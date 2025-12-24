Злив інтимних фото Шабуніна: Офіс генпрокурора вніс дані до ЄРДР
В Офісі генерального прокурора заявили, що звернення керівника "Центру протидії корупції" Віталія Шабуніна щодо поширення інтимних світлин з його телефону розглянули належним чином, а кримінальне провадження зареєстрували у середу, 24 грудня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це виданню "УП" повідомили в Офісі генпрокурора.
Реакція прокурорів
"Звернення щодо вчинення злочину, яке надійшло від громадянина Шабуніна, було розглянуте виконавцями вчора – 23 грудня, і сьогодні – 24 грудня, за результатами розгляду до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.182 (Порушення недоторканності приватного життя, -ред.) та ч.2 ст. 387 (Розголошення даних оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування -ред.) Кримінального Кодексу України", - зазначили в Офісі генпрокурора.
Що передувало?
- Раніше Віталій Шабунін заявив, що ДБР та Офіс Генпрокурора злили в соцмережі його інтимні фото з телефону, вилученого під час обшуку.
- Після інформації про злив інтимних фото Шабуніна ДБР заявило, що перевірить своїх працівників на причетність.
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