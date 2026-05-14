Ермака отправили под стражу на 60 суток: залог – 140 млн грн. ВИДЕО

Бывшему главе Офиса президента Андрею Ермаку назначили меру пресечения по делу о коррупции.

Что решил суд?

Ходатайство удовлетворили частично. 

Бывшего главу ОП отправили под стражу сроком на 2 месяца с альтернативой залога в 140 млн грн.

Также Ермак должен воздерживаться от общения с подозреваемыми:

  • Чернышовым;
  • Миндичем;
  • Лысенко;
  • Опальчуком;
  • Сиранчуком;
  • Медведевой;

Также он должен воздерживаться от общения со свидетелями:

  • Мартынкевичем;
  • Яциком;
  • Огородником;
  • Квелинковой;
  • Николаенко;
  • Новиковой;
  • Чернышевой;
  • Абрамовым;
  • Аникиевич;
  • Радковской;
  • Науменко;
  • Бобровской;

В случае внесения залога, Ермак также должен прибывать по требованию следственного детектива, прокурора или суда, сообщать об изменении своего места жительства или работы, не отлучаться за пределы Киева без разрешения, сдать на хранение свои документы для выезда за границу и дипломатические паспорта, носить электронное средство контроля.

Эксуправляющий ОП заявил, что у него денег на внесение залога нет.

"У меня таких денег нет. Сейчас адвокат будет работать...

Смотрите: С 24 февраля 2022 года я практически 2,5 года жил в ОП. Ничего не покупал и не арендовал, - Ермак. ВИДЕО

Подозрение Ермаку по делу о "Династии"

  • Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" легализовали более 460 миллионов гривен
  • В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома - около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить общий особняк R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.

  • Основную часть строительства финансировали средствами, полученными преступным путем. Также для этого подконтрольные Алексею Чернышову лица создали подставную компанию, которая оформляла заказы.

  • После начала полномасштабного вторжения строительство не остановилось, а даже продолжилось более активно. Чернышов требовал от строителей строить быстрее и работать в несколько смен. Ермак контролировал строительство своей резиденции.

  • После публикаций в СМИ о "Династии" владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста. Однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов "Династии". Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.

  • В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.
  • Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о беспочвенности подозрения.
  • Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.
  • Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".
  • Ермак связывает уведомление ему о подозрении от НАБУ с "публичным давлением на правоохранительные органы".

+38
А пам'ятаєте як Зеленський прямою мовою казав: "Єрмак робить те, що говорю йому я. І він виконує ці завдання".
14.05.2026 09:17 Ответить
+26
Цікаво, через скільки годин за нього внесуть заставу?
14.05.2026 09:12 Ответить
+24
Цікаво інше: жодного слова про антидержавну діяльність.
Можна спрогнозувати,чим закінчиться ця справа.
14.05.2026 09:14 Ответить
Цікаво, через скільки годин за нього внесуть заставу?
14.05.2026 09:12 Ответить
Яка застава? Звідки? Вони ж там всі бідні, як церковні миші...
Хоча, дійсно, аж цікаво. Після обіду, ввечері, чи аж завтра зранку?
14.05.2026 09:13 Ответить
Выпили ойропы- закусили Украиной
14.05.2026 12:37 Ответить
Мівіну розпродадуть яку недоїли в 2022,бо гарячої води не було де взяти,і все,на все вистачить.Голобородька велосипед може продадуть,хтось трохи може наворожить десь в кулуарах,та й нашкрябають якось....
14.05.2026 13:53 Ответить
Цікаво також хто її внесе.
14.05.2026 09:15 Ответить
Хтось з Ізраїлю.
14.05.2026 09:32 Ответить
Ізраїльські волонтери оголосять збір коштів...
14.05.2026 13:39 Ответить
Мабуть "вбитий брат"...
14.05.2026 09:50 Ответить
Чекаємо на добровільчий збір коштів серед мудрого 73%-го наріду. Вони ж за це голосували...
А ми «хоч поржом»
14.05.2026 12:29 Ответить
Коли судили здається,Марчелло,застава теж була дуже багатомільйонна,то Порошенко дав більшість,і ми скинули кілька тисяч
14.05.2026 13:56 Ответить
Але ж Зеленский - не "барига", на відміну від Порошенко. А Єрмак - не Марчелло, а "брателло".
Аж цікаво буде подивитись, як він потужно прогундосить свою відмову вносити заставу за свого брателло на цій підставі.
Отож 73-% наріду доведеться збирати усі 140 млн.
А ми «хоч поржом»
14.05.2026 16:26 Ответить
Він зробить вигляд що нічого не знає.Або АБЄ швидко засудять,президент швидко помилує,і все!
14.05.2026 17:49 Ответить
Носизьды,фосизьды биндеровцы -Да это какой-то холокост!!! Ну украли носатые каких-то полмиллиарда баков- так шо теперь -в тюрьму??? А вы забыли как его предки ещё в Египте в рабстве страдали?? Креста на вас нет, и куда только Исраиль смотрит..
14.05.2026 11:33 Ответить
сотні мільярдів , а не пів , тільки міндіч , мільярдами розкидаються
14.05.2026 18:51 Ответить
Через три - п'ять днів буде на свободі, бідний як церковна миша.😢
14.05.2026 09:13 Ответить
"Адвокати" скинулись - вже несуть
14.05.2026 09:13 Ответить
Ой не впевнений.
По-перше - там жмоти (гроші мої, а якщо втече? ). По-друге - репутаційні ризики. Вже всі бачать що вервечка може скоро і кінця добігти.
14.05.2026 09:18 Ответить
Цікаво інше: жодного слова про антидержавну діяльність.
Можна спрогнозувати,чим закінчиться ця справа.
14.05.2026 09:14 Ответить
Капоне посадили не за вбивства і бутлегерство, а за незадекларовані гроші.
Так і тут - де докази залізобетонні.
14.05.2026 09:20 Ответить
А їх хтось шукав-на Капоне шукали докази вся поліція, спецслужби.
Лише нова влада буде починати все з нуля на рахунок цієї ідіозною особи.
14.05.2026 09:24 Ответить
А ви точно впевнені відносно "нової влади", що вона те робитиме? Он вже у хохлів у кумирах і моральних авторитетах такий собі генерал Буданов, вірний прихильник торчка і його ідей (не тих, які той зараз вимушено декларує), згадаймо коментар того генерала відносно московських попів, його діяльність під час "вагнергейту" і після, гоніння офіцерів спецслужб. Чи буде така "нова влада", а вона реально може стати тією владою, чи буде вона щось робити у плані розслідування злочинів торчка і його оточення, якщо зараз вони є частиною цієї влади?
14.05.2026 13:17 Ответить
Якщо стане Буд.,то це продовження нинішньої,який зараз в резерві найвеличнішого.
Про це треба відкрито говорити,щоби люди наперед знали,що за кіт в мішку.
Можна бути впевненим лише,якщо об'єднаються в умовну назву "наша Україна",як раніше було,а так важко сказати,який ще проект касапи придумають замість сн-це може бути ще більш яскрава обкладинка.Тому,в першу чергу об'єднання всіх демокр-націонал-ліберал сил.
14.05.2026 14:20 Ответить
Нічого цікавого.

Одне слово про антидержавну діяльність і справа переходить в СБУ або ДБР. А вони її зливають.
14.05.2026 09:22 Ответить
Нехай.
А по лінії "корупція" щось краще вийде?
Але це буде "колокол" для буратінки.
14.05.2026 09:39 Ответить
Буратінка непідслідний поки є президентом. Тому йому всі колокола до лампади покищо.
14.05.2026 09:42 Ответить
А на рейтинги,вибори,саме існування сн,протверезіння залишків 73-іх-- нічого не подіє?
14.05.2026 09:49 Ответить
Залишки не протверизіють.
Оті 15-20% упороті наглухо.
14.05.2026 10:02 Ответить
Залишки можна поділити на дві групи:
-Ті,які голосували за нього,та стали сумніватись,чи правильно зробили.Процент бл.20.
-Упороті.Ті,які голосували за нього і далі будуть гризти землю за нього при будь-яких розкладах.Процент 5.
Чи не так?
14.05.2026 12:01 Ответить
Не так.
Було їх 43% від загальної кількості виборців.
Зараз це взагалі складно веоифікована кількість, бо соцопитування не витримують ніякої критики через маніпуляції з результатами.
Але специ кажуть, що залізо-бетонний електорат ЗЄ зараз складає не менше 10% і не більше 20%.

Тому казати скілтки прозріло, скільки ні - марна праця. Бо це відсотки від різних виборок.
14.05.2026 16:33 Ответить
ст.216 КПК України: " Детективи Національного антикорупційного бюро України з метою попередження, виявлення, припинення та розкриття кримінальних правопорушень, які віднесені цією статтею до його підслідності, за рішенням Директора Національного антикорупційного бюро України та за погодженням із прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури можуть також розслідувати кримінальні правопорушення, які віднесені до підслідності слідчих інших органів."
так шо все в руках та під силу набу та сап
було б бажання
14.05.2026 10:32 Ответить
Та яка там антидержавна діяльність. Ви про що. Він не такий. Працював у якійсь приватній конторі по заготівлі рогів та копит під назвою офіс президента. Він же не держслужбовець, присягу не складав, а чисто за власними патріотичними переконаннями. Радєл за дєржаву как мог, в мєру своїх сіл, живота нє жалєл. А тут якісь подлєці його звинувачують у корупції. Нєхарошіє люді. От навіть грошей на заставу немає. Прийдеться причеп від москвича продавать.
14.05.2026 09:25 Ответить
Тепер питання, хто внесе заставу? Міндіч через 95 квартал?
14.05.2026 09:15 Ответить
Адвокат навіть не готувався. Такий впевнений в позитивному вирішенні справи.
Сказав на суді що єрмак був народним депутатом. Мабуть юрист кварталу 95.
14.05.2026 09:16 Ответить
https://bihus.info/otochennya-lucenka-ryatue-aktivi-kaufmana-granovskogo/
14.05.2026 10:39 Ответить
Як з гусака вода .
14.05.2026 09:16 Ответить
А пам'ятаєте як Зеленський прямою мовою казав: "Єрмак робить те, що говорю йому я. І він виконує ці завдання".
14.05.2026 09:17 Ответить
Зеленський шестирічної давності. Тези про потужного менеджера Єрмака і про те, що з влади той піде лише з ним, із Зеленським....

Судячи зі сказаного колись Зеленим ..то камера повинна бути двомісна?
14.05.2026 17:34 Ответить
Стерненко з Притулою сьогодні оголосять збір на заставу Єрмаку..
14.05.2026 09:18 Ответить
Скоріше Корчинський. Який раніше розповідав, що Єрмак - головний "борець з корупцією" в країні...
показать весь комментарий
Корчинський спочатку спитає дозволу у свого другана і наставника Дугіна.
показать весь комментарий
Дуже сподіваюсь побачити в кайданках Сперменка і Придуру такі самі мародери на крові, винахідники "русорізів" б.л.ть
показать весь комментарий
Стерненко з Притулою твої врагі?
показать весь комментарий
Мій враг кацап
показать весь комментарий
Прикольно було б , щоб заставу вніс обкурений ішак . Це чмо має офіційні кошти. Тож, мудаку, виручай "свого".
показать весь комментарий
А на бакланова статтю ше не знайшли?
показать весь комментарий
невдало знято.
хотілось би побачити рило андрєя!
14.05.2026 09:21 Ответить
Воно й так потужно "краснАричивАе"...
14.05.2026 11:30 Ответить
Нічого йому не буде, бо всі судді призначені ЗЕленою бандою і харчуються з їх брудних мародерських лап
14.05.2026 09:23 Ответить
InfoSich
@InfoSich_
Нарешті хоч хтось поставив цю ауєвшу на місце.
Ви подивіться, як вона йорзає. Не хотіла давати покази, але довелось
https://x.com/i/status/2054780344583266696
Прамать дронів Берлінська не хоче звітувати перед слідчою депутатською комісією на рахунок своєї співпраці з єрмаком. Вони стверджує, що Олексій Гончаренко агентура рашки. Відповідно єрмак щирий патріот.
Отакі в нас справи.
Як там під обстрілами сиділось ? І це ж не всі вижили. Ось вам причини
14.05.2026 09:25 Ответить
Мойсей
@ChernobaevIhor
·
11 год
Гончаренко: - Про що ви розмовляли з Міндічем?
Штілерман: - Це державна таємниця.
Г.: - У вас є доступ до державної таємниці?
Ш.: - Ні?
Г.: - А у Міндіча є доступ до державної таємниці, як ви думаєте?
Ш.: - Думаю ні?
Г.: - Так як ви могли розмовляти про державну таємницю?
14.05.2026 09:28 Ответить
Hellis
@13Hellis_13
·
11 год
Маша Берлинська на ТСК: у тому, що Україна була не готова до війни у 2022 році винні:
- ми всі
- Олексій Гончаренко
- Партія регіонів та Медведчук.

щоб не назвати Зеленського та його мафію, треба було починати з Переяславської Ради, наприклад, або хоча б з Катерини ІІ
Тупа Маша
14.05.2026 09:29 Ответить
мабудь вова вже вніс заставу....шукайте за кордоном падлюку
14.05.2026 09:26 Ответить
невже якомусь "діячу" прийдеться продати віллу в італії та апартменти у лондоні і сплатити заставу за "з ним прийшов і з ним піду"!?
14.05.2026 09:28 Ответить
Якщо звинувачення буде лише у легалізації грошей, без доказів, що легалізовані гроші то вкрадені, то справа розвалиться через місяць.
14.05.2026 09:28 Ответить
Тоді в нього полетять не тільки яйця...
14.05.2026 11:33 Ответить
Адвокат побіг з лопатою на будівництво маєтку і під фундаментом, з північної сторони, відкопає все, що гн внесено у декларацію.
Потім найдуть фірму чи ФОПа, віддадуть готівку, а ті перерахують заставу.
Через деякий час все спустять на гальма і як бабі Юлі все скасують....
14.05.2026 09:33 Ответить
Навіщо єрмака образили, він більше грошей діям дає на морозіво
14.05.2026 09:42 Ответить
Він дійсно,навіть і не зрозумів,що розмір застави озвучили в гривнах...))
14.05.2026 11:34 Ответить
Це кодло яке прийшло до влади з ЗЕленським.Сам він став на посаду за допомогою Бені Коломойського,ну і звісно,не без підтримки 73% виборців які взяли участь у виборах,купившись на ту порнуху "Слуга народу".Як він стелив,що не обіцяв але основне те що якби не ЗЕленський такої війни могло і не бути.Ху...ло зрозумів,що з'явився шанс якого більше не буде : в Україні до влади прийшли дебіли і делітанти.В якій країні можна було побачити як прем'єр (Гончарук) на самокаті катався по кабінету.Хіба не придурок.Все абсолютно оточення ЗЕленського - куми,друзі,бізнес-партнери погрязли в корупції,некомпетентності та зраді.
14.05.2026 09:45 Ответить
В Україні до влади у 2019 році прийшли не просто дебіли і дилетанти, прийшли ждуни, активні прихильники московії. Це зараз вони маскуються під патріотів, дурять своїх виборців - ждунів.
14.05.2026 13:23 Ответить
Для мене найстрашнішим знаком був парад із зайчиком,дуже нехороше передчуття тоді було.....
14.05.2026 14:01 Ответить
Ну,Сердючці Зегевара мабуть полковника присвоїв,раз вона відкривала той парад.
14.05.2026 14:32 Ответить
сьогод це кіно крутить НАБУ ,а коли вони прокрутять драму , може тоді вже і стрічку трагедії запустять ,персонально і для зелеленського 🤡...все залежить від того ,чи дійсно є люди в НАБУ ,які зацікавлені в збережені України як держави , як шо вони захистять Україну , від мафії зеленського , то таких треба записати в ******* історію України ... ...
14.05.2026 09:52 Ответить
голобородька очікує теж саме
14.05.2026 10:03 Ответить
Ворожка не допомогла Єрмаку | Віталій Портников
https://www.youtube.com/watch?v=itWDzo-0Ags
14.05.2026 10:17 Ответить
Як ВАКС посмів посадити єрмака, як? Це ж цар, який навіть є начальником Вождя! Якийсь бунт, так не може бути...,так наріде 73%? Де ваші мільяйонні зібрання біля суду в підтримку правої руки Зелі? Вам що мало було обіцянок і фільму про "слуг"? Вам мало було лозунгів, що посадять "баригу"? Ви ж цього - ідіоти, хотіли?
14.05.2026 10:58 Ответить
А от відносно бариги, нагадаю, що й тут їхня "найчесніша людина" (цитата класика, самої тієї людини) надурила своїх виборців. Обіцяла того баригу посадити, а вже сім років садить, і ніяк, барига клятий на волі! Що це, як неповага до своїх виборців! Виходить, проголосували за *********?
14.05.2026 13:27 Ответить
Стільки завдав шкоди Україні. Давно має бути на концетрі кобзона разом зі своїм протеже. Гундосий биканув перед 9 травня і наші 1000 полоненин залишилися в параші в тортурах.
14.05.2026 11:55 Ответить
Кожному катюзі по його заслузі. Всі ці процедури чекають і Гундосіка, як тільки він втратить президентський імунітет.
Підтримку ідіотів він втрачає з кожним оприлюднення плівок міндіча.
14.05.2026 12:26 Ответить
И от мацквы сдача от двушки не прилетела- вот, **** : сериал
Мы смотрим, а кто платит?
14.05.2026 12:29 Ответить
14.05.2026 12:29 Ответить
Ермак Сибирь покорял
14.05.2026 12:42 Ответить
А тут - вкусная баланда...
14.05.2026 12:43 Ответить
У мене таких грошей нема. Зараз адвокат працюватиме... Джерело: https://censor.net/ua/n4003030
цікаво, за скільки адвокат заробить 140 млн?🙃 це ж більше 50 000 мінімальних пенсій, на які живе половина пенсіонерів України.
14.05.2026 12:44 Ответить
14.05.2026 12:55 Ответить
Свободу Деточкину!!!
14.05.2026 13:33 Ответить
Так він зараз у карцері...
14.05.2026 14:15 Ответить
Да,якщо арендував у Малюськи віп-карцер.Малюська в борг без гарантії повернення не дає.Він знає з ким матиме справу-зі своїми соратниками по розкраданню.
14.05.2026 14:38 Ответить
Оман, Вагнерґейт, офшори Pandora Papers, непідготовка країни до війни, звільнення з посад Головкома Валерія Залужного і ще 11-тьох бойових генералів, російський кінобізнес, лондонські апартаменти, призначення кремлівського курсанта Сирського, розмінування і здача Півдня, здача Маріуполя, корупція в оборонній сфері, атаки на НАБУ і САП, флаМіндічґейт, кооператив "Династія" .....
14.05.2026 15:19 Ответить
Разом із Коломойским сидітиме?
14.05.2026 17:53 Ответить
14.05.2026 19:13 Ответить
Свободу Юрию Деточкину!
14.05.2026 21:30 Ответить
Всі ті кого напризначав поскребуть і буде сума з надлишком не хвилюйтесь а список хто вніс необхідно оприлюднити. щоб народ знав хероїв.
14.05.2026 22:02 Ответить
Для борысыча 140 миллионов гривен..
Я думаю он даже обиделся.. недооценили....
Для него и 140 лямов долларов херня.
В воскресенье . Будет на свободе...
14.05.2026 23:16 Ответить
Поки вносять заставу Дермак сидить у елітному СІЗО, ну типа пожурили...
15.05.2026 08:00 Ответить
 
 