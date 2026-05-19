У справі про корупцію у Верховному Суді підозри отримали ще четверо суддів, - САП

САП та НАБУ повідомили про нові підозри трьом чинним суддям Верховного Суду та судді у відставці у справі про хабар за рішення на користь власника групи "Фінанси і кредит".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр САП.

За дорученням керівника САП прокурори за участі детективів НАБУ повідомили нові підозри у справі щодо корупції у Верховному Суді.

Кому із суддів повідомили про підозри

трьох чинних суддів Верховного Суду;

суддю Верховного Суду у відставці.

Зазначимо, що судді Великої Палати Верховного Суду розглядають найскладніші справи та розв’язують виключні правові проблеми.

Деталі справи

За версією слідства, ці особи одержали неправомірну вигоду за ухвалення рішення в інтересах власника групи "Фінанси і кредит". Так, у 2002 році український бізнесмен придбав 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату у чотирьох компаній (далі – колишні аукціонери).



18 років потому колишні акціонери звернулися до господарського суду з позовом, щоб визнати договір купівлі-продажу цінних паперів недійсним та повернути собі акції Полтавського гірничо-збагачувального комбінату. Проте, суд відмовив у задоволенні вимог.



У 2022 році апеляційний суд скасував рішення першої інстанції та визнав недійсним договір купівлі-продажу цінних паперів.



Аби не допустити втрату акцій, на початку березня 2023 року бізнесмен вступив у змову з адвокатом "бекофісу" у Верховному Суді.

Протягом березня–квітня 2023 року бізнесмен передав адвокату 2,7 млн дол. США.



19 квітня 2023 року Верховний Суд ухвалив рішення на користь бізнесмена. Після чого у травні 2023 року 1,8 дол. США були розподілені між Головою та суддями Верховного Суду.



15 травня 2023 року голову Верховного Суду та адвоката викрили під час отримання другого траншу неправомірної вигоди в сумі 450 тис. дол. США. Справа за обвинуваченням колишнього топпосадовця наразі слухається у ВАКС.



У липні 2023 року про підозру повідомили й самому бізнесмену, а у вересні 2025 року – особі, за пособництва якої забезпечено передачу коштів власником групи "Фінанси та кредит" Голові та суддям Верховного Суду (15 травня 2026 року обвинувальний акт щодо посередника направлено до ВАКС для розгляду по суті.



15 жовтня 2025 року АП ВАКС надала дозвіл на спеціальне досудове розслідування у справі власника групи "Фінанси і кредит".

Зазначимо, що викриття суддів Верховного Суду, причетних до одержання неправомірної вигоди в інтересах власника групи "Фінанси і кредит", стало можливим після здобуття важливих додаткових доказів, які НАБУ і САП вважають достатніми для притягнення цих осіб до кримінальної відповідальності.



Слідство у справі триває.

Вранці 19 травня повідомлялося, що Антикорупційні органи проводять слідчі дії в рамках справи про корупцію у Верховному Суді.