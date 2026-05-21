2,5 млн і 2 млн грн: ВАКС обрав запобіжні заходи суддям Верховного Суду у справі про корупцію
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи для двох суддів Верховного Суду України, яких підозрюють у причетності до корупційної справи.
Про це повідомляє пресслужба ВАКС, інформує Цензор.НЕТ.
Застави щодо суддів ВС
"21 травня 2026 року слідчий суддя ВАКС застосував запобіжні заходи у вигляді застави до двох суддів, які підозрюються у справі щодо корупції у Верховному Суді", - ідеться в повідомленні.
Згідно з рішеннями суду до підозрюваних застосовано заставу в розмірі відповідно 2,5 млн грн та 2 млн грн.
Питання щодо оскарження запобіжного заходу буде вирішено після ознайомлення з повним текстом рішень.
Що передувало?
- Вранці 19 травня повідомлялося, що Антикорупційні органи проводять слідчі дії в рамках справи про корупцію у Верховному Суді.
- САП та НАБУ повідомили про нові підозри трьом чинним суддям Верховного Суду та судді у відставці у справі про хабар за рішення на користь власника групи "Фінанси і кредит".
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Це мабуть, і є, ота ІПСО від ФСБшників про яку так попереджали Українців, посадовці з СЗР і опу???? Дискредитувати зеленського ….