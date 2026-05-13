"Гадалка" Єрмака Анікієвич відвідувала окупований Крим, а її батько - громадянин РФ, - ЗМІ

"Вероніка Феншуй Офіс", з якою за даними САП Андрій Єрмак погоджував призначення, це - Вероніка Анікієвич.

Про це йдеться в матеріалі "Схем", передає Цензор.НЕТ.

Її ім'я під час судового засідання назвала прокурорка САП Гребенюк.

Журналісти встановили, що йдеться про 51-річну жительку Києва, яка називає себе консультанткою з астрології

У соцмережах вона активно висловлювалась на підтримку Андрія Єрмака, а в контактах користувачів записана як "Вероника Консульт. А.Б." та "Veronika Anikievich/гадалка Єрмак".

Вероніка Анікієвич зареєстрована як ФОП з 2024 року, профіль діяльності – "надання інших індивідуальних послуг".

У витоках з сайтів з пошуку роботи "Схемам" вдалося знайти її резюме, де вона зазначає, що закінчила Херсонський державний технічний університет за спеціальністю "фінансовий аналіз, контроль та менеджмент".

Журналісти знайшли її акаунт у фейсбуці, також з прізвищем Даниленко. Повідомлення Єрмаку про підозру вона прокоментувала так: "А началось с подонков из набу, сап и шакалов пера томаша фиалы, которые разгоняют медийно весь этот бред. Спецоперация трампо-путина по капитуляции Украины" (наведено мовою оригіналу, українською: "А почалося з покидьків з НАБУ, САП та шакалів пера Томаша Фіали, які розганяють медійно всю цю маячню. Спецоперація трампо-путіна з капітуляції України").

ЗМІ також проаналізували коментарі, які вона раніше залишала в різних телеграм-чатах. Наразі вони вже видалені і збереглись лише в архіві. Зокрема, 30 листопада 2025 року, через два дні після того, як Єрмак подав у відставку, вона писала в "Дед- Г.Р.І.М.-чат": "Вопрос не в том куда ушел Ермак, вопрос в том куда мы идем всей страной".

У продовженні діалогу з іншими користувачами вона зазначала: "Причем здесь Ермак?? Мы страну теряем, не Ермака, включите мозги".

У переписці з користувачами вона згадала і про президента України: "Вы просто не в курсе что творят набу и сап, на фоне их Зеля с Нимбом и крыльями за спиной"

Того ж дня вона згадала про антикорупційні органи: "Я пишу про то что набу и сап продались русским и помогают продавить капитуляцию, а вы мне про Ермака. Ермак ушел, а вот у страны проблемы"

У 2015 році Анікієвич їздила в Крим. Про що сама повідомила в соцмережах, згадуючи, що "на російському боці до неї підходив прикордонник".

Також "Схеми" встановили, що її батько Федір Анікієвич – громадянин РФ.

У 2015 році був очільником районного відділення "Опозиційного блоку" у Генічеську. Він також зазначав, що його однопартійці не є ворогами для України, але "з повагою ставляться до Росії".

Судячи з його фото з соцмереж, на якому він позує у травні 2025 з георгіївськими стрічками та прапорами РФ, він продовжує проживати в окупованому Генічеську.

"Схеми" звернулися за коментарем до Вероніки Анікієвич, але після представлення журналіста вона поклала слухавку.

