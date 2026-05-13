Близькі люди не називають мене "А.Б", мене називають на ім’я, - Єрмак
Андрій Єрмак заявив, що близькі для нього люди не називають його "А.Б".
Про це він сказав у коментарі журналістам, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Хтось завжди хоче посилатися на тебе, навіть ти не знаєш цих людей. Ви не можете впливати на це. Я багато чув різних імен, кличок, якихось припущень. Я сказав в перший день, що у мене єдине ім'я, яке мені надали мої батьки, - Андрій Єрмак.
А.Б. чи якось... Мене звати Андрій, я ж не називаю себе... мене близькі люди не називають А.Б. тощо. Мене називають по імені", - зазначив він.
Раніше ЗМІ повідомляли, що ім'я Андрія Єрмака на "плівках Міндіча" фігурує як "А.Б", "Алі-Баба", "Хірург".
Підозра Єрмаку у справі про "Династію"
- Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. За даними слідства, з 2021 по 2025 рік через схему з кооперативом "Династія" легалізували понад 460 мільйонів гривень
- У НАБУ розповіли, що учасники "проєкту Династія" домовилися побудувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв. м, а вартість одного будинку — близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.
-
Основну частину будівництва фінансували коштами, одержаними злочинним шляхом. Також для цього підконтрольні Олексію Чернишову особи створили підставну компанію, яка робила замовлення.
-
Після початку повномасштабного вторгнення будівництво не зупинилось, а навіть продовжилось більш активно. Чернишов вимагав у будівельників будувати швидше і працювати в декілька змін. Єрмак контролював будівництво своєї резиденції.
-
Після публікацій в медіа щодо "Династії" власники резиденцій намагалися вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки й п'ять недобудованих об'єктів "Династії". Також НАБУ і САП провели огляд котеджного містечка.
- В Офісі Президента, коментуючи підозру, заявили, що процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки.
- Адвокат Єрмака Ігор Фомін також заявив про безпідставність підозри.
- Єрмак відмовився коментувати підозру та зазначив, що у нього немає жодного будинку, лише квартира та авто.
- Відомо, що ВАКС наклав арешт на земельні ділянки і недобудовані об’єкти "Династії".
- Єрмак пов'язує повідомлення йому про підозру від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Але зате хоч посміялися - правда недовго.
40 разбойников;
1000 и одна ночь;
Ваш вариант: ...
Та,не все будуть мовчати: хто би міг раніше подумати,що колись,такі "близькі" люди,як Богд.,чи Дубін., "заговорять".