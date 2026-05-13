Близькі люди не називають мене "А.Б", мене називають на ім’я, - Єрмак

Єрмак прокоментував можливе фігурування на плівках Міндіча

Андрій Єрмак заявив, що близькі для нього люди не називають його "А.Б".

Про це він сказав у коментарі журналістам, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Хтось завжди хоче посилатися на тебе, навіть ти не знаєш цих людей. Ви не можете впливати на це. Я багато чув різних імен, кличок, якихось припущень. Я сказав в перший день, що у мене єдине ім'я, яке мені надали мої батьки, - Андрій Єрмак. 

А.Б. чи якось... Мене звати Андрій, я ж не називаю себе... мене близькі люди не називають А.Б. тощо. Мене називають по імені", - зазначив він.

Раніше ЗМІ повідомляли, що ім'я Андрія Єрмака на "плівках Міндіча" фігурує як "А.Б", "Алі-Баба", "Хірург".

Підозра Єрмаку у справі про "Династію"

  • Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. За даними слідства, з 2021 по 2025 рік через схему з кооперативом "Династія" легалізували понад 460 мільйонів гривень
  • У НАБУ розповіли, що учасники "проєкту Династія" домовилися побудувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв. м, а вартість одного будинку — близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.

  • Основну частину будівництва фінансували коштами, одержаними злочинним шляхом. Також для цього підконтрольні Олексію Чернишову особи створили підставну компанію, яка робила замовлення.

  • Після початку повномасштабного вторгнення будівництво не зупинилось, а навіть продовжилось більш активно. Чернишов вимагав у будівельників будувати швидше і працювати в декілька змін. Єрмак контролював будівництво своєї резиденції.

  • Після публікацій в медіа щодо "Династії" власники резиденцій намагалися вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки й п'ять недобудованих об'єктів "Династії". Також НАБУ і САП провели огляд котеджного містечка.

  • В Офісі Президента, коментуючи підозру, заявили, що процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки.
  • Адвокат Єрмака Ігор Фомін також заявив про безпідставність підозри.
  • Єрмак відмовився коментувати підозру та зазначив, що у нього немає жодного будинку, лише квартира та авто.
  • Відомо, що ВАКС наклав арешт на земельні ділянки і недобудовані об’єкти "Династії".
  • Єрмак пов'язує повідомлення йому про підозру від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи".

Ой чувак, якби ти знав, як тебе позаочі називають твої підлизали, але то таке, ще б ти прозрів, дізнавшись як тебе називають пересічні українці
13.05.2026 16:36 Відповісти
...або Алла Борисівна...
13.05.2026 16:23 Відповісти
по імені тільки Вову називають
13.05.2026 16:25 Відповісти
Це той що R1?
13.05.2026 16:27 Відповісти
Саме він. І мені цікаво нони НАБУшники і на нього плівки викладуть. Думаю це лише питання часу.
13.05.2026 16:28 Відповісти
Не викладуть . Його не розробляють.
13.05.2026 16:36 Відповісти
R-1 то вова, а єрмак R-2.
13.05.2026 16:49 Відповісти
Скорочено **. Вибачте "а" пропустилось.
13.05.2026 16:25 Відповісти
Просто - "сегодня где-то погибло три гражданских человека, из за "шахеда", а кашу с ермаком с утра по мордИ размазывают.
13.05.2026 16:27 Відповісти
Близькі люди промахнулись "А. Б." - "М" "Ж" - норм
13.05.2026 16:29 Відповісти
За за цього гівна і воно компанію скільки загинуло людей невинних (
13.05.2026 16:30 Відповісти
Не думаю що справа тільки з припущення що А.Б. це Єрмак почалася. Стовідсотково є щось більш суттєве та з доказами.
13.05.2026 16:30 Відповісти
Близькі люди це невідомий вова і ко?
13.05.2026 16:34 Відповісти
та тебе, падлу, пристрелити це як амністія...
13.05.2026 16:36 Відповісти
Нє ну це аргумент 😸😇
13.05.2026 16:42 Відповісти
Ху...ло теж саме каже про близьких людей.
13.05.2026 16:43 Відповісти
Жалюгідний слизняк.
Але зате хоч посміялися - правда недовго.
13.05.2026 16:44 Відповісти
Досить пи₴діти Андрюша. Буцегарня чекає.
13.05.2026 16:48 Відповісти
БАНДА!!!
13.05.2026 16:54 Відповісти
Панду геть !
13.05.2026 16:56 Відповісти
Малюська з банановим і вертухаями, мабуть, уже для помічника тадеєва, камеру готують, білять, фарбують, хлоркою очищають, телєка ставлять…??? Шуфрича, он в шию витурили з камери…. Авральні заходи для на кічі для «козиря»!!
13.05.2026 16:55 Відповісти
А решта називає "п*дарас"...
13.05.2026 17:15 Відповісти
Али-Баба и на выбор :
40 разбойников;
1000 и одна ночь;
Ваш вариант: ...
13.05.2026 17:40 Відповісти
Поки що "близькі" люди мовчать, очевидно, боячись.
Та,не все будуть мовчати: хто би міг раніше подумати,що колись,такі "близькі" люди,як Богд.,чи Дубін., "заговорять".
13.05.2026 18:03 Відповісти
Близкие люди у неженатого мужчины это кто?
13.05.2026 19:16 Відповісти
 
 