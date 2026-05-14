Єрмака відправили під варту на 60 діб: застава - 140 млн грн. ВIДЕО

Екскерівнику Офісу Президента Андрію Єрмаку обрали запобіжний захід у справі про корупцію.

Що вирішив суд?

Клопотання задовольнили частково. 

Екскерівника ОП відправили під варту строком на 2 місяці із альтернативою застави у 140 млн грн.

Також Єрмак має утримуватися від спілкування зі підозрюваними: 

  • Чернишовим;
  • Міндічем;
  • Лисенко;
  • Опальчуком;
  • Сіранчуком;
  • Медведєвою;

Також він має утримуватися від спілкування зі свідками:

  • Мартинкевичем;
  • Яциком;
  • Огородником;
  • Квелинковою;
  • Ніколаєнко;
  • Ніколаєнком;
  • Новіковою;
  • Чернишовою;
  • Абрамовим;
  • Анікієвич;
  • Радківською;
  • Науменко;
  • Бобровською;

У разі внесення застави Єрмак також має прибувати на вимогу слідчого детектива, прокурора чи суду, повідомляти про зміну свого місця проживання або роботи, не відлучатись за межі Києва без дозволу, здати на зберігання свої документи для виїзду за кордон та дипломатичні паспорти, носити електронний засіб контролю.

Екскерівник ОП заявив, що у нього грошей на внесення застави немає.

"У мене таких грошей нема. Зараз адвокат працюватиме... 

Дивіться: З 24 лютого 2022 року я практично 2,5 роки жив в ОП. Нічого не купував та не орендував, - Єрмак. ВIДЕО

Підозра Єрмаку у справі про "Династію"

  • Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. За даними слідства, з 2021 по 2025 рік через схему з кооперативом "Династія" легалізували понад 460 мільйонів гривень
  • У НАБУ розповіли, що учасники "проєкту Династія" домовилися побудувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв. м, а вартість одного будинку — близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.

  • Основну частину будівництва фінансували коштами, одержаними злочинним шляхом. Також для цього підконтрольні Олексію Чернишову особи створили підставну компанію, яка робила замовлення.

  • Після початку повномасштабного вторгнення будівництво не зупинилось, а навіть продовжилось більш активно. Чернишов вимагав у будівельників будувати швидше і працювати в декілька змін. Єрмак контролював будівництво своєї резиденції.

  • Після публікацій в медіа щодо "Династії" власники резиденцій намагалися вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки й п'ять недобудованих об'єктів "Династії". Також НАБУ і САП провели огляд котеджного містечка.

  • В Офісі Президента, коментуючи підозру, заявили, що процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки.
  • Адвокат Єрмака Ігор Фомін також заявив про безпідставність підозри.
  • Єрмак відмовився коментувати підозру та зазначив, що у нього немає жодного будинку, лише квартира та авто.
  • Відомо, що ВАКС наклав арешт на земельні ділянки і недобудовані об’єкти "Династії".
  • Єрмак пов'язує повідомлення йому про підозру від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи".

+38
А пам'ятаєте як Зеленський прямою мовою казав: "Єрмак робить те, що говорю йому я. І він виконує ці завдання".
14.05.2026 09:17 Відповісти
+26
Цікаво, через скільки годин за нього внесуть заставу?
14.05.2026 09:12 Відповісти
+24
Цікаво інше: жодного слова про антидержавну діяльність.
Можна спрогнозувати,чим закінчиться ця справа.
14.05.2026 09:14 Відповісти
Цікаво, через скільки годин за нього внесуть заставу?
14.05.2026 09:12 Відповісти
Яка застава? Звідки? Вони ж там всі бідні, як церковні миші...
Хоча, дійсно, аж цікаво. Після обіду, ввечері, чи аж завтра зранку?
14.05.2026 09:13 Відповісти
Выпили ойропы- закусили Украиной
14.05.2026 12:37 Відповісти
Мівіну розпродадуть яку недоїли в 2022,бо гарячої води не було де взяти,і все,на все вистачить.Голобородька велосипед може продадуть,хтось трохи може наворожить десь в кулуарах,та й нашкрябають якось....
14.05.2026 13:53 Відповісти
Цікаво також хто її внесе.
14.05.2026 09:15 Відповісти
Хтось з Ізраїлю.
14.05.2026 09:32 Відповісти
Ізраїльські волонтери оголосять збір коштів...
14.05.2026 13:39 Відповісти
Мабуть "вбитий брат"...
14.05.2026 09:50 Відповісти
Чекаємо на добровільчий збір коштів серед мудрого 73%-го наріду. Вони ж за це голосували...
А ми «хоч поржом»
14.05.2026 12:29 Відповісти
Коли судили здається,Марчелло,застава теж була дуже багатомільйонна,то Порошенко дав більшість,і ми скинули кілька тисяч
14.05.2026 13:56 Відповісти
Але ж Зеленский - не "барига", на відміну від Порошенко. А Єрмак - не Марчелло, а "брателло".
Аж цікаво буде подивитись, як він потужно прогундосить свою відмову вносити заставу за свого брателло на цій підставі.
Отож 73-% наріду доведеться збирати усі 140 млн.
А ми «хоч поржом»
14.05.2026 16:26 Відповісти
Він зробить вигляд що нічого не знає.Або АБЄ швидко засудять,президент швидко помилує,і все!
14.05.2026 17:49 Відповісти
Носизьды,фосизьды биндеровцы -Да это какой-то холокост!!! Ну украли носатые каких-то полмиллиарда баков- так шо теперь -в тюрьму??? А вы забыли как его предки ещё в Египте в рабстве страдали?? Креста на вас нет, и куда только Исраиль смотрит..
14.05.2026 11:33 Відповісти
сотні мільярдів , а не пів , тільки міндіч , мільярдами розкидаються
14.05.2026 18:51 Відповісти
Через три - п'ять днів буде на свободі, бідний як церковна миша.😢
14.05.2026 09:13 Відповісти
"Адвокати" скинулись - вже несуть
14.05.2026 09:13 Відповісти
Ой не впевнений.
По-перше - там жмоти (гроші мої, а якщо втече? ). По-друге - репутаційні ризики. Вже всі бачать що вервечка може скоро і кінця добігти.
14.05.2026 09:18 Відповісти
Цікаво інше: жодного слова про антидержавну діяльність.
Можна спрогнозувати,чим закінчиться ця справа.
14.05.2026 09:14 Відповісти
Капоне посадили не за вбивства і бутлегерство, а за незадекларовані гроші.
Так і тут - де докази залізобетонні.
14.05.2026 09:20 Відповісти
А їх хтось шукав-на Капоне шукали докази вся поліція, спецслужби.
Лише нова влада буде починати все з нуля на рахунок цієї ідіозною особи.
14.05.2026 09:24 Відповісти
А ви точно впевнені відносно "нової влади", що вона те робитиме? Он вже у хохлів у кумирах і моральних авторитетах такий собі генерал Буданов, вірний прихильник торчка і його ідей (не тих, які той зараз вимушено декларує), згадаймо коментар того генерала відносно московських попів, його діяльність під час "вагнергейту" і після, гоніння офіцерів спецслужб. Чи буде така "нова влада", а вона реально може стати тією владою, чи буде вона щось робити у плані розслідування злочинів торчка і його оточення, якщо зараз вони є частиною цієї влади?
14.05.2026 13:17 Відповісти
Якщо стане Буд.,то це продовження нинішньої,який зараз в резерві найвеличнішого.
Про це треба відкрито говорити,щоби люди наперед знали,що за кіт в мішку.
Можна бути впевненим лише,якщо об'єднаються в умовну назву "наша Україна",як раніше було,а так важко сказати,який ще проект касапи придумають замість сн-це може бути ще більш яскрава обкладинка.Тому,в першу чергу об'єднання всіх демокр-націонал-ліберал сил.
14.05.2026 14:20 Відповісти
Нічого цікавого.

Одне слово про антидержавну діяльність і справа переходить в СБУ або ДБР. А вони її зливають.
14.05.2026 09:22 Відповісти
Нехай.
А по лінії "корупція" щось краще вийде?
Але це буде "колокол" для буратінки.
14.05.2026 09:39 Відповісти
Буратінка непідслідний поки є президентом. Тому йому всі колокола до лампади покищо.
14.05.2026 09:42 Відповісти
А на рейтинги,вибори,саме існування сн,протверезіння залишків 73-іх-- нічого не подіє?
14.05.2026 09:49 Відповісти
Залишки не протверизіють.
Оті 15-20% упороті наглухо.
14.05.2026 10:02 Відповісти
Залишки можна поділити на дві групи:
-Ті,які голосували за нього,та стали сумніватись,чи правильно зробили.Процент бл.20.
-Упороті.Ті,які голосували за нього і далі будуть гризти землю за нього при будь-яких розкладах.Процент 5.
Чи не так?
14.05.2026 12:01 Відповісти
Не так.
Було їх 43% від загальної кількості виборців.
Зараз це взагалі складно веоифікована кількість, бо соцопитування не витримують ніякої критики через маніпуляції з результатами.
Але специ кажуть, що залізо-бетонний електорат ЗЄ зараз складає не менше 10% і не більше 20%.

Тому казати скілтки прозріло, скільки ні - марна праця. Бо це відсотки від різних виборок.
14.05.2026 16:33 Відповісти
ст.216 КПК України: " Детективи Національного антикорупційного бюро України з метою попередження, виявлення, припинення та розкриття кримінальних правопорушень, які віднесені цією статтею до його підслідності, за рішенням Директора Національного антикорупційного бюро України та за погодженням із прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури можуть також розслідувати кримінальні правопорушення, які віднесені до підслідності слідчих інших органів."
так шо все в руках та під силу набу та сап
було б бажання
14.05.2026 10:32 Відповісти
Та яка там антидержавна діяльність. Ви про що. Він не такий. Працював у якійсь приватній конторі по заготівлі рогів та копит під назвою офіс президента. Він же не держслужбовець, присягу не складав, а чисто за власними патріотичними переконаннями. Радєл за дєржаву как мог, в мєру своїх сіл, живота нє жалєл. А тут якісь подлєці його звинувачують у корупції. Нєхарошіє люді. От навіть грошей на заставу немає. Прийдеться причеп від москвича продавать.
14.05.2026 09:25 Відповісти
Тепер питання, хто внесе заставу? Міндіч через 95 квартал?
14.05.2026 09:15 Відповісти
Адвокат навіть не готувався. Такий впевнений в позитивному вирішенні справи.
Сказав на суді що єрмак був народним депутатом. Мабуть юрист кварталу 95.
14.05.2026 09:16 Відповісти
https://bihus.info/otochennya-lucenka-ryatue-aktivi-kaufmana-granovskogo/
14.05.2026 10:39 Відповісти
Як з гусака вода .
14.05.2026 09:16 Відповісти
А пам'ятаєте як Зеленський прямою мовою казав: "Єрмак робить те, що говорю йому я. І він виконує ці завдання".
14.05.2026 09:17 Відповісти
Зеленський шестирічної давності. Тези про потужного менеджера Єрмака і про те, що з влади той піде лише з ним, із Зеленським....

Судячи зі сказаного колись Зеленим ..то камера повинна бути двомісна?
14.05.2026 17:34 Відповісти
Стерненко з Притулою сьогодні оголосять збір на заставу Єрмаку..
14.05.2026 09:18 Відповісти
Скоріше Корчинський. Який раніше розповідав, що Єрмак - головний "борець з корупцією" в країні...
14.05.2026 09:24 Відповісти
Корчинський спочатку спитає дозволу у свого другана і наставника Дугіна.
14.05.2026 09:27 Відповісти
Дуже сподіваюсь побачити в кайданках Сперменка і Придуру такі самі мародери на крові, винахідники "русорізів" б.л.ть
14.05.2026 09:28 Відповісти
Стерненко з Притулою твої врагі?
14.05.2026 09:29 Відповісти
Мій враг кацап
14.05.2026 09:30 Відповісти
Прикольно було б , щоб заставу вніс обкурений ішак . Це чмо має офіційні кошти. Тож, мудаку, виручай "свого".
14.05.2026 09:19 Відповісти
А на бакланова статтю ше не знайшли?
14.05.2026 09:19 Відповісти
невдало знято.
показати весь коментар
14.05.2026 09:21 Відповісти
Воно й так потужно "краснАричивАе"...
14.05.2026 11:30 Відповісти
Нічого йому не буде, бо всі судді призначені ЗЕленою бандою і харчуються з їх брудних мародерських лап
14.05.2026 09:23 Відповісти
InfoSich
@InfoSich_
Нарешті хоч хтось поставив цю ауєвшу на місце.
Ви подивіться, як вона йорзає. Не хотіла давати покази, але довелось
https://x.com/i/status/2054780344583266696
Прамать дронів Берлінська не хоче звітувати перед слідчою депутатською комісією на рахунок своєї співпраці з єрмаком. Вони стверджує, що Олексій Гончаренко агентура рашки. Відповідно єрмак щирий патріот.
Отакі в нас справи.
Як там під обстрілами сиділось ? І це ж не всі вижили. Ось вам причини
14.05.2026 09:25 Відповісти
Мойсей
@ChernobaevIhor
·
11 год
Гончаренко: - Про що ви розмовляли з Міндічем?
Штілерман: - Це державна таємниця.
Г.: - У вас є доступ до державної таємниці?
Ш.: - Ні?
Г.: - А у Міндіча є доступ до державної таємниці, як ви думаєте?
Ш.: - Думаю ні?
Г.: - Так як ви могли розмовляти про державну таємницю?
14.05.2026 09:28 Відповісти
Hellis
@13Hellis_13
·
11 год
Маша Берлинська на ТСК: у тому, що Україна була не готова до війни у 2022 році винні:
- ми всі
- Олексій Гончаренко
- Партія регіонів та Медведчук.

щоб не назвати Зеленського та його мафію, треба було починати з Переяславської Ради, наприклад, або хоча б з Катерини ІІ
Тупа Маша
14.05.2026 09:29 Відповісти
мабудь вова вже вніс заставу....шукайте за кордоном падлюку
14.05.2026 09:26 Відповісти
невже якомусь "діячу" прийдеться продати віллу в італії та апартменти у лондоні і сплатити заставу за "з ним прийшов і з ним піду"!?
14.05.2026 09:28 Відповісти
Якщо звинувачення буде лише у легалізації грошей, без доказів, що легалізовані гроші то вкрадені, то справа розвалиться через місяць.
14.05.2026 09:28 Відповісти
Тоді в нього полетять не тільки яйця...
14.05.2026 11:33 Відповісти
Адвокат побіг з лопатою на будівництво маєтку і під фундаментом, з північної сторони, відкопає все, що гн внесено у декларацію.
Потім найдуть фірму чи ФОПа, віддадуть готівку, а ті перерахують заставу.
Через деякий час все спустять на гальма і як бабі Юлі все скасують....
14.05.2026 09:33 Відповісти
Навіщо єрмака образили, він більше грошей діям дає на морозіво
14.05.2026 09:42 Відповісти
Він дійсно,навіть і не зрозумів,що розмір застави озвучили в гривнах...))
14.05.2026 11:34 Відповісти
Це кодло яке прийшло до влади з ЗЕленським.Сам він став на посаду за допомогою Бені Коломойського,ну і звісно,не без підтримки 73% виборців які взяли участь у виборах,купившись на ту порнуху "Слуга народу".Як він стелив,що не обіцяв але основне те що якби не ЗЕленський такої війни могло і не бути.Ху...ло зрозумів,що з'явився шанс якого більше не буде : в Україні до влади прийшли дебіли і делітанти.В якій країні можна було побачити як прем'єр (Гончарук) на самокаті катався по кабінету.Хіба не придурок.Все абсолютно оточення ЗЕленського - куми,друзі,бізнес-партнери погрязли в корупції,некомпетентності та зраді.
14.05.2026 09:45 Відповісти
В Україні до влади у 2019 році прийшли не просто дебіли і дилетанти, прийшли ждуни, активні прихильники московії. Це зараз вони маскуються під патріотів, дурять своїх виборців - ждунів.
14.05.2026 13:23 Відповісти
Для мене найстрашнішим знаком був парад із зайчиком,дуже нехороше передчуття тоді було.....
14.05.2026 14:01 Відповісти
Ну,Сердючці Зегевара мабуть полковника присвоїв,раз вона відкривала той парад.
14.05.2026 14:32 Відповісти
сьогод це кіно крутить НАБУ ,а коли вони прокрутять драму , може тоді вже і стрічку трагедії запустять ,персонально і для зелеленського 🤡...все залежить від того ,чи дійсно є люди в НАБУ ,які зацікавлені в збережені України як держави , як шо вони захистять Україну , від мафії зеленського , то таких треба записати в ******* історію України ... ...
14.05.2026 09:52 Відповісти
голобородька очікує теж саме
14.05.2026 10:03 Відповісти
Ворожка не допомогла Єрмаку | Віталій Портников
https://www.youtube.com/watch?v=itWDzo-0Ags
14.05.2026 10:17 Відповісти
Як ВАКС посмів посадити єрмака, як? Це ж цар, який навіть є начальником Вождя! Якийсь бунт, так не може бути...,так наріде 73%? Де ваші мільяйонні зібрання біля суду в підтримку правої руки Зелі? Вам що мало було обіцянок і фільму про "слуг"? Вам мало було лозунгів, що посадять "баригу"? Ви ж цього - ідіоти, хотіли?
14.05.2026 10:58 Відповісти
А от відносно бариги, нагадаю, що й тут їхня "найчесніша людина" (цитата класика, самої тієї людини) надурила своїх виборців. Обіцяла того баригу посадити, а вже сім років садить, і ніяк, барига клятий на волі! Що це, як неповага до своїх виборців! Виходить, проголосували за *********?
14.05.2026 13:27 Відповісти
Стільки завдав шкоди Україні. Давно має бути на концетрі кобзона разом зі своїм протеже. Гундосий биканув перед 9 травня і наші 1000 полоненин залишилися в параші в тортурах.
14.05.2026 11:55 Відповісти
Кожному катюзі по його заслузі. Всі ці процедури чекають і Гундосіка, як тільки він втратить президентський імунітет.
Підтримку ідіотів він втрачає з кожним оприлюднення плівок міндіча.
14.05.2026 12:26 Відповісти
И от мацквы сдача от двушки не прилетела- вот, **** : сериал
Мы смотрим, а кто платит?
14.05.2026 12:29 Відповісти
14.05.2026 12:29 Відповісти
Ермак Сибирь покорял
14.05.2026 12:42 Відповісти
А тут - вкусная баланда...
14.05.2026 12:43 Відповісти
цікаво, за скільки адвокат заробить 140 млн?🙃 це ж більше 50 000 мінімальних пенсій, на які живе половина пенсіонерів України.
14.05.2026 12:44 Відповісти
14.05.2026 12:55 Відповісти
Свободу Деточкину!!!
14.05.2026 13:33 Відповісти
Так він зараз у карцері...
14.05.2026 14:15 Відповісти
Да,якщо арендував у Малюськи віп-карцер.Малюська в борг без гарантії повернення не дає.Він знає з ким матиме справу-зі своїми соратниками по розкраданню.
14.05.2026 14:38 Відповісти
Оман, Вагнерґейт, офшори Pandora Papers, непідготовка країни до війни, звільнення з посад Головкома Валерія Залужного і ще 11-тьох бойових генералів, російський кінобізнес, лондонські апартаменти, призначення кремлівського курсанта Сирського, розмінування і здача Півдня, здача Маріуполя, корупція в оборонній сфері, атаки на НАБУ і САП, флаМіндічґейт, кооператив "Династія" .....
14.05.2026 15:19 Відповісти
Разом із Коломойским сидітиме?
14.05.2026 17:53 Відповісти
14.05.2026 19:13 Відповісти
Свободу Юрию Деточкину!
14.05.2026 21:30 Відповісти
Всі ті кого напризначав поскребуть і буде сума з надлишком не хвилюйтесь а список хто вніс необхідно оприлюднити. щоб народ знав хероїв.
14.05.2026 22:02 Відповісти
Для борысыча 140 миллионов гривен..
Я думаю он даже обиделся.. недооценили....
Для него и 140 лямов долларов херня.
В воскресенье . Будет на свободе...
14.05.2026 23:16 Відповісти
Поки вносять заставу Дермак сидить у елітному СІЗО, ну типа пожурили...
15.05.2026 08:00 Відповісти
 
 