців, упродовж 2013-2014 років він незаконно заволодів 5,8 млрд грн. Для цього олігарх створив злочинне угруповання, яке складалося зі співробітників банку, в якому він був засновником та акціонером.

У травні 2024 року Коломойському повідомили про підозру в організації замовного вбивства юриста, директора українсько-американської Консалтингової компанії "Фарго" Сергія Карпенка у 2003 році у Феодосії (Крим).

Автор: 

Коломойський Ігор (3118) суд (11949) Гончаренко Олексій (544)
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Топ коментарі
+39
Сьогодні Коломойський на суді мав зробити гучну заяву, яка б за його словами змінила країну, але олігарха не доставили до зали суду, бо зламалася машина для транспортування
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08.12.2025 15:01 Відповісти
+32
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08.12.2025 15:07 Відповісти
+27
Тобто у нацполіції у Києві лишилась одна єдина одиниця спецтранспорту для конвоювання підслідних осіб. Тоді зрозуміло, на єдину одиницю транспорту велике навантаження, не витримало авто, зламалось. Чого всі д...їбалися? Звучить же по зеленому периконливо...
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08.12.2025 15:10 Відповісти

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