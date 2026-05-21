УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8507 відвідувачів онлайн
Новини Підозра Єрмаку
4 546 40

Запобіжний захід Єрмаку залишено без змін

Єрмак оскаржував запобіжний захід: що вирішив суд?

Апеляційна палата ВАКС розглянула скаргу на запобіжний захід екскерівнику Офісу Президента Андрію Єрмаку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що вирішив суд?

Слідчий суддя заявив:

"Ухвалу слідчого судді ВАКС ... залишити без змін. Апеляційні скарги без задоволення".

Ухвала оскарженню не підлягає.

Єрмак оскаржував запобіжний захід: що вирішив суд?

Єрмак після завершення засідання заявив, що залишатиметься в Україні та продовжить допомагати військовим.

Дивіться: Єрмак прибув на засідання апеляції ВАКС, де розглядатимуть скаргу на запобіжний захід. ВIДЕО

Підозра Єрмаку у справі про "Династію"

  • Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. За даними слідства, з 2021 по 2025 рік через схему з кооперативом "Династія" легалізували понад 460 мільйонів гривень.
  • У НАБУ розповіли, що учасники "проєкту Династія" домовилися побудувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв. м, а вартість одного будинку - близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.

  • Основну частину будівництва фінансували коштами, одержаними злочинним шляхом. Також для цього підконтрольні Олексію Чернишову особи створили підставну компанію, яка робила замовлення.

  • Після початку повномасштабного вторгнення будівництво не зупинилось, а навіть продовжилось більш активно. Чернишов вимагав у будівельників будувати швидше і працювати в декілька змін. Єрмак контролював будівництво своєї резиденції.

  • Після публікацій в медіа щодо "Династії" власники резиденцій намагалися вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки й п'ять недобудованих об'єктів "Династії". Також НАБУ і САП провели огляд котеджного містечка.

  • В Офісі Президента, коментуючи підозру, заявили, що процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки.
  • Адвокат Єрмака Ігор Фомін також заявив про безпідставність підозри.
  • Єрмак відмовився коментувати підозру та зазначив, що у нього немає жодного будинку, лише квартира та авто.
  • Відомо, що ВАКС наклав арешт на земельні ділянки і недобудовані об’єкти "Династії".
  • Єрмак пов'язує повідомлення йому про підозру від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи".
  • 14 травня Єрмаку образи запобіжний захід - взяли під варту із заставою у 140 млн грн.
  • 18 травня Єрмак вийшов із СІЗО.

Читайте: Пісок для будівництва "Династії" крали на кладовищі, поліція проводила обшуки у 2022-му

Автор: 

апеляція (507) ВАКС Антикорупційний суд (2217) Єрмак Андрій (1778)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+24
Так і сказав, - ... залишатимуся в Україні та продовжу допомагати військовим -
Я аж просльозився! Яке благородне серце.
показати весь коментар
21.05.2026 16:40 Відповісти
+15
Єрмак після завершення засідання заявив, що залишатиметься в Україні та продовжить допомагати військовим. Джерело: https://censor.net/ua/n4004410
Виникає питання, продовжить допомагати військовим своїм чи українським?!
показати весь коментар
21.05.2026 16:46 Відповісти
+14
А як він пояснить власне свої позаслужбові вояжі до Лукашенка? Як оце пишуть https://t.me/putch111/63216 Максим Савчук (Віктор Уколов), "Екскерівник Офісу президента Андрій Єрмак, який, за інформацією моїх джерел, блокував запровадження санкцій щодо Олександра Лукашенка, лише протягом першого року президентства Володимира Зеленського відвідував РБ 11 разів. У 10 випадках повертався того ж дня. Інформація згідно з верифікованими даними витоків (зараз це так називають)". І далі наводить список поїздок, наприкінці зазначаючи: "Цікава ситуація вимальовується в контексті зриву операції по вагнерівцях":
2020-06-11 В'ЇЗД
2020-06-11 ВИЇЗД
2020-03-11 В'ЇЗД
2020-03-11 ВИЇЗД
2020-02-29 В'ЇЗД
2020-02-29 ВИЇЗД
2019-12-20 В'ЇЗД
2019-12-20 ВИЇЗД
2019-12-13 В'ЇЗД
2019-12-13 ВИЇЗД
2019-09-16 В'ЇЗД
2019-09-16 ВИЇЗД
2019-08-12 В'ЇЗД
2019-08-12 ВИЇЗД
2019-08-05 В'ЇЗД
2019-08-05 ВИЇЗД
2019-07-18 В'ЇЗД
2019-07-18 ВИЇЗД
2019-07-13 В'ЇЗД
2019-07-13 ВИЇЗД
2019-06-30 В'ЇЗД
2019-06-30 ВИЇЗД
2019-06-22 ВИЇЗД
2019-06-21 В'ЇЗД
Так, можна затерти чи сховати інформацію про перетин кордону Єрмака з українського боку, але кордон - це ж історія про дві країни!
показати весь коментар
21.05.2026 16:49 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Єрмак після завершення засідання заявив, що залишатиметься в Україні Джерело: https://censor.net/ua/n4004410

Що серьезно? Хз. А я думав він після суду і з підозрою спокійно поїде 😸. Нє ну Єрмак кеп очевидність 🐸🤣
показати весь коментар
21.05.2026 16:36 Відповісти
Єрмак і зеленський, допомагають вагнерівцям, беркутні, Цемаху, приблудам95, суркісам, шиферам, шурмі, симоненку, єфремову, мертвечуку… та ще тисячам ригоАНАЛІВ і служкам, тікати з України!!
А їх допомога Українцям, завершується смертю та кров'ю і руїною для Захисників України, упродовж 7 років!!!
показати весь коментар
21.05.2026 19:02 Відповісти
Вони просто "куют бабло". Там ніц нічого іншого немає.
показати весь коментар
21.05.2026 20:59 Відповісти
От тільки у всіх цих куйщиків бабла всі сторони тіла до росіі повернуті.
показати весь коментар
21.05.2026 22:39 Відповісти
Значить, знайшли нелегальні корупційні кошти, зокрема, коли землю для будівництва "Династії" придбали за вп'ятеро меншою ціною: замість мінімальної ціни у 43,2 млн грн за землю у Козині для будівництва "Династії" заплатили лише 8,7 млн грн. Нелегальний навар лише на землі - 35 мільйонв.
показати весь коментар
21.05.2026 16:37 Відповісти
Так і сказав, - ... залишатимуся в Україні та продовжу допомагати військовим -
Я аж просльозився! Яке благородне серце.
показати весь коментар
21.05.2026 16:40 Відповісти
Всрався але подав це як так задумано
показати весь коментар
21.05.2026 16:40 Відповісти
Класика! 95-й квартал - метри розмовно- розважального жанру.
показати весь коментар
21.05.2026 16:43 Відповісти
хату в дінастії продасть .а допоможе
показати весь коментар
21.05.2026 16:42 Відповісти
Ніхто не купить ту хату без страусів. Запитайте у яника.
показати весь коментар
21.05.2026 17:23 Відповісти
Зараз фламінго актуальне...ерзац страус, так би мовити...взагалі то дивно, що ту ракету не назвали страус...
показати весь коментар
21.05.2026 22:41 Відповісти
Я теж носом шмигнув та сльозу змахнув.
показати весь коментар
21.05.2026 16:55 Відповісти
Запасайтесь одноразовими сморкачками й великим відром для них))) шоу триває..
показати весь коментар
21.05.2026 21:01 Відповісти
Его пора закрывать по новым делам . Он не на одном кооперативе династия , активно поучаствовал.
показати весь коментар
21.05.2026 16:41 Відповісти
А може ми чогось не знаємо?)))
показати весь коментар
21.05.2026 16:45 Відповісти
Єрмак після завершення засідання заявив, що залишатиметься в Україні та продовжить допомагати військовим. Джерело: https://censor.net/ua/n4004410
Виникає питання, продовжить допомагати військовим своїм чи українським?!
показати весь коментар
21.05.2026 16:46 Відповісти
Куди возили ''двушки'' ті і є своїми.
показати весь коментар
21.05.2026 17:24 Відповісти
Є передчуття, що скоро ця справа затихне.Треба враховувати, за якої влади і з якою судовою системою ми живемо.Якщо припустимо завтра суд його визнає винуватим, то після завтра він докаже у Верховному Суді, що невинний та ще й вимагатиме мільйони за кожне криве слово в свій бік.
показати весь коментар
21.05.2026 16:47 Відповісти
А як він пояснить власне свої позаслужбові вояжі до Лукашенка? Як оце пишуть https://t.me/putch111/63216 Максим Савчук (Віктор Уколов), "Екскерівник Офісу президента Андрій Єрмак, який, за інформацією моїх джерел, блокував запровадження санкцій щодо Олександра Лукашенка, лише протягом першого року президентства Володимира Зеленського відвідував РБ 11 разів. У 10 випадках повертався того ж дня. Інформація згідно з верифікованими даними витоків (зараз це так називають)". І далі наводить список поїздок, наприкінці зазначаючи: "Цікава ситуація вимальовується в контексті зриву операції по вагнерівцях":
2020-06-11 В'ЇЗД
2020-06-11 ВИЇЗД
2020-03-11 В'ЇЗД
2020-03-11 ВИЇЗД
2020-02-29 В'ЇЗД
2020-02-29 ВИЇЗД
2019-12-20 В'ЇЗД
2019-12-20 ВИЇЗД
2019-12-13 В'ЇЗД
2019-12-13 ВИЇЗД
2019-09-16 В'ЇЗД
2019-09-16 ВИЇЗД
2019-08-12 В'ЇЗД
2019-08-12 ВИЇЗД
2019-08-05 В'ЇЗД
2019-08-05 ВИЇЗД
2019-07-18 В'ЇЗД
2019-07-18 ВИЇЗД
2019-07-13 В'ЇЗД
2019-07-13 ВИЇЗД
2019-06-30 В'ЇЗД
2019-06-30 ВИЇЗД
2019-06-22 ВИЇЗД
2019-06-21 В'ЇЗД
Так, можна затерти чи сховати інформацію про перетин кордону Єрмака з українського боку, але кордон - це ж історія про дві країни!
показати весь коментар
21.05.2026 16:49 Відповісти
А хто завхозу туалетними папірами та швабрами дав повноваження президента здійснювати міжнародні відносини? По Конституції президент не має права делегувати ці повноваження будь- кому.
показати весь коментар
21.05.2026 17:27 Відповісти
Найвеличніший же ш тоді поліпшував відносини із Білоруссю.Літом 2019 українські туроператори навіть 3-5 денні тури в Білорусь організовували по реставрованим резиденціям князів ВКЛ.
показати весь коментар
21.05.2026 18:06 Відповісти
То єрмак так допомагав вагнерівцям, беркутні, Цемаху, ….
показати весь коментар
21.05.2026 19:05 Відповісти
Така людина, така людина, а її так от, от так. Куди ж це катится цей світ, я вас питаю?
показати весь коментар
21.05.2026 16:57 Відповісти
Показали неуваженіє!😬
показати весь коментар
21.05.2026 17:07 Відповісти
Продовжу ,сказав,"любити" Україну....
показати весь коментар
21.05.2026 17:02 Відповісти
Але не сказав куди і в яких позах, якийсь загадковий він цей Андрій Борисович.
показати весь коментар
21.05.2026 18:42 Відповісти
Потужний Голобородько в травні злив весь негатив по ''Династії'' на єрмака. Минулий раз за Енергоатом на Галущенка. Наступним отримають бруд колишні міністри оборони Умеров і Резніков... А Бубочка ніби тут і ні до чого, тільки у всіх цих і десятку інших схемах фігурує його бізнес- партнер і друг міндіч і звичайно він сам.
показати весь коментар
21.05.2026 17:09 Відповісти
" ... залишатимуся в Україні та продовжу допомагати військовим." , після цих слів, сказаних єрмаком, зал схвально зашепотів, а суддя розчулено висякався.
показати весь коментар
21.05.2026 17:15 Відповісти
Мало не прочитав - а суддя розчулено всрався.
показати весь коментар
21.05.2026 22:44 Відповісти
" ... залишатимуся в Україні та продовжу допомагати військовим." -сказав дєрьмак, схрестивши пальці на фейшуному амулєті.
показати весь коментар
21.05.2026 17:30 Відповісти
А який саме запобіжний захід, то вже не важливо, так?
показати весь коментар
21.05.2026 17:31 Відповісти
Через поле через гай ходить хлопчик помагай...
показати весь коментар
21.05.2026 17:49 Відповісти
"Схемы" нашли у Ермака бизнес-связи с однокурсником Путина

Андрей Ермак и гражданин РФ Рахамим Эмануилов являются совладельцами двух украинских фирм.

https://rus.lb.ua/news/2019/10/04/438930_shemi_nashli_ermaka_biznessvyazi.html
показати весь коментар
21.05.2026 18:05 Відповісти
показати весь коментар
21.05.2026 18:07 Відповісти
По божьей справедливости!!! Эта падла виноват в смерти многих тысяч!!!
И заслуживает награды расстрел!
Война или квартал 95
показати весь коментар
21.05.2026 18:56 Відповісти
Хоть би єрмак та не вчинив, отого прикрого самогубства!!!??
показати весь коментар
21.05.2026 19:07 Відповісти
показати весь коментар
21.05.2026 19:13 Відповісти
Цьому борову вигідні гойдалки, не треба недооцінювати ситуацію, чим мукати від народу гаситься від війни. Браслети це хот конем, бронь, тиша, камін та кава , там все сплатять поришають.
показати весь коментар
21.05.2026 19:27 Відповісти
взагалі-то він казав відразу після звільнення в оп, що піде служити в зсу.
показати весь коментар
22.05.2026 01:06 Відповісти
 
 