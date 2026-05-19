Коррупция в Верховном Суде: НАБУ и САП проводят следственные действия, в частности в отношении Князева. ФОТОРЕПОРТАЖ

Антикоррупционные органы проводят следственные действия в рамках дела о коррупции в Верховном суде.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Они проводятся по месту работы, проживания и в транспортных средствах ряда действующих и бывших судей Верховного Суда. В частности, и у экс-главы Верховного Суда (Всеволода Князева. - Ред.), дело по обвинению которого рассматривается в ВАКС", - говорится в сообщении.

Детали НАБУ и САП сообщат позже.

Дело Князева: НАБУ проводит следственные действия
Дело Всеволода Князева

В мае 2023 года в Национальном антикоррупционном бюро и САП заявили о раскрытии схемы получения неправомерной выгоды в размере 2,7 млн долл. руководством и судьями Верховного суда.

Дело, по решению в котором председатель Верховного Суда получил взятку, связано со структурами бизнесмена Константина Жеваго. По данным следствия, Жеваго лично причастен к организации передачи взятки, хотя сам он это отрицает.

Речь идет о решении, которым 19 апреля Большая палата Верховного Суда отменила постановление Северного апелляционного хозсуда о признании недействительным договора от 2002 года о купле-продаже 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината (ПГЗК) Ferrexpo и передачу их бывшим акционерам предприятия, входившим в группу VS Energy российских бизнесменов Александра Бабакова, Евгения Гинера, Михаила Воеводина и Сергея Шаповалова.

13 декабря 2023 года Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции составило протокол в отношении экс-главы ВС об административном правонарушении по ч. 1 ст. 172-5 КУоАП (нарушение установленных законом ограничений на получение подарков).

По сообщению НАПК, Всеволод Князев получил подарок в виде аренды квартиры в Печерском районе (Липки) города Киева площадью 133 кв. м по цене, существенно ниже минимальной рыночной стоимости аренды жилья.

30 января 2024 года ВАКС продлил действие меры пресечения в отношении Князева до 29 марта 2024 года, при этом уменьшив размер залога с 20 млн грн до 18,168 млн грн.

31 января за Князева внесли залог в размере 18,168 млн грн. В тот же день его освободили из-под стражи.

6 февраля 2024 года Высший совет правосудия отстранил судью Верховного суда Всеволода Князева от осуществления правосудия до 6 апреля 2024 года.

Впоследствии ВСП освободила Князева от должности судьи. В декабре 2024 года Большая палата Верховного Суда окончательно подтвердила решение Высшего совета

З Князєвим цей дощ надовго
19.05.2026 11:07 Ответить
Корупція у суддівських з часів кучми, це як, брехня у московитів, поки вони живуть, поки і крадуть суддівські та брешуть орки!!
Піскун з усим кагалом суддівських, це підтвердять фактами та своїми майновими статками з родичами!
Люстрація їх вірьовкою або дроном, разом з міфічною «доброчесностю» з використанням посади для збагачення, буде мотивувати нових посадовців!!
19.05.2026 12:41 Ответить
Суддів Верховного Суду перевіряли, екзаменували, ретельно відбирали міжнародні діячі. Чого ви невдоволені.
19.05.2026 12:51 Ответить
Сума застави?
19.05.2026 11:09 Ответить
поторгуються,скажуть....це ж як спорт
19.05.2026 11:27 Ответить
Третина від офіційно вкраденого.
19.05.2026 11:46 Ответить
19.05.2026 11:28 Ответить
Це ж казково! Всих треба трусить, як грушу. От дивись і корупції поменшає. Краще Зеленському дуже чесно і чемно виконувати свою роботу і підбирати коло оточення. Бо він Президент України і ще треба виграти війну, а вже потім і він пояснить оцю всю єрмачню
19.05.2026 12:05 Ответить
 
 