За Князєва внесли 18 млн застави, - Центр протидії корупції
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За колишнього голову Верховного Суду України Всеволода Князєва внесли 18,168 млн грн застави. Напередодні заставу зменшив до такої суми слідчий суддя ВАКС.
Про це повідомили в Центрі протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.
"При цьому малоймовірно, що гроші міг внести хтось із сім’ї Князєва самостійно, так як всі його активи арештовано. Більше того, захист у грудні казав, що родина підозрюваного може внести максимум 10 млн грн", - вважають у ЦПК.
Там нагадали, що два тижні тому Князєв розлучився з дружиною, в шлюбі з якою був майже 20 років. Позов про поділ спільного майна подружжя перебуває в суді.
Заставу за Князєва зменшували вже кілька разів:
- "у травні 2023 року йому призначили варту із заставою у 107 млн грн.
- вже за 2 тижні апеляція зменшила заставу до 75 млн грн.
- в серпні слідчий суддя зменшив Князєву заставу до 55 млн грн.
- через місяць апеляція скинула заставу до 45 млн грн.
- у жовтні слідчий суддя зменшив заставу до 35 млн.
- у грудні заставу зменшували двічі: спершу до 27 млн грн, згодом до 20 млн грн.
- вчора Князєву зменшили заставу до 18,168 млн грн", - йдеться у повідомленні.
Справа ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва
16 травня 2023 року НАБУ і САП заявили про викриття схеми одержання хабаря керівництвом та суддями Верховного Суду. Правоохоронці затримали чинного голову Суду Князєва та вилучили $2,7 млн. Пізніше САП повідомила про підозру Князєву та його спільнику - адвокату.
Того ж дня пленум Верховного суду проголосував за висловлення недовіри голові Верховного Суду Всеволоду Князеву.
ВРП надала дозвіл на арешт Князєва. Суд арештував його з можливістю внесення застави у 107 мільйонів 360 тисяч гривень.
31 травня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відмовила відпускати з-під варти ексголову Верховного Суду Всеволода Князєва, підозрюваного в отриманні хабаря, але зменшила альтернативну заставу зі 107,3 млн грн до 75 млн грн.
5 вересня Вищий антикорупційний суд вдруге зменшив розмір застави Князєву - з 75-ти до 55 мільйонів гривень. Наступного разу заставу зменшили 26 вересня - з 55 до 45 млн гривень. 2 листопада розмір застави зменшили до 35 млн грн. 21 грудня заставу зменшили вже з 27 до 20 млн гривень.
27 грудня 2023 року Печерський районний суд м. Києва визнав винним колишнього голову Верховного Суду Всеволода Князєва у порушенні встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків. Крім того, суд зобов’язав Князєва сплатити штраф в розмірі 2 550 грн, а також конфіскував подарунок у сумі 906 600 грн.
Будь ласка, зачекайте...
чи не перекваліфікують звинувачення? чи просто по телефону не попросять не звільняти?
щось зламалось?
... у іншому кармані?
А політичної тим більш.....
Объясняю, как это происходит. Находят среди своих друзей/подельников/партнёров того, кто может перечислить с официальных источников такую сумму за сидельца.
В знак признательности (в качестве расчета) сиделец передает наличку в эквиваленте с %.
Тот, кто дал - обналичил деньги с процентом, а сиделец - поделился наворованным....
Для нормального бизнеса сумма 18 лимонов - это мелочь....
і відсотки з цих навіть нелегально зароблених грошей - то вже цілком легальні гроші
Со 107лямов до 18
Але я видиму частину співвідношу!!!!
невидиму для спільноти Ви надали
Саме час, того листа жалістного, з підписами вірних нардепів від Стефанчука, і листа подати до суду чесного …
Хоть якась, копійчина упала б …
Це тежможливо