Новости
1 363 16

Меру пресечения Ермаку оставлено без изменений

Ермак обжаловал меру пресечения: что решил суд?

Апелляционная палата ВАКС рассмотрела жалобу на меру пресечения єкс-руководителю Офиса Президента Андрею Ермаку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Что решил суд?

Следственный судья заявил:

"Постановление следственного судьи ВАКС ... оставить без изменений. Апелляционные жалобы не удовлетворить".

Постановление обжалованию не подлежит.

Ермак после завершения заседания заявил, что будет оставаться в Украине и продолжит оказывать помощь военным.

Смотрите: Ермак прибыл на заседание апелляции ВАКС, где будет рассматриваться жалоба на меру пресечения. ВИДЕО

Подозрение Ермаку по делу о "Династии"

  • Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" легализовали более 460 миллионов гривен.
  • В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома — около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить совместное поместье R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.

  • Основную часть строительства финансировали средствами, полученными преступным путем. Также для этого подконтрольные Алексею Чернышову лица создали подставную компанию, которая оформляла заказы.

  • После начала полномасштабного вторжения строительство не остановилось, а даже продолжилось более активно. Чернышов требовал от строителей строить быстрее и работать в несколько смен. Ермак контролировал строительство своей резиденции.

  • После публикаций в СМИ о "Династии" владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста. Однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов "Династии". Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.

  • В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.
  • Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о беспочвенности подозрения.
  • Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.
  • Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".
  • Ермак связывает уведомление ему о подозрении от НАБУ с "публичным давлением на правоохранительные органы".
  • 14 мая Ермаку избрали меру пресечения — взяли под стражу с залогом в 140 млн грн.
  • 18 мая Ермак вышел из СИЗО.

апелляция (622) Антикоррупционный суд (1421) Ермак Андрей (1651)
Топ комментарии
+5
Так і сказав, - ... залишатимуся в Україні та продовжу допомагати військовим -
Я аж просльозився! Яке благородне серце.
21.05.2026 16:40 Ответить
+3
Значить, знайшли нелегальні корупційні кошти, зокрема, коли землю для будівництва "Династії" придбали за вп'ятеро меншою ціною: замість мінімальної ціни у 43,2 млн грн за землю у Козині для будівництва "Династії" заплатили лише 8,7 млн грн. Нелегальний навар лише на землі - 35 мільйонв.
21.05.2026 16:37 Ответить
+1
Єрмак після завершення засідання заявив, що залишатиметься в Україні Джерело: https://censor.net/ua/n4004410

Що серьезно? Хз. А я думав він після суду і з підозрою спокійно поїде 😸. Нє ну Єрмак кеп очевидність 🐸🤣
21.05.2026 16:36 Ответить
21.05.2026 16:36 Ответить
Всрався але подав це як так задумано
21.05.2026 16:40 Ответить
Класика! 95-й квартал - метри розмовно- розважального жанру.
21.05.2026 16:43 Ответить
хату в дінастії продасть .а допоможе
21.05.2026 16:42 Ответить
Я теж носом шмигнув та сльозу змахнув.
21.05.2026 16:55 Ответить
Его пора закрывать по новым делам . Он не на одном кооперативе династия , активно поучаствовал.
21.05.2026 16:41 Ответить
А може ми чогось не знаємо?)))
21.05.2026 16:45 Ответить
Єрмак після завершення засідання заявив, що залишатиметься в Україні та продовжить допомагати військовим. Джерело: https://censor.net/ua/n4004410
Виникає питання, продовжить допомагати військовим своїм чи українським?!
21.05.2026 16:46 Ответить
Є передчуття, що скоро ця справа затихне.Треба враховувати, за якої влади і з якою судовою системою ми живемо.Якщо припустимо завтра суд його визнає винуватим, то після завтра він докаже у Верховному Суді, що невинний та ще й вимагатиме мільйони за кожне криве слово в свій бік.
21.05.2026 16:47 Ответить
А як він пояснить власне свої позаслужбові вояжі до Лукашенка? Як оце пишуть https://t.me/putch111/63216 Максим Савчук (Віктор Уколов), "Екскерівник Офісу президента Андрій Єрмак, який, за інформацією моїх джерел, блокував запровадження санкцій щодо Олександра Лукашенка, лише протягом першого року президентства Володимира Зеленського відвідував РБ 11 разів. У 10 випадках повертався того ж дня. Інформація згідно з верифікованими даними витоків (зараз це так називають)". І далі наводить список поїздок, наприкінці зазначаючи: "Цікава ситуація вимальовується в контексті зриву операції по вагнерівцях":
2020-06-11 В'ЇЗД
2020-06-11 ВИЇЗД
2020-03-11 В'ЇЗД
2020-03-11 ВИЇЗД
2020-02-29 В'ЇЗД
2020-02-29 ВИЇЗД
2019-12-20 В'ЇЗД
2019-12-20 ВИЇЗД
2019-12-13 В'ЇЗД
2019-12-13 ВИЇЗД
2019-09-16 В'ЇЗД
2019-09-16 ВИЇЗД
2019-08-12 В'ЇЗД
2019-08-12 ВИЇЗД
2019-08-05 В'ЇЗД
2019-08-05 ВИЇЗД
2019-07-18 В'ЇЗД
2019-07-18 ВИЇЗД
2019-07-13 В'ЇЗД
2019-07-13 ВИЇЗД
2019-06-30 В'ЇЗД
2019-06-30 ВИЇЗД
2019-06-22 ВИЇЗД
2019-06-21 В'ЇЗД
Так, можна затерти чи сховати інформацію про перетин кордону Єрмака з українського боку, але кордон - це ж історія про дві країни!
21.05.2026 16:49 Ответить
Така людина, така людина, а її так от, от так. Куди ж це катится цей світ, я вас питаю?
21.05.2026 16:57 Ответить
Показали неуваженіє!😬
21.05.2026 17:07 Ответить
Продовжу ,сказав,"любити" Україну....
21.05.2026 17:02 Ответить
Потужний Голобородько в травні злив весь негатив по ''Династії'' на єрмака. Минулий раз за Енергоатом на Галущенка. Наступним отримають бруд колишні міністри оборони Умеров і Резніков... А Бубочка ніби тут і ні до чого, тільки у всіх цих і десятку інших схемах фігурує його бізнес- партнер і друг міндіч і звичайно він сам.
21.05.2026 17:09 Ответить
 
 