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За Князєва внесли 18 млн застави, - Центр протидії корупції

Новини Цензор.НЕТ Події

всеволод,князєв

За колишнього голову Верховного Суду України Всеволода Князєва внесли 18,168 млн грн застави. Напередодні заставу зменшив до такої суми слідчий суддя ВАКС.

Про це повідомили в Центрі протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.

"При цьому малоймовірно, що гроші міг внести хтось із сім’ї Князєва самостійно, так як всі його активи арештовано. Більше того, захист у грудні казав, що родина підозрюваного може внести максимум 10 млн грн", - вважають у ЦПК.

Там нагадали, що два тижні тому Князєв розлучився з дружиною, в шлюбі з якою був майже 20 років. Позов про поділ спільного майна подружжя перебуває в суді.

Читайте: Ексголову Верховного Суду Князєва залишили під вартою ще на два місяці, заставу знову зменшили

Заставу за Князєва зменшували вже кілька разів:

  • "у травні 2023 року йому призначили варту із заставою у 107 млн грн.
  • вже за 2 тижні апеляція зменшила заставу до 75 млн грн.
  • в серпні слідчий суддя зменшив Князєву заставу до 55 млн грн.
  • через місяць апеляція скинула заставу до 45 млн грн.
  • у жовтні слідчий суддя зменшив заставу до 35 млн.
  • у грудні заставу зменшували двічі: спершу до 27 млн грн, згодом до 20 млн грн.
  • вчора Князєву зменшили заставу до 18,168 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Суд конфіскував 906 тис. грн ексголови Верховного Суду Князєва та визнав незаконним подарунок для нього у вигляді оренди квартири, - НАЗК

Справа ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва

16 травня 2023 року НАБУ і САП заявили про викриття схеми одержання хабаря керівництвом та суддями Верховного Суду. Правоохоронці затримали чинного голову Суду Князєва та вилучили $2,7 млн. Пізніше САП повідомила про підозру Князєву та його спільнику - адвокату.

Того ж дня пленум Верховного суду проголосував за висловлення недовіри голові Верховного Суду Всеволоду Князеву.

ВРП надала дозвіл на арешт Князєва. Суд арештував його з можливістю внесення застави у 107 мільйонів 360 тисяч гривень.

31 травня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відмовила відпускати з-під варти ексголову Верховного Суду Всеволода Князєва, підозрюваного в отриманні хабаря, але зменшила альтернативну заставу зі 107,3 млн грн до 75 млн грн.

5 вересня Вищий антикорупційний суд вдруге зменшив розмір застави Князєву - з 75-ти до 55 мільйонів гривень. Наступного разу заставу зменшили 26 вересня - з 55 до 45 млн гривень. 2 листопада розмір застави зменшили до 35 млн грн. 21 грудня заставу зменшили вже з 27 до 20 млн гривень.

27 грудня 2023 року Печерський районний суд м. Києва визнав винним колишнього голову Верховного Суду Всеволода Князєва у порушенні встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків. Крім того, суд зобов’язав Князєва сплатити штраф в розмірі 2 550 грн, а також конфіскував подарунок у сумі 906 600 грн.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+12
Скоро він опиниться в Ізраїлі.
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31.01.2024 13:09
+11
Тот кто внес эти деньги, может официальными документами подтвердить такой доход? Вот тут бы и задерживать весь сброд кто решил взяточника спасать. Но для этого нужна политическая воля от клоуна и его команды ворья.
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31.01.2024 13:10
+11
Нормально так сторговался
Со 107лямов до 18
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31.01.2024 13:11
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не імєй сто друзєй ...
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31.01.2024 13:08 Відповісти
А май розведену багату дружину.
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31.01.2024 13:13 Відповісти
ой, а чому прокурор чи слідчий не подадуть клопотання про подовження терміну увʼязнення?
чи не перекваліфікують звинувачення? чи просто по телефону не попросять не звільняти?
щось зламалось?
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31.01.2024 13:15 Відповісти
Вспомните информацию о отстранении следователя, который на свой страх и риск передал в Польшу на расшифровку телефон по этому делу. Чтобы информация "случайно" не пропала. Большой шум тогда был. Ну и что? И абсолютно ничего.
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31.01.2024 13:40 Відповісти
Прийшлося серйозно поділитися **********, звичайно. Класика вітчизняної феміди...
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31.01.2024 13:37 Відповісти
Жінка зняла з "Копілки" на Приват-24!
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31.01.2024 14:17 Відповісти
Можливо і такий варіант. За цей час він на банківську картку згідно чинного законодавства отримував свою чималеньку зарплату, якраз набігла сума на заставу яку і внесено.
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31.01.2024 15:50 Відповісти
Скоро він опиниться в Ізраїлі.
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31.01.2024 13:09 Відповісти
і так усі корупціонери - бо там центр прийняття рішень.до тих пір поки весь ізгайль не опиниться на берегах Дніпра.
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31.01.2024 13:30 Відповісти
кошті знайшов карманні ?
... у іншому кармані?
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31.01.2024 13:09 Відповісти
О таком сценарии писали с самого начала. Сильно "интересные" фамилии были в переписке в его телефоне и телефоне адвоката-посредника. Подобным образом в последнее время тихо разваливают кучу дел. Следующая стадия - закрытие по превышению сроков. Очень не удивлюсь если он всплывет на западе в какой-нибудь своей вилле. 😡
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31.01.2024 13:34 Відповісти
99,9%
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31.01.2024 13:35 Відповісти
Тот кто внес эти деньги, может официальными документами подтвердить такой доход? Вот тут бы и задерживать весь сброд кто решил взяточника спасать. Но для этого нужна политическая воля от клоуна и его команды ворья.
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31.01.2024 13:10 Відповісти
Волі немає....
А політичної тим більш.....
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31.01.2024 13:13 Відповісти
Воля есть как-раз обратная. Вот и первая "ласточка" в цепочке действий. Сейчас все тихо закроют. Потом он еще и в ЕСПЧ заяву подаст и получит неплохую компенсацию за "незаконный" арест и вынужденный прогул. 😡

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31.01.2024 13:36 Відповісти
Neftekachka Beznadega
Объясняю, как это происходит. Находят среди своих друзей/подельников/партнёров того, кто может перечислить с официальных источников такую сумму за сидельца.
В знак признательности (в качестве расчета) сиделец передает наличку в эквиваленте с %.
Тот, кто дал - обналичил деньги с процентом, а сиделец - поделился наворованным....
Для нормального бизнеса сумма 18 лимонов - это мелочь....
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31.01.2024 13:36 Відповісти
Нормальна європейська практика. За таким обвинуваченням ні в США ні в Європі під вартою не тримають, загрози для суспільства такі обвинувачені не становлять. І застави там менші.
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31.01.2024 13:10 Відповісти
нормальна "європейська практика" починається з відкритих тендерів, з запобіганню корупції, а не з наслідків боротьби з нею у вигляді тримання-не тримання під вартою...
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31.01.2024 13:14 Відповісти
Тримання під вартою - це не покарання. Можно засудити до позбавлення волі і не арештованого. З рештою Вашого допису згідна.
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31.01.2024 13:18 Відповісти
я б сказав не те що не покарання а спосіб тиску...
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31.01.2024 13:19 Відповісти
В Европе начать с того что отсутствует понятие как серый нал, там так финансовая система устроена что очень сложно что то скрыть. А тот кто внес за этого взяточника залог, вряд ли может подтвердить документально такой доход, это нелегальные деньги скорее всего. И тот кто их вносит к сожалению знает что ему ничего за это не будет.
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31.01.2024 13:17 Відповісти
практично всі люди з великими грошима мають досить солідні вклади на депозит.

і відсотки з цих навіть нелегально зароблених грошей - то вже цілком легальні гроші
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31.01.2024 13:22 Відповісти
Это вам к сожалению, а ему за счастье
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31.01.2024 13:30 Відповісти
А за Беню ніхто не хоче
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31.01.2024 13:11 Відповісти
форд нокс хоче
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31.01.2024 13:25 Відповісти
Беню ФБР хоче, йому поки не можна за межі платної камери в СІЗО. У Зеленського є надія, що вони вспокоять і можна буде відпустити. Бо важко буде пояснити, чому злочинця, який відмивав бабки в США, не видають і він гуляє на волі. А так типу ми самі його караємо. А там вже й забудеться.
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31.01.2024 13:36 Відповісти
Так і Фірташа амери хочуть -- але хто ж ім иого віддасть
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31.01.2024 13:40 Відповісти
Нормально так сторговался
Со 107лямов до 18
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31.01.2024 13:11 Відповісти
приблизно 1:10
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31.01.2024 13:15 Відповісти
1/6
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31.01.2024 13:33 Відповісти
я рахую разом із послугами адвоката, 1:10
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31.01.2024 13:37 Відповісти
Ви не в той бік рахуєте. Якщо з послугами адвоката, то 1/5.
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31.01.2024 19:50 Відповісти
Згоден!
Але я видиму частину співвідношу!!!!
невидиму для спільноти Ви надали
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31.01.2024 19:57 Відповісти
йухуууу! Домучили суддів до потрібної сумми)))
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31.01.2024 13:12 Відповісти
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31.01.2024 13:13 Відповісти
Потужно...
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31.01.2024 13:15 Відповісти
слідчий суддя ВАКС вирішив купити віллу на канарах????
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31.01.2024 13:16 Відповісти
Де отой листоноша, з Абхазії, у ВРУ???
Саме час, того листа жалістного, з підписами вірних нардепів від Стефанчука, і листа подати до суду чесного …
Хоть якась, копійчина упала б …
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31.01.2024 13:17 Відповісти
Вони крали, крадуть і будуть красти. Всі гілки влади наскрізь корумповані. Ці імманентна властивість всієї системи влади України. Що робити? Та куй його знає. Поки цифра 73 актуальна, нічого не вдієш. Тупе стадо саме платить суддям, коли треба порішати. І коли ви на цього злодія дивитеся - це ви дивитеся у дзеркало.
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31.01.2024 13:21 Відповісти
Можливо за ДАВАННЯ хабаря треба давати більше покарання, ніж за отримання? Хабар можна підкинути. А от для того, щоб дати - це треба мати, принести і вручити або спробувати підкинути.
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31.01.2024 13:25 Відповісти
Завтра компенсацию за беспокойство назначат и извиняться заставят
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31.01.2024 13:36 Відповісти
ахааа,вылез кол,диверсант-агент мацковии....
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31.01.2024 13:48 Відповісти
це донати, отримані на монобанку
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31.01.2024 13:58 Відповісти
На мою думку майже в кожній країні суди і судочинство не досконалі. Так як і законодавство. Але у нас, мені здається, "праця" судді сильно переоцінена. Тобто я думаю, що свої зарплати від 100к. і більше в місяць вони отримують ні за що. Сума виплат на утримання діючих суддів і суддів пенсіонерів майже та сама, що і на фінансування військової розвідки країни. З якого дива вони отримують саме такі зарплати і пенсії? З якого дива на них розповсюджуються спец.закони? Щоб не було корупції? Так вони і є локомотивом корупції. Як виявляється. За їхню нікчемну роботу більше 20к. на місяць платити не варто. Немає сенсу платити більше. На їхні оздоровчі можна б було купити партію дронів наприклад. Вони б точно пішли би на користь у порятунку хоча малої кількості тих же платників податків. Ха ха ха.
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31.01.2024 14:05 Відповісти
А певно як війна закінчиться отакі судді будуть судити військових. Війни ж юридично немає, всі військові виходить злочинці.
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31.01.2024 14:15 Відповісти
Уркаїна во всій красі.
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31.01.2024 14:39 Відповісти
Добре, що поки не внесли його на Нобелівську премію миру.
Це тежможливо
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31.01.2024 15:48 Відповісти
 
 