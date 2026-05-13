"Гадалка" Єрмака Анікієвич відвідувала окупований Крим, а її батько - громадянин РФ, - ЗМІ

Встановлено особу гадалки Єрмака: хто вона?

"Вероніка Феншуй Офіс", з якою за даними САП Андрій Єрмак погоджував призначення, це - Вероніка Анікієвич.

Про це йдеться в матеріалі "Схем", передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

Її ім'я під час судового засідання назвала прокурорка САП Гребенюк.

Журналісти встановили, що йдеться про 51-річну жительку Києва, яка називає себе консультанткою з астрології

У соцмережах вона активно висловлювалась на підтримку Андрія Єрмака, а в контактах користувачів записана як "Вероника Консульт. А.Б." та "Veronika Anikievich/гадалка Єрмак".

Вероніка Анікієвич зареєстрована як ФОП з 2024 року, профіль діяльності – "надання інших індивідуальних послуг".

У витоках з сайтів з пошуку роботи "Схемам" вдалося знайти її резюме, де вона зазначає, що закінчила Херсонський державний технічний університет за спеціальністю "фінансовий аналіз, контроль та менеджмент".

Журналісти знайшли її акаунт у фейсбуці, також з прізвищем Даниленко. Повідомлення Єрмаку про підозру вона прокоментувала так: "А началось с подонков из набу, сап и шакалов пера томаша фиалы, которые разгоняют медийно весь этот бред. Спецоперация трампо-путина по капитуляции Украины" (наведено мовою оригіналу, українською: "А почалося з покидьків з НАБУ, САП та шакалів пера Томаша Фіали, які розганяють медійно всю цю маячню. Спецоперація трампо-путіна з капітуляції України").

ЗМІ також проаналізували коментарі, які вона раніше залишала в різних телеграм-чатах. Наразі вони вже видалені і збереглись лише в архіві. Зокрема, 30 листопада 2025 року, через два дні після того, як Єрмак подав у відставку, вона писала в "Дед- Г.Р.І.М.-чат": "Вопрос не в том куда ушел Ермак, вопрос в том куда мы идем всей страной".

У продовженні діалогу з іншими користувачами вона зазначала: "Причем здесь Ермак?? Мы страну теряем, не Ермака, включите мозги".

У переписці з користувачами вона згадала і про президента України: "Вы просто не в курсе что творят набу и сап, на фоне их Зеля с Нимбом и крыльями за спиной"

Того ж дня вона згадала про антикорупційні органи: "Я пишу про то что набу и сап продались русским и помогают продавить капитуляцию, а вы мне про Ермака. Ермак ушел, а вот у страны проблемы"

У 2015 році Анікієвич їздила в Крим. Про що сама повідомила в соцмережах, згадуючи, що "на російському боці до неї підходив прикордонник".

Також "Схеми" встановили, що її батько Федір Анікієвич – громадянин РФ.

У 2015 році був очільником районного відділення "Опозиційного блоку" у Генічеську. Він також зазначав, що його однопартійці не є ворогами для України, але "з повагою ставляться до Росії".

Судячи з його фото з соцмереж, на якому він позує у травні 2025 з георгіївськими стрічками та прапорами РФ, він продовжує проживати в окупованому Генічеську.

"Схеми" звернулися за коментарем до Вероніки Анікієвич, але після представлення журналіста вона поклала слухавку.

+30
А в кого з цих покидьків немає зв*язків з рашкою !?
Або особисто, або через родичів , або через фсб...
13.05.2026 15:43 Відповісти
+30
Гадалка єлдака очевидно його зв'язковий з кацапнею.
13.05.2026 15:43 Відповісти
+28
"Русский мир" у свій своїй красі сидить у самих високих владних кабінетах України. За це можна завдячувати тільки наріду 73%, які зробили все це разом у 2019 році. Але ж подивитися на цей скот, який під час війни крав, брехав і будував свої палаци. Вам же народ довірився - то служіть цьому народу. Якщо нутро дуже гниле і Україна стоїть поперек горла - то підіть на..й звідси, хай народ вибере собі інших керівників.
13.05.2026 15:43 Відповісти
Свині
13.05.2026 15:40 Відповісти
скоти
13.05.2026 15:43 Відповісти
падли
13.05.2026 15:45 Відповісти
Гадалка єлдака очевидно його зв'язковий з кацапнею.
Радістка Кет...
13.05.2026 15:56 Відповісти
Вероніка,... ти?!?
13.05.2026 16:55 Відповісти
Точно кажу, це куратор з кремля.
13.05.2026 15:44 Відповісти
"Вероніка ФСБ Офіс"
13.05.2026 15:51 Відповісти
ГРУофіс тоді вже...андрєйбарісич він, акваріумських...
13.05.2026 16:31 Відповісти
за те що погано гадала гадалка - спалити її треба на вогнищі. все таки Торквемада щось таки знав
13.05.2026 15:45 Відповісти
Яка хуцпа та розвід народу оцим непотрібром .Чому дурний бо бідний ,чому бідний бо дурний !!!!!
13.05.2026 15:46 Відповісти
Тільки кацапам було вигідно що мудрий наріт обере Зелю президентом
13.05.2026 15:49 Відповісти
Та там куди не кинь оком - все про-кацапська наволоч, а хтось ще й досі після 2019-го дивується "как же ж так? ми ж такого "нашєго парня" вибралі, убралі "баригу", а теперь вот ето вот всьо. ета тачнА ПарашенкА вінават, ета із-за нєго ми нікаво другогА нє маглі вибрать".
Там ще про татарчонка-чортА ще буде! А воно ж засвітилось ще в 13-му, саме перед Майданом, саме проти Майдану, а його ж і...призначили отакі "віщуньї", бо вже з найшли в машині єлдака списки на призначення в СБУ! То хто в реалії призначав ВЛАДУ в Україні - отакі віщуньї?
13.05.2026 15:49 Відповісти
Владу в Украине в 2019 году ВЫБРАЛ МУДРЫЙ УКРАИНСКИЙ НАРОД
На самых демократических выборах за все время существования НЕЗАВИСИМОЙ УКРАИНЫ
13.05.2026 15:56 Відповісти
... І ці вибори були останні. Бо гундос заявив, що прийшов "навсєгда". Судячи всього, його винесуть тільки ногами вперед.
13.05.2026 15:57 Відповісти
Зелений казав на один термін, пока так і є! Зубами тримається за владу,будинок йому будують, плани як у гітлера!
13.05.2026 16:21 Відповісти
Не зовсім так. "МУДРЫЙ УКРАИНСКИЙ НАРОД" вибрав кіношний "портрет", який пропхали продажні ЗМІ та їхні куплені "недорогенькі" та оті ЛОМи, які ще й досі виносять мозок своїми умняками, бо їм це дозволяє....влада. Страшніше за "недорогеньких" без совісті, без гідності, без відчуття "берегів", може бути тільки українських лох, який повністю довіряє і, на превеликий жаль, не має навіть бажання піддати сумніву те, що йому ******** з "ящика", бо Україну настільки вже заполонили оті "личинки" зі сходу, що нація просто зникає на очах, що і було потрібно кацапам в усі часи 360-ти річної окупації України.
13.05.2026 16:05 Відповісти
Я эти отмазки ТУПОСТИ человеческой уже устала слушать
Нахрен учиться в школе и институте
Если ты все равно в итоге - ДУМАЕШЬ СРАКОЙ?????
Я считаю - когда думаешь СРАКОЙ
Выбираешь свое будущее и будущее своих детей - СРАКОЙ
А потом живешь как в сраке - то это и есть ВЫСШАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ!!!!
13.05.2026 16:50 Відповісти
Безпдіставно тявкає на сап і набу - значить хотіла налаштувати людей проти них. "Старну теряем", "набу і спа плохие" - це в ній говорить кацапське нутро.
13.05.2026 15:51 Відповісти
все це одне кодло!!!
13.05.2026 15:51 Відповісти
А потім дивуються чого це тікають за кордон усіма правдами і неправдами, коли у вищих щаблях влади радяться з гадалками 🤦🤦🤦🤦
13.05.2026 15:51 Відповісти
зебіли і досі не усвідомлюють, що наробили у 2019
13.05.2026 15:52 Відповісти
У прірви з назвою зеленський немає дна!
13.05.2026 15:53 Відповісти
У кожного підараса від влади - так чи інакше, зв'язки з рф.
13.05.2026 15:56 Відповісти
це і є той хто керував державою
13.05.2026 15:56 Відповісти
Після такої реклами клієнтів стане більше в рази
13.05.2026 15:56 Відповісти
Ага. Охренітєльная реклама,зважаючи де зараз в підсумку дєрьмак. Нагадала,*****.
13.05.2026 15:59 Відповісти
А де ж він? Дадуть заставу лямів 100, завтра вийде, а там затруть-замнуть та й на тому все
13.05.2026 16:07 Відповісти
Тьфу,***🤮
13.05.2026 15:58 Відповісти
Интересно на какую сумму покусала Ермака эта лунатичка?
Какие там были расценки за сеанс ? Учитывая что это все представляет собой виталлопатию на основе учения индийских йогов, угнетаемых английским империализмом!
13.05.2026 16:01 Відповісти
Як не арестович, так анікієвич. До речі, вона, як і мендель, теж з Херсону. Кузниця кадрів для зеленої влади?
13.05.2026 16:02 Відповісти
Не здивуюсь, якщо зеля з єрмаком не готовили країну до війни бо карти Таро показали, що наступу не буде.
13.05.2026 16:08 Відповісти
так і до гадалки не ходи єрмак агент пуйла
13.05.2026 16:08 Відповісти
Зелене кодло з гадалками та шаманами( всюди стирчать вуха рашистів). Програма - "Є кодло". Які кадри підібрали - Єрмак, Баканов, Шурма, Шефіри, Тимошенко, Гетьманцев, Резніков, Мендель і т.п. всіх "державників" і не перелічити.
13.05.2026 16:15 Відповісти
Заслана пуйлом під виглядом гадалки
13.05.2026 16:24 Відповісти
Я не "кровожадный". Но -" на Костер!, на костер! Ведьму" Это уже, все границы здравого смысла переЙшло.
13.05.2026 16:32 Відповісти
відьму спалити нахрен
13.05.2026 16:43 Відповісти
Ця "гадалка" ряжена, смотряща від ФСБ, в ще звинувачували партію регіонів у їх "російськості" та в порівнянні з цими "гівнопатріотами" вони ще були проукраїнською більше.
13.05.2026 16:50 Відповісти
тобто, кого обрати міністром вирішувала гадалка? о#уєнно поржали і зробилисеберазом! зате не Порошенко....

всім причасним 73кам, передаю свою зневагу в черговий раз
13.05.2026 16:57 Відповісти
Гадалка!!! **** блджад гадалка!!!! ..вирішувала кадровіпитання і давала поради як керувати державою... дуже шкодую, шо виборців Зєлі і "СН" повипускали за кордон. Ви, підараси *****, мали б сидіти в тому гАвні, яке навибирали, і хавати його великою, розписаною під хохлому, ложкою.
13.05.2026 16:59 Відповісти
Все вірно. ВОНИ почали втрачати "страну".
13.05.2026 17:21 Відповісти
..мордор залучив всяких зрадників для виконання завдань.
13.05.2026 17:38 Відповісти
Та так свежая с виду ещё--- по Фень - шу-ю.
13.05.2026 18:18 Відповісти
Це медіум, між єрмаком та путіним
13.05.2026 18:40 Відповісти
А хіба агентки ФСБ повинні бути лише повіями? Потенціал гадалок набагато потужніший для потужних лідорів
13.05.2026 20:22 Відповісти
 
 