Реформа ДБР буде обов’язковою умовою для надання кредиту у 90 млрд євро від ЄС, - Железняк

Реформа Державного бюро розслідувань буде обов'язковою умовою для надання Україні 90 млрд євро кредиту від ЄС.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

За словами парламентаря, низка джерел в уряді та посольствах стверджують, що "реформи та перезавантаження ДБР (по аналогії з БЕБ)" будуть обовʼязковою умовою для виділення грошей ЄС в рамках кредиту 90 млрд євро.

"Це увійде в частину Ukraine Facility на 3-4 квартал 2026 року", - додав Железняк.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський доручив підготувати пропозиції щодо оновлення Державного бюро розслідувань і очікує, що президентський законопроєкт буде внесений до Верховної Ради вже цього місяця.

