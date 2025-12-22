РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9709 посетителей онлайн
Новости Подозрение Шабунину
5 744 46

Шабунин: Меня с солдатом без пальцев отправят в Купянск-Узловой развешивать антидроновые сетки

Шабунину не дают возможности защищать себя в суде: что известно?

Глава правления ЦПК Виталий Шабунин заявил, что солдата без пальцев вместе с ним отправляют в Купянск-Узловой развешивать антидроновые сетки.

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Также Шабунин обнародовал фото руки побратима.

Шабунину не дают возможности защищать себя в суде: что известно?

Что известно?

"Предполагаю, что отправить из подразделения одного меня в 10-километровую зону было бы подозрительно, поэтому прикрылись еще тремя солдатами.

Из нашего отряда для развешивания антидроновых сетей: один – без пальцев, другой – с нарушениями слуха и услышит FPV-дрон разве что во время взрыва, еще двое – из-за ранений неспособны забираться на лестницы, один из-за потери полей зрения не может стрелять.

У каждого из ребят есть решение ВВК, поэтому я просто не представляю, как такой приказ может быть законным (даже в теории). Завтра вернусь с очередных допросов и буду разбираться", - рассказал он.

По словам Шабунина, в Купянск-Узловой командование 43 ОМБр перебрасывает его за силовиков Зеленского.

Смотрите также: Неэффективное, тупое, коррумпированное государственное управление ведет нас к поражению, - Шабунин. ВИДЕО

"Чтобы я НЕ смог:

1) наказать ГБР/ОГП за слив моего частного фото. Заявление о преступлении подано, дальше суды: чтобы дело зарегистрировали, чтобы меня признали потерпевшим, чтобы провели следственные действия и т.д.

2) защищать себя в судах от незаконного уголовного преследования, подозрение в котором мне вручили в июле этого года.

К сожалению, это не единственное решение командования бригады, которое под давлением ГБР идет на откровенно абсурдные (и часто незаконные) решения", - добавил он.

Читайте также: "ГБР и ОГП слили в ТГ-каналы мои интимные фото с телефона, изъятого во время обыска", - Шабунин

Также Шабунин напомнил, что ранее командование его части сфальсифицировало документы, чтобы объявить его в СОЧ за день, когда он был на заседании суда по своему делу.

"А еще замкомбриг каким-то образом знал и сообщил мне об отмене другого суда против меня за день (!) до того, как судья ушел на больничный.

В какой-то момент стало очевидным, что командиры части выполняют указания ДБРшников – делать все возможное, чтобы меня не было на судах в Киеве. Мне об этом несколько человек прямо сказали.

На прошлой неделе я письменно предупредил командование, что зафиксировал их незаконное сотрудничество с ГБР. И предупредил, что буду вынужден реагировать (доказательство)", - добавил он.

Читайте: Слив интимных фото Шабунина: ГБР проверит своих сотрудников на причастность

В течение следующих недель у Шабунина должны состояться ряд судебных заседаний, на которые добраться из Купянска-Узлового очевидно невозможно.

"Вот так ГБР/ОГП руками послушных командиров 43 ОМБр лишили меня права защищаться от незаконного преследования.

Тем более Зеркало недели уже прямо пишет, что ход моего дела курирует Зеленский лично", - подытожил он.

Смотрите: Коломойский в суде поинтересовался, почему Шабунин не защищает его, как отца Магамедрасулова. Тот ответил. ВИДЕО

Дело Виталия Шабунина

Читайте также: Шабунин показал условия содержания в камере СИЗО детектива НАБУ Магамедрасулова. ФОТО

Шабунину не дают возможности защищать себя в суде: что известно?

Автор: 

Шабунин Виталий (661) Харьковская область (2059) Купянский район (581) Куп’янськ-Вузловий (17)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+24
Пане Шабунін - це вам за Порошенком бігати, і при цьому на грантах сидіти. Це вам відголоски вибору у 2019 році, а далі буе ще цікавіше.
показать весь комментарий
22.12.2025 10:45 Ответить
+22
один - без пальців, інший - з порушеннями слуху і почує FPV-дрон хіба під час вибуху, ще двоє - через поранення нездатні залазити на драбини, один через втрату полів зору не може стріляти.
-------------



Мені ось цікаво, ось про тих биків з ТЦК, які легко в зимовій формі і наздоганяти можуть і бійцівські прийоми показувати, то про них кажуть, що то ветерани по хворобі комісовані. Тобто, ступінь поранень у них набагато вищий, ніж у цих ветеранів, яких на передову все одно відправляють?

показать весь комментарий
22.12.2025 10:41 Ответить
+13
А ВЛК, яке видало таким людям висновок про придатність, у відставку не потрібно?
показать весь комментарий
22.12.2025 10:46 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зеленського у відставку! Це людина - катастрофа!
показать весь комментарий
22.12.2025 10:37 Ответить
А ВЛК, яке видало таким людям висновок про придатність, у відставку не потрібно?
показать весь комментарий
22.12.2025 10:46 Ответить
Ні у якому випадку, тільки під суд
показать весь комментарий
22.12.2025 11:03 Ответить
Ці "лікарі" на елітних автівках зовсім знахабніли від безкарності
показать весь комментарий
22.12.2025 11:24 Ответить
А шо такое, Игорек? Уже не нравится тот, за кого ты здесь рвал зад? Диарея от майских шашлычков или что другое? Покаяться перед людьми по-прежнему не хочешь или все-таки выдавишь из себя покаянные слова?
показать весь комментарий
22.12.2025 10:49 Ответить
Ну так, це ж Зеленський особисто підписує результати ВЛК
показать весь комментарий
22.12.2025 10:49 Ответить
Ну під час мобілізації 2014-15 ВЛК працювали адекватно і навіть добровольцями не брали людей із хронічними хворобами...
показать весь комментарий
22.12.2025 10:51 Ответить
Брали тех кто хотел, я со всеми болячками попал
показать весь комментарий
22.12.2025 11:20 Ответить
В часи Порошенко у таких шалав,як ти- навіть коли сусідка всралась, був винен всюди Порошенко. Кожна дорога має 2 напрямки. І ніколи би такого не творили ВЛК і ТСК, якби не мали згоди на це твого зрадника та падлюки хєрпрогониш нелоха шашликовича.
Тупізм зеленорвотного лохтората просто зашкалює.
показать весь комментарий
22.12.2025 11:26 Ответить
А єрмак з чернишовим та іншою шушерою, що під міндічем працювала в Уряді, ошиваються у зеленського з стефанчуком в гостях, чи ховається в будинку, у свириденко???
показать весь комментарий
22.12.2025 10:55 Ответить
Витягуй костюм панди
показать весь комментарий
22.12.2025 10:39 Ответить
один - без пальців, інший - з порушеннями слуху і почує FPV-дрон хіба під час вибуху, ще двоє - через поранення нездатні залазити на драбини, один через втрату полів зору не може стріляти.
-------------



Мені ось цікаво, ось про тих биків з ТЦК, які легко в зимовій формі і наздоганяти можуть і бійцівські прийоми показувати, то про них кажуть, що то ветерани по хворобі комісовані. Тобто, ступінь поранень у них набагато вищий, ніж у цих ветеранів, яких на передову все одно відправляють?

показать весь комментарий
22.12.2025 10:41 Ответить
А ти на фронті?
показать весь комментарий
22.12.2025 10:54 Ответить
А кацапів взагалі на інвалідних візках/милицях в штурми відправляють.

Звідки ця мулька пішла, відповідати недолугим питанням на питання?
показать весь комментарий
22.12.2025 10:58 Ответить
Мстива зелена шма-кля
показать весь комментарий
22.12.2025 10:41 Ответить
А в тебе що, теж пальців нема?!!
показать весь комментарий
22.12.2025 10:41 Ответить
Наочний приклад чому в МАЛУ РАДЯНСЬКУ армію нема бажаючих! ПУЙ ВАМ!
показать весь комментарий
22.12.2025 10:43 Ответить
тільки не забувай, велика радянська армія чекає на тебе, ТОВАРИЩ
показать весь комментарий
22.12.2025 11:08 Ответить
В боротьбі рашки з рашкою, точно переможе РАШКА!
показать весь комментарий
22.12.2025 11:11 Ответить
та якось ***** на галюцинації ухилянтів
показать весь комментарий
22.12.2025 11:31 Ответить
І за цю «потужну роботу» органам сплачують великі зарплати!
показать весь комментарий
22.12.2025 10:45 Ответить
Пане Шабунін - це вам за Порошенком бігати, і при цьому на грантах сидіти. Це вам відголоски вибору у 2019 році, а далі буе ще цікавіше.
показать весь комментарий
22.12.2025 10:45 Ответить
Можна вічно слухати і читати!🤨
П. Порошенко раніше, ніж учора, підтримав Шабуніна.
показать весь комментарий
22.12.2025 11:10 Ответить
а №бригади, і ФИО комбрига шабуня ніде не оприлюднював? Просто цікаво.
показать весь комментарий
22.12.2025 10:46 Ответить
Припускаю, що відправити з підрозділу одного мене в 10-ти кілометрову кіл-зону було б підозріло, тож прикрилися ще трьома солдатами.
З нашого загону для розвішування антидронових сіток: один - без пальців, інший - з порушеннями слуху і почує FPV-дрон хіба під час вибуху, ще двоє - через поранення нездатні залазити на драбини, один через втрату полів зору не може стріляти.

Завагінувався Шабунін.
показать весь комментарий
22.12.2025 10:47 Ответить
ну напевне Шабунін не єдиний в ЦПК , Бігуса мобілізували , але розслідування виходять . І на останок . Де спільна , чи окрема від кожного заява побратимів про скоєння злочину чи перевищення службових повноважень командирами його підрозділу ?
показать весь комментарий
22.12.2025 10:47 Ответить
У чому проблема? У "Шабуні" пальці - на місці. З слухом - порядок. По драбинах лазить може. От останні двоє будуть йому драбину тримать, безпалий - сітки підноситиме, глухий - сітки подаватиме, а "Шабуня" їх підв"язуватиме, одночасно прислуховуючись, чи не летить дрон...
Чи він думає, що його відразу в Генштаб призначать?
показать весь комментарий
22.12.2025 10:51 Ответить
Генштаб заброньований для Алі-баби та сорока лених розбівйників, точнійш грабіждників.
показать весь комментарий
22.12.2025 11:01 Ответить
Кожен анткорупціонер-грантожер повинен зробити щось корисне,хоча б сітки порозвішувати
показать весь комментарий
22.12.2025 10:52 Ответить
Покарання за незручність не просто так висить у блогах.
показать весь комментарий
22.12.2025 10:55 Ответить
Віталій, а хто має розвішувати ці сітки? І я не про солдата без пальців
показать весь комментарий
22.12.2025 10:55 Ответить
По логіці сітки мали б розвішувати не військові. Укріплення ж будують цивільні компанії...
показать весь комментарий
22.12.2025 10:59 Ответить
Де, в кіл-зоні?
показать весь комментарий
22.12.2025 11:01 Ответить
Якщо є небезпека, то існують інженерні підрозділи...
показать весь комментарий
22.12.2025 11:09 Ответить
А їх там точно треба розвішувати? А, я ж забув, у нашій армії за стандартами НАТО, задавати питання щодо доцільності виконання тих, чи інших дій, не положено.
показать весь комментарий
22.12.2025 11:00 Ответить
а ты хотел в САНАТОРИЙ с усиленным питанием ???(((
показать весь комментарий
22.12.2025 10:55 Ответить
В 2019 він хотів більшого, але не пощастило, бонуси дістались сєрюні лєщєнку і пуштуну Мустафану
показать весь комментарий
22.12.2025 11:07 Ответить
Немає підстав зараз дорікати чимось Шабуніну.
показать весь комментарий
22.12.2025 11:00 Ответить
Нема??? Воно показало що є гнидою, він є військовим і повинен виконувати наказ командира. Хлопці на СПешках місяцями знаходяться, а ця гнида навіть сітки засцяла вішати...
показать весь комментарий
22.12.2025 11:15 Ответить
Не маю наміру захищати Шабуніна, але через отаких командирів і накази і виникла проблема з мобілізацією
показать весь комментарий
22.12.2025 11:31 Ответить
У вас краще виходить про техогляди, солдат! Займайтесь гнидами й вошами у себе в гаражі!
показать весь комментарий
22.12.2025 11:32 Ответить
Як цей білобрисий екс-фанат зєлєнскава не старався, а бидлізм і зверхність нікуди не поділись. Ризикувати мають холопи, а він буде строчити розслідування з безпечного місця
показать весь комментарий
22.12.2025 11:04 Ответить
Хрен с ним, с Шабуниным. Чего боец без пальцев в армии вообще делает?
показать весь комментарий
22.12.2025 11:12 Ответить
За логікою ВЛК, кінцівка на місці = придатний.
показать весь комментарий
22.12.2025 11:13 Ответить
Шабулянт нарешті доїде на війну? Так це перемога. Ліпше б за ґрати, звісно.
показать весь комментарий
22.12.2025 11:12 Ответить
Какие сетки, тебя молодого, здорового бугая надо отправить в штурмовое подразделение , в самое пекло .Хватит тебе уже сраку греть прикрываясь мифической борьбой с коррупцией.
показать весь комментарий
22.12.2025 11:19 Ответить
 
 