Новости Подозрение Ермаку
"Гадалка" Ермака Аникиевич посещала оккупированный Крым, а ее отец - гражданин РФ, - СМИ

Установлена личность гадалки Ермака: кто она?

"Вероника Фэншуй Офис", с которой, по данным САП, Андрей Ермак согласовывал назначения, - это Вероника Аникиевич.

Об этом говорится в материале "Схем", передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Ее имя во время судебного заседания назвала прокурор САП Гребенюк.

Журналисты установили, что речь идет о 51-летней жительнице Киева, которая называет себя консультантом по астрологии.

В соцсетях она активно высказывалась в поддержку Андрея Ермака, а в контактах пользователей записана как "Вероника Консульт. А.Б." и "Veronika Anikievich/гадалка Ермак".

Вероника Аникиевич зарегистрирована как ФЛП с 2024 года, профиль деятельности – "оказание прочих индивидуальных услуг".

В источниках с сайтов по поиску работы "Схемам" удалось найти ее резюме, где она указывает, что окончила Херсонский государственный технический университет по специальности "финансовый анализ, контроль и менеджмент".

Журналисты нашли ее аккаунт в Facebook, также с фамилией Даниленко. Сообщение Ермаку о подозрении она прокомментировала так: "А началось с подонков из набу, сап и шакалов пера Томаша Фиалы, которые разгоняют медийно весь этот бред. Спецоперация трампо-путина по капитуляции Украины" (приведено на языке оригинала).

СМИ также проанализировали комментарии, которые она ранее оставляла в различных телеграм-чатах. Сейчас они уже удалены и сохранились только в архиве. В частности, 30 ноября 2025 года, через два дня после того, как Ермак подал в отставку, она писала в "Дед-Г.Р.И.М.-чат": "Вопрос не в том, куда ушел Ермак, вопрос в том, куда мы идем всей страной".

В продолжении диалога с другими пользователями она отмечала: "Причем здесь Ермак?? Мы страну теряем, не Ермака, включите мозги".

В переписке с пользователями она упомянула и о президенте Украины: "Вы просто не в курсе, что творят НАБУ и САП, на фоне их Зеля с Нимбом и крыльями за спиной".

В тот же день она упомянула об антикоррупционных органах: "Я пишу о том, что НАБУ и САП продались русским и помогают продавить капитуляцию, а вы мне про Ермака. Ермак ушел, а вот у страны проблемы".

В 2015 году Аникиевич ездила в Крым. Об этом она сама сообщила в соцсетях, упомянув, что "на российской стороне к ней подходил пограничник".

Также "Схемы" установили, что ее отец Федор Аникиевич – гражданин РФ.

В 2015 году он возглавлял районное отделение "Оппозиционного блока" в Геническе. Он также отмечал, что его однопартийцы не являются врагами Украины, но "с уважением относятся к России".

Судя по его фото из соцсетей, на котором он позирует в мае 2025 года с георгиевскими лентами и флагами РФ, он продолжает проживать в оккупированном Геническе.

"Схемы" обратились за комментарием к Веронике Аникиевич, но после представления журналиста она повесила трубку.

+30
А в кого з цих покидьків немає зв*язків з рашкою !?
Або особисто, або через родичів , або через фсб...
13.05.2026 15:43
Гадалка єлдака очевидно його зв'язковий з кацапнею.
13.05.2026 15:43
"Русский мир" у свій своїй красі сидить у самих високих владних кабінетах України. За це можна завдячувати тільки наріду 73%, які зробили все це разом у 2019 році. Але ж подивитися на цей скот, який під час війни крав, брехав і будував свої палаци. Вам же народ довірився - то служіть цьому народу. Якщо нутро дуже гниле і Україна стоїть поперек горла - то підіть на..й звідси, хай народ вибере собі інших керівників.
13.05.2026 15:43
Свині
13.05.2026 15:40 Ответить
скоти
13.05.2026 15:43 Ответить
падли
13.05.2026 15:45 Ответить
Радістка Кет...
13.05.2026 15:56 Ответить
Вероніка,... ти?!?
13.05.2026 16:55 Ответить
Точно кажу, це куратор з кремля.
13.05.2026 15:44 Ответить
"Вероніка ФСБ Офіс"
13.05.2026 15:51 Ответить
ГРУофіс тоді вже...андрєйбарісич він, акваріумських...
13.05.2026 16:31
13.05.2026 16:31 Ответить
за те що погано гадала гадалка - спалити її треба на вогнищі. все таки Торквемада щось таки знав
13.05.2026 15:45
13.05.2026 15:45 Ответить
Яка хуцпа та розвід народу оцим непотрібром .Чому дурний бо бідний ,чому бідний бо дурний !!!!!
13.05.2026 15:46
13.05.2026 15:46 Ответить
Тільки кацапам було вигідно що мудрий наріт обере Зелю президентом
13.05.2026 15:49
13.05.2026 15:49 Ответить
Та там куди не кинь оком - все про-кацапська наволоч, а хтось ще й досі після 2019-го дивується "как же ж так? ми ж такого "нашєго парня" вибралі, убралі "баригу", а теперь вот ето вот всьо. ета тачнА ПарашенкА вінават, ета із-за нєго ми нікаво другогА нє маглі вибрать".
13.05.2026 15:49
Там ще про татарчонка-чортА ще буде! А воно ж засвітилось ще в 13-му, саме перед Майданом, саме проти Майдану, а його ж і...призначили отакі "віщуньї", бо вже з найшли в машині єлдака списки на призначення в СБУ! То хто в реалії призначав ВЛАДУ в Україні - отакі віщуньї?
13.05.2026 15:49
13.05.2026 15:49 Ответить
Владу в Украине в 2019 году ВЫБРАЛ МУДРЫЙ УКРАИНСКИЙ НАРОД
На самых демократических выборах за все время существования НЕЗАВИСИМОЙ УКРАИНЫ
13.05.2026 15:56 Ответить
... І ці вибори були останні. Бо гундос заявив, що прийшов "навсєгда". Судячи всього, його винесуть тільки ногами вперед.
13.05.2026 15:57
13.05.2026 15:57 Ответить
Зелений казав на один термін, пока так і є! Зубами тримається за владу,будинок йому будують, плани як у гітлера!
13.05.2026 16:21
13.05.2026 16:21 Ответить
"МУДРЫЙ УКРАИНСКИЙ НАРОД" вибрав кіношний "портрет", який пропхали продажні ЗМІ та їхні куплені "недорогенькі" та оті ЛОМи, які ще й досі виносять мозок своїми умняками, бо їм це дозволяє....влада.
13.05.2026 16:05
13.05.2026 16:05 Ответить
Я эти отмазки ТУПОСТИ человеческой уже устала слушать
Нахрен учиться в школе и институте
Если ты все равно в итоге - ДУМАЕШЬ СРАКОЙ?????
Я считаю - когда думаешь СРАКОЙ
Выбираешь свое будущее и будущее своих детей - СРАКОЙ
А потом живешь как в сраке - то это и есть ВЫСШАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ!!!!
13.05.2026 16:50 Ответить
Безпдіставно тявкає на сап і набу - значить хотіла налаштувати людей проти них. "Старну теряем", "набу і спа плохие" - це в ній говорить кацапське нутро.
13.05.2026 15:51
13.05.2026 15:51 Ответить
все це одне кодло!!!
13.05.2026 15:51 Ответить
А потім дивуються чого це тікають за кордон усіма правдами і неправдами, коли у вищих щаблях влади радяться з гадалками 🤦🤦🤦🤦
13.05.2026 15:51
13.05.2026 15:51 Ответить
зебіли і досі не усвідомлюють, що наробили у 2019
13.05.2026 15:52
13.05.2026 15:52 Ответить
У прірви з назвою зеленський немає дна!
13.05.2026 15:53
13.05.2026 15:53 Ответить
У кожного підараса від влади - так чи інакше, зв'язки з рф.
13.05.2026 15:56
13.05.2026 15:56 Ответить
це і є той хто керував державою
13.05.2026 15:56 Ответить
Після такої реклами клієнтів стане більше в рази
13.05.2026 15:56
13.05.2026 15:56 Ответить
Ага. Охренітєльная реклама,зважаючи де зараз в підсумку дєрьмак. Нагадала,*****.
13.05.2026 15:59
13.05.2026 15:59 Ответить
А де ж він? Дадуть заставу лямів 100, завтра вийде, а там затруть-замнуть та й на тому все
13.05.2026 16:07
13.05.2026 16:07 Ответить
Тьфу,***🤮
13.05.2026 15:58 Ответить
Интересно на какую сумму покусала Ермака эта лунатичка?
Какие там были расценки за сеанс ? Учитывая что это все представляет собой виталлопатию на основе учения индийских йогов, угнетаемых английским империализмом!
13.05.2026 16:01 Ответить
Як не арестович, так анікієвич. До речі, вона, як і мендель, теж з Херсону. Кузниця кадрів для зеленої влади?
13.05.2026 16:02
13.05.2026 16:02 Ответить
Не здивуюсь, якщо зеля з єрмаком не готовили країну до війни бо карти Таро показали, що наступу не буде.
13.05.2026 16:08
13.05.2026 16:08 Ответить
так і до гадалки не ходи єрмак агент пуйла
13.05.2026 16:08
13.05.2026 16:08 Ответить
Зелене кодло з гадалками та шаманами( всюди стирчать вуха рашистів). Програма - "Є кодло". Які кадри підібрали - Єрмак, Баканов, Шурма, Шефіри, Тимошенко, Гетьманцев, Резніков, Мендель і т.п. всіх "державників" і не перелічити.
13.05.2026 16:15
13.05.2026 16:15 Ответить
Заслана пуйлом під виглядом гадалки
13.05.2026 16:24
13.05.2026 16:24 Ответить
Я не "кровожадный". Но -" на Костер!, на костер! Ведьму" Это уже, все границы здравого смысла переЙшло.
13.05.2026 16:32
13.05.2026 16:32 Ответить
відьму спалити нахрен
13.05.2026 16:43 Ответить
Ця "гадалка" ряжена, смотряща від ФСБ, в ще звинувачували партію регіонів у їх "російськості" та в порівнянні з цими "гівнопатріотами" вони ще були проукраїнською більше.
13.05.2026 16:50
13.05.2026 16:50 Ответить
тобто, кого обрати міністром вирішувала гадалка? о#уєнно поржали і зробилисеберазом! зате не Порошенко....

всім причасним 73кам, передаю свою зневагу в черговий раз
13.05.2026 16:57 Ответить
Гадалка!!! **** блджад гадалка!!!! ..вирішувала кадровіпитання і давала поради як керувати державою... дуже шкодую, шо виборців Зєлі і "СН" повипускали за кордон.
13.05.2026 16:59
13.05.2026 16:59 Ответить
Все вірно. ВОНИ почали втрачати "страну".
13.05.2026 17:21
13.05.2026 17:21 Ответить
..мордор залучив всяких зрадників для виконання завдань.
13.05.2026 17:38
13.05.2026 17:38 Ответить
Та так свежая с виду ещё--- по Фень - шу-ю.
13.05.2026 18:18
13.05.2026 18:18 Ответить
Це медіум, між єрмаком та путіним
13.05.2026 18:40 Ответить
А хіба агентки ФСБ повинні бути лише повіями? Потенціал гадалок набагато потужніший для потужних л
13.05.2026 20:22 Ответить
 
 