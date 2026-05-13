З 24 лютого 2022 року я практично 2,5 роки жив в ОП. Нічого не купував та не орендував, - Єрмак. ВIДЕО

Екскерівник Офісу Президента Андрій Єрмак виступив на засіданні ВАКС та заперечив звинувачення у свій бік.

Про це він заявив під час засідання, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Я підтримую все, що сказав захисник. Заперечую будь-які звинувачення. Моє майно обмежується тим, що в викладено м оїй декларації. Вона була перевірена.

Протягом того часу, з 5 ранку 24 лютого 2022 року і практично 2,5 роки я перебував цілодобово, тільки виїжджаючи у відрядження з президентом та працівниками Офісу, а так я жив там (в Офісі Президента), перебував цілодобово. Тому практично не мав можливості десь бувати, щось ще робити тощо", - сказав він.

Також він заперечив, що коли-небудь комусь надавав доручення представляти його будь-де.

"Я нічого не купував, не орендував. Я ні за що нікому не сплачував якихось грошей, бо знаходився на держслужбі. Ми чули багато імен, розмов з боку представників обвинувачення. У мене є одне ім'я - Андрій Єрмак, яке мені 55 років тому дали батьки. Інших імен у мене немає", - додав він.

"Сьогодні я не є держслужбовцем і маю право на приватне життя, і на якесь спілкування. ... Багато чого відбувається, слідкування за мною, фіксування", - додав Єрмак.

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Підозра Єрмаку у справі про "Династію"

Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. За даними слідства, з 2021 по 2025 рік через схему з кооперативом "Династія" легалізували понад 460 мільйонів гривень

У НАБУ розповіли, що учасники "проєкту Династія" домовилися побудувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв. м, а вартість одного будинку — близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.

Основну частину будівництва фінансували коштами, одержаними злочинним шляхом. Також для цього підконтрольні Олексію Чернишову особи створили підставну компанію, яка робила замовлення.

Після початку повномасштабного вторгнення будівництво не зупинилось, а навіть продовжилось більш активно. Чернишов вимагав у будівельників будувати швидше і працювати в декілька змін. Єрмак контролював будівництво своєї резиденції.

Після публікацій в медіа щодо "Династії" власники резиденцій намагалися вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки й п'ять недобудованих об'єктів "Династії". Також НАБУ і САП провели огляд котеджного містечка.

В Офісі Президента, коментуючи підозру, заявили, що процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки.

Адвокат Єрмака Ігор Фомін також заявив про безпідставність підозри.

Єрмак відмовився коментувати підозру та зазначив, що у нього немає жодного будинку, лише квартира та авто.

Відомо, що ВАКС наклав арешт на земельні ділянки і недобудовані об’єкти "Династії".

Єрмак пов'язує повідомлення йому про підозру від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи".

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