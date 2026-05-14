Ермака отправили под стражу на 60 суток: залог – 140 млн грн. ВИДЕО
Бывшему главе Офиса президента Андрею Ермаку назначили меру пресечения по делу о коррупции.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Что решил суд?
Ходатайство удовлетворили частично.
Бывшего главу ОП отправили под стражу сроком на 2 месяца с альтернативой залога в 140 млн грн.
Также Ермак должен воздерживаться от общения с подозреваемыми:
- Чернышовым;
- Миндичем;
- Лысенко;
- Опальчуком;
- Сиранчуком;
- Медведевой;
Также он должен воздерживаться от общения со свидетелями:
- Мартынкевичем;
- Яциком;
- Огородником;
- Квелинковой;
- Николаенко;
- Николаенко;
- Новиковой;
- Чернышевой;
- Абрамовым;
- Аникиевич;
- Радковской;
- Науменко;
- Бобровской;
В случае внесения залога, Ермак также должен прибывать по требованию следственного детектива, прокурора или суда, сообщать об изменении своего места жительства или работы, не отлучаться за пределы Киева без разрешения, сдать на хранение свои документы для выезда за границу и дипломатические паспорта, носить электронное средство контроля.
Эксуправляющий ОП заявил, что у него денег на внесение залога нет.
"У меня таких денег нет. Сейчас адвокат будет работать...
Подозрение Ермаку по делу о "Династии"
- Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" легализовали более 460 миллионов гривен
- В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома - около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить общий особняк R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.
-
Основную часть строительства финансировали средствами, полученными преступным путем. Также для этого подконтрольные Алексею Чернышову лица создали подставную компанию, которая оформляла заказы.
-
После начала полномасштабного вторжения строительство не остановилось, а даже продолжилось более активно. Чернышов требовал от строителей строить быстрее и работать в несколько смен. Ермак контролировал строительство своей резиденции.
-
После публикаций в СМИ о "Династии" владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста. Однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов "Династии". Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.
- В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.
- Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о беспочвенности подозрения.
- Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.
- Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".
- Ермак связывает уведомление ему о подозрении от НАБУ с "публичным давлением на правоохранительные органы".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Хоча, дійсно, аж цікаво. Після обіду, ввечері, чи аж завтра зранку?
А ми «хоч поржом»
Аж цікаво буде подивитись, як він потужно прогундосить свою відмову вносити заставу за свого брателло на цій підставі.
Отож 73-% наріду доведеться збирати усі 140 млн.
А ми «хоч поржом»
По-перше - там жмоти (гроші мої, а якщо втече? ). По-друге - репутаційні ризики. Вже всі бачать що вервечка може скоро і кінця добігти.
Можна спрогнозувати,чим закінчиться ця справа.
Так і тут - де докази залізобетонні.
Лише нова влада буде починати все з нуля на рахунок цієї ідіозною особи.
Про це треба відкрито говорити,щоби люди наперед знали,що за кіт в мішку.
Можна бути впевненим лише,якщо об'єднаються в умовну назву "наша Україна",як раніше було,а так важко сказати,який ще проект касапи придумають замість сн-це може бути ще більш яскрава обкладинка.Тому,в першу чергу об'єднання всіх демокр-націонал-ліберал сил.
Одне слово про антидержавну діяльність і справа переходить в СБУ або ДБР. А вони її зливають.
А по лінії "корупція" щось краще вийде?
Але це буде "колокол" для буратінки.
Оті 15-20% упороті наглухо.
-Ті,які голосували за нього,та стали сумніватись,чи правильно зробили.Процент бл.20.
-Упороті.Ті,які голосували за нього і далі будуть гризти землю за нього при будь-яких розкладах.Процент 5.
Чи не так?
Було їх 43% від загальної кількості виборців.
Зараз це взагалі складно веоифікована кількість, бо соцопитування не витримують ніякої критики через маніпуляції з результатами.
Але специ кажуть, що залізо-бетонний електорат ЗЄ зараз складає не менше 10% і не більше 20%.
Тому казати скілтки прозріло, скільки ні - марна праця. Бо це відсотки від різних виборок.
так шо все в руках та під силу набу та сап
було б бажання
Сказав на суді що єрмак був народним депутатом. Мабуть юрист кварталу 95.
Судячи зі сказаного колись Зеленим ..то камера повинна бути двомісна?
хотілось би побачити рило андрєя!
@InfoSich_
Нарешті хоч хтось поставив цю ауєвшу на місце.
Ви подивіться, як вона йорзає. Не хотіла давати покази, але довелось
https://x.com/i/status/2054780344583266696
Прамать дронів Берлінська не хоче звітувати перед слідчою депутатською комісією на рахунок своєї співпраці з єрмаком. Вони стверджує, що Олексій Гончаренко агентура рашки. Відповідно єрмак щирий патріот.
Отакі в нас справи.
Як там під обстрілами сиділось ? І це ж не всі вижили. Ось вам причини
@ChernobaevIhor
·
11 год
Гончаренко: - Про що ви розмовляли з Міндічем?
Штілерман: - Це державна таємниця.
Г.: - У вас є доступ до державної таємниці?
Ш.: - Ні?
Г.: - А у Міндіча є доступ до державної таємниці, як ви думаєте?
Ш.: - Думаю ні?
Г.: - Так як ви могли розмовляти про державну таємницю?
@13Hellis_13
·
11 год
Маша Берлинська на ТСК: у тому, що Україна була не готова до війни у 2022 році винні:
- ми всі
- Олексій Гончаренко
- Партія регіонів та Медведчук.
щоб не назвати Зеленського та його мафію, треба було починати з Переяславської Ради, наприклад, або хоча б з Катерини ІІ
Тупа Маша
Потім найдуть фірму чи ФОПа, віддадуть готівку, а ті перерахують заставу.
Через деякий час все спустять на гальма і як бабі Юлі все скасують....
https://www.youtube.com/watch?v=itWDzo-0Ags
Підтримку ідіотів він втрачає з кожним оприлюднення плівок міндіча.
Мы смотрим, а кто платит?
цікаво, за скільки адвокат заробить 140 млн?🙃 це ж більше 50 000 мінімальних пенсій, на які живе половина пенсіонерів України.
Я думаю он даже обиделся.. недооценили....
Для него и 140 лямов долларов херня.
В воскресенье . Будет на свободе...