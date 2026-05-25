ВАКС призначив судді Верховного Суду Єленіній заставу у 3 млн грн у справі про корупцію

Вищий антикорупційний суд обрав судді Верховного Суду Жанні Єленіній запобіжний захід у вигляді застави розміром 3 мільйони гривень у межах розслідування корупційної справи, пов’язаної з ВС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЦПК.

"...Єленіна підозрюється в отриманні хабара у розмірі 50 тисяч доларів. Під час обшуку в судді було вилучено 50 тисяч доларів, які їй передав ексголова Верховного Суду Всеволод Князєв. Захисник під час виступу зазначив, що Князєв надав свідчення проти неї, тому що хоче укласти угоду та зменшити строк відбуття покарання", - йдеться у повідомленні ЦПК.

Повідомляється, що ВАКС призначив судді заставу у сумі 3 мільйони гривень та зобов’язав її дотримуватися низки обмежень: не виїжджати за межі Київської та Житомирської областей, не контактувати зі свідками у справі, а також передати на зберігання документи для виїзду за кордон.

Князь злився... не хоче сам сидіти.
25.05.2026 15:58 Відповісти
Зараз щаложить всю банду, і всіінші теє пілуть на угоду і отримають по три роки умовно. Ну максимум 7 років колонії послення, і то вийдуть по УДЗ чере пару років.
25.05.2026 16:20 Відповісти
 
 