За Князева внесли 18 млн залога, - Центр противодействия коррупции

За бывшего председателе Верховного Суда Украины Всеволода Князева внесли 18,168 млн грн залога. Накануне залог уменьшил до такой суммы следственный судья ВАКС.

Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции, информирует Цензор.НЕТ.

"При этом маловероятно, что деньги мог внести кто-то из семьи Князева самостоятельно, так как все его активы арестованы. Более того, защита в декабре говорила, что семья подозреваемого может внести максимум 10 млн грн", - считают в ЦПК.

Там напомнили, что две недели назад Князев развелся с женой, в браке с которой был почти 20 лет. Иск о разделе общего имущества супругов находится в суде.

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Залог за Князева уменьшали уже несколько раз:

"В мае 2023 года ему назначили стражу с залогом в 107 млн грн,

уже через 2 недели апелляция уменьшила залог до 75 млн грн,

в августе следственный судья уменьшил Князеву залог до 55 млн грн,

спустя месяц апелляция сбросила залог до 45 млн грн,

в октябре следственный судья снизил залог до 35 млн,

в декабре залог уменьшали дважды: сначала до 27 млн грн, впоследствии - до 20 млн грн,

вчера Князеву снизили залог до 18,168 млн грн", - говорится в сообщении.

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Дело экс-председателя Верховного Суда Всеволода Князева

16 мая НАБУ и САП заявили о разоблачении схемы получения взятки руководством и судьями Верховного Суда. Правоохранители задержали действующего главу Суда Князева и изъяли $2,7 млн. Позже САП сообщила о подозрении Князеву и его сообщнику - адвокату.

В тот же день пленум Верховного суда проголосовал за недоверие председателю Верховного Суда Всеволоду Князеву.

ВСП предоставил разрешение на арест Князева. Суд арестовал его с возможностью внесения залога в 107 миллионов 360 тысяч гривен.

31 мая Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отказала отпускать из-под стражи экс-председателя Верховного Суда Всеволода Князева, подозреваемого в получении взятки, но уменьшила альтернативный залог с 107,3 млн грн до 75 млн грн.

5 сентября Высший антикоррупционный суд вторично уменьшил размер залога Князеву - с 75 до 55 миллионов гривен. В следующий раз залог уменьшили 26 сентября – с 55 до 45 млн. гривен. 2 ноября размер залога уменьшили до 35 млн. грн

27 декабря 2023 Печерский районный суд г. Киева признал виновным бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева в нарушении установленных законом ограничений в отношении получения подарков. Кроме того, суд обязал Князева уплатить штраф в размере 2550 грн, а также конфисковал подарок в сумме 906 600 грн.