Ексголову Верховного Суду Князєва залишили під вартою ще на два місяці, заставу знову зменшили
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Вищий антикорупційний суд продовжив на два місяці дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою колишньому Голові Верховного Суду Всеволоду Князєву. Заставу зменшили.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм САП.
"30 січня 2024 року слідчий суддя Вищого антикорупційного суду підтримав позицію прокурора САП та продовжив дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою колишньому Голові Верховного Суду", - ідеться в повідомленні.
Разом з тим, суд зменшив указаному підозрюваному розмір застави з 20 млн грн до 18,168 млн грн.
Строк дії запобіжного заходу – до 29.03.2024.
Як зауважили у відомстві, у разі внесення визначеного розміру застави на підозрюваного буде покладено низку процесуальних обов’язків.
Справа ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва
16 травня 2023 року НАБУ і САП заявили про викриття схеми одержання хабаря керівництвом та суддями Верховного Суду. Правоохоронці затримали чинного голову Суду Князєва та вилучили $2,7 млн. Пізніше САП повідомила про підозру Князєву та його спільнику - адвокату.
Того ж дня пленум Верховного суду проголосував за висловлення недовіри голові Верховного Суду Всеволоду Князеву.
ВРП надала дозвіл на арешт Князєва. Суд арештував його з можливістю внесення застави у 107 мільйонів 360 тисяч гривень.
31 травня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відмовила відпускати з-під варти ексголову Верховного Суду Всеволода Князєва, підозрюваного в отриманні хабаря, але зменшила альтернативну заставу зі 107,3 млн грн до 75 млн грн.
5 вересня Вищий антикорупційний суд вдруге зменшив розмір застави Князєву - з 75-ти до 55 мільйонів гривень. Наступного разу заставу зменшили 26 вересня - з 55 до 45 млн гривень. 2 листопада розмір застави зменшили до 35 млн грн. 21 грудня заставу зменшили вже з 27 до 20 млн гривень.
27 грудня 2023 року Печерський районний суд м. Києва визнав винним колишнього голову Верховного Суду Всеволода Князєва у порушенні встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків. Крім того, суд зобов’язав Князєва сплатити штраф в розмірі 2 550 грн, а також конфіскував подарунок в сумі 906 600 грн.
Будь ласка, зачекайте...
До слова: а де він "сідіт"? Не сумніваюсь, що в камері ім. Малюські, але мене хвилює, чи може він замовляти каклєти з "Велюру"
1 832 000 / 30 533 = 595 діб
і вільний!
Ось яке воно кривосудіє
Підіть в судді, працюйте, терпіть то все і відмовтеся від всіх виплат, що перевищують мінімалку. Поставимо Вам пам'ятник. І напишемо "найальтруістичнішому ненормальному цього світу".
P.S. Я би не пішов навіть на таку зарплату, яку має суддя першої інстанції (65 тис. до сплати податків).
Портнов-лукаш, працюють, татаров знає свою справу.
Коли слідство триває, триває і триває, по ідеї слідчі повинні швиденько встановити всі обставини кримінального правопорушення. Чим довше воно триває, а людина сидить в СІЗО, тим менше та людина може перешкодити зібранню доказів злочину (бо є все більш достатньо і достатньо часу для того, аби слідчі нарешті зробили свою роботу). Відповідно все менше сенсу тримати підозрюваного в СІЗО, оскільки сенс його тримання - не кримінальне покарання до вироку суду (він же ще не засуджений, не визнаний винуватим). Сенс тримання - ЗАПОБІЖНИЙ захід, тобто аби не перешкоджав слідству. Він отримав величезний розмір застави, яку не вніс (причини - неважливо, не мав, не хотів, ще щось). Сидів в СІЗО, слідчі мали можливість все зробити. Згідно з практикою ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ, якщо держава жує соплі в кримінальному розслідуванні, людина не повинна сидіти вічно, тож їй поступово починають знижувати заставу (по завершенню кожного строку, коли слідчий суддя розглядає питання про продовження арешту). Якщо це буде надто довго, рано чи пізно розмір застави стане невеликим і людина зможе / захоче його внести. Тому що без застави тримають в СІЗО лише терористів, серійних вбивць і т. п. За економічні злочини, корупційні злочини і т. д. загальне правило "заплати заставу, аби не було стимула тікати" і чекай суду на волі, не переобтяжуй пенітенціарну систему.
ТОБТО СУД ВСЕ РОБИТЬ ПРАВИЛЬНО У ДАНОМУ ВИПАДКУ, А ЧОМУ САП / НАБУ ТЯГНУТЬ КОТА ЗА ХВІСТ - ТО ЇХ ПРОБЛЕМА, А НЕ СУДУ І НЕ КНЯЗЄВА.
І так, застава все ще велика, це не 100 грн., а півмільйона доларів практично.