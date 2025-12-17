Злив інтимних фото Шабуніна: ДБР перевірить своїх працівників на причетність
Державне бюро розслідувань ретельно перевірить працівників, дотичних до приватної інформації, що стосується одного із фігурантів кримінального провадження.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.
Як відомо, йдеться про фото з телефону голови правління ЦПК Віталія Шабуніна.
Що вже відомо?
"Низка медіа впродовж останнього часу опублікувала приватні знімки особи, що є фігурантом кримінального провадження Бюро. Це викликало хвилю хибних звинувачень у бік Державного бюро розслідувань та правоохоронної ситеми загалом.
Державне бюро розслідувань ретельно перевірить усіх працівників, які контактували із даним видом доказів. У разі встановлення фактів причетності до інциденту працівників Бюро, буде вжито жорстких заходів реагування та притягнуто винних осіб до передбаченої законом відповідальності", - йдеться у повідомленні.
Що передувало?
Раніше Віталій Шабунін заявив, що ДБР та Офіс Генпрокурора злили в соцмережі його інтимні фото з телефону, вилученого під час обшуку.
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