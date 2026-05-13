З 24 лютого 2022 року я практично 2,5 роки жив в ОП. Нічого не купував та не орендував, - Єрмак. ВIДЕО
Екскерівник Офісу Президента Андрій Єрмак виступив на засіданні ВАКС та заперечив звинувачення у свій бік.
Про це він заявив під час засідання, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Я підтримую все, що сказав захисник. Заперечую будь-які звинувачення. Моє майно обмежується тим, що в викладено м оїй декларації. Вона була перевірена.
Протягом того часу, з 5 ранку 24 лютого 2022 року і практично 2,5 роки я перебував цілодобово, тільки виїжджаючи у відрядження з президентом та працівниками Офісу, а так я жив там (в Офісі Президента), перебував цілодобово. Тому практично не мав можливості десь бувати, щось ще робити тощо", - сказав він.
Також він заперечив, що коли-небудь комусь надавав доручення представляти його будь-де.
"Я нічого не купував, не орендував. Я ні за що нікому не сплачував якихось грошей, бо знаходився на держслужбі. Ми чули багато імен, розмов з боку представників обвинувачення. У мене є одне ім'я - Андрій Єрмак, яке мені 55 років тому дали батьки. Інших імен у мене немає", - додав він.
"Сьогодні я не є держслужбовцем і маю право на приватне життя, і на якесь спілкування. ... Багато чого відбувається, слідкування за мною, фіксування", - додав Єрмак.
Підозра Єрмаку у справі про "Династію"
- Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. За даними слідства, з 2021 по 2025 рік через схему з кооперативом "Династія" легалізували понад 460 мільйонів гривень
- У НАБУ розповіли, що учасники "проєкту Династія" домовилися побудувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв. м, а вартість одного будинку — близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.
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Основну частину будівництва фінансували коштами, одержаними злочинним шляхом. Також для цього підконтрольні Олексію Чернишову особи створили підставну компанію, яка робила замовлення.
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Після початку повномасштабного вторгнення будівництво не зупинилось, а навіть продовжилось більш активно. Чернишов вимагав у будівельників будувати швидше і працювати в декілька змін. Єрмак контролював будівництво своєї резиденції.
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Після публікацій в медіа щодо "Династії" власники резиденцій намагалися вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки й п'ять недобудованих об'єктів "Династії". Також НАБУ і САП провели огляд котеджного містечка.
- В Офісі Президента, коментуючи підозру, заявили, що процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки.
- Адвокат Єрмака Ігор Фомін також заявив про безпідставність підозри.
- Єрмак відмовився коментувати підозру та зазначив, що у нього немає жодного будинку, лише квартира та авто.
- Відомо, що ВАКС наклав арешт на земельні ділянки і недобудовані об’єкти "Династії".
- Єрмак пов'язує повідомлення йому про підозру від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи".
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