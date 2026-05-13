Близкие люди не называют меня "А.Б.", меня называют по имени, - Ермак

Андрей Ермак заявил, что близкие ему люди не называют его "А.Б.".

Об этом он сказал в комментарии журналистам, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Кто-то всегда хочет ссылаться на тебя, даже если ты не знаешь этих людей. Вы не можете влиять на это. Я слышал много разных имен, прозвищ, каких-то предположений. Я сказал в первый день, что у меня единственное имя, которое мне дали родители, — Андрей Ермак.

А.Б. или как-то... Меня зовут Андрей, я же не называю себя... меня близкие люди не называют А.Б. и т.д. Меня называют по имени", — отметил он.

Ранее СМИ сообщали, что имя Андрея Ермака на "пленках Миндича" фигурирует как "А.Б", "Али-Баба", "Хирург".

Подозрение Ермаку по делу о "Династии"

Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" легализовали более 460 миллионов гривен

В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома — около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить общий особняк R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.

Основную часть строительства финансировали средствами, полученными преступным путем. Также для этого подконтрольные Алексею Чернышову лица создали подставную компанию, которая делала заказы.

После начала полномасштабного вторжения строительство не остановилось, а даже продолжилось более активно. Чернышов требовал от строителей строить быстрее и работать в несколько смен. Ермак контролировал строительство своей резиденции.

После публикаций в СМИ о "Династии" владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста. Однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов "Династии". Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.

В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.

Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о беспочвенности подозрения.

Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.

Ермак связывает уведомление ему о подозрении от НАБУ с "публичным давлением на правоохранительные органы".

