Шабунін заявив про завершення служби в ЗСУ після понад чотирьох років через стан здоров’я

Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив про завершення служби в ЗСУ після понад чотирьох років через втрату зору та рішення військово-лікарської комісії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Шабунін повідомив на своїй фейсбук-сторінці.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Мою службу завершено. Втративши більшу частину зору, я залишаю ЗСУ, куди добровільно мобілізувався в перший день великої війни.

Більше 4-х років в Силах Оборони: половину з них - на Харківщині та Сході (зокрема в Дружківці), решту - у Харкові та Києві", - йдеться в дописі.

Діяльність у війську

Шабунін зазначив, що серед ключових епізодів своєї служби вважає участь у роботі з підтримки та розвитку бойової ІТ-системи DELTA, а також діяльність, пов’язану з антикорупційною тематикою у сфері оборонних закупівель.

"У підсумку ми допомогли всадити на лаву підсудних заступника начальника Генштабу і його шайку. А DELTA стала центральною бойовою/інтеграційною системою ЗСУ, про яку захоплено говорить міністр армії США перед Сенатом.

Ну і, звичайно, протидія корупції та перезавантаження військових закупівель. Цивільним важко зрозуміти, як складно боротися з міністрами оборони, будучи простим солдатом у жорсткій армійській вертикалі", - розповів Шабунін.

Заяви про тиск

Водночас він заявив, що стикався з тиском і перешкодами з боку окремих представників влади та правоохоронних органів, а також з проблемами у взаємодії з військовим командуванням.

"Влада повною мірою використала мою добровільну службу проти мене ж. Наприклад, Держбюро розслідувань/Офіс Генпрокурора вигадали мені кримінальну справу (про ухилення від служби), а потім спробували забрати в мене можливість захищатися.

А саму службу перетворили на цирк: наприклад, щодня фотографували, як я розвантажував фури з харчами, а фото скидали вищому командуванню (яке, припускаю, — в Офіс президента).

Як тільки я почав розгортати підрозділ дронового ППО, мене наказом начальника Генштабу (!) перевели в іншу бригаду на більш "значимі" задачі (наприклад, прибирати сміття), чим я і займався з липня минулого року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Шабунін: Мене із солдатом без пальців відправлять у Куп’янськ-Вузловий розвішувати антидронові сітки

Перевели до комбрига, якого ДБР/ОГП підвісили кримінальним провадженням, і який виконував усі їхні вказівки. Наприклад, допомагав силовикам в стеженні, крадіжці мого мобільного та знятті інформації, не пускав мене на суди, малював вигадані СЗЧ, не реєстрував рапорти і багато іншого.

Я написав з десяток рапортів по всій військовій вертикалі з проханням перевести мене куди завгодно. Нуль реакції, мені навіть не відповіли. А командирам, які хотіли перевести мене в свої підрозділи, наполегливо "порадили" не рипатися", - пояснив Шабунін.

Голова ЦПК наголосив, що останній час служби міг би бути ефективнішим у війську за інших умов, однак рішення командування визначили інший характер його проходження служби.

"Я зайшов в ЗСУ в перший день війни солдатом, виходжу - старшим сержантом. Мій офіцерський контракт відмовився підписати міністр оборони Умєров.

І ще. Обіцяна армійська реформа просто мусить розрізняти новоприбулих в ЗСУ і тих, хто пішов добровольцями понад чотири роки тому. Щонайменше - щодо строків демобілізації", - додав Шабунін.

Він також повідомив, що наказ про його звільнення зі служби було підписано кілька днів тому. Наразі планує зосередитися на відновленні здоров’я та стабілізації стану зору. Після цього він має намір повернутися до роботи в Центру протидії корупції.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Силовий тиск, маніпуляції, медійна атака: як влада формує дискредитацію Шабуніна та ЦПК, - ЗМІ