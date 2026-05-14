Єрмака відправили під варту на 60 діб: застава - 140 млн грн. ВIДЕО
Екскерівнику Офісу Президента Андрію Єрмаку обрали запобіжний захід у справі про корупцію.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Що вирішив суд?
Клопотання задовольнили частково.
Екскерівника ОП відправили під варту строком на 2 місяці із альтернативою застави у 140 млн грн.
Також Єрмак має утримуватися від спілкування зі підозрюваними:
- Чернишовим;
- Міндічем;
- Лисенко;
- Опальчуком;
- Сіранчуком;
- Медведєвою;
Також він має утримуватися від спілкування зі свідками:
- Мартинкевичем;
- Яциком;
- Огородником;
- Квелинковою;
- Ніколаєнко;
- Ніколаєнком;
- Новіковою;
- Чернишовою;
- Абрамовим;
- Анікієвич;
- Радківською;
- Науменко;
- Бобровською;
У разі внесення застави Єрмак також має прибувати на вимогу слідчого детектива, прокурора чи суду, повідомляти про зміну свого місця проживання або роботи, не відлучатись за межі Києва без дозволу, здати на зберігання свої документи для виїзду за кордон та дипломатичні паспорти, носити електронний засіб контролю.
Екскерівник ОП заявив, що у нього грошей на внесення застави немає.
"У мене таких грошей нема. Зараз адвокат працюватиме...
Підозра Єрмаку у справі про "Династію"
- Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. За даними слідства, з 2021 по 2025 рік через схему з кооперативом "Династія" легалізували понад 460 мільйонів гривень
- У НАБУ розповіли, що учасники "проєкту Династія" домовилися побудувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв. м, а вартість одного будинку — близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.
Основну частину будівництва фінансували коштами, одержаними злочинним шляхом. Також для цього підконтрольні Олексію Чернишову особи створили підставну компанію, яка робила замовлення.
Після початку повномасштабного вторгнення будівництво не зупинилось, а навіть продовжилось більш активно. Чернишов вимагав у будівельників будувати швидше і працювати в декілька змін. Єрмак контролював будівництво своєї резиденції.
Після публікацій в медіа щодо "Династії" власники резиденцій намагалися вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки й п'ять недобудованих об'єктів "Династії". Також НАБУ і САП провели огляд котеджного містечка.
- В Офісі Президента, коментуючи підозру, заявили, що процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки.
- Адвокат Єрмака Ігор Фомін також заявив про безпідставність підозри.
- Єрмак відмовився коментувати підозру та зазначив, що у нього немає жодного будинку, лише квартира та авто.
- Відомо, що ВАКС наклав арешт на земельні ділянки і недобудовані об’єкти "Династії".
- Єрмак пов'язує повідомлення йому про підозру від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи".
Хоча, дійсно, аж цікаво. Після обіду, ввечері, чи аж завтра зранку?
А ми «хоч поржом»
Аж цікаво буде подивитись, як він потужно прогундосить свою відмову вносити заставу за свого брателло на цій підставі.
Отож 73-% наріду доведеться збирати усі 140 млн.
А ми «хоч поржом»
По-перше - там жмоти (гроші мої, а якщо втече? ). По-друге - репутаційні ризики. Вже всі бачать що вервечка може скоро і кінця добігти.
Можна спрогнозувати,чим закінчиться ця справа.
Так і тут - де докази залізобетонні.
Лише нова влада буде починати все з нуля на рахунок цієї ідіозною особи.
Про це треба відкрито говорити,щоби люди наперед знали,що за кіт в мішку.
Можна бути впевненим лише,якщо об'єднаються в умовну назву "наша Україна",як раніше було,а так важко сказати,який ще проект касапи придумають замість сн-це може бути ще більш яскрава обкладинка.Тому,в першу чергу об'єднання всіх демокр-націонал-ліберал сил.
Одне слово про антидержавну діяльність і справа переходить в СБУ або ДБР. А вони її зливають.
А по лінії "корупція" щось краще вийде?
Але це буде "колокол" для буратінки.
Оті 15-20% упороті наглухо.
-Ті,які голосували за нього,та стали сумніватись,чи правильно зробили.Процент бл.20.
-Упороті.Ті,які голосували за нього і далі будуть гризти землю за нього при будь-яких розкладах.Процент 5.
Чи не так?
Було їх 43% від загальної кількості виборців.
Зараз це взагалі складно веоифікована кількість, бо соцопитування не витримують ніякої критики через маніпуляції з результатами.
Але специ кажуть, що залізо-бетонний електорат ЗЄ зараз складає не менше 10% і не більше 20%.
Тому казати скілтки прозріло, скільки ні - марна праця. Бо це відсотки від різних виборок.
так шо все в руках та під силу набу та сап
було б бажання
Сказав на суді що єрмак був народним депутатом. Мабуть юрист кварталу 95.
Судячи зі сказаного колись Зеленим ..то камера повинна бути двомісна?
хотілось би побачити рило андрєя!
Нарешті хоч хтось поставив цю ауєвшу на місце.
Ви подивіться, як вона йорзає. Не хотіла давати покази, але довелось
Прамать дронів Берлінська не хоче звітувати перед слідчою депутатською комісією на рахунок своєї співпраці з єрмаком. Вони стверджує, що Олексій Гончаренко агентура рашки. Відповідно єрмак щирий патріот.
Отакі в нас справи.
Як там під обстрілами сиділось ? І це ж не всі вижили. Ось вам причини
11 год
Гончаренко: - Про що ви розмовляли з Міндічем?
Штілерман: - Це державна таємниця.
Г.: - У вас є доступ до державної таємниці?
Ш.: - Ні?
Г.: - А у Міндіча є доступ до державної таємниці, як ви думаєте?
Ш.: - Думаю ні?
Г.: - Так як ви могли розмовляти про державну таємницю?
11 год
Маша Берлинська на ТСК: у тому, що Україна була не готова до війни у 2022 році винні:
- ми всі
- Олексій Гончаренко
- Партія регіонів та Медведчук.
щоб не назвати Зеленського та його мафію, треба було починати з Переяславської Ради, наприклад, або хоча б з Катерини ІІ
Тупа Маша
Потім найдуть фірму чи ФОПа, віддадуть готівку, а ті перерахують заставу.
Через деякий час все спустять на гальма і як бабі Юлі все скасують....
Підтримку ідіотів він втрачає з кожним оприлюднення плівок міндіча.
Мы смотрим, а кто платит?
цікаво, за скільки адвокат заробить 140 млн?🙃 це ж більше 50 000 мінімальних пенсій, на які живе половина пенсіонерів України.
Я думаю он даже обиделся.. недооценили....
Для него и 140 лямов долларов херня.
В воскресенье . Будет на свободе...