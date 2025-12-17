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Новини Підозра Шабуніну
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Злив інтимних фото Шабуніна: ДБР перевірить своїх працівників на причетність

Фото шабуніна злили

Державне бюро розслідувань ретельно перевірить працівників, дотичних до приватної інформації, що стосується одного із фігурантів кримінального провадження. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

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Як відомо, йдеться про фото з телефону голови правління ЦПК Віталія Шабуніна.

Що вже відомо?

"Низка медіа впродовж останнього часу опублікувала приватні знімки особи, що є фігурантом кримінального провадження Бюро. Це викликало хвилю хибних звинувачень у бік Державного бюро розслідувань та правоохоронної ситеми загалом.

Державне бюро розслідувань ретельно перевірить усіх працівників, які контактували із даним видом доказів. У разі встановлення фактів причетності до інциденту працівників Бюро, буде вжито жорстких заходів реагування та притягнуто винних осіб до передбаченої законом відповідальності", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Органи прокуратури не мають відношення до зливу інтимних фото Шабуніна в мережу, - Офіс Генпрокурора

Що передувало?

Раніше Віталій Шабунін заявив, що ДБР та Офіс Генпрокурора злили в соцмережі його інтимні фото з телефону, вилученого під час обшуку.

Читайте: Шабунін показав умови утримання в камері СІЗО детектива НАБУ Магамедрасулова. ФОТО

Автор: 

Шабунін Віталій (669) ДБР (3979)
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Топ коментарі
+15
Вони дотепер з вилученням клістронів з ракетних частин, своїми працівниками,напередодні вторгення, не розібрались,не то,аби ще й покарати винних.
Дуже вже крук круку око видовбає...
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17.12.2025 14:16 Відповісти
+9
ДБР бреше
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17.12.2025 14:10 Відповісти
+9
Дуже вже все погано в зеленої шобли..
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17.12.2025 14:19 Відповісти

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