Ермака отправили под стражу на 60 суток: залог – 140 млн грн. ВИДЕО

Бывшему главе Офиса президента Андрею Ермаку назначили меру пресечения по делу о коррупции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Что решил суд?

Ходатайство удовлетворили частично.

Бывшего главу ОП отправили под стражу сроком на 2 месяца с альтернативой залога в 140 млн грн.

Также Ермак должен воздерживаться от общения с подозреваемыми:

Чернышовым;

Миндичем;

Лысенко;

Опальчуком;

Сиранчуком;

Медведевой;

Также он должен воздерживаться от общения со свидетелями:

Мартынкевичем;

Яциком;

Огородником;

Квелинковой;

Николаенко;

Новиковой;

Чернышевой;

Абрамовым;

Аникиевич;

Радковской;

Науменко;

Бобровской;

В случае внесения залога, Ермак также должен прибывать по требованию следственного детектива, прокурора или суда, сообщать об изменении своего места жительства или работы, не отлучаться за пределы Киева без разрешения, сдать на хранение свои документы для выезда за границу и дипломатические паспорта, носить электронное средство контроля.

Эксуправляющий ОП заявил, что у него денег на внесение залога нет.

"У меня таких денег нет. Сейчас адвокат будет работать...

"С 24 февраля 2022 года я практически 2,5 года жил в ОП. Ничего не покупал и не арендовал, - Ермак.

Подозрение Ермаку по делу о "Династии"

Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" легализовали более 460 миллионов гривен

В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома - около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить общий особняк R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.

Основную часть строительства финансировали средствами, полученными преступным путем. Также для этого подконтрольные Алексею Чернышову лица создали подставную компанию, которая оформляла заказы.

После начала полномасштабного вторжения строительство не остановилось, а даже продолжилось более активно. Чернышов требовал от строителей строить быстрее и работать в несколько смен. Ермак контролировал строительство своей резиденции.

После публикаций в СМИ о "Династии" владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста. Однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов "Династии". Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.

В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.

Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о беспочвенности подозрения.

Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.

Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".

Ермак связывает уведомление ему о подозрении от НАБУ с "публичным давлением на правоохранительные органы".

