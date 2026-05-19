Новости Борьба с коррупцией Коррупция в Верховном Суде
По делу о коррупции в Верховном Суде подозрения получили еще четверо судей, - САП

Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) сообщили о предъявлении новых подозрений трем действующим судьям Верховного суда и судье в отставке по делу о взятке за решение в пользу владельца группы "Финансы и кредит".

По поручению руководителя САП прокуроры при участии детективов НАБУ сообщили о новых подозрениях по делу о коррупции в Верховном Суде.

Кому из судей сообщили о подозрениях

  • трех действующих судей Верховного Суда;
  • судьи Верховного Суда в отставке.

Отметим, что судьи Большой Палаты Верховного Суда рассматривают самые сложные дела и решают исключительные правовые проблемы.

Детали дела

По версии следствия, эти лица получили неправомерную выгоду за принятие решения в интересах владельца группы "Финансы и кредит". Так, в 2002 году украинский бизнесмен приобрел 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината у четырех компаний (далее – бывшие участники аукциона).

18 лет спустя бывшие акционеры обратились в хозяйственный суд с иском о признании договора купли-продажи ценных бумаг недействительным и возврате себе акций Полтавского горно-обогатительного комбината. Однако суд отказал в удовлетворении требований.

В 2022 году апелляционный суд отменил решение первой инстанции и признал недействительным договор купли-продажи ценных бумаг.

Чтобы не допустить потери акций, в начале марта 2023 года бизнесмен вступил в сговор с адвокатом "бекофиса" в Верховном Суде.

В течение марта–апреля 2023 года бизнесмен передал адвокату 2,7 млн долл. США.

19 апреля 2023 года Верховный Суд вынес решение в пользу бизнесмена. После чего в мае 2023 года 1,8 млн долл. США были распределены между председателем и судьями Верховного Суда.

15 мая 2023 года председателя Верховного Суда и адвоката уличили во время получения второго транша неправомерной выгоды в сумме 450 тыс. долл. США. Дело по обвинению бывшего топ-чиновника в настоящее время рассматривается в ВАКС.

В июле 2023 года о подозрении сообщили и самому бизнесмену, а в сентябре 2025 года – лицу, при содействии которого была обеспечена передача средств владельцем группы "Финансы и кредит" председателю и судьям Верховного Суда (15 мая 2026 года обвинительный акт в отношении посредника направлен в ВАКС для рассмотрения по существу. 

15 октября 2025 года АП ВАКС дала разрешение на специальное досудебное расследование по делу владельца группы "Финансы и кредит".

Отметим, что разоблачение судей Верховного Суда, причастных к получению неправомерной выгоды в интересах владельца группы "Финансы и кредит", стало возможным после получения важных дополнительных доказательств, которые НАБУ и САП считают достаточными для привлечения этих лиц к уголовной ответственности.

Расследование по делу продолжается.

Утром 19 мая сообщалось, что антикоррупционные органы проводят следственные действия в рамках дела о коррупции в Верховном Суде.

яке жирне авто у судді ) - бідує )
19.05.2026 14:32 Ответить
Судді-хабарники та корупціонери? Та бути такого не може. Оце сенсація
19.05.2026 14:35 Ответить
Повна анархія серед чиновників топ-рангу!
Та що ж вони ***** нічого не бояться!
НАБУ - ПОВАГА!
19.05.2026 14:40 Ответить
Вітання українським суддям самим чистим і чесним суддям в світі .
19.05.2026 14:47 Ответить
 
 