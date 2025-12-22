Шабунин: Меня с солдатом без пальцев отправят в Купянск-Узловой развешивать антидроновые сетки

Глава правления ЦПК Виталий Шабунин заявил, что солдата без пальцев вместе с ним отправляют в Купянск-Узловой развешивать антидроновые сетки.

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Также Шабунин обнародовал фото руки побратима.

Что известно?

"Предполагаю, что отправить из подразделения одного меня в 10-километровую зону было бы подозрительно, поэтому прикрылись еще тремя солдатами.



Из нашего отряда для развешивания антидроновых сетей: один – без пальцев, другой – с нарушениями слуха и услышит FPV-дрон разве что во время взрыва, еще двое – из-за ранений неспособны забираться на лестницы, один из-за потери полей зрения не может стрелять.



У каждого из ребят есть решение ВВК, поэтому я просто не представляю, как такой приказ может быть законным (даже в теории). Завтра вернусь с очередных допросов и буду разбираться", - рассказал он.

По словам Шабунина, в Купянск-Узловой командование 43 ОМБр перебрасывает его за силовиков Зеленского.

"Чтобы я НЕ смог:



1) наказать ГБР/ОГП за слив моего частного фото. Заявление о преступлении подано, дальше суды: чтобы дело зарегистрировали, чтобы меня признали потерпевшим, чтобы провели следственные действия и т.д.



2) защищать себя в судах от незаконного уголовного преследования, подозрение в котором мне вручили в июле этого года.



К сожалению, это не единственное решение командования бригады, которое под давлением ГБР идет на откровенно абсурдные (и часто незаконные) решения", - добавил он.

Также Шабунин напомнил, что ранее командование его части сфальсифицировало документы, чтобы объявить его в СОЧ за день, когда он был на заседании суда по своему делу.

"А еще замкомбриг каким-то образом знал и сообщил мне об отмене другого суда против меня за день (!) до того, как судья ушел на больничный.



В какой-то момент стало очевидным, что командиры части выполняют указания ДБРшников – делать все возможное, чтобы меня не было на судах в Киеве. Мне об этом несколько человек прямо сказали.



На прошлой неделе я письменно предупредил командование, что зафиксировал их незаконное сотрудничество с ГБР. И предупредил, что буду вынужден реагировать (доказательство)", - добавил он.

В течение следующих недель у Шабунина должны состояться ряд судебных заседаний, на которые добраться из Купянска-Узлового очевидно невозможно.

"Вот так ГБР/ОГП руками послушных командиров 43 ОМБр лишили меня права защищаться от незаконного преследования.



Тем более Зеркало недели уже прямо пишет, что ход моего дела курирует Зеленский лично", - подытожил он.

Дело Виталия Шабунина

