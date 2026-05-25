ВАКС назначил судье Верховного Суда Елениной залог в размере 3 млн грн по делу о коррупции
Высший антикоррупционный суд назначил судье Верховного Суда Жанне Елениной меру пресечения в виде залога в размере 3 миллионов гривен в рамках расследования коррупционного дела, связанного с Верховным Судом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЦПК.
Детали
"...Еленина подозревается в получении взятки в размере 50 тысяч долларов. Во время обыска у судьи было изъято 50 тысяч долларов, которые ей передал экс-председатель Верховного Суда Всеволод Князев. Защитник во время выступления отметил, что Князев дал показания против нее, потому что хочет заключить сделку и сократить срок отбывания наказания", - говорится в сообщении ЦПК.
Сообщается, что ВАКС назначил судье залог в сумме 3 миллиона гривен и обязал ее соблюдать ряд ограничений: не выезжать за пределы Киевской и Житомирской областей, не контактировать со свидетелями по делу, а также передать на хранение документы для выезда за границу.
Что предшествовало?
- Утром 19 мая сообщалось, что антикоррупционные органы проводят следственные действия в рамках дела о коррупции в Верховном Суде.
- САП и НАБУ сообщили о новых подозрениях трем действующим судьям Верховного Суда и судье в отставке по делу о взятке за решение в пользу владельца группы "Финансы и кредит".
