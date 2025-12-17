РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10689 посетителей онлайн
Новости Подозрение Шабунину
4 108 22

Слив интимных фото Шабунина: ГБР проверит своих сотрудников на причастность

Фото Шабунина слили

Государственное бюро расследований тщательно проверит сотрудников, имеющих доступ к частной информации, касающейся одного из фигурантов уголовного производства. 

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Как известно, речь идет о фото с телефона председателя правления ЦПК Виталия Шабунина.

Что уже известно?

"Ряд СМИ в последнее время опубликовал частные снимки лица, являющегося фигурантом уголовного производства Бюро. Это вызвало волну ложных обвинений в адрес Государственного бюро расследований и правоохранительной системы в целом.

Государственное бюро расследований тщательно проверит всех сотрудников, которые контактировали с данным видом доказательств. В случае установления фактов причастности к инциденту сотрудников Бюро, будут приняты жесткие меры реагирования и привлечены виновные лица к предусмотренной законом ответственности", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Органы прокуратуры не имеют отношения к сливу интимных фото Шабунина в сеть, - Офис Генпрокурора

Что предшествовало?

Ранее Виталий Шабунин заявил, что ГБР и Офис Генпрокурора слили в соцсети его интимные фото с телефона, изъятого во время обыска.

Читайте: Шабунин показал условия содержания в камере СИЗО детектива НАБУ Магамедрасулова. ФОТО

Автор: 

Шабунин Виталий (651) ГБР (3317)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
Вони дотепер з вилученням клістронів з ракетних частин, своїми працівниками,напередодні вторгення, не розібрались,не то,аби ще й покарати винних.
Дуже вже крук круку око видовбає...
показать весь комментарий
17.12.2025 14:16 Ответить
+6
Дуже вже все погано в зеленої шобли..
показать весь комментарий
17.12.2025 14:19 Ответить
+5
ДБР бреше
показать весь комментарий
17.12.2025 14:10 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ДБР бреше
показать весь комментарий
17.12.2025 14:10 Ответить
Оце саме головне зараз. Уже весь фронт знає про шабуніна і про його якісь "інтимні фото"
Нехер фотографувати.
показать весь комментарий
17.12.2025 14:15 Ответить
Простите ,а вы Шабунину - кто?
Вы его папа или мама?
Или он - ваш сын ?
Вы не имеете права указывать никому
В том числе и Шабунину- что ему делать
Как и Шабунин не имеет права сказать вам
Нехер делать фотографии на ЛИЧНЫЙ ТЕЛЕФОН
Мы живем в 21 веке
Человек сам волен выбирать - что ему делать
Если его действия не нарушают закон
Вы же не ребенок !!!!!!!!!!!!
Неужто вы не понимаете очевидного?
показать весь комментарий
17.12.2025 14:51 Ответить
Мені просто завидно. Мої інтимні фото ніхто дивитись не хоче. А якогось шабуніна- розпіарили на весь Світ. Сам трамп з ином хочуть дивитись.
показать весь комментарий
17.12.2025 14:55 Ответить
Станьте медийной персоной
И ваши интимные фото будут разлетаться как горячие пирожки
Или станьте АНТИКОРРУПЦИОНЕРОМ
И тогда вам мало не покажется
Вам будут угрожать
Вашей семье
Легко судить других
Ничего не делая
Писать в чате - это такой пустяк
Это на россии страшно
Там и посадить могут
Впрочем ,вас и там бы не посадили
Ведь вы помогаете власти мочить оппозиционера
По всех проблемах Шабунина
Он делает больше, чем вы и я...
показать весь комментарий
17.12.2025 15:01 Ответить
Дякую за пораду.
показать весь комментарий
17.12.2025 15:04 Ответить
Вони дотепер з вилученням клістронів з ракетних частин, своїми працівниками,напередодні вторгення, не розібрались,не то,аби ще й покарати винних.
Дуже вже крук круку око видовбає...
показать весь комментарий
17.12.2025 14:16 Ответить
Дуже вже все погано в зеленої шобли..
показать весь комментарий
17.12.2025 14:19 Ответить
Шабунин голова правління ЦПК, де треба було загубити мозок щоб робити інтимні фото і залишити їх на телефоні?! він доросла, сімейна людина, це безвідповідальністьі розпущеність, якщо біс в ребро постукав, то треба бути обачливим, краще ховати і видаляти з телефона свої компромати, а то як дитина, тепер ображається
показать весь комментарий
17.12.2025 14:19 Ответить
Видалені-таки зберігаются,на дні. Цього мало-натиснути на "видалити".
показать весь комментарий
17.12.2025 14:27 Ответить
Може людина робила фото родимок в медичних цілях, щоб контролювати, які з'явилися нові, щоб розуміти які з них можуть стати меланомою.
показать весь комментарий
17.12.2025 14:27 Ответить
Злив інтимних фото Шабуніна: ДБР перевірить своїх працівників на причетність Джерело: https://censor.net/ua/n3590982 самі зрозуміли що написали???
невже дбр інтим розслідує а може працівники приймали участь в інтимній фотосесії разом із шабуніним ???
показать весь комментарий
17.12.2025 14:23 Ответить
Де ж ті фото інтімного гіганта, про які окрім самого віталіка ніхто й не каже.
показать весь комментарий
17.12.2025 14:25 Ответить
Я одне не розумію - навіщо зливати інтимні фото цього дядька, це ж не Анджеліна Джолі, кому це цікаво? Хіба не могли допетрати, що воні буде до неба, з нульовим ефекта для самого "робителя президентів"?
показать весь комментарий
17.12.2025 14:34 Ответить
А може це Шабунін сам ці фото виклав,що б не забували про нього?
показать весь комментарий
17.12.2025 14:38 Ответить
Ну интим фото и интим фото, всем по 12 лет чтобы голое тело кого-то смущало?
показать весь комментарий
17.12.2025 14:57 Ответить
Я б на місці шабуніна ще б подякував за таку безплатну піар акцію. Та іще б наклацав та відправив би в сбу - нехай працюють. Тепер про нього будуть знати у всому світі, клеїти фото на авто чи на футболках.
Геніально!
показать весь комментарий
17.12.2025 15:09 Ответить
Специально загуглив те "интивные фото с его голой женой". Их нет в интернете. Наверное, Шабунину, приснилось трохи.
показать весь комментарий
17.12.2025 15:11 Ответить
Перевірка співробітника на поліграфі. Детектор брехні для ... де взяв гроші на 3 авто, на 2 квартири у центрі, на дві дачи у Італії.....
все винна бабуся
я живу на зарплату у 120 000 грн. та премію у 60 000 грн.

https://hr-security.ua/ua/proverka_sotrudnika_na_poligrafe_kak_tochnyy_rentgen_dlya_vashego_biznesa

https://hr-security.ua/ua/proverka_sotrudnika_na_poligrafe_kak_tochnyy_rentgen_dlya_vashego_biznesa
показать весь комментарий
17.12.2025 15:18 Ответить
 
 