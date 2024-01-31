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За Князева внесли 18 млн залога, - Центр противодействия коррупции

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

всеволод,князєв

За бывшего председателе Верховного Суда Украины Всеволода Князева внесли 18,168 млн грн залога. Накануне залог уменьшил до такой суммы следственный судья ВАКС.

Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции, информирует Цензор.НЕТ.

"При этом маловероятно, что деньги мог внести кто-то из семьи Князева самостоятельно, так как все его активы арестованы. Более того, защита в декабре говорила, что семья подозреваемого может внести максимум 10 млн грн", - считают в ЦПК.

Там напомнили, что две недели назад Князев развелся с женой, в браке с которой был почти 20 лет. Иск о разделе общего имущества супругов находится в суде.

Также читайте: Экс-главу Верховного Суда Князева оставили под стражей еще на два месяца, залог снова уменьшили

Залог за Князева уменьшали уже несколько раз:

  • "В мае 2023 года ему назначили стражу с залогом в 107 млн грн,
  • уже через 2 недели апелляция уменьшила залог до 75 млн грн,
  • в августе следственный судья уменьшил Князеву залог до 55 млн грн,
  • спустя месяц апелляция сбросила залог до 45 млн грн,
  • в октябре следственный судья снизил залог до 35 млн,
  • в декабре залог уменьшали дважды: сначала до 27 млн грн, впоследствии - до 20 млн грн,
  • вчера Князеву снизили залог до 18,168 млн грн", - говорится в сообщении.

Также читайте: Экс-председателя Верховного Суда Князева оставили под стражей, залог снова уменьшили – до 20 млн грн

Дело экс-председателя Верховного Суда Всеволода Князева

16 мая НАБУ и САП заявили о разоблачении схемы получения взятки руководством и судьями Верховного Суда. Правоохранители задержали действующего главу Суда Князева и изъяли $2,7 млн. Позже САП сообщила о подозрении Князеву и его сообщнику - адвокату.

В тот же день пленум Верховного суда проголосовал за недоверие председателю Верховного Суда Всеволоду Князеву.

ВСП предоставил разрешение на арест Князева. Суд арестовал его с возможностью внесения залога в 107 миллионов 360 тысяч гривен.

31 мая Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отказала отпускать из-под стражи экс-председателя Верховного Суда Всеволода Князева, подозреваемого в получении взятки, но уменьшила альтернативный залог с 107,3 млн грн до 75 млн грн.

5 сентября Высший антикоррупционный суд вторично уменьшил размер залога Князеву - с 75 до 55 миллионов гривен. В следующий раз залог уменьшили 26 сентября – с 55 до 45 млн. гривен. 2 ноября размер залога уменьшили до 35 млн. грн

27 декабря 2023 Печерский районный суд г. Киева признал виновным бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева в нарушении установленных законом ограничений в отношении получения подарков. Кроме того, суд обязал Князева уплатить штраф в размере 2550 грн, а также конфисковал подарок в сумме 906 600 грн.
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Топ комментарии
+12
Скоро він опиниться в Ізраїлі.
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31.01.2024 13:09
+11
Тот кто внес эти деньги, может официальными документами подтвердить такой доход? Вот тут бы и задерживать весь сброд кто решил взяточника спасать. Но для этого нужна политическая воля от клоуна и его команды ворья.
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31.01.2024 13:10
+11
Нормально так сторговался
Со 107лямов до 18
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31.01.2024 13:11
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не імєй сто друзєй ...
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31.01.2024 13:08 Ответить
А май розведену багату дружину.
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31.01.2024 13:13 Ответить
ой, а чому прокурор чи слідчий не подадуть клопотання про подовження терміну увʼязнення?
чи не перекваліфікують звинувачення? чи просто по телефону не попросять не звільняти?
щось зламалось?
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31.01.2024 13:15 Ответить
Вспомните информацию о отстранении следователя, который на свой страх и риск передал в Польшу на расшифровку телефон по этому делу. Чтобы информация "случайно" не пропала. Большой шум тогда был. Ну и что? И абсолютно ничего.
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31.01.2024 13:40 Ответить
Прийшлося серйозно поділитися **********, звичайно. Класика вітчизняної феміди...
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31.01.2024 13:37 Ответить
Жінка зняла з "Копілки" на Приват-24!
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31.01.2024 14:17 Ответить
Можливо і такий варіант. За цей час він на банківську картку згідно чинного законодавства отримував свою чималеньку зарплату, якраз набігла сума на заставу яку і внесено.
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31.01.2024 15:50 Ответить
Скоро він опиниться в Ізраїлі.
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31.01.2024 13:09 Ответить
і так усі корупціонери - бо там центр прийняття рішень.до тих пір поки весь ізгайль не опиниться на берегах Дніпра.
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31.01.2024 13:30 Ответить
кошті знайшов карманні ?
... у іншому кармані?
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31.01.2024 13:09 Ответить
О таком сценарии писали с самого начала. Сильно "интересные" фамилии были в переписке в его телефоне и телефоне адвоката-посредника. Подобным образом в последнее время тихо разваливают кучу дел. Следующая стадия - закрытие по превышению сроков. Очень не удивлюсь если он всплывет на западе в какой-нибудь своей вилле. 😡
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31.01.2024 13:34 Ответить
99,9%
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31.01.2024 13:35 Ответить
Тот кто внес эти деньги, может официальными документами подтвердить такой доход? Вот тут бы и задерживать весь сброд кто решил взяточника спасать. Но для этого нужна политическая воля от клоуна и его команды ворья.
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31.01.2024 13:10 Ответить
Волі немає....
А політичної тим більш.....
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31.01.2024 13:13 Ответить
Воля есть как-раз обратная. Вот и первая "ласточка" в цепочке действий. Сейчас все тихо закроют. Потом он еще и в ЕСПЧ заяву подаст и получит неплохую компенсацию за "незаконный" арест и вынужденный прогул. 😡

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31.01.2024 13:36 Ответить
Neftekachka Beznadega
Объясняю, как это происходит. Находят среди своих друзей/подельников/партнёров того, кто может перечислить с официальных источников такую сумму за сидельца.
В знак признательности (в качестве расчета) сиделец передает наличку в эквиваленте с %.
Тот, кто дал - обналичил деньги с процентом, а сиделец - поделился наворованным....
Для нормального бизнеса сумма 18 лимонов - это мелочь....
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31.01.2024 13:36 Ответить
Нормальна європейська практика. За таким обвинуваченням ні в США ні в Європі під вартою не тримають, загрози для суспільства такі обвинувачені не становлять. І застави там менші.
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31.01.2024 13:10 Ответить
нормальна "європейська практика" починається з відкритих тендерів, з запобіганню корупції, а не з наслідків боротьби з нею у вигляді тримання-не тримання під вартою...
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31.01.2024 13:14 Ответить
Тримання під вартою - це не покарання. Можно засудити до позбавлення волі і не арештованого. З рештою Вашого допису згідна.
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31.01.2024 13:18 Ответить
я б сказав не те що не покарання а спосіб тиску...
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31.01.2024 13:19 Ответить
В Европе начать с того что отсутствует понятие как серый нал, там так финансовая система устроена что очень сложно что то скрыть. А тот кто внес за этого взяточника залог, вряд ли может подтвердить документально такой доход, это нелегальные деньги скорее всего. И тот кто их вносит к сожалению знает что ему ничего за это не будет.
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31.01.2024 13:17 Ответить
практично всі люди з великими грошима мають досить солідні вклади на депозит.

і відсотки з цих навіть нелегально зароблених грошей - то вже цілком легальні гроші
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31.01.2024 13:22 Ответить
Это вам к сожалению, а ему за счастье
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31.01.2024 13:30 Ответить
А за Беню ніхто не хоче
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31.01.2024 13:11 Ответить
форд нокс хоче
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31.01.2024 13:25 Ответить
Беню ФБР хоче, йому поки не можна за межі платної камери в СІЗО. У Зеленського є надія, що вони вспокоять і можна буде відпустити. Бо важко буде пояснити, чому злочинця, який відмивав бабки в США, не видають і він гуляє на волі. А так типу ми самі його караємо. А там вже й забудеться.
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31.01.2024 13:36 Ответить
Так і Фірташа амери хочуть -- але хто ж ім иого віддасть
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31.01.2024 13:40 Ответить
Нормально так сторговался
Со 107лямов до 18
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31.01.2024 13:11 Ответить
приблизно 1:10
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31.01.2024 13:15 Ответить
1/6
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31.01.2024 13:33 Ответить
я рахую разом із послугами адвоката, 1:10
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31.01.2024 13:37 Ответить
Ви не в той бік рахуєте. Якщо з послугами адвоката, то 1/5.
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31.01.2024 19:50 Ответить
Згоден!
Але я видиму частину співвідношу!!!!
невидиму для спільноти Ви надали
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31.01.2024 19:57 Ответить
йухуууу! Домучили суддів до потрібної сумми)))
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31.01.2024 13:12 Ответить
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31.01.2024 13:13 Ответить
Потужно...
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31.01.2024 13:15 Ответить
слідчий суддя ВАКС вирішив купити віллу на канарах????
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31.01.2024 13:16 Ответить
Де отой листоноша, з Абхазії, у ВРУ???
Саме час, того листа жалістного, з підписами вірних нардепів від Стефанчука, і листа подати до суду чесного …
Хоть якась, копійчина упала б …
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31.01.2024 13:17 Ответить
Вони крали, крадуть і будуть красти. Всі гілки влади наскрізь корумповані. Ці імманентна властивість всієї системи влади України. Що робити? Та куй його знає. Поки цифра 73 актуальна, нічого не вдієш. Тупе стадо саме платить суддям, коли треба порішати. І коли ви на цього злодія дивитеся - це ви дивитеся у дзеркало.
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31.01.2024 13:21 Ответить
Можливо за ДАВАННЯ хабаря треба давати більше покарання, ніж за отримання? Хабар можна підкинути. А от для того, щоб дати - це треба мати, принести і вручити або спробувати підкинути.
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31.01.2024 13:25 Ответить
Завтра компенсацию за беспокойство назначат и извиняться заставят
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31.01.2024 13:36 Ответить
ахааа,вылез кол,диверсант-агент мацковии....
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31.01.2024 13:48 Ответить
це донати, отримані на монобанку
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31.01.2024 13:58 Ответить
На мою думку майже в кожній країні суди і судочинство не досконалі. Так як і законодавство. Але у нас, мені здається, "праця" судді сильно переоцінена. Тобто я думаю, що свої зарплати від 100к. і більше в місяць вони отримують ні за що. Сума виплат на утримання діючих суддів і суддів пенсіонерів майже та сама, що і на фінансування військової розвідки країни. З якого дива вони отримують саме такі зарплати і пенсії? З якого дива на них розповсюджуються спец.закони? Щоб не було корупції? Так вони і є локомотивом корупції. Як виявляється. За їхню нікчемну роботу більше 20к. на місяць платити не варто. Немає сенсу платити більше. На їхні оздоровчі можна б було купити партію дронів наприклад. Вони б точно пішли би на користь у порятунку хоча малої кількості тих же платників податків. Ха ха ха.
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31.01.2024 14:05 Ответить
А певно як війна закінчиться отакі судді будуть судити військових. Війни ж юридично немає, всі військові виходить злочинці.
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31.01.2024 14:15 Ответить
Уркаїна во всій красі.
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31.01.2024 14:39 Ответить
Добре, що поки не внесли його на Нобелівську премію миру.
Це тежможливо
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31.01.2024 15:48 Ответить
 
 