Реформа ГБР станет обязательным условием для предоставления кредита в 90 млрд евро от ЕС, - Железняк

Реформа Государственного бюро расследований станет обязательным условием для предоставления Украине кредита от ЕС в размере 90 млрд евро.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

По словам парламентария, ряд источников в правительстве и посольствах утверждают, что "реформы и перезагрузка ГБР (по аналогии с БЭБ)" будут обязательным условием для выделения денег ЕС в рамках кредита на 90 млрд евро.

"Это войдет в состав Ukraine Facility на 3-4 квартал 2026 года", - добавил Железняк.

Читайте: Президент Зеленский строит свою вертикаль, но уже без Ермака, - Железняк о перезагрузке ГБР

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский поручил подготовить предложения по обновлению Государственного бюро расследований и ожидает, что президентский законопроект будет внесен в Верховную Раду уже в этом месяце.

Читайте также: Обнародованы новые "пленки Миндича": обсуждают замену правительства, посла США и загадочный проект "23". ВИДЕО