"Гадалка" Ермака Аникиевич посещала оккупированный Крым, а ее отец - гражданин РФ, - СМИ
"Вероника Фэншуй Офис", с которой, по данным САП, Андрей Ермак согласовывал назначения, - это Вероника Аникиевич.
Об этом говорится в материале "Схем", передает Цензор.НЕТ.
Ее имя во время судебного заседания назвала прокурор САП Гребенюк.
Журналисты установили, что речь идет о 51-летней жительнице Киева, которая называет себя консультантом по астрологии.
В соцсетях она активно высказывалась в поддержку Андрея Ермака, а в контактах пользователей записана как "Вероника Консульт. А.Б." и "Veronika Anikievich/гадалка Ермак".
Вероника Аникиевич зарегистрирована как ФЛП с 2024 года, профиль деятельности – "оказание прочих индивидуальных услуг".
В источниках с сайтов по поиску работы "Схемам" удалось найти ее резюме, где она указывает, что окончила Херсонский государственный технический университет по специальности "финансовый анализ, контроль и менеджмент".
Журналисты нашли ее аккаунт в Facebook, также с фамилией Даниленко. Сообщение Ермаку о подозрении она прокомментировала так: "А началось с подонков из набу, сап и шакалов пера Томаша Фиалы, которые разгоняют медийно весь этот бред. Спецоперация трампо-путина по капитуляции Украины" (приведено на языке оригинала).
СМИ также проанализировали комментарии, которые она ранее оставляла в различных телеграм-чатах. Сейчас они уже удалены и сохранились только в архиве. В частности, 30 ноября 2025 года, через два дня после того, как Ермак подал в отставку, она писала в "Дед-Г.Р.И.М.-чат": "Вопрос не в том, куда ушел Ермак, вопрос в том, куда мы идем всей страной".
В продолжении диалога с другими пользователями она отмечала: "Причем здесь Ермак?? Мы страну теряем, не Ермака, включите мозги".
В переписке с пользователями она упомянула и о президенте Украины: "Вы просто не в курсе, что творят НАБУ и САП, на фоне их Зеля с Нимбом и крыльями за спиной".
В тот же день она упомянула об антикоррупционных органах: "Я пишу о том, что НАБУ и САП продались русским и помогают продавить капитуляцию, а вы мне про Ермака. Ермак ушел, а вот у страны проблемы".
В 2015 году Аникиевич ездила в Крым. Об этом она сама сообщила в соцсетях, упомянув, что "на российской стороне к ней подходил пограничник".
Также "Схемы" установили, что ее отец Федор Аникиевич – гражданин РФ.
В 2015 году он возглавлял районное отделение "Оппозиционного блока" в Геническе. Он также отмечал, что его однопартийцы не являются врагами Украины, но "с уважением относятся к России".
Судя по его фото из соцсетей, на котором он позирует в мае 2025 года с георгиевскими лентами и флагами РФ, он продолжает проживать в оккупированном Геническе.
"Схемы" обратились за комментарием к Веронике Аникиевич, но после представления журналиста она повесила трубку.
Або особисто, або через родичів , або через фсб...
Там ще про татарчонка-чортА ще буде! А воно ж засвітилось ще в 13-му, саме перед Майданом, саме проти Майдану, а його ж і...призначили отакі "віщуньї", бо вже з найшли в машині єлдака списки на призначення в СБУ! То хто в реалії призначав ВЛАДУ в Україні - отакі віщуньї?
