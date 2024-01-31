За Князєва внесли 18 млн застави, - Центр протидії корупції

За колишнього голову Верховного Суду України Всеволода Князєва внесли 18,168 млн грн застави. Напередодні заставу зменшив до такої суми слідчий суддя ВАКС.

Про це повідомили в Центрі протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.

"При цьому малоймовірно, що гроші міг внести хтось із сім’ї Князєва самостійно, так як всі його активи арештовано. Більше того, захист у грудні казав, що родина підозрюваного може внести максимум 10 млн грн", - вважають у ЦПК.

Там нагадали, що два тижні тому Князєв розлучився з дружиною, в шлюбі з якою був майже 20 років. Позов про поділ спільного майна подружжя перебуває в суді.

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Заставу за Князєва зменшували вже кілька разів:

"у травні 2023 року йому призначили варту із заставою у 107 млн грн.

вже за 2 тижні апеляція зменшила заставу до 75 млн грн.

в серпні слідчий суддя зменшив Князєву заставу до 55 млн грн.

через місяць апеляція скинула заставу до 45 млн грн.

у жовтні слідчий суддя зменшив заставу до 35 млн.

у грудні заставу зменшували двічі: спершу до 27 млн грн, згодом до 20 млн грн.

вчора Князєву зменшили заставу до 18,168 млн грн", - йдеться у повідомленні.

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Справа ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва

16 травня 2023 року НАБУ і САП заявили про викриття схеми одержання хабаря керівництвом та суддями Верховного Суду. Правоохоронці затримали чинного голову Суду Князєва та вилучили $2,7 млн. Пізніше САП повідомила про підозру Князєву та його спільнику - адвокату.

Того ж дня пленум Верховного суду проголосував за висловлення недовіри голові Верховного Суду Всеволоду Князеву.

ВРП надала дозвіл на арешт Князєва. Суд арештував його з можливістю внесення застави у 107 мільйонів 360 тисяч гривень.

31 травня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відмовила відпускати з-під варти ексголову Верховного Суду Всеволода Князєва, підозрюваного в отриманні хабаря, але зменшила альтернативну заставу зі 107,3 млн грн до 75 млн грн.

5 вересня Вищий антикорупційний суд вдруге зменшив розмір застави Князєву - з 75-ти до 55 мільйонів гривень. Наступного разу заставу зменшили 26 вересня - з 55 до 45 млн гривень. 2 листопада розмір застави зменшили до 35 млн грн. 21 грудня заставу зменшили вже з 27 до 20 млн гривень.

27 грудня 2023 року Печерський районний суд м. Києва визнав винним колишнього голову Верховного Суду Всеволода Князєва у порушенні встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків. Крім того, суд зобов’язав Князєва сплатити штраф в розмірі 2 550 грн, а також конфіскував подарунок у сумі 906 600 грн.