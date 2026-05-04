1 670 29

Реформа ГБР станет обязательным условием для предоставления кредита в 90 млрд евро от ЕС, - Железняк

Реформа Государственного бюро расследований станет обязательным условием для предоставления Украине кредита от ЕС в размере 90 млрд евро.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

По словам парламентария, ряд источников в правительстве и посольствах утверждают, что "реформы и перезагрузка ГБР (по аналогии с БЭБ)" будут обязательным условием для выделения денег ЕС в рамках кредита на 90 млрд евро.

"Это войдет в состав Ukraine Facility на 3-4 квартал 2026 года", - добавил Железняк.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский поручил подготовить предложения по обновлению Государственного бюро расследований и ожидает, что президентский законопроект будет внесен в Верховную Раду уже в этом месяце.

Треба КПК змінювати,бо він був створений для того,щоб жодна складна справа не завершувалася обвинувальним вироком...
04.05.2026 12:41 Ответить
Вже міліцію "реформували", на виході отримали те саме, тільки ще й пихате і некомпетентне.
04.05.2026 12:42 Ответить
Тепер у "Династії" дилема. Не зроблять реформу, не дадуть гроші на добудову. Зроблять реформу, почнуть саджати без затримки.
04.05.2026 12:42 Ответить
Практика та аналіз дієвості КПК, показує повну його НІКЧЕМНІСТЬ щодо нагальних потреб та викликів сьогодення !!!!
Портновські вертухаї, цим КОРИСТУЮТЬСЯ !!!
04.05.2026 12:50 Ответить
Реформа міліції в поліцію в Україні розпочалася 2 липня 2015 року з ухвалення Закону «Про Національну поліцію». Основна мета - перетворення репресивного органу на сервісну службу, що надає послуги громадянам.

папєрєднік?
чорт аваков?
та нє, нє може бути!
04.05.2026 12:44 Ответить
Це твоя упереджена думка "із за парєбріка". Реформа патрульної поліції пройшла на користь. Це правда. То, що на цьому все і зупинилось-система не дозволила. Не було зовнішнього батога, що б змінити щось.
Зараз є-90 ярдів.
04.05.2026 13:16 Ответить
Тут водкі нєт, кацап алєкс*2 "із за парєбріка"
Буде новина про ухилянтів з тцк, тоді й тулитимеш свої 5 копійок.
04.05.2026 14:23 Ответить
От бачиш як тебе попєрдоли..ло, коли фейсом об тейбл. А ти не працюй на медведя
04.05.2026 18:40 Ответить
Його в двері, а він у вікно лізе...
Сказано ж тобі, кацапчику, тут водкі нєт!
04.05.2026 21:57 Ответить
Так а навіщо ти тоді тут ошваєшся? Винюхуєш корки від пляшок?
04.05.2026 22:25 Ответить
Твої корки нікого не цікавлять, як і порожні пляшки. Позбирай і здай, можливо вистачить на ранок опохмелитися
05.05.2026 00:11 Ответить
Та не ссісняйся. Такі скажи- люблю носом в пляшки, через що і носопир вже фіолетовий.
05.05.2026 01:08 Ответить
Відійди від дзеркала, палишся 😂
Скучно з вами, в'юноша, бувайте.
05.05.2026 08:59 Ответить
Євроінтеграційні реформи: прогрес 9% зі 100
Джерело: https://censor.net/ua/b3609109

ой, я вас умаляю!
зараз міндіч подзвонить кому треба, і все буде чікі пікі!
переставлять пару ліжок.
змінять таблички на кабінетах.
виділять додаткові пару трійку млрд для прокуратури......
04.05.2026 12:42 Ответить
Кого саджати? Кого.зараз реформовані саджають? Список можна?
04.05.2026 13:42 Ответить
ДБР (добровільна бригада расєї) яку створив іспанський небіжчик і ворог України портнов .для кришування в Україні діяльності рашистської агнтури, та корпції в противагу НАЗК має бути розпущена за антиукраїнську діяльність .
04.05.2026 12:43 Ответить
Желєзняк це теж портнов, принаймі мета в них одна, прислужитися параші в справі руйнування державного управління і усіх силових та правоохоронних.структур.
Це близнюкі однояйцеві.
04.05.2026 13:48 Ответить
і що він теж знімав клістрони, руйнуючи ППО України???
04.05.2026 13:52 Ответить
Ви історію цю.добре знаєте?
Я бачу ні ху а ви не в курсі. То не вішайте лапшу на вуха. Маму желєзняка провідайте, вона в мацкве впс зачекалася. Блді
04.05.2026 13:58 Ответить
Ви історію цю.добре знаєте?
Я бачу ні ху а ви не в курсі. То не вішайте лапшу на вуха.-(про клістрони .дбр і взаємозвязок з іспанським небіжчиком і ворогом України ,я знаю і не тільки я.але і Ви. Можете не розказувати накуя Ви переводите стрілки .Це гебнява метода "переводити стрілки". Блді
04.05.2026 14:06 Ответить
https://www.google.com/amp/s/amp.fakty.ua/ru/470656-napk-prosyat-razobratsya-otkuda-nardep-zheleznyak-vzyal-milliony-griven-na-pokupku-obligacij-smi
НАЗК просять розібратись, звідки нардеп Железняк взяв мільйони гривень на купівлю облігацій, - ЗМІ

Матір Ярослава Железняка живе у Росії і веде профіль у забороненій в Україні соцмережі "ВКонтактє"30 липня 2024 р. о 14:31



Нещодавно виявлена активність матері народного депутата Ярослава Железняка на платформі "ВКонтактє", яка заборонена в Україні, привернула увагу громадськості. Ірина Железняк, мати депутата, веде профіль у цій соцмережі, де активно публікує особисті фото та інформацію про своє життя.

Про те, що родина народного депутата Ярослава Железняка має тісні бізнес-зв'язки з росіянами та й досі веде бізнес в окупованому Донецьку, співпрацюючи з самопроголошеною владою ДНР, йшлося у нашому попередньому матеріалі. На додачу до вже озвучених фактів, журналістам через сторонній спеціальний пошуковий ресурс вдалося ідентифікувати матір Ярослава Железняка у російських соціальних мережах.

З'ясувалося, що у забороненому в Україні "Вконтактє" матір народного обранця Ірина Железняк представляється за дівочим прізвищем та активно публікує свої фото на розкішних авто. Ірина Железняк (Ходаріна) також називає себе мешканкою москви й має у друзях значну кількість росіян.

https://www.ukr.net/news/details/society/105933507.html
04.05.2026 14:30 Ответить
Можете не розказувати накуя Ви переводите стрілки .Це гебнява метода "переводити стрілки". Блді проходимо...
04.05.2026 14:36 Ответить
бужанській 3,14дар і ************
04.05.2026 12:49 Ответить
А желєзняк з мамою в мацкве і бізнесом в парашіі на ТОТ хто? Просто лапочка ?)
04.05.2026 13:50 Ответить
Бужанським і нашатир? Нонсенс. Він водяну разом з Петровим-Водкіним та Іскровим хлєбають відрами. Так колись у кацапів водяну міряли - штоФ і відро.
04.05.2026 14:33 Ответить
А бэбов уже реформировали?Все хабарники и их схемы работают,за девяносто лярдов они так будут реформировать все что захотите.
04.05.2026 12:54 Ответить
Без страху Божого ніякі рехворми не допоможуть. Безбожники завжди домовляться і поділяться
04.05.2026 14:23 Ответить
Може і прийдеться когось посадити, щоб видно було "результат"
04.05.2026 14:27 Ответить
 
 