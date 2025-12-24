Слив интимных фото Шабунина: Офис генпрокурора внес данные в ЕРДР

В Офисе генерального прокурора заявили, что обращение руководителя "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина о распространении интимных фотографий с его телефона рассмотрели надлежащим образом, а уголовное производство зарегистрировали в среду, 24 декабря.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом изданию "УП" сообщили в Офисе генпрокурора.

Реакция прокуроров

"Обращение о совершении преступления, поступившее от гражданина Шабунина, было рассмотрено исполнителями вчера – 23 декабря, и сегодня – 24 декабря, по результатам рассмотрения в Единый реестр досудебных расследований были внесены сведения по фактам совершения уголовных правонарушений, предусмотренных ч.1 ст.182 (Нарушение неприкосновенности частной жизни. - Ред.) и ч.2 ст. 387 (Разглашение данных оперативно-розыскной деятельности, досудебного расследования. - Ред.) Уголовного кодекса Украины", - отметили в Офисе генпрокурора.

Что предшествовало?

Ранее Виталий Шабунин заявил, что ГБР и Офис Генпрокурора слили в соцсети его интимные фото с телефона, изъятого во время обыска.

После информации о сливе интимных фото Шабунина ГБР заявило, что проверит своих сотрудников на причастность.

