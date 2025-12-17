Слив интимных фото Шабунина: ГБР проверит своих сотрудников на причастность
Государственное бюро расследований тщательно проверит сотрудников, имеющих доступ к частной информации, касающейся одного из фигурантов уголовного производства.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.
Как известно, речь идет о фото с телефона председателя правления ЦПК Виталия Шабунина.
Что уже известно?
"Ряд СМИ в последнее время опубликовал частные снимки лица, являющегося фигурантом уголовного производства Бюро. Это вызвало волну ложных обвинений в адрес Государственного бюро расследований и правоохранительной системы в целом.
Государственное бюро расследований тщательно проверит всех сотрудников, которые контактировали с данным видом доказательств. В случае установления фактов причастности к инциденту сотрудников Бюро, будут приняты жесткие меры реагирования и привлечены виновные лица к предусмотренной законом ответственности", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
Ранее Виталий Шабунин заявил, что ГБР и Офис Генпрокурора слили в соцсети его интимные фото с телефона, изъятого во время обыска.
Нехер фотографувати.
Вы его папа или мама?
Или он - ваш сын ?
Вы не имеете права указывать никому
В том числе и Шабунину- что ему делать
Как и Шабунин не имеет права сказать вам
Нехер делать фотографии на ЛИЧНЫЙ ТЕЛЕФОН
Мы живем в 21 веке
Человек сам волен выбирать - что ему делать
Если его действия не нарушают закон
Вы же не ребенок !!!!!!!!!!!!
Неужто вы не понимаете очевидного?
И ваши интимные фото будут разлетаться как горячие пирожки
Или станьте АНТИКОРРУПЦИОНЕРОМ
И тогда вам мало не покажется
Вам будут угрожать
Вашей семье
Легко судить других
Ничего не делая
Писать в чате - это такой пустяк
Это на россии страшно
Там и посадить могут
Впрочем ,вас и там бы не посадили
Ведь вы помогаете власти мочить оппозиционера
По всех проблемах Шабунина
Он делает больше, чем вы и я...
Дуже вже крук круку око видовбає...
невже дбр інтим розслідує а може працівники приймали участь в інтимній фотосесії разом із шабуніним ???
Геніально!
все винна бабуся
я живу на зарплату у 120 000 грн. та премію у 60 000 грн.
