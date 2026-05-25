ВАКС назначил судье Верховного Суда Елениной залог в размере 3 млн грн по делу о коррупции

Высший антикоррупционный суд назначил судье Верховного Суда Жанне Елениной меру пресечения в виде залога в размере 3 миллионов гривен в рамках расследования коррупционного дела, связанного с Верховным Судом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЦПК.

Детали

"...Еленина подозревается в получении взятки в размере 50 тысяч долларов. Во время обыска у судьи было изъято 50 тысяч долларов, которые ей передал экс-председатель Верховного Суда Всеволод Князев. Защитник во время выступления отметил, что Князев дал показания против нее, потому что хочет заключить сделку и сократить срок отбывания наказания", - говорится в сообщении ЦПК.

Сообщается, что ВАКС назначил судье залог в сумме 3 миллиона гривен и обязал ее соблюдать ряд ограничений: не выезжать за пределы Киевской и Житомирской областей, не контактировать со свидетелями по делу, а также передать на хранение документы для выезда за границу.

Что предшествовало?

