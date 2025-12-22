Шабунин: Меня с солдатом без пальцев отправят в Купянск-Узловой развешивать антидроновые сетки
Глава правления ЦПК Виталий Шабунин заявил, что солдата без пальцев вместе с ним отправляют в Купянск-Узловой развешивать антидроновые сетки.
Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
Также Шабунин обнародовал фото руки побратима.
Что известно?
"Предполагаю, что отправить из подразделения одного меня в 10-километровую зону было бы подозрительно, поэтому прикрылись еще тремя солдатами.
Из нашего отряда для развешивания антидроновых сетей: один – без пальцев, другой – с нарушениями слуха и услышит FPV-дрон разве что во время взрыва, еще двое – из-за ранений неспособны забираться на лестницы, один из-за потери полей зрения не может стрелять.
У каждого из ребят есть решение ВВК, поэтому я просто не представляю, как такой приказ может быть законным (даже в теории). Завтра вернусь с очередных допросов и буду разбираться", - рассказал он.
По словам Шабунина, в Купянск-Узловой командование 43 ОМБр перебрасывает его за силовиков Зеленского.
"Чтобы я НЕ смог:
1) наказать ГБР/ОГП за слив моего частного фото. Заявление о преступлении подано, дальше суды: чтобы дело зарегистрировали, чтобы меня признали потерпевшим, чтобы провели следственные действия и т.д.
2) защищать себя в судах от незаконного уголовного преследования, подозрение в котором мне вручили в июле этого года.
К сожалению, это не единственное решение командования бригады, которое под давлением ГБР идет на откровенно абсурдные (и часто незаконные) решения", - добавил он.
Также Шабунин напомнил, что ранее командование его части сфальсифицировало документы, чтобы объявить его в СОЧ за день, когда он был на заседании суда по своему делу.
"А еще замкомбриг каким-то образом знал и сообщил мне об отмене другого суда против меня за день (!) до того, как судья ушел на больничный.
В какой-то момент стало очевидным, что командиры части выполняют указания ДБРшников – делать все возможное, чтобы меня не было на судах в Киеве. Мне об этом несколько человек прямо сказали.
На прошлой неделе я письменно предупредил командование, что зафиксировал их незаконное сотрудничество с ГБР. И предупредил, что буду вынужден реагировать (доказательство)", - добавил он.
В течение следующих недель у Шабунина должны состояться ряд судебных заседаний, на которые добраться из Купянска-Узлового очевидно невозможно.
"Вот так ГБР/ОГП руками послушных командиров 43 ОМБр лишили меня права защищаться от незаконного преследования.
Тем более Зеркало недели уже прямо пишет, что ход моего дела курирует Зеленский лично", - подытожил он.
Дело Виталия Шабунина
- Напомним, что 11 июля сотрудники ГБР сообщили о подозрении главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину.
- Ранее сообщалось, что ГБР проводит обыск у главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина по месту службы в Чугуевском районе Харьковской области и дома.
- Напомним, глава ЦПК рассказывал, что народные депутаты от фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект № 13271-1, который позволит чиновникам избежать наказания за коррупцию после увольнения. Голосовать за него планируют на следующей неделе.
- Он также сообщал, что 3 июня 2025 года состоялось очередное заседание Верховной Рады, во время которого фракция "Слуги народа" поддержала ряд скандальных законопроектов.
- В феврале 2025 года Шабунин заявил, что его переводят из Киева в Харьковскую область. Он связывает это с критикой власти.
- 15 июля Печерский районный суд Киева 15 июля избрал для главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина меру пресечения в виде личного обязательства до 20 августа.
- 13 августа ГБР сообщило о новом подозрении командиру одной из воинских частей Киевской области и вручило обновленное подозрение председателю правления ЦПК Виталию Шабунину.
- 14 августа в ГБР заявили, что Шабунина будут судить за уклонение от военной службы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тупізм зеленорвотного лохтората просто зашкалює.
-------------
Мені ось цікаво, ось про тих биків з ТЦК, які легко в зимовій формі і наздоганяти можуть і бійцівські прийоми показувати, то про них кажуть, що то ветерани по хворобі комісовані. Тобто, ступінь поранень у них набагато вищий, ніж у цих ветеранів, яких на передову все одно відправляють?
Звідки ця мулька пішла, відповідати недолугим питанням на питання?
П. Порошенко раніше, ніж учора, підтримав Шабуніна.
З нашого загону для розвішування антидронових сіток: один - без пальців, інший - з порушеннями слуху і почує FPV-дрон хіба під час вибуху, ще двоє - через поранення нездатні залазити на драбини, один через втрату полів зору не може стріляти.
Завагінувався Шабунін.
Чи він думає, що його відразу в Генштаб призначать?