Жеваго та відомий адвокат: У НАБУ назвали фігурантів справи про хабар голові Верховного Суду. ВIДЕО
У справі про масштабну корупцію у Верховному Суді фігурує олігарх Костянтин Жеваго та відоме юридичне об’єднання, яке організувало схему передачі хабарів за отримання потрібних судових рішень.
Про це директор НАБУ Семен Кривонос заявив на брифінгу.
Він наголосив, що затримання очільника Верховного Суду Всеволода Князєва на отриманні хабара в розмірі близько $3 млн стало результатом роботи детектива НАБУ під прикриттям.
"Це найрезонансніша справа за період діяльності НАБУ і САП і найбільше викриття найвищої посадової особи у судовій гілці влади", – сказав Кривонос.
Кривонос уточнив, що справа, за рішення у якій голова Верховного Суду отримав хабар, пов'язана із структурами Костянтина Жеваго.
"Було зафіксовано низку контактів власника групи "Фінанси і кредит" (Жеваго, – ред.) з одним з власників адвокатського об'єднання, яке використовувалося для прикриття неправомірної діяльності", – розповів голова НАБУ.
За даними слідства, представники цього об'єднання домовилися із керівництвом Верховного Суду про передачу неправомірної вигоди за прийняття потрібного замовнику рішення у справі. Після цього Верховний Суд переніс засідання у цій справі, щоб представники замовника мли час акумулювати кошти. Паралельно почалася передача коштів від бізнесмена до адвокатів.
"19 квітня Верховним Судом було ухвалено рішення, на початку травня адвокат отримав від керівництв Верховного Суду доручення про розподіл коштів", – уточнив голова НАБУ.
За його словами, 3 травня керівництву Верховного Суду передали першу частину хабаря, а 15 травня була передана друга частина, під час передачі якої голову суду затримали на гарячому.
Своєю чергою керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко уточнив, що вказане адвокатське об'єднання фактично використовувалося для прикриття "бек офісу", який дозволяв впливати на рішення Верховного Суду та іншого судів.
Клименко не назвав адвокатське об'єднання.
Своєю чергою сам Костянтин Жеваго також стверджує, що не має жодного стосунку до ситуації з начебто одержанням хабаря головою чи суддями Верховного Суду, а також заперечує зв'язок розслідування НАБУ з рішенням суду у справі про придбання компанією Ferrexpo у 2002 році пакету акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату.
"Це очевидно безпідставний зв’язок і явна підтасовка... Верховний Суд оголосив юридично вивірене рішення. Було припинено спробу сумнівних офшорних компаній, пов’язаних із фігурантами санкційних списків США і Європи, у тому числі громадянами Росії, здійснити рейдерське захоплення великого промислового активу", – цитує Жеваго його пресслужба.
Як повідомлялося, 19 квітня Велика палата Верховного Суду скасувала постанову Північного апеляційного госпсуду про визнання недійсним договору від 2002 року про купівлю-продаж 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК) Ferrexpo та передачу їх колишнім акціонерам підприємства.
Нагадаємо, у 2002 році чотири компанії, які входять до групи VS Energy російських бізнесменів Олександра Бабакова, Євгенія Гінера, Міхаіла Воєводіна та Сергія Шаповалова (Gilson Investments, Calefort Developments, Emsworth Assets і Trimcroft Service) продали 40,19% акцій ПГЗК особам, пов'язаним з нинішніми власниками комбінату – компаніям Eastcoast United. Statex Corp., Newport Inc., Sayers Holdings Limited.
Потім було проведено кілька додаткових емісій і серій інших перепродажів, внаслідок чого єдиним акціонером ПГЗК стала гірничорудна компанія Ferrexpo, основним акціонером якої є Констянтин Жеваго.
У 2005 році чотири компанії-продавці вже зверталися до суду з позовом про визнання недійсним догововору купівлі-продажу та проведення допемісій. Проте Вищий господарський суд України у лютому 2015 року став на сторону нинішніх власників "Полтавського ГЗК" у корпоративній суперечці, яка тривала близько 10 років.
Восени минулого року президент Володимир Зеленський увів у дію два рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 жовтня, одним з яких санкції запроваджено і щодо Бабакова, Гінера та Воєводіна. Бабаков також перебуває під санкціями США та ЄС. У 2014 році він голосував за анексію Криму.
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Подивився я на "Шоу кривоносиків" і захотілося мені його прокоментувати.
Один з кривоносиків повідомив, що діяння затриманих кваліфіковані за статтею 368 "Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою" та статтею 369 "Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі" Кримінального кодексу України.
Ніби-то Голова Верховного Суду такий собі КНЯЗЄВ одержав 2,7 мільйонів доларів США банкнотами, що, на думку кривоносиків, є неправомірною вигодою в особливо великому розмірі - понад 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Примітка до статті 364-1 Кримінального кодексу України визначає, що під неправомірною вигодою слід розуміти грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які пропонують, обіцяють, надають або одержують БЕЗ ЗАКОННИХ НА ТЕ ПІДСТАВ.
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Спеціально кривоносиків: прямо констатована (визначена, передбачена тощо) законом ВІДСУТНІСТЬ ЗАКОННИХ підстав пропозиції, надання або одержання чогось як обов'язкового елементу кваліфікації цих діянь за ст.368, 369 КК, в силу положень п.22 ч.1 ст.92 Конституції України і рішення КС України від 30.05.2001 №7-рп/2001 виключає притягнення "діячів" (навіть якщо вони є державними) за вчинення цих діянь.
Цитую зміст п.22 ч.1 ст.92 Конституції України: діяння, які є злочинами, визначаються виключно законами України.
РОЗШИФРОВУЮ для кривоносиків: якщо діяння, його підстави (причини, наслідки, характер, склад учасників) не визначені виключно законом України, вони не можуть бути злочином через положення Конституції України.
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Бачив я фотографію з зображенням банкнот доларів США. Гарне фото, але ці банкноти не є грошовими коштами, не є майном, не є перевагами, не є пільгами, не є послугами, не є нематеріальними активами і не є вигодами нематеріального чи негрошового характеру.
В Україні грошові кошти існують у готівковій (формі грошових знаків) та безготівковій (формі записів на рахунках) формах - ч.1 ст.3 Закону України "Про платіжні послуги".
Долари США в Україні не є національною валютою України (гривнею).
За пп.а) п.5) ч.1 ст.1 Закону України "Про валюту і валютні операції" під терміном "іноземна валюта" розуміються грошові знаки грошових одиниць іноземних держав у вигляді банкнот, казначейських білетів, монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави або групи іноземних держав, а також вилучені або такі, що вилучаються з обігу, але підлягають обміну на грошові знаки, що перебувають в обігу.
Відповідно до наведеного визначення долари США в Україні не є іноземною валютою, бо для того, щоби вважатися іноземною валютою, повинні або перебувати в обігу на території США (не на території України), або ПІДЛЯГАТИ обміну на грошові знаки, що перебувають в обігу.
Тобто в Україні іноземною валютою вважається лише валютна виручка експортерів, а не хабарі, подарунки, засоби визначення боргів/зобов'язань тощо у формі грошових знаків. І тим паче кількість таких грошових знаків/банкнот не може вимірюватися "неоподатковуваними мінімумами доходів громадян".
А те, що Ви вважаєте грошима, ними не є і ніколи не було. Гривня є грошовою одиницею, а не грошима. Те ж стосується і доларів США. Щоби Вам було легше це усвідомити, уявіть відстань між Вашими очима і дисплеєм. Скільки міліметрів? Так ось, міліметр є одиницею відстані між Вашими очима і дисплеєм, а не відстанню між ними. Так само і гривні є грошовими одиницями і ніколи не були самими грошима. Що саме є грошима, я знаю, але ділитися цією інформацією не хочу і не буду.
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Подився я трансляцію ДВОХ Пленумів Верховного Суду (https://www.youtube.com/watch?v=vv20LKzPG-w) і побачив змову і заколот.
І "Шоу кривоносиків" з пресухою і демонстрацією якихось аудіонарізок та фотографій банкнот, і ці "пленуми" є цирком на різних аренах з різними акторами, але за єдиним сценарієм.
Гулько - ініціатор і координатор. Луспеник - головний виконавець. Решта суддів - масовка, ZEваки.
Комусь на Банковій, з огляду на ризик проведення "виборів" і оскарження їх результатів, знадобилися надзвичайні повноваження Голови Верховного Суду, запроваджені Законом України №2128-IX від 15.03.2022:
- відряджати будь-якого суддю з будь-якого суду до будь-якого суду без його згоди і без подання ВККС, тобто неслухняного суддю з Печерського райсуду Києва, грубо кажучи, можуть відправити до Херсона у відрядження на необмежений термін;
- захищати чи не захищати суддів від бєспрєдєла;
- карати чи не карати тих, хто втручається у здійснення правосуддя;
- ініціювати, педалювати чи гальмувати розслідування злочинів, вчинених щодо суддів;
- карати чи не карати суддів за те, у чому їх звинувачують (у т.ч. голослівно).
Закон 2128-IX приймався під КНЯЗЄВА, бо він є психічно нормальною і адекватною людиною, але подивіться на Гулька чи на Луспеника і уявіть їх на посаді Голови Верховного Суду з повноваженнями ката.
Але Ви маєте свободу слова (ст.ст.15, 34 Конституції України).
Джерело: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text
Стаття 192 ЦК України НЕ визначає, що банкноти доларів США є грошовими коштами.
Цитую зміст цієї статті:
1. Законним платіжним засобом, обов'язковим до приймання за номінальною вартістю на всій території України, є грошова одиниця України - гривня.
2. Іноземна валюта може використовуватися в Україні у випадках і в порядку, встановлених законом.
Джерело: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text
І де тут банкноти долара США?
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Я у своєму коментарі навів статтю 3 Закону України "Про платіжні послуги", де наведено більш широке значення терміну "грошові кошти", але і наведене мною визначення не дозволяє дійти висновку про те, що банкноти долара США є в Україні грошовими коштами і їх номінал має відношення (еквівалент) до неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.
Джерело: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1591-20#Text
Не забувайте, що банкноти долара США в України де-юре не є іноземною валютою в Україні за наведеним у пп.а) п.5) ч.1 ст.1 Закону України "Про валюту і валютні операції" визначенням терміну "іноземна валюта".
Джерело: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2473-19#Text
Бажаю Вам усього найкращого.
Моя оцінка вашої, як ви сказали, діяльності є не образою чи якимось приниженням вашої гідності і особи, а на жаль банальною констатацією факту, якщо ви стверджуєте такі нісенітниці на кшталт наче гривня не є грошовими коштами, бо є грошовою одиницею, а іноземна валюта, в свою чергу не являється грошовими коштами, бо є банкнотами долара США.
У разі, якщо я все ж таки помиляюся щодо вашої особи, тоді мабуть ви у свій час певно, що не засвоїли основ, т.з. "матчасть", закріплених цивільним законодавством, зокрема наведеною мною статтею.
Невже ст. 192 ЦКУ таки не визначає, що є грошовими коштами в Україні? А назву 192 статті ЦКУ вам не вистачило мужності чи чистої совісті зацитувати?
Правозастосування на основі верховенства права у правовій державі передбачає застосування норм закону з врахуванням принципів, мети, цілей і духу закону, а не звичайного словоблуддя, яким ви займаєтесь.
Навіть згідно наведеної вами норми Закону України Про валюту і валютні операції, іноземною валютою визнаються "грошові знаки грошових одиниць іноземних держав у вигляді банкнот, казначейських білетів, монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави або групи іноземних держав..", якими, зокрема, є банкноти долара США (зображені на фото, розкладеними на розкішному дивані псевдо-суддівця Князєва), як грошові знаки грошової одиниці США, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території США.
У свою чергу побажати вам найкращого не можу, усвідомлюючи чим це для вас являється, зате побажаю вам покинути шлях підступу, лицемірства, корисливості і наживи та ступити на істинний шлях права, яким бачили його ще стародавні римляни, щоб ви могли з гордістю називати себе юристом без ненависті, зневаги і огиди оточуючих.
Тесла (не автомобіль) колись сказав: "Щоб мислити ясно, потрібно володіти здоровим глуздом, а мислити глибоко можна і будучи абсолютно божевільним".
Конституція України у статті 92 (п.1 ч.2) визначає, що виключно законами встановлюється, зокрема, статус іноземних валют на території України, засади створення і функціонування фінансового, грошового ринків.
ПОВТОРЮЮ: За пп.а) п.5) ч.1 ст.1 Закону України "Про валюту і валютні операції" під терміном "іноземна валюта" розуміються грошові знаки грошових одиниць іноземних держав у вигляді банкнот, казначейських білетів, монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави або групи іноземних держав, а також вилучені або такі, що вилучаються з обігу, але підлягають обміну на грошові знаки, що перебувають в обігу.
Викиньте з голови істиний шлях права і подивіться на цей текст очима Тесли.
За законом іноземною валютою в Україні є:
- або грошові знаки грошових одиниць іноземних держав у вигляді банкнот, казначейських білетів, монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави;
- або грошові знаки грошових одиниць іноземних держав у вигляді банкнот, казначейських білетів, монет, що вилучені або такі, що вилучаються з обігу, але підлягають обміну на грошові знаки, що перебувають в обігу.
ВСЕ. Іншого визначення терміну "іноземна валюта" у законах України немає. А підзаконними актами, новинами, науковцями, суддями і Вами, відповідно до ст.92 Конституції України, статус іноземної валюти не встановлюється.
Те, що Ви бачили на розкішному дивані, схоже на банкноти доларів США, я цього не заперечую, але вони (якщо вони є справжніми) не є іноземною валютою просто тому, що розкішний диван розташований в Україні, а Україна не є іноземною державою по відношенню до України.
РОЗЖОВУЮ: Якщо законом визначено, що задля того, щоби грошовий знак іноземної держави в Україні мав правовий статус іноземної валюти, САМЕ ЦЕЙ (не інший, а цей) грошовий знак повинен перебувати в обігу на території іноземної держави, тому грошовий знак іноземної держави, який перебуває в обігу на території України, НЕ Є І НЕ МОЖЕ БУТИ ІНОЗЕМНОЮ ВАЛЮТОЮ.
Якщо банкноти доларів США, які Ви бачили на розкішному дивані, є вилученими з обігу на території США або вилучаються з обігу на території США, то вони теж не є і не можуть бути іноземною валютою просто тому, що вони не підлягають обміну на грошові знаки, що перебувають в обігу, бо в Україні долари США в обігу не перебувають.
А якщо банкноти доларів США за законом не є іноземною валютою, значить, вони не є "неправомірною вигодою" і тим паче їхня цінність незалежно від кількості банкнот і їхнього номіналу, в Україні дорівнює нулю. Навіть 1 (одну) копійку за них ніхто законно не дасть, бо Національний банк України та інші банки і фінансові установи обмінний курс гривні встановлюють до іноземних валют.
Ледь не забув: передача КНЯЗЄВУ банкнот доларів США не є передачею грошових коштів, бо положення Закону України "Про платіжні послуги" не застосовуються до передачі коштів у готівковій формі, що здійснюється між двома фізичними особами без залучення будь-якого надавача платіжних послуг та/або його комерційного агента (див.п.1 ч.1 ст.9 цього Закону).
Нагадую, КНЯЗЄВА підозрюють у тому, що він у складі організованої групи отримав банкнот доларів США номіналом на 2,7 мільйона, але у статті 368 Кримінального кодексу України ознакою хабарництва є розмір "неправомірної вигоди", який обраховується не у кілограмах, кубічних метрах не у площі розкладених на дивані банкнот і їхньому сумарному номіналі, а у неоподатковуваних мінімумах доходів громадян.
Чи, може, Ви вважаєте, що у статті 368 КК України йдеться про неоподатковувані мінімуми доходів громадян Стародавнього Риму?
Викинути істинний шлях права? Для чого мені це робити)? Я ж не такий як ви. На закон потрібно дивитись, керуючись Конституцією та задумом законодавця, викладеного у вигляді правових норм у відповідних законах.
Ви ж пропонуєте дивитись на закон і трактувати його лише з огляду ваших меркантильно-ситуативних інтересів, маніпулюючи суттю і метою закону.
Іншого чи додаткового визначення іноземної валюти у законах України, окрім уже наведеного вами і не має бути. Адже це було б порушенням принципу правової визначеності норм права.
Мушу визнати, з вашого розуміння, - якщо іноземна валюта знаходиться на території України, тому не є іноземною валютою як такою за визначенням закону - це апогей глибини вашої думки, за Теслою)).
За вашою уявою, банкноти грошових одиниць іноземних держав, які перебувають на території України, відповідно знаходяться в обігу на території України? Яким законом це встановлено? Очевидно, що ви не розумієте чи свідомо перекручуєте значення цього поняття, використаного у названому вами законі.
Вам добре відомо, що єдина грошова одиниця - гривня перебуває в обігу на території України і є єдиним законним платіжним засобом на її території. Іноземна валюта якщо і знаходиться на території України, проте не перебуває в обігу і не є законним платіжним засобом на її території. Ознайомтесь із змістом ст. 34-35 Закону Про Нацбанк, які розкривають зміст поняття обігу грошової одиниці на території України і не вигадуйте всяких нісенітниць, які суперечать здоровому глузду людини).
Мабуть через неуважність, ви навіть самі собі суперечите, чим підтверджуєте маніпулятивність своїх намірів, стверджуючи про "грошовий знак іноземної держави, який перебуває в обігу на території України" та водночас про те, що "в Україні долари США в обігу не перебувають")).
Бачу ви зі шкіри лізете, так бажаєте виправдати корупціонера Князєва). Положення Закону Про платіжні послуги і не повинні застосовуватись до передачі грошових коштів між фізичними особами в якості неправомірної вигоди, в порушення норм кримінального закону).
Не розумію, що саме ви намагаєтесь довести тезою, що Князєв отримав, в якості неправомірної вигоди, грошові кошти номіналом 2.7млн, а не у розмірі неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Ви читали текст підозри чи обвинувальний висновок органу досудового слідства Князєву чи лише ставите претензії повідомленням в пресі?)
Якщо Вам не подобаються закони, я у цьому не винен.
Бажаю Вам здоров'я.
Читати і цитувати закони на жаль не достатньо для правозастосування, потрібно їх коректно розуміти і застосовувати, відповідно до загальноприйнятого принципу верховенства права.
Дякую, взаємно. Мирного вам неба!
- Хто може підтвердити ?
- Татаров !
- Свободєн....
Запасайтеся попкорном!, проти Феррекспо позивачем виступає коломойский з кацапами.
Соупадєнійо?
З іншої сторони, злочинна *************** олігархічно-корупційна система узурпації державної влади не зможе існувати та здійснювати ефективний контроль державного апарату й всього суспільства при існуванні незалежної і справедливої системи правосуддя.
Тому неможливо побудувати систему правосуддя без попередньої побудови і гарантування демократичного державного ладу, викриття та ізоляції ворожої агентури, державних зрадників і ворожих колаборантів у системі органів державної влади.