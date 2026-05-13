"Гадалка" Ермака Аникиевич посещала оккупированный Крым, а ее отец - гражданин РФ, - СМИ

"Вероника Фэншуй Офис", с которой, по данным САП, Андрей Ермак согласовывал назначения, - это Вероника Аникиевич.

Об этом говорится в материале "Схем".

Ее имя во время судебного заседания назвала прокурор САП Гребенюк.

Журналисты установили, что речь идет о 51-летней жительнице Киева, которая называет себя консультантом по астрологии.

В соцсетях она активно высказывалась в поддержку Андрея Ермака, а в контактах пользователей записана как "Вероника Консульт. А.Б." и "Veronika Anikievich/гадалка Ермак".

Вероника Аникиевич зарегистрирована как ФЛП с 2024 года, профиль деятельности – "оказание прочих индивидуальных услуг".

В источниках с сайтов по поиску работы "Схемам" удалось найти ее резюме, где она указывает, что окончила Херсонский государственный технический университет по специальности "финансовый анализ, контроль и менеджмент".

Журналисты нашли ее аккаунт в Facebook, также с фамилией Даниленко. Сообщение Ермаку о подозрении она прокомментировала так: "А началось с подонков из набу, сап и шакалов пера Томаша Фиалы, которые разгоняют медийно весь этот бред. Спецоперация трампо-путина по капитуляции Украины" (приведено на языке оригинала).

СМИ также проанализировали комментарии, которые она ранее оставляла в различных телеграм-чатах. Сейчас они уже удалены и сохранились только в архиве. В частности, 30 ноября 2025 года, через два дня после того, как Ермак подал в отставку, она писала в "Дед-Г.Р.И.М.-чат": "Вопрос не в том, куда ушел Ермак, вопрос в том, куда мы идем всей страной".

В продолжении диалога с другими пользователями она отмечала: "Причем здесь Ермак?? Мы страну теряем, не Ермака, включите мозги".

В переписке с пользователями она упомянула и о президенте Украины: "Вы просто не в курсе, что творят НАБУ и САП, на фоне их Зеля с Нимбом и крыльями за спиной".

В тот же день она упомянула об антикоррупционных органах: "Я пишу о том, что НАБУ и САП продались русским и помогают продавить капитуляцию, а вы мне про Ермака. Ермак ушел, а вот у страны проблемы".

В 2015 году Аникиевич ездила в Крым. Об этом она сама сообщила в соцсетях, упомянув, что "на российской стороне к ней подходил пограничник".

Также "Схемы" установили, что ее отец Федор Аникиевич – гражданин РФ.

В 2015 году он возглавлял районное отделение "Оппозиционного блока" в Геническе. Он также отмечал, что его однопартийцы не являются врагами Украины, но "с уважением относятся к России".

Судя по его фото из соцсетей, на котором он позирует в мае 2025 года с георгиевскими лентами и флагами РФ, он продолжает проживать в оккупированном Геническе.

"Схемы" обратились за комментарием к Веронике Аникиевич, но после представления журналиста она повесила трубку.

