Справа судді ВС Князєва Корупція у Верховному Суді
2,5 млн і 2 млн грн: ВАКС обрав запобіжні заходи суддям Верховного Суду у справі про корупцію

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи для двох суддів Верховного Суду України, яких підозрюють у причетності до корупційної справи.

Про це повідомляє пресслужба ВАКС, інформує Цензор.НЕТ.

Застави щодо суддів ВС

"21 травня 2026 року слідчий суддя ВАКС застосував запобіжні заходи у вигляді застави до двох суддів, які підозрюються у справі щодо корупції у Верховному Суді", - ідеться в повідомленні.

Згідно з рішеннями суду до підозрюваних застосовано заставу в розмірі відповідно 2,5 млн грн та 2 млн грн.

Питання щодо оскарження запобіжного заходу буде вирішено після ознайомлення з повним текстом рішень.

Що передувало?

Такі суми вони звикли за один вечір прогулювати
21.05.2026 18:26 Відповісти
гарний жарт дня ))
21.05.2026 18:32 Відповісти
Для суддів Верховного суду 2,5млн.грн застави це що для пересічного українця 2,5 грн.Це знущання якесь над народом. Ліквідувати ці застави для всіх корупціонерів.Прийняти Закон в якому прописувались санкції для фігурантів владних структур,починаючи з Президента і закінчуючи депутатами сільських рад,всі хто причетний до всіляких закупок за кошти бюджету,а також судді, Нацполіція,прокурори, всілякі бюро,призначенці Кабміном,міністри,мери,заступники,керівники департаментів що здійснення злочинів під час перебування на цих посадах є обтяжуючими обставинами,які тягнуть за собою відповідні санкції і строки.
21.05.2026 18:33 Відповісти
Що це робиться? Агов, в Страсбурзі колеги з ЄСПЛ рятуйте! Самих чесних на світі суддів позбавляють півгодинних кишенькових витрат.
21.05.2026 18:34 Відповісти
У них такі суми в сміттєвих пакетах валяються.
21.05.2026 18:34 Відповісти
Допоки не почнуть цим падлюкам, дієво проводити люстрацію з вірьовкою або дроном, так і будуть РОКАМИ, оці нікчемні гойдалки суддівських з адвокатськими при підтримці прокурорських, штучно зробленими, як це було з беркутньою, насраловим, симоненком, шуфричем, єфремовим….
Це мабуть, і є, ота ІПСО від ФСБшників про яку так попереджали Українців, посадовці з СЗР і опу???? Дискредитувати зеленського ….
21.05.2026 18:38 Відповісти
В Україні корупція це просто додатковий дохід ,це національна традиція , яка не карається кримінально ,лише мізерними штрафами ,але Україна хоче в ЄС. Вибити з українців корупцію так само важко як любов до кацапського язика.
21.05.2026 19:38 Відповісти
 
 