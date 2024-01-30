Ексголову Верховного Суду Князєва залишили під вартою ще на два місяці, заставу знову зменшили

Вищий антикорупційний суд продовжив на два місяці дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою колишньому Голові Верховного Суду Всеволоду Князєву. Заставу зменшили.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм САП.

"30 січня 2024 року слідчий суддя Вищого антикорупційного суду підтримав позицію прокурора САП та продовжив дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою колишньому Голові Верховного Суду", - ідеться в повідомленні.

Разом з тим, суд зменшив указаному підозрюваному розмір застави з 20 млн грн до 18,168 млн грн.

Строк дії запобіжного заходу – до 29.03.2024.

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Як зауважили у відомстві, у разі внесення визначеного розміру застави на підозрюваного буде покладено низку процесуальних обов’язків.

Справа ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва

16 травня 2023 року НАБУ і САП заявили про викриття схеми одержання хабаря керівництвом та суддями Верховного Суду. Правоохоронці затримали чинного голову Суду Князєва та вилучили $2,7 млн. Пізніше САП повідомила про підозру Князєву та його спільнику - адвокату.

Того ж дня пленум Верховного суду проголосував за висловлення недовіри голові Верховного Суду Всеволоду Князеву.

ВРП надала дозвіл на арешт Князєва. Суд арештував його з можливістю внесення застави у 107 мільйонів 360 тисяч гривень.

31 травня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відмовила відпускати з-під варти ексголову Верховного Суду Всеволода Князєва, підозрюваного в отриманні хабаря, але зменшила альтернативну заставу зі 107,3 млн грн до 75 млн грн.

5 вересня Вищий антикорупційний суд вдруге зменшив розмір застави Князєву - з 75-ти до 55 мільйонів гривень. Наступного разу заставу зменшили 26 вересня - з 55 до 45 млн гривень. 2 листопада розмір застави зменшили до 35 млн грн. 21 грудня заставу зменшили вже з 27 до 20 млн гривень.

27 грудня 2023 року Печерський районний суд м. Києва визнав винним колишнього голову Верховного Суду Всеволода Князєва у порушенні встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків. Крім того, суд зобов’язав Князєва сплатити штраф в розмірі 2 550 грн, а також конфіскував подарунок в сумі 906 600 грн.