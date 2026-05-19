Корупція у Верховному Суді: НАБУ та САП проводять слідчі дії, зокрема у Князєва. ФОТОрепортаж

Антикорупційні органи проводять слідчі дії в рамках справи про корупцію у Верховному Суді.

Про це повідомила пресслужба НАБУ, передає Цензор.НЕТ.

"Їх здійснюють за місцем роботи, проживання та в транспортних засобах низки чинних і колишніх суддів Верховного Суду. Зокрема й в ексголови Верховного Суду (Всеволода Князєва. - Ред.), справа за обвинуваченням якого слухається у ВАКС", - йдеться в повідомленні.

Деталі НАБУ та САП повідомлять згодом.

Справа Князєва: НАБУ проводить слідчі дії

Справа Всеволода Князєва

У травні 2023 року в Національному антикорупційному бюро і САП заявили про викриття схеми одержання неправомірної вигоди у 2,7 млн дол. керівництвом і суддями Верховного суду.

Справа, за рішення у якій голова Верховного Суду отримав хабар, пов'язана із структурами бізнесмена Костянтина Жеваго. За даними слідства, Жеваго особисто причетний до організації передачі хабаря, хоча сам він це заперечує.

Йдеться про рішення, яким 19 квітня Велика палата Верховного Суду скасувала постанову Північного апеляційного госпсуду про визнання недійсним договору від 2002 року про купівлю-продаж 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК) Ferrexpo та передачу їх колишнім акціонерам підприємства, які входили до групи VS Energy російських бізнесменів Олександра Бабакова, Євгенія Гінера, Міхаіла Воєводіна та Сергія Шаповалова.

13 грудня 2023 року Національне агентство з питань запобігання корупції склало протокол стосовно ексголови ВС про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 172-5 КУпАП (порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків).

За повідомленням НАЗК, Всеволод Князєв отримав подарунок у вигляді оренди квартири у Печерському районі (Липки) міста Києва площею 133 кв. м за ціною, суттєво нижчою від мінімальної ринкової вартості оренди житла.

30 січня 2024 року ВАКС продовжив дію запобіжного заходу Князєву до 29 березня 2024 року, при цьому зменшивши розмір застави з 20 млн грн до 18,168 млн грн.

31 січня за Князєва внесли заставу у розмірі 18,168 млн грн. Того ж дня його звільнили з-під варти.

6 лютого 2024 року Вища рада правосуддя відсторонила суддю Верховного суду Всеволода Князєва від здійснення правосуддя до 6 квітня 2024 року.

Згодом ВРП звільнила Князєва з посади судді. У грудні 2024 року Велика палата Верховного Суду остаточно підтвердила рішення Вищої ради

19.05.2026 11:28 Відповісти
З Князєвим цей дощ надовго
19.05.2026 11:07 Відповісти
поторгуються,скажуть....це ж як спорт
19.05.2026 11:27 Відповісти
З Князєвим цей дощ надовго
19.05.2026 11:07 Відповісти
Корупція у суддівських з часів кучми, це як, брехня у московитів, поки вони живуть, поки і крадуть суддівські та брешуть орки!!
Піскун з усим кагалом суддівських, це підтвердять фактами та своїми майновими статками з родичами!
Люстрація їх вірьовкою або дроном, разом з міфічною «доброчесностю» з використанням посади для збагачення, буде мотивувати нових посадовців!!
19.05.2026 12:41 Відповісти
Сума застави?
19.05.2026 11:09 Відповісти
поторгуються,скажуть....це ж як спорт
19.05.2026 11:27 Відповісти
Za gumor nad suddiamy, prokuroramy I jevrejamy zablokujut. Ja zablokovanyj. Pyshu z plansheta rodychky, jaka skoro Bude za kordonom. Tam ukrainska klaviatura ne potribna.
19.05.2026 13:33 Відповісти
Третина від офіційно вкраденого.
19.05.2026 11:46 Відповісти
19.05.2026 11:28 Відповісти
Це ж казково! Всих треба трусить, як грушу. От дивись і корупції поменшає. Краще Зеленському дуже чесно і чемно виконувати свою роботу і підбирати коло оточення. Бо він Президент України і ще треба виграти війну, а вже потім і він пояснить оцю всю єрмачню
19.05.2026 12:05 Відповісти
Можна починать збирати заставу?
19.05.2026 16:12 Відповісти
князев має сидіти з повною конфіскацією.......якість влади гнилої
19.05.2026 16:53 Відповісти
 
 