Новости Подозрение Шабунину
1 773 19

Слив интимных фото Шабунина: Офис генпрокурора внес данные в ЕРДР

шабунін

В Офисе генерального прокурора заявили, что обращение руководителя "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина о распространении интимных фотографий с его телефона рассмотрели надлежащим образом, а уголовное производство зарегистрировали в среду, 24 декабря.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом изданию "УП" сообщили в Офисе генпрокурора.

Реакция прокуроров

"Обращение о совершении преступления, поступившее от гражданина Шабунина, было рассмотрено исполнителями вчера – 23 декабря, и сегодня – 24 декабря, по результатам рассмотрения в Единый реестр досудебных расследований были внесены сведения по фактам совершения уголовных правонарушений, предусмотренных ч.1 ст.182 (Нарушение неприкосновенности частной жизни. - Ред.) и ч.2 ст. 387 (Разглашение данных оперативно-розыскной деятельности, досудебного расследования. - Ред.) Уголовного кодекса Украины", - отметили в Офисе генпрокурора.

Что предшествовало?

  • Ранее Виталий Шабунин заявил, что ГБР и Офис Генпрокурора слили в соцсети его интимные фото с телефона, изъятого во время обыска.
  • После информации о сливе интимных фото Шабунина ГБР заявило, что проверит своих сотрудников на причастность.

Шабунин Виталий (663) Офис Генпрокурора (2858)
+4
для чого шабунін ці фртки робив? може збочинець чи недоумок?
24.12.2025 13:25 Ответить
+1
А цьому розумнику нагуя інтимні фотки - він шо не знає шо під прицілом?
24.12.2025 13:25 Ответить
+1
Може він мазохіст?
24.12.2025 13:28 Ответить
для чого шабунін ці фртки робив? може збочинець чи недоумок?
24.12.2025 13:25 Ответить
Щоб запам'ятати себе цілісним до поранення.
24.12.2025 13:29 Ответить
щоб ти дурню на них не дивився бо то його а не твое
24.12.2025 13:33 Ответить
а як ≪навіщо≫ , вяжиться з вашим ≪ти не дивився≫ ?
24.12.2025 13:56 Ответить
Це питання до свого куратора, запарєбрікавай!!!
Дерзай!!
24.12.2025 14:03 Ответить
а чого ти вискочив дурню ? питання ж не до тебе , безграмотного .
24.12.2025 14:06 Ответить
жена в другой стране живет, ей высылал, так обьяснила жена, чтоб пипику не забыть
24.12.2025 13:55 Ответить
А цьому розумнику нагуя інтимні фотки - він шо не знає шо під прицілом?
24.12.2025 13:25 Ответить
Може він мазохіст?
24.12.2025 13:28 Ответить
Садо - мазо?
24.12.2025 13:30 Ответить
Мужик купує в магазині здоровенні ножиці, мотузку, намордник.
Продавець питає:
- Вам для садо-мазо?
- Ні, для саду-огороду, а намордник для пса, котрий це все охоронятиме!
24.12.2025 13:37 Ответить
Та покажіть нарешті фото того гіганта, стільки розголосу а фото нема? Віталя мабуть теж приєднався до президентських перегонів?
24.12.2025 13:25 Ответить
Він там брав участь у якості піаніно?
24.12.2025 13:33 Ответить
генпрокурор на зараз це підстилка зетварі і такий же корумпований як зетварь і вся його влада тому на виході буде пшик
24.12.2025 13:38 Ответить
То хто ж злив фотки? Смішна ситуація складеться, якщо слідчі ГП будуть розслідувати власний злочин
24.12.2025 13:43 Ответить
Займаючись такою небезпечною діяльністю зберігати якісь неоднозначні фото на телефоні - дурість і професійна НЕКОМПЕТЕНТНІСТЬ. До речи це вбачається з самих його висловлюваннях та діях....Хоча запал та бажання теж є....
24.12.2025 13:43 Ответить
Да покажіть вже ті фото, що там такого інтимного, зараз усі фоткають інтимні органи, тут немає нічого надзвичайного!
24.12.2025 14:20 Ответить
 
 