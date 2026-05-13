2 404 25

Близкие люди не называют меня "А.Б.", меня называют по имени, - Ермак

Ермак прокомментировал возможное фигурирование на пленках Миндича

Андрей Ермак заявил, что близкие ему люди не называют его "А.Б.".

Об этом он сказал в комментарии журналистам, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Кто-то всегда хочет ссылаться на тебя, даже если ты не знаешь этих людей. Вы не можете влиять на это. Я слышал много разных имен, прозвищ, каких-то предположений. Я сказал в первый день, что у меня единственное имя, которое мне дали родители, — Андрей Ермак. 

А.Б. или как-то... Меня зовут Андрей, я же не называю себя... меня близкие люди не называют А.Б. и т.д. Меня называют по имени", — отметил он.

Ранее СМИ сообщали, что имя Андрея Ермака на "пленках Миндича" фигурирует как "А.Б", "Али-Баба", "Хирург".

Подозрение Ермаку по делу о "Династии"

  • Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" легализовали более 460 миллионов гривен
  • В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома — около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить общий особняк R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.

  • Основную часть строительства финансировали средствами, полученными преступным путем. Также для этого подконтрольные Алексею Чернышову лица создали подставную компанию, которая делала заказы.

  • После начала полномасштабного вторжения строительство не остановилось, а даже продолжилось более активно. Чернышов требовал от строителей строить быстрее и работать в несколько смен. Ермак контролировал строительство своей резиденции.

  • После публикаций в СМИ о "Династии" владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста. Однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов "Династии". Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.

  • В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.
  • Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о беспочвенности подозрения.
  • Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.
  • Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".
  • Ермак связывает уведомление ему о подозрении от НАБУ с "публичным давлением на правоохранительные органы".

...або Алла Борисівна...
13.05.2026 16:23 Ответить
Ой чувак, якби ти знав, як тебе позаочі називають твої підлизали, але то таке, ще б ти прозрів, дізнавшись як тебе називають пересічні українці
13.05.2026 16:36 Ответить
по імені тільки Вову називають
13.05.2026 16:25 Ответить
Це той що R1?
13.05.2026 16:27 Ответить
Саме він. І мені цікаво нони НАБУшники і на нього плівки викладуть. Думаю це лише питання часу.
13.05.2026 16:28 Ответить
Не викладуть . Його не розробляють.
13.05.2026 16:36 Ответить
R-1 то вова, а єрмак R-2.
13.05.2026 16:49 Ответить
Скорочено **. Вибачте "а" пропустилось.
13.05.2026 16:25 Ответить
Просто - "сегодня где-то погибло три гражданских человека, из за "шахеда", а кашу с ермаком с утра по мордИ размазывают.
13.05.2026 16:27 Ответить
Близькі люди промахнулись "А. Б." - "М" "Ж" - норм
13.05.2026 16:29 Ответить
За за цього гівна і воно компанію скільки загинуло людей невинних (
13.05.2026 16:30 Ответить
Не думаю що справа тільки з припущення що А.Б. це Єрмак почалася. Стовідсотково є щось більш суттєве та з доказами.
13.05.2026 16:30 Ответить
Близькі люди це невідомий вова і ко?
13.05.2026 16:34 Ответить
та тебе, падлу, пристрелити це як амністія...
13.05.2026 16:36 Ответить
Нє ну це аргумент 😸😇
13.05.2026 16:42 Ответить
Ху...ло теж саме каже про близьких людей.
13.05.2026 16:43 Ответить
Жалюгідний слизняк.
Але зате хоч посміялися - правда недовго.
13.05.2026 16:44 Ответить
Досить пи₴діти Андрюша. Буцегарня чекає.
13.05.2026 16:48 Ответить
БАНДА!!!
13.05.2026 16:54 Ответить
Панду геть !
13.05.2026 16:56 Ответить
Малюська з банановим і вертухаями, мабуть, уже для помічника тадеєва, камеру готують, білять, фарбують, хлоркою очищають, телєка ставлять…??? Шуфрича, он в шию витурили з камери…. Авральні заходи для на кічі для «козиря»!!
13.05.2026 16:55 Ответить
А решта називає "п*дарас"...
13.05.2026 17:15 Ответить
Али-Баба и на выбор :
40 разбойников;
1000 и одна ночь;
Ваш вариант: ...
13.05.2026 17:40 Ответить
Поки що "близькі" люди мовчать, очевидно, боячись.
Та,не все будуть мовчати: хто би міг раніше подумати,що колись,такі "близькі" люди,як Богд.,чи Дубін., "заговорять".
13.05.2026 18:03 Ответить
Близкие люди у неженатого мужчины это кто?
13.05.2026 19:16 Ответить
 
 