Слив интимных фото Шабунина: ГБР проверит своих сотрудников на причастность

Государственное бюро расследований тщательно проверит сотрудников, имеющих доступ к частной информации, касающейся одного из фигурантов уголовного производства.

Как известно, речь идет о фото с телефона председателя правления ЦПК Виталия Шабунина.

Что уже известно?

"Ряд СМИ в последнее время опубликовал частные снимки лица, являющегося фигурантом уголовного производства Бюро. Это вызвало волну ложных обвинений в адрес Государственного бюро расследований и правоохранительной системы в целом.

Государственное бюро расследований тщательно проверит всех сотрудников, которые контактировали с данным видом доказательств. В случае установления фактов причастности к инциденту сотрудников Бюро, будут приняты жесткие меры реагирования и привлечены виновные лица к предусмотренной законом ответственности", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

Ранее Виталий Шабунин заявил, что ГБР и Офис Генпрокурора слили в соцсети его интимные фото с телефона, изъятого во время обыска.

