Єрмака відправили під варту на 60 діб: застава - 140 млн грн. ВIДЕО

Екскерівнику Офісу Президента Андрію Єрмаку обрали запобіжний захід у справі про корупцію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Що вирішив суд?

Клопотання задовольнили частково.

Екскерівника ОП відправили під варту строком на 2 місяці із альтернативою застави у 140 млн грн.

Також Єрмак має утримуватися від спілкування зі підозрюваними:

Чернишовим;

Міндічем;

Лисенко;

Опальчуком;

Сіранчуком;

Медведєвою;

Також він має утримуватися від спілкування зі свідками:

Мартинкевичем;

Яциком;

Огородником;

Квелинковою;

Ніколаєнко;

Ніколаєнком;

Новіковою;

Чернишовою;

Абрамовим;

Анікієвич;

Радківською;

Науменко;

Бобровською;

У разі внесення застави Єрмак також має прибувати на вимогу слідчого детектива, прокурора чи суду, повідомляти про зміну свого місця проживання або роботи, не відлучатись за межі Києва без дозволу, здати на зберігання свої документи для виїзду за кордон та дипломатичні паспорти, носити електронний засіб контролю.

Екскерівник ОП заявив, що у нього грошей на внесення застави немає.

"У мене таких грошей нема. Зараз адвокат працюватиме...

Дивіться: З 24 лютого 2022 року я практично 2,5 роки жив в ОП. Нічого не купував та не орендував, - Єрмак. ВIДЕО

Підозра Єрмаку у справі про "Династію"

Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. За даними слідства, з 2021 по 2025 рік через схему з кооперативом "Династія" легалізували понад 460 мільйонів гривень

У НАБУ розповіли, що учасники "проєкту Династія" домовилися побудувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв. м, а вартість одного будинку — близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.

Основну частину будівництва фінансували коштами, одержаними злочинним шляхом. Також для цього підконтрольні Олексію Чернишову особи створили підставну компанію, яка робила замовлення.

Після початку повномасштабного вторгнення будівництво не зупинилось, а навіть продовжилось більш активно. Чернишов вимагав у будівельників будувати швидше і працювати в декілька змін. Єрмак контролював будівництво своєї резиденції.

Після публікацій в медіа щодо "Династії" власники резиденцій намагалися вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки й п'ять недобудованих об'єктів "Династії". Також НАБУ і САП провели огляд котеджного містечка.

В Офісі Президента, коментуючи підозру, заявили, що процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки.

Адвокат Єрмака Ігор Фомін також заявив про безпідставність підозри.

Єрмак відмовився коментувати підозру та зазначив, що у нього немає жодного будинку, лише квартира та авто.

Відомо, що ВАКС наклав арешт на земельні ділянки і недобудовані об’єкти "Династії".

Єрмак пов'язує повідомлення йому про підозру від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи".

