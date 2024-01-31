За Князева внесли 18 млн залога, - Центр противодействия коррупции
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
За бывшего председателе Верховного Суда Украины Всеволода Князева внесли 18,168 млн грн залога. Накануне залог уменьшил до такой суммы следственный судья ВАКС.
Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции, информирует Цензор.НЕТ.
"При этом маловероятно, что деньги мог внести кто-то из семьи Князева самостоятельно, так как все его активы арестованы. Более того, защита в декабре говорила, что семья подозреваемого может внести максимум 10 млн грн", - считают в ЦПК.
Там напомнили, что две недели назад Князев развелся с женой, в браке с которой был почти 20 лет. Иск о разделе общего имущества супругов находится в суде.
Залог за Князева уменьшали уже несколько раз:
- "В мае 2023 года ему назначили стражу с залогом в 107 млн грн,
- уже через 2 недели апелляция уменьшила залог до 75 млн грн,
- в августе следственный судья уменьшил Князеву залог до 55 млн грн,
- спустя месяц апелляция сбросила залог до 45 млн грн,
- в октябре следственный судья снизил залог до 35 млн,
- в декабре залог уменьшали дважды: сначала до 27 млн грн, впоследствии - до 20 млн грн,
- вчера Князеву снизили залог до 18,168 млн грн", - говорится в сообщении.
Дело экс-председателя Верховного Суда Всеволода Князева
16 мая НАБУ и САП заявили о разоблачении схемы получения взятки руководством и судьями Верховного Суда. Правоохранители задержали действующего главу Суда Князева и изъяли $2,7 млн. Позже САП сообщила о подозрении Князеву и его сообщнику - адвокату.
В тот же день пленум Верховного суда проголосовал за недоверие председателю Верховного Суда Всеволоду Князеву.
ВСП предоставил разрешение на арест Князева. Суд арестовал его с возможностью внесения залога в 107 миллионов 360 тысяч гривен.
31 мая Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отказала отпускать из-под стражи экс-председателя Верховного Суда Всеволода Князева, подозреваемого в получении взятки, но уменьшила альтернативный залог с 107,3 млн грн до 75 млн грн.
5 сентября Высший антикоррупционный суд вторично уменьшил размер залога Князеву - с 75 до 55 миллионов гривен. В следующий раз залог уменьшили 26 сентября – с 55 до 45 млн. гривен. 2 ноября размер залога уменьшили до 35 млн. грн
27 декабря 2023 Печерский районный суд г. Киева признал виновным бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева в нарушении установленных законом ограничений в отношении получения подарков. Кроме того, суд обязал Князева уплатить штраф в размере 2550 грн, а также конфисковал подарок в сумме 906 600 грн.
Пожалуйста, подождите...
чи не перекваліфікують звинувачення? чи просто по телефону не попросять не звільняти?
щось зламалось?
... у іншому кармані?
А політичної тим більш.....
Объясняю, как это происходит. Находят среди своих друзей/подельников/партнёров того, кто может перечислить с официальных источников такую сумму за сидельца.
В знак признательности (в качестве расчета) сиделец передает наличку в эквиваленте с %.
Тот, кто дал - обналичил деньги с процентом, а сиделец - поделился наворованным....
Для нормального бизнеса сумма 18 лимонов - это мелочь....
і відсотки з цих навіть нелегально зароблених грошей - то вже цілком легальні гроші
Со 107лямов до 18
Але я видиму частину співвідношу!!!!
невидиму для спільноти Ви надали
Саме час, того листа жалістного, з підписами вірних нардепів від Стефанчука, і листа подати до суду чесного …
Хоть якась, копійчина упала б …
Це тежможливо