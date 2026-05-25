РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
21919 посетителей онлайн
Новости Коррупция в Верховном Суде
474 2

ВАКС назначил судье Верховного Суда Елениной залог в размере 3 млн грн по делу о коррупции

Верховный суд

Высший антикоррупционный суд назначил судье Верховного Суда Жанне Елениной меру пресечения в виде залога в размере 3 миллионов гривен в рамках расследования коррупционного дела, связанного с Верховным Судом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЦПК.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Детали

"...Еленина подозревается в получении взятки в размере 50 тысяч долларов. Во время обыска у судьи было изъято 50 тысяч долларов, которые ей передал экс-председатель Верховного Суда Всеволод Князев. Защитник во время выступления отметил, что Князев дал показания против нее, потому что хочет заключить сделку и сократить срок отбывания наказания", - говорится в сообщении ЦПК.

Читайте также: 2,5 млн и 2 млн грн: ВАКС избрал меры пресечения судьям Верховного Суда по делу о коррупции

Сообщается, что ВАКС назначил судье залог в сумме 3 миллиона гривен и обязал ее соблюдать ряд ограничений: не выезжать за пределы Киевской и Житомирской областей, не контактировать со свидетелями по делу, а также передать на хранение документы для выезда за границу.

Что предшествовало?

Читайте: Коррупция в Верховном Суде: НАБУ и САП проводят следственные действия, в частности у Князева. ФОТОрепортаж

Автор: 

Верховный Суд (1090) коррупция (8758) Центр противодействия коррупции (322)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Князь злився... не хоче сам сидіти.
показать весь комментарий
25.05.2026 15:58 Ответить
Зараз щаложить всю банду, і всіінші теє пілуть на угоду і отримають по три роки умовно. Ну максимум 7 років колонії послення, і то вийдуть по УДЗ чере пару років.
показать весь комментарий
25.05.2026 16:20 Ответить
 
 