1 670 29
Реформа ГБР станет обязательным условием для предоставления кредита в 90 млрд евро от ЕС, - Железняк
Реформа Государственного бюро расследований станет обязательным условием для предоставления Украине кредита от ЕС в размере 90 млрд евро.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
По словам парламентария, ряд источников в правительстве и посольствах утверждают, что "реформы и перезагрузка ГБР (по аналогии с БЭБ)" будут обязательным условием для выделения денег ЕС в рамках кредита на 90 млрд евро.
"Это войдет в состав Ukraine Facility на 3-4 квартал 2026 года", - добавил Железняк.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский поручил подготовить предложения по обновлению Государственного бюро расследований и ожидает, что президентский законопроект будет внесен в Верховную Раду уже в этом месяце.
Топ комментарии
+6 Віталій #613985
показать весь комментарий04.05.2026 12:41 Ответить Ссылка
+5 Ярослав Кийко
показать весь комментарий04.05.2026 12:42 Ответить Ссылка
+5 CrossFirenko
показать весь комментарий04.05.2026 12:42 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Портновські вертухаї, цим КОРИСТУЮТЬСЯ !!!
папєрєднік?
чорт аваков?
та нє, нє може бути!
Зараз є-90 ярдів.
Буде новина про ухилянтів з тцк, тоді й тулитимеш свої 5 копійок.
Сказано ж тобі, кацапчику, тут водкі нєт!
Скучно з вами, в'юноша, бувайте.
Джерело: https://censor.net/ua/b3609109
ой, я вас умаляю!
зараз міндіч подзвонить кому треба, і все буде чікі пікі!
переставлять пару ліжок.
змінять таблички на кабінетах.
виділять додаткові пару трійку млрд для прокуратури......
Це близнюкі однояйцеві.
Я бачу ні ху а ви не в курсі. То не вішайте лапшу на вуха. Маму желєзняка провідайте, вона в мацкве впс зачекалася. Блді
Я бачу ні ху а ви не в курсі. То не вішайте лапшу на вуха.-(про клістрони .дбр і взаємозвязок з іспанським небіжчиком і ворогом України ,я знаю і не тільки я.але і Ви. Можете не розказувати накуя Ви переводите стрілки .Це гебнява метода "переводити стрілки". Блді
НАЗК просять розібратись, звідки нардеп Железняк взяв мільйони гривень на купівлю облігацій, - ЗМІ
Матір Ярослава Железняка живе у Росії і веде профіль у забороненій в Україні соцмережі "ВКонтактє"30 липня 2024 р. о 14:31
Нещодавно виявлена активність матері народного депутата Ярослава Железняка на платформі "ВКонтактє", яка заборонена в Україні, привернула увагу громадськості. Ірина Железняк, мати депутата, веде профіль у цій соцмережі, де активно публікує особисті фото та інформацію про своє життя.
Про те, що родина народного депутата Ярослава Железняка має тісні бізнес-зв'язки з росіянами та й досі веде бізнес в окупованому Донецьку, співпрацюючи з самопроголошеною владою ДНР, йшлося у нашому попередньому матеріалі. На додачу до вже озвучених фактів, журналістам через сторонній спеціальний пошуковий ресурс вдалося ідентифікувати матір Ярослава Железняка у російських соціальних мережах.
З'ясувалося, що у забороненому в Україні "Вконтактє" матір народного обранця Ірина Железняк представляється за дівочим прізвищем та активно публікує свої фото на розкішних авто. Ірина Железняк (Ходаріна) також називає себе мешканкою москви й має у друзях значну кількість росіян.
https://www.ukr.net/news/details/society/105933507.html