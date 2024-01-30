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Новини Суспільство
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Ексголову Верховного Суду Князєва залишили під вартою ще на два місяці, заставу знову зменшили

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

князєв

Вищий антикорупційний суд продовжив на два місяці дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою колишньому Голові Верховного Суду Всеволоду Князєву. Заставу зменшили.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм САП.

"30 січня 2024 року слідчий суддя Вищого антикорупційного суду підтримав позицію прокурора САП та продовжив дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою колишньому Голові Верховного Суду", - ідеться в повідомленні.

Разом з тим, суд зменшив указаному підозрюваному розмір застави з 20 млн грн до 18,168 млн грн.

Строк дії запобіжного заходу – до 29.03.2024.

Читайте: Суд конфіскував 906 тис. грн ексголови Верховного Суду Князєва та визнав незаконним подарунок для нього у вигляді оренди квартири, - НАЗК

Як зауважили у відомстві, у разі внесення визначеного розміру застави на підозрюваного буде покладено низку процесуальних обов’язків.

Справа ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва

16 травня 2023 року НАБУ і САП заявили про викриття схеми одержання хабаря керівництвом та суддями Верховного Суду. Правоохоронці затримали чинного голову Суду Князєва та вилучили $2,7 млн. Пізніше САП повідомила про підозру Князєву та його спільнику - адвокату.

Того ж дня пленум Верховного суду проголосував за висловлення недовіри голові Верховного Суду Всеволоду Князеву.

ВРП надала дозвіл на арешт Князєва. Суд арештував його з можливістю внесення застави у 107 мільйонів 360 тисяч гривень.

31 травня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відмовила відпускати з-під варти ексголову Верховного Суду Всеволода Князєва, підозрюваного в отриманні хабаря, але зменшила альтернативну заставу зі 107,3 млн грн до 75 млн грн.

5 вересня Вищий антикорупційний суд вдруге зменшив розмір застави Князєву - з 75-ти до 55 мільйонів гривень. Наступного разу заставу зменшили 26 вересня - з 55 до 45 млн гривень. 2 листопада розмір застави зменшили до 35 млн грн. 21 грудня заставу зменшили вже з 27 до 20 млн гривень.

27 грудня 2023 року Печерський районний суд м. Києва визнав винним колишнього голову Верховного Суду Всеволода Князєва у порушенні встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків. Крім того, суд зобов’язав Князєва сплатити штраф в розмірі 2 550 грн, а також конфіскував подарунок в сумі 906 600 грн.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
через місяць вийде під 1000 грвн цирк
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30.01.2024 21:03
+3
Так коли ж, нарешті, йому почнуть доплачувати?
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30.01.2024 21:05
+3
Доплачувати можливо не будуть а от зарплату премії надбавки одержить в повній мірі ! ну можливо ще моральну компенсацію
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30.01.2024 21:15
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через місяць вийде під 1000 грвн цирк
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30.01.2024 21:03 Відповісти
Так коли ж, нарешті, йому почнуть доплачувати?
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30.01.2024 21:05 Відповісти
Доплачувати можливо не будуть а от зарплату премії надбавки одержить в повній мірі ! ну можливо ще моральну компенсацію
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30.01.2024 21:15 Відповісти
За "винуждєний прагул" - це як Бог свят.
До слова: а де він "сідіт"? Не сумніваюсь, що в камері ім. Малюські, але мене хвилює, чи може він замовляти каклєти з "Велюру"
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30.01.2024 21:22 Відповісти
Він зараз, сидячі в сізо, отримує суддівську зарплатню
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30.01.2024 21:42 Відповісти
Та знаю я. Про всяк випадок скажу, що то був сарказм!
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30.01.2024 21:44 Відповісти
Да уж простили бы бедного бомжару князева! Ну, что с него взять, кроме анализов из " Евролаба " ?
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30.01.2024 21:05 Відповісти
20 000 000 - 18 168 000 =1 832 000 / 60 = 30533,33 грн /доба
1 832 000 / 30 533 = 595 діб
і вільний!
Ось яке воно кривосудіє
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30.01.2024 21:08 Відповісти
Спускають на тормозах
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30.01.2024 21:08 Відповісти
всі кодекси, що нареформували служителі феміди під час і юща і яника, самі під себе да ще з божевільними зарплатами, хабарами та пенсіями треба скасовувати і приймати нові, до написання яких суддям доступ буде заборонений. А за самими брахманами встановити цілодобовий електронний контроль з повним фаршем.
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30.01.2024 21:10 Відповісти
А Ви би самі працювали на такій роботі, де на Вас бруд ллють / скарги пишуть / в мусорки кидають / розправою погрожують нон-стоп 24/7 за мінімальну зарплату і мінімальну пенсію, з роботою реально по 12-14 годин на добу і купівлею паперу / картріджів / лампочок і т. д. за свої гроші ?

Підіть в судді, працюйте, терпіть то все і відмовтеся від всіх виплат, що перевищують мінімалку. Поставимо Вам пам'ятник. І напишемо "найальтруістичнішому ненормальному цього світу".

P.S. Я би не пішов навіть на таку зарплату, яку має суддя першої інстанції (65 тис. до сплати податків).
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30.01.2024 23:32 Відповісти
Яка влада такі й дії суддів МАЙДАНУ…
Портнов-лукаш, працюють, татаров знає свою справу.
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30.01.2024 21:11 Відповісти
Написано "заставу знову зменшили" - бо у суддівський мафії РУКА РУКУ МИЄ!
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30.01.2024 21:34 Відповісти
правасудие по украински
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30.01.2024 21:43 Відповісти
Краще слідкуй за своїм басманним недосудом, а тут якось без мокшів розберемось.
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30.01.2024 21:52 Відповісти
Всеволод! Князєв!

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30.01.2024 21:59 Відповісти
Ну вот, потихоньку отдает же!
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30.01.2024 22:27 Відповісти
Як ви всі дістали, розумаки - диванні Черчіллі . . .
Коли слідство триває, триває і триває, по ідеї слідчі повинні швиденько встановити всі обставини кримінального правопорушення. Чим довше воно триває, а людина сидить в СІЗО, тим менше та людина може перешкодити зібранню доказів злочину (бо є все більш достатньо і достатньо часу для того, аби слідчі нарешті зробили свою роботу). Відповідно все менше сенсу тримати підозрюваного в СІЗО, оскільки сенс його тримання - не кримінальне покарання до вироку суду (він же ще не засуджений, не визнаний винуватим). Сенс тримання - ЗАПОБІЖНИЙ захід, тобто аби не перешкоджав слідству. Він отримав величезний розмір застави, яку не вніс (причини - неважливо, не мав, не хотів, ще щось). Сидів в СІЗО, слідчі мали можливість все зробити. Згідно з практикою ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ, якщо держава жує соплі в кримінальному розслідуванні, людина не повинна сидіти вічно, тож їй поступово починають знижувати заставу (по завершенню кожного строку, коли слідчий суддя розглядає питання про продовження арешту). Якщо це буде надто довго, рано чи пізно розмір застави стане невеликим і людина зможе / захоче його внести. Тому що без застави тримають в СІЗО лише терористів, серійних вбивць і т. п. За економічні злочини, корупційні злочини і т. д. загальне правило "заплати заставу, аби не було стимула тікати" і чекай суду на волі, не переобтяжуй пенітенціарну систему.
ТОБТО СУД ВСЕ РОБИТЬ ПРАВИЛЬНО У ДАНОМУ ВИПАДКУ, А ЧОМУ САП / НАБУ ТЯГНУТЬ КОТА ЗА ХВІСТ - ТО ЇХ ПРОБЛЕМА, А НЕ СУДУ І НЕ КНЯЗЄВА.
І так, застава все ще велика, це не 100 грн., а півмільйона доларів практично.
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30.01.2024 23:26 Відповісти
 
 