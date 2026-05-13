С 24 февраля 2022 года я практически 2,5 года жил в ОП. Ничего не покупал и не арендовал, - Ермак. ВИДЕО

Бывший глава Офиса президента Андрей Ермак выступил на заседании ВАКС и опроверг выдвинутые в его адрес обвинения.

Об этом он заявил во время заседания, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

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"Я поддерживаю все, что сказал защитник. Отрицаю любые обвинения. Мое имущество ограничивается тем, что указано в моей декларации. Она была проверена.

В течение всего этого времени, с 5 утра 24 февраля 2022 года и практически 2,5 года я находился там круглосуточно, только выезжая в командировки с президентом и сотрудниками Офиса, а так я жил там (в Офисе Президента), находился круглосуточно. Поэтому практически не имел возможности где-то бывать, что-то еще делать и т.д.", — сказал он.

Также он опроверг, что когда-либо кому-либо давал поручение представлять его где-либо.

"Я ничего не покупал, не арендовал. Я ни за что никому не платил каких-либо денег, потому что находился на государственной службе. Мы слышали много имен, разговоров со стороны представителей обвинения. У меня есть одно имя - Андрей Ермак, которое мне 55 лет назад дали родители. Других имен у меня нет", - добавил он.

"Сегодня я не являюсь госслужащим и имею право на частную жизнь и на какое-то общение. ... Многое происходит: слежка за мной, фиксация", — добавил Ермак.

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Подозрение Ермаку по делу о "Династии"

Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" легализовали более 460 миллионов гривен

В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома — около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить совместное поместье R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.

Основную часть строительства финансировали средствами, полученными преступным путем. Также для этого подконтрольные Алексею Чернышову лица создали подставную компанию, которая оформляла заказы.

После начала полномасштабного вторжения строительство не остановилось, а даже продолжилось более активно. Чернышов требовал от строителей строить быстрее и работать в несколько смен. Ермак контролировал строительство своей резиденции.

После публикаций в СМИ о "Династии" владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста. Однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов "Династии". Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.

В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.

Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о беспочвенности подозрения.

Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.

Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".

Ермак связывает уведомление ему о подозрении от НАБУ с "публичным давлением на правоохранительные органы".

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