Меру пресечения Ермаку оставлено без изменений
Апелляционная палата ВАКС рассмотрела жалобу на меру пресечения єкс-руководителю Офиса Президента Андрею Ермаку.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Что решил суд?
Следственный судья заявил:
"Постановление следственного судьи ВАКС ... оставить без изменений. Апелляционные жалобы не удовлетворить".
Постановление обжалованию не подлежит.
Ермак после завершения заседания заявил, что будет оставаться в Украине и продолжит оказывать помощь военным.
Подозрение Ермаку по делу о "Династии"
- Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" легализовали более 460 миллионов гривен.
- В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома — около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить совместное поместье R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.
-
Основную часть строительства финансировали средствами, полученными преступным путем. Также для этого подконтрольные Алексею Чернышову лица создали подставную компанию, которая оформляла заказы.
-
После начала полномасштабного вторжения строительство не остановилось, а даже продолжилось более активно. Чернышов требовал от строителей строить быстрее и работать в несколько смен. Ермак контролировал строительство своей резиденции.
-
После публикаций в СМИ о "Династии" владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста. Однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов "Династии". Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.
- В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.
- Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о беспочвенности подозрения.
- Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.
- Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".
- Ермак связывает уведомление ему о подозрении от НАБУ с "публичным давлением на правоохранительные органы".
- 14 мая Ермаку избрали меру пресечения — взяли под стражу с залогом в 140 млн грн.
- 18 мая Ермак вышел из СИЗО.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Що серьезно? Хз. А я думав він після суду і з підозрою спокійно поїде 😸. Нє ну Єрмак кеп очевидність 🐸🤣
Я аж просльозився! Яке благородне серце.
Виникає питання, продовжить допомагати військовим своїм чи українським?!
2020-06-11 В'ЇЗД
2020-06-11 ВИЇЗД
2020-03-11 В'ЇЗД
2020-03-11 ВИЇЗД
2020-02-29 В'ЇЗД
2020-02-29 ВИЇЗД
2019-12-20 В'ЇЗД
2019-12-20 ВИЇЗД
2019-12-13 В'ЇЗД
2019-12-13 ВИЇЗД
2019-09-16 В'ЇЗД
2019-09-16 ВИЇЗД
2019-08-12 В'ЇЗД
2019-08-12 ВИЇЗД
2019-08-05 В'ЇЗД
2019-08-05 ВИЇЗД
2019-07-18 В'ЇЗД
2019-07-18 ВИЇЗД
2019-07-13 В'ЇЗД
2019-07-13 ВИЇЗД
2019-06-30 В'ЇЗД
2019-06-30 ВИЇЗД
2019-06-22 ВИЇЗД
2019-06-21 В'ЇЗД
Так, можна затерти чи сховати інформацію про перетин кордону Єрмака з українського боку, але кордон - це ж історія про дві країни!