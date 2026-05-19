Коррупция в Верховном Суде: НАБУ и САП проводят следственные действия, в частности в отношении Князева. ФОТОРЕПОРТАЖ
Антикоррупционные органы проводят следственные действия в рамках дела о коррупции в Верховном суде.
Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, передает Цензор.НЕТ.
"Они проводятся по месту работы, проживания и в транспортных средствах ряда действующих и бывших судей Верховного Суда. В частности, и у экс-главы Верховного Суда (Всеволода Князева. - Ред.), дело по обвинению которого рассматривается в ВАКС", - говорится в сообщении.
Детали НАБУ и САП сообщат позже.
Дело Всеволода Князева
В мае 2023 года в Национальном антикоррупционном бюро и САП заявили о раскрытии схемы получения неправомерной выгоды в размере 2,7 млн долл. руководством и судьями Верховного суда.
Дело, по решению в котором председатель Верховного Суда получил взятку, связано со структурами бизнесмена Константина Жеваго. По данным следствия, Жеваго лично причастен к организации передачи взятки, хотя сам он это отрицает.
Речь идет о решении, которым 19 апреля Большая палата Верховного Суда отменила постановление Северного апелляционного хозсуда о признании недействительным договора от 2002 года о купле-продаже 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината (ПГЗК) Ferrexpo и передачу их бывшим акционерам предприятия, входившим в группу VS Energy российских бизнесменов Александра Бабакова, Евгения Гинера, Михаила Воеводина и Сергея Шаповалова.
13 декабря 2023 года Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции составило протокол в отношении экс-главы ВС об административном правонарушении по ч. 1 ст. 172-5 КУоАП (нарушение установленных законом ограничений на получение подарков).
По сообщению НАПК, Всеволод Князев получил подарок в виде аренды квартиры в Печерском районе (Липки) города Киева площадью 133 кв. м по цене, существенно ниже минимальной рыночной стоимости аренды жилья.
30 января 2024 года ВАКС продлил действие меры пресечения в отношении Князева до 29 марта 2024 года, при этом уменьшив размер залога с 20 млн грн до 18,168 млн грн.
31 января за Князева внесли залог в размере 18,168 млн грн. В тот же день его освободили из-под стражи.
6 февраля 2024 года Высший совет правосудия отстранил судью Верховного суда Всеволода Князева от осуществления правосудия до 6 апреля 2024 года.
Впоследствии ВСП освободила Князева от должности судьи. В декабре 2024 года Большая палата Верховного Суда окончательно подтвердила решение Высшего совета
Піскун з усим кагалом суддівських, це підтвердять фактами та своїми майновими статками з родичами!
Люстрація їх вірьовкою або дроном, разом з міфічною «доброчесностю» з використанням посади для збагачення, буде мотивувати нових посадовців!!