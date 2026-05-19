У справі про корупцію у Верховному Суді підозри отримали ще четверо суддів, - САП

суд

САП та НАБУ повідомили про нові підозри трьом чинним суддям Верховного Суду та судді у відставці у справі про хабар за рішення на користь власника групи "Фінанси і кредит".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр САП.

За дорученням керівника САП прокурори за участі детективів НАБУ повідомили нові підозри у справі щодо корупції у Верховному Суді.

Кому із суддів повідомили про підозри

  • трьох чинних суддів Верховного Суду;
  • суддю Верховного Суду у відставці.

Зазначимо, що судді Великої Палати Верховного Суду розглядають найскладніші справи та розв’язують виключні правові проблеми.

Деталі справи

За версією слідства, ці особи одержали неправомірну вигоду за ухвалення рішення в інтересах власника групи "Фінанси і кредит". Так, у 2002 році український бізнесмен придбав 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату у чотирьох компаній (далі – колишні аукціонери).

18 років потому колишні акціонери звернулися до господарського суду з позовом, щоб визнати договір купівлі-продажу цінних паперів недійсним та повернути собі акції Полтавського гірничо-збагачувального комбінату. Проте, суд відмовив у задоволенні вимог.

У 2022 році апеляційний суд скасував рішення першої інстанції та визнав недійсним договір купівлі-продажу цінних паперів.

Аби не допустити втрату акцій, на початку березня 2023 року бізнесмен вступив у змову з адвокатом "бекофісу" у Верховному Суді.

Протягом березня–квітня 2023 року бізнесмен передав адвокату 2,7 млн дол. США.

19 квітня 2023 року Верховний Суд ухвалив рішення на користь бізнесмена. Після чого у травні 2023 року 1,8 дол. США були розподілені між Головою та суддями Верховного Суду.

15 травня 2023 року голову Верховного Суду та адвоката викрили під час отримання другого траншу неправомірної вигоди в сумі 450 тис. дол. США. Справа за обвинуваченням колишнього топпосадовця наразі слухається у ВАКС.

У липні 2023 року про підозру повідомили й самому бізнесмену, а у вересні 2025 року – особі, за пособництва якої забезпечено передачу коштів власником групи "Фінанси та кредит" Голові та суддям Верховного Суду (15 травня 2026 року обвинувальний акт щодо посередника направлено до ВАКС для розгляду по суті. 

15 жовтня 2025 року АП ВАКС надала дозвіл на спеціальне досудове розслідування у справі власника групи "Фінанси і кредит".

Зазначимо, що викриття суддів Верховного Суду, причетних до одержання неправомірної вигоди в інтересах власника групи "Фінанси і кредит", стало можливим після здобуття важливих додаткових доказів, які НАБУ і САП вважають достатніми для притягнення цих осіб до кримінальної відповідальності.

Слідство у справі триває.

Вранці 19 травня повідомлялося, що Антикорупційні органи проводять слідчі дії в рамках справи про корупцію у Верховному Суді.

НАБУ (5725) Верховний Суд (1191) САП (2608) підозра (1005)
Топ коментарі
+6
Повна анархія серед чиновників топ-рангу!
Та що ж вони ***** нічого не бояться!
НАБУ - ПОВАГА!
19.05.2026 14:40 Відповісти
+5
Судді-хабарники та корупціонери? Та бути такого не може. Оце сенсація
19.05.2026 14:35 Відповісти
+3
яке жирне авто у судді ) - бідує )
19.05.2026 14:32 Відповісти
19.05.2026 14:32 Відповісти
Звичайне авто ********* зав продовольчої комори середньої військової частини.
показати весь коментар
19.05.2026 15:07 Відповісти
19.05.2026 14:35 Відповісти
19.05.2026 14:40 Відповісти
Вітання українським суддям самим чистим і чесним суддям в світі .
19.05.2026 14:47 Відповісти
А судді хто? Хто наважиться їх судити?
19.05.2026 15:08 Відповісти
Та срать вони хотіли на ті підозри. Завтра на роботу прийдуть бабло збирати.
19.05.2026 15:08 Відповісти
У труні Князев та його банда бачили ці підозри...Як і Вовк з своєю бандою...Вироків не буде...ДТП з сільським суддєю розглядають по 8 років ...В ту - "еліта" в мантіях...Вони ще отримають пожиттєве утримання по 300 тис на місяць та покажуть "фак" з Монако....Скоріше путлєра засудить МКС.....
19.05.2026 15:31 Відповісти
Судити цих суддів будуть судді, які ще не отримали підозри?
19.05.2026 15:32 Відповісти
Стісняюсь спитать: в на час слідчих дій ці судді продовжують судити "іменем України"?
19.05.2026 15:35 Відповісти
Верховний Суд: Базовий оклад складає 157650 грн, а максимальні виплати можуть перевищувати 300000 грн. Сцк, шо вам ше мало?
19.05.2026 15:42 Відповісти
Судову реформу починати із ВС! Риба гніє з голови. У мене питання? В опі є працівник (ця), який відповідає за судову владу. Журналісти візьміть в неї інтервью. І в судів вс. для чого.?
19.05.2026 15:53 Відповісти
Верховний Суд - це шо - злодії в законі?
19.05.2026 16:13 Відповісти
 
 