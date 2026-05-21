Запобіжний захід Єрмаку залишено без змін
Апеляційна палата ВАКС розглянула скаргу на запобіжний захід екскерівнику Офісу Президента Андрію Єрмаку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Що вирішив суд?
Слідчий суддя заявив:
"Ухвалу слідчого судді ВАКС ... залишити без змін. Апеляційні скарги без задоволення".
Ухвала оскарженню не підлягає.
Єрмак після завершення засідання заявив, що залишатиметься в Україні та продовжить допомагати військовим.
Підозра Єрмаку у справі про "Династію"
- Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. За даними слідства, з 2021 по 2025 рік через схему з кооперативом "Династія" легалізували понад 460 мільйонів гривень.
- У НАБУ розповіли, що учасники "проєкту Династія" домовилися побудувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв. м, а вартість одного будинку - близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.
Основну частину будівництва фінансували коштами, одержаними злочинним шляхом. Також для цього підконтрольні Олексію Чернишову особи створили підставну компанію, яка робила замовлення.
Після початку повномасштабного вторгнення будівництво не зупинилось, а навіть продовжилось більш активно. Чернишов вимагав у будівельників будувати швидше і працювати в декілька змін. Єрмак контролював будівництво своєї резиденції.
Після публікацій в медіа щодо "Династії" власники резиденцій намагалися вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки й п'ять недобудованих об'єктів "Династії". Також НАБУ і САП провели огляд котеджного містечка.
- В Офісі Президента, коментуючи підозру, заявили, що процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки.
- Адвокат Єрмака Ігор Фомін також заявив про безпідставність підозри.
- Єрмак відмовився коментувати підозру та зазначив, що у нього немає жодного будинку, лише квартира та авто.
- Відомо, що ВАКС наклав арешт на земельні ділянки і недобудовані об’єкти "Династії".
- Єрмак пов'язує повідомлення йому про підозру від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи".
- 14 травня Єрмаку образи запобіжний захід - взяли під варту із заставою у 140 млн грн.
- 18 травня Єрмак вийшов із СІЗО.
Що серьезно? Хз. А я думав він після суду і з підозрою спокійно поїде 😸. Нє ну Єрмак кеп очевидність 🐸🤣
А їх допомога Українцям, завершується смертю та кров'ю і руїною для Захисників України, упродовж 7 років!!!
Я аж просльозився! Яке благородне серце.
Виникає питання, продовжить допомагати військовим своїм чи українським?!
2020-06-11 В'ЇЗД
2020-06-11 ВИЇЗД
2020-03-11 В'ЇЗД
2020-03-11 ВИЇЗД
2020-02-29 В'ЇЗД
2020-02-29 ВИЇЗД
2019-12-20 В'ЇЗД
2019-12-20 ВИЇЗД
2019-12-13 В'ЇЗД
2019-12-13 ВИЇЗД
2019-09-16 В'ЇЗД
2019-09-16 ВИЇЗД
2019-08-12 В'ЇЗД
2019-08-12 ВИЇЗД
2019-08-05 В'ЇЗД
2019-08-05 ВИЇЗД
2019-07-18 В'ЇЗД
2019-07-18 ВИЇЗД
2019-07-13 В'ЇЗД
2019-07-13 ВИЇЗД
2019-06-30 В'ЇЗД
2019-06-30 ВИЇЗД
2019-06-22 ВИЇЗД
2019-06-21 В'ЇЗД
Так, можна затерти чи сховати інформацію про перетин кордону Єрмака з українського боку, але кордон - це ж історія про дві країни!
Андрей Ермак и гражданин РФ Рахамим Эмануилов являются совладельцами двух украинских фирм.
https://rus.lb.ua/news/2019/10/04/438930_shemi_nashli_ermaka_biznessvyazi.html
