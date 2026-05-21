2,5 млн і 2 млн грн: ВАКС обрав запобіжні заходи суддям Верховного Суду у справі про корупцію

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи для двох суддів Верховного Суду України, яких підозрюють у причетності до корупційної справи.

Про це повідомляє пресслужба ВАКС, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Застави щодо суддів ВС

"21 травня 2026 року слідчий суддя ВАКС застосував запобіжні заходи у вигляді застави до двох суддів, які підозрюються у справі щодо корупції у Верховному Суді", - ідеться в повідомленні.

Згідно з рішеннями суду до підозрюваних застосовано заставу в розмірі відповідно 2,5 млн грн та 2 млн грн.

Читайте також: Запобіжний захід Єрмаку залишено без змін

Питання щодо оскарження запобіжного заходу буде вирішено після ознайомлення з повним текстом рішень.

Що передувало?

Читайте: Корупція у Верховному Суді: НАБУ та САП проводять слідчі дії, зокрема у Князєва. ФОТОрепортаж