УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10192 відвідувача онлайн
Новини Підозра Шабуніну
5 549 64

Шабунін заявив про завершення служби в ЗСУ після понад чотирьох років через стан здоров’я

Шабунін повідомив про завершення служби в ЗСУ через проблеми зі здоров’ям

Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив про завершення служби в ЗСУ після понад чотирьох років через втрату зору та рішення військово-лікарської комісії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Шабунін повідомив на своїй фейсбук-сторінці.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Мою службу завершено. Втративши більшу частину зору, я залишаю ЗСУ, куди добровільно мобілізувався в перший день великої війни.

Більше 4-х років в Силах Оборони: половину з них - на Харківщині та Сході (зокрема в Дружківці), решту - у Харкові та Києві", - йдеться в дописі.

Діяльність у війську

Шабунін зазначив, що серед ключових епізодів своєї служби вважає участь у роботі з підтримки та розвитку бойової ІТ-системи DELTA, а також діяльність, пов’язану з антикорупційною тематикою у сфері оборонних закупівель.

"У підсумку ми допомогли всадити на лаву підсудних заступника начальника Генштабу і його шайку. А DELTA стала центральною бойовою/інтеграційною системою ЗСУ, про яку захоплено говорить міністр армії США перед Сенатом.

Ну і, звичайно, протидія корупції та перезавантаження військових закупівель. Цивільним важко зрозуміти, як складно боротися з міністрами оборони, будучи простим солдатом у жорсткій армійській вертикалі", - розповів Шабунін.

Заяви про тиск

Водночас він заявив, що стикався з тиском і перешкодами з боку окремих представників влади та правоохоронних органів, а також з проблемами у взаємодії з військовим командуванням.

"Влада повною мірою використала мою добровільну службу проти мене ж. Наприклад, Держбюро розслідувань/Офіс Генпрокурора вигадали мені кримінальну справу (про ухилення від служби), а потім спробували забрати в мене можливість захищатися.

А саму службу перетворили на цирк: наприклад, щодня фотографували, як я розвантажував фури з харчами, а фото скидали вищому командуванню (яке, припускаю, — в Офіс президента).

Як тільки я почав розгортати підрозділ дронового ППО, мене наказом начальника Генштабу (!) перевели в іншу бригаду на більш "значимі" задачі (наприклад, прибирати сміття), чим я і займався з липня минулого року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Шабунін: Мене із солдатом без пальців відправлять у Куп’янськ-Вузловий розвішувати антидронові сітки

Перевели до комбрига, якого ДБР/ОГП підвісили кримінальним провадженням, і який виконував усі їхні вказівки. Наприклад, допомагав силовикам в стеженні, крадіжці мого мобільного та знятті інформації, не пускав мене на суди, малював вигадані СЗЧ, не реєстрував рапорти і багато іншого.

Я написав з десяток рапортів по всій військовій вертикалі з проханням перевести мене куди завгодно. Нуль реакції, мені навіть не відповіли. А командирам, які хотіли перевести мене в свої підрозділи, наполегливо "порадили" не рипатися", - пояснив Шабунін.

Голова ЦПК наголосив,  що останній час служби міг би бути ефективнішим у війську за інших умов, однак рішення командування визначили інший характер його проходження служби.

"Я зайшов в ЗСУ в перший день війни солдатом, виходжу - старшим сержантом. Мій офіцерський контракт відмовився підписати міністр оборони Умєров.

І ще. Обіцяна армійська реформа просто мусить розрізняти новоприбулих в ЗСУ і тих, хто пішов добровольцями понад чотири роки тому. Щонайменше - щодо строків демобілізації", - додав Шабунін.

Він також повідомив, що наказ про його звільнення зі служби було підписано кілька днів тому. Наразі планує зосередитися на відновленні здоров’я та стабілізації стану зору. Після цього він має намір повернутися до роботи в Центру протидії корупції.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Силовий тиск, маніпуляції, медійна атака: як влада формує дискредитацію Шабуніна та ЦПК, - ЗМІ

Автор: 

Шабунін Віталій (655) ЦПК Центр протидії корупції (337)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+26
Молодець. Ветеран убд, ордена і медалі за штурм Константинополя.
Вже перемога.
показати весь коментар
19.05.2026 08:52 Відповісти
+17
показати весь коментар
19.05.2026 08:53 Відповісти
+13
То на яких позиціях під обстрілами шабунін просидів півроку мінімум,як пересічні бійці? Тема не розкрита.
показати весь коментар
19.05.2026 08:56 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Молодець. Ветеран убд, ордена і медалі за штурм Константинополя.
Вже перемога.
показати весь коментар
19.05.2026 08:52 Відповісти
Значит, скоро выборы. Готовят следующего Буратину под "антикоррупционным соусом".
показати весь коментар
19.05.2026 10:58 Відповісти
показати весь коментар
19.05.2026 08:53 Відповісти
показати весь коментар
19.05.2026 09:49 Відповісти
Тепер у нас два героя - Гераскевич і Шабунін.
показати весь коментар
19.05.2026 08:54 Відповісти
А Віталік Козловський?
показати весь коментар
19.05.2026 09:03 Відповісти
Ще є один любитель з ТБ ефірів не вилизати та фоткатись з полонениним кацапами в чистій формі. "Нардеп-воїн" себе називає))
показати весь коментар
19.05.2026 09:25 Відповісти
Ігарь? Так він не один, там ще ахілєси, білєцькіє, карасі, жекі дікіє, а ще чоловік однієї тутешньої журналістки
показати весь коментар
19.05.2026 10:15 Відповісти
Забув ще Вакарчука, послужили і звільнилися "по сімейним обставинам" , "а що, так можна було?"
показати весь коментар
19.05.2026 11:26 Відповісти
каждому выдать по мотоциклетной каске с надписью герой
показати весь коментар
19.05.2026 09:10 Відповісти
країна шапітолій,втратив здоров,я поки катався чотири роки з дому і до воріт частини.....
показати весь коментар
19.05.2026 08:54 Відповісти
Якої ще "частини"? Він ще в 2022 році від командира бригади отримав документ, за яким його "місце боротьби" - це ресторани Києва. Ну він і катався з дому до місця боротьби, в основному. А де його частина знаходиться, високовірогідно, дізнався тільки ось коли оформлював документи на дембель.
показати весь коментар
19.05.2026 09:53 Відповісти
пєтров, нє плач
показати весь коментар
19.05.2026 10:54 Відповісти
То на яких позиціях під обстрілами шабунін просидів півроку мінімум,як пересічні бійці? Тема не розкрита.
показати весь коментар
19.05.2026 08:56 Відповісти
на отаких
показати весь коментар
19.05.2026 08:59 Відповісти
Не служив, і тут служба закінчилась! Сліпих людей визнають придатними, а цей навіть без окулярів ходить. А тут цього "антикорупціонера" захищали...
показати весь коментар
19.05.2026 08:58 Відповісти
Дякуємо, Віталію, що не зламався. Хай тебе Господь хранить.
показати весь коментар
19.05.2026 08:59 Відповісти
Його, незламного катували так, що він зір втратив.
показати весь коментар
19.05.2026 09:05 Відповісти
Катування апельсинами тривало третю годину..
показати весь коментар
19.05.2026 09:26 Відповісти
нуууу.....
не одному ж серіалу про голобородька світити.
от, серіал про воїна з убд шабуню.
котрий за чотири роки вештання по київським рестікам геть втратив здоров'я.
багато справжніх воїнів, з тяжкими пораненнями не можуть списатися, бо влк визнає їх придатними.
а, от шабуня, ху*к і непридатний!

так, а що з карною справою про хитросраку службу під харковом?
чи, таки, буржуї заступилися за грантожера правдоруба шабуню?
показати весь коментар
19.05.2026 09:02 Відповісти
"Антикорупціонер" та борець із злочиною владою. Ти ж його підтримував.
показати весь коментар
19.05.2026 09:07 Відповісти
я не встиг.
ти ж прибігло, всіх розштовхало, перед всіма влізло.
нам не вистачило.
показати весь коментар
19.05.2026 09:11 Відповісти
І відповідати за свою тупість не хочеш.
показати весь коментар
19.05.2026 09:16 Відповісти
Добре він прослужив на колчаківських фронтах.😡
показати весь коментар
19.05.2026 09:05 Відповісти
Хочпаржом
показати весь коментар
19.05.2026 09:06 Відповісти
https://espreso.tv/suspilstvo-zayshov-v-zsu-soldatom-vikhodzhu-starshim-serzhantom-shabunin-ogolosiv-pro-zavershennya-svoei-viyskovoi-sluzhbi За словами голови правління Центру протидії корупції, після розгортання ним підрозділу дронового ППО, за наказом начальника Генштабу його перевели в іншу бригаду, де Шабунін серед іншого прибирав сміття. Він зазначив, що цим займався з липня 2025 року.
показати весь коментар
19.05.2026 09:09 Відповісти
наверное фото с писькой жене мало, пришлось ехать к жене
показати весь коментар
19.05.2026 09:11 Відповісти
розказував дружині 4 роки, що боров кацапів в полях Донбасу. Аж тут виявилось і підтвердилось тисячами свідків, що єдиний ворог, за 4 роки, якого по-справжньому боров Шабунін - це зелений змій в ресторанах Києва.
показати весь коментар
19.05.2026 09:49 Відповісти
давненько не було новин про цього персонажа і ось знову....
показати весь коментар
19.05.2026 09:14 Відповісти
В яких боях брав участь цей хоробрий воїн, бився з кадирівцями на Банковій ?
показати весь коментар
19.05.2026 09:15 Відповісти
В коррупційних. З якої сторони не знаю
показати весь коментар
19.05.2026 09:22 Відповісти
А він ще і десь служив?!
показати весь коментар
19.05.2026 09:16 Відповісти
Знищувачів запасів істівного і питного в ресторанах Києва. Свідків - тисячі.
показати весь коментар
19.05.2026 09:48 Відповісти
Фейкова служба. Нехай краще Зеленського мочить.
показати весь коментар
19.05.2026 09:18 Відповісти
Давайте підтримаємо його, бо якщо дійсно по стану здоров"я, то у нього мабуть все дійсно серійозно, бо інакше навіть не можу собі представити, як списатись, хіба що через корупційну схему
показати весь коментар
19.05.2026 09:19 Відповісти
А у нього зір взагалі був? Йому ж ще у 2019 казали:
- Ти що, не бачиш, яке гівно ти підтримуєш на виборах президента?
А він:
-Не бачу!
показати весь коментар
19.05.2026 09:20 Відповісти
Що ви приципилися до Шабуніна у нас Залужний - залізний генрал був, а тут раз - і він вже інвалід, до служби не придатний, тільки послом в Британію.
показати весь коментар
19.05.2026 09:20 Відповісти
А що, Шабуню теж москалі по наводці з Банкової вбити намагались?
І ракету прямо в парашу київського ресторану де він зазвичай селфився запустили?🤡
показати весь коментар
19.05.2026 10:19 Відповісти
Нагадай, хто направив Залужного на ВЛК і зняв усю його команду з посад.
Зелений наполеончик не зотів мати людину, яка його дурить заради перемоги.
показати весь коментар
19.05.2026 10:24 Відповісти
Скільки там ще тих воїнів гєроїв депутатів , що не доїхали до нуля ніразу залишилось?
показати весь коментар
19.05.2026 09:21 Відповісти
половину з них - на Харківщині та Сході (зокрема в Дружківці), решту - у Харкові та Києві
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Все названные места - глубокие тылы.
Только сейчас к Дружковке приблизился фронт.
А сколько месяцев или хотя бы дней Шабунин был на "0" ?
Ни дня, но герой.
Кстати, если Шабунин так сильно потерял зрение, что не может служить в тылу в Киеве, то где очки слабозрячего?
показати весь коментар
19.05.2026 09:21 Відповісти
Нечіпляйся до героя третіх ліній та київських ресторанів. В нас в бригаді теж номінально був один багатенький доброволець ( а скоріш за все далеко не один), але якось одразу зник в нетрях тилових штабів. Потім в місцевій газетці бачу статтю який він герой, бізнесмен, депутат міськ ради, воїн і захисник)
показати весь коментар
19.05.2026 09:36 Відповісти
Пані Ніколь! Харків-25 км до лінії фронту.Якщо ви вважаєте це глибоким тилом...то нічого й заперечити такому "військовому експерту".
показати весь коментар
19.05.2026 10:15 Відповісти
Згоден. Але тоді треба видати УБД всім харків'янам, херсонцям і запоріжцям включно з грудними дітьми, а не тільки Шабуні.
показати весь коментар
19.05.2026 10:22 Відповісти
Це не в захист Шабуніна. Він темна конячка. Просто бажано іноді подумати, перш ніж написати.
показати весь коментар
19.05.2026 10:27 Відповісти
Заплакали всім селом. Навіть корови та свині
показати весь коментар
19.05.2026 09:26 Відповісти
Віталя, ти ще легко відбувся. Он хлопця, який викрив брата Єрмака на торгівлі посадами просто вбили. Вони думають, що після нашої перемоги, все пробачать їм.
показати весь коментар
19.05.2026 09:27 Відповісти
Зелені свинки на Майдан надувати піде, чи вже перевихований, як Стерненко в свій час?
показати весь коментар
19.05.2026 09:28 Відповісти
в групі костенка, іллєнка і казаріна добавиться черговий зелений лайно-блогер?
показати весь коментар
19.05.2026 09:30 Відповісти
Дякую, такі люди потрібні і в тилу
показати весь коментар
19.05.2026 09:30 Відповісти
Він там і був
показати весь коментар
19.05.2026 09:39 Відповісти
Він далі ресторанів Києва ніде не був. В нього прямий дозвіл командира бригади на захист Батьківщини в адміністративних кордонах Києва в руці.
показати весь коментар
19.05.2026 09:46 Відповісти
Медалі відрами давали - я не брав, я воював...😂
показати весь коментар
19.05.2026 09:37 Відповісти
Шабунін добрий чи поганий, але зеленим залив сала за шкуру.
показати весь коментар
19.05.2026 09:40 Відповісти
Ну тут хейтять Шабуніна синхронно зелеботи і порохоботи.
До речі як і покійну Ірину Дмитрівну Фаріон.
Не дивно.
За їхньою логікою боротися з корупцією не потрібно.
Ну або вибірково.
показати весь коментар
19.05.2026 10:32 Відповісти
Списатись можна. Є перелік підстав, але процедура ще та. Якщо ти простяк , з освітою не дуже, нерви хиткі(а вони хиткі)...буде непросто, і байдужість оточуючих обпікатиме. Але це не про Шабуніна точно.
От нормальний тіп вас би тут всіх послав , а не виправдовувався .
показати весь коментар
19.05.2026 09:47 Відповісти
Він не воював.З вигляду повністю здоровий.Що йому бракує? Інвалідів в штурмовики кидають,а тут непридатний.
показати весь коментар
19.05.2026 10:05 Відповісти
Вот как не ругаться МАТОМ? Что он чешет? Я 59+ прошел в прошлом году ВЛК согласно закону. Подтверждено всеми медицинскими документами и по старым кодам ВОЗ и по новым ВОЗ! Два инсульта, гипертония 3 риск 4, мерцательная аритмия. ( Это только сердечно сосудистое направление) . Год где то документы ходили( а может и не посылали никуда, потому, что не занес). А тут по зрению списывают! Шабунин согласно 402 из армии по зрению спишут если слепой!
показати весь коментар
19.05.2026 10:29 Відповісти
"Сліпота" - це звичайне професійне захворювання наших борцунів з корупцією.
показати весь коментар
19.05.2026 10:40 Відповісти
шабунін і такі як він привів до влади цю зеленську шоблу 🤡 ,шоб було з ким у войнушку гратися ! А сьогодні косять під антікорупціонерів ...
показати весь коментар
19.05.2026 10:47 Відповісти
 
 