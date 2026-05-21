РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9236 посетителей онлайн
Новости Строительство Династии
2 146 28

Песок для строительства "Династии" воровали на кладбище, полиция проводила обыски в 2022 году

Строительство "Династии": песок воровали с кладбища
Фото: NABU / YouTube / Скриншот

В 2022 году правоохранительные органы провели обыски на строительной площадке кооператива "Династия". Причиной стало то, что песок для строительства воровали на кладбище.

Об этом говорится в материале "Как строили "Династию": земля за полцены, песок с кладбища и работа в две смены" журналистки Цензор.НЕТ Татьяны Николаенко.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Обыск

Летом 2022 года на строительство "Династии" приехали представители Нацполиции с обысками, поскольку обнаружили, что песок для возведения кооператива воровали на кладбище в Украинке, о чем кто-то неравнодушный сообщил по телефону 102.

"Досудебным расследованием установлено, что в Обуховское РУП поступило сообщение на линию "102" от сотрудника службы безопасности Украины о том, что на кладбище, расположенном рядом с железнодорожной линией в городе Украинка, Обуховского района, Киевской области, неизвестными лицами осуществляется незаконная добыча полезных ископаемых, а именно песка. На территории кладбища находятся два транспортных средства, которые и добывают песок", - говорится в постановлении суда по этому делу.

Читайте также: За внесение залога за Ермака предлагали обмен 1:3, - Николаенко

Там указано, что песок, добыча которого осуществлялась неустановленными лицами на территории кладбища в г. Украинка, вероятно вывозился на частную территорию, в частности земельный участок, расположенный в пгт Козин Обуховского района.

Вывозили его с помощью грузовых транспортных средств "Mersedes-Benz".

В соответствии с этим оперуполномоченный СБУ в Обуховском районе просил суд провести обыски на участке. Ему разрешили, отметила автор.

Полный текст материала о строительстве "Династии" читайте по ссылке.

Читайте: Землю для строительства "Династии" приобрели по цене в пять раз ниже

Подозрение Ермаку по делу о "Династии"

  • Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" легализовали более 460 миллионов гривен.
  • В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома — около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить совместное поместье R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.

  • Основную часть строительства финансировали средствами, полученными преступным путем. Также для этого подконтрольные Алексею Чернышову лица создали подставную компанию, которая оформляла заказы.

  • После начала полномасштабного вторжения строительство не остановилось, а даже продолжилось более активно. Чернышов требовал от строителей строить быстрее и работать в несколько смен. Ермак контролировал строительство своей резиденции.

  • После публикаций в СМИ о "Династии" владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста. Однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов "Династии". Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.

  • В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.
  • Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о беспочвенности подозрения.
  • Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.
  • Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".
  • Ермак связывает уведомление ему о подозрении от НАБУ с "публичным давлением на правоохранительные органы".
  • 14 мая Ермаку избрали меру пресечения — взяли под стражу с залогом в 140 млн грн.
  • 18 мая Ермак вышел из СИЗО.

Читайте также: Железняк просит СБУ проверить возможность связей "гадалки" Ермака со спецслужбами РФ

Автор: 

Николаенко Татьяна (448) Ермак Андрей (1651) Чернышов Алексей (257) Миндич Тимур (294)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
Ты можешь украсть миллиард, но если ты можешь к нему еще и украсть несколько машин песка и оформить "вовыну тысячу" - то обязательно это сделаешь. Есть хороший пример - во время расследования по "Трофейному делу 1946-1948 года" у маршала Жукова и его подельников вылезли очень интересные подробности. Понятно что там изымали автомобили, картины, меха, статуи и золотые украшения. Но не только. Например - У близкого друга Жукова, генерал-лейтенанта Владимира Крюкова (мужа певицы Лидии Руслановой), при обыске изъяли 44 велосипедных насоса и 78 оконных шпингалетов. То есть если ты вор - ты украдешь миллиард - и немного песка тоже украдешь.
показать весь комментарий
21.05.2026 12:06 Ответить
+11
Не здивуюся якщо і для фундаментів згрібали надгробки..Для маланців це не гріх..
показать весь комментарий
21.05.2026 12:06 Ответить
+7
Зелені гниди навіть свої палаци зводять на людських кістках! Які ж вони паскуди...
показать весь комментарий
21.05.2026 12:12 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вероніка сказала - для таких чортів нєпрємєнно земля з кладовища, бажано з кістками та черепушками.
показать весь комментарий
21.05.2026 12:05 Ответить
Не здивуюся якщо і для фундаментів згрібали надгробки..Для маланців це не гріх..
показать весь комментарий
21.05.2026 12:06 Ответить
Ты можешь украсть миллиард, но если ты можешь к нему еще и украсть несколько машин песка и оформить "вовыну тысячу" - то обязательно это сделаешь. Есть хороший пример - во время расследования по "Трофейному делу 1946-1948 года" у маршала Жукова и его подельников вылезли очень интересные подробности. Понятно что там изымали автомобили, картины, меха, статуи и золотые украшения. Но не только. Например - У близкого друга Жукова, генерал-лейтенанта Владимира Крюкова (мужа певицы Лидии Руслановой), при обыске изъяли 44 велосипедных насоса и 78 оконных шпингалетов. То есть если ты вор - ты украдешь миллиард - и немного песка тоже украдешь.
показать весь комментарий
21.05.2026 12:06 Ответить
Это не "типичные евреи", от твоего высказывания пахнет нацизмом. Это типичные воры, казнокрады, взяточники и уроды, самого разного происхождения. Ермак, Шурма, Татаров, Деркач, Медведчук, Янукович - они разве евреи? Среди фигурантов "миндичгейта" людей, не имеющих отношения к евреям большинство.
показать весь комментарий
21.05.2026 12:48 Ответить
https://x.com/svit_sam Samarska Svitlana


Зеленський, 2019: «Згадайте збірну Ісландії з футболу на чемпіонаті Європи, коли дантист, режисер, пілот, студент і прибиральник билися і захищали честь своєї країни. І зробили це. Ми повинні стати ісландцями у футболі»

Свою «футбольну» команду Зеленський назвав «Династія»
показать весь комментарий
21.05.2026 12:07 Ответить
Збірна "династія" проти збірної "Україна"
Хто кого переможе
показать весь комментарий
21.05.2026 12:10 Ответить
Бригада арбітрів теж за "династію", як і головний інспектор матчу
показать весь комментарий
21.05.2026 12:16 Ответить
Та вже приблизно зрозуміло....
показать весь комментарий
21.05.2026 12:59 Ответить
Не здивуюся, якщо під фундаментом закопані тіла людей... для виконання якихось забобонів
показать весь комментарий
21.05.2026 12:08 Ответить
Це як було в сезоні про Болівію у світ навиворіт, там тварин мертвих закопували під фундамент.
показать весь комментарий
21.05.2026 12:59 Ответить
пропонуєте акуратно роздовбати фундамент, особливо на кутах?
показать весь комментарий
21.05.2026 13:15 Ответить
Довбойоби, з кладовища пісок вивозити!!!! І вони хотіли щоб там жили їхні діти???
показать весь комментарий
21.05.2026 12:10 Ответить
То сатаністи...
показать весь комментарий
21.05.2026 12:15 Ответить
Для зєрмакоміндічського кагалу українці не люди. Тим паче, що на плівках міндіча при розмові зє з міндічем прозвучала фраза, що мовляв ми кохаємо тих українців в ***. Для них це не гріх - єрмак зі своєю відьмою підтвердять.
показать весь комментарий
21.05.2026 12:22 Ответить
Зелені гниди навіть свої палаци зводять на людських кістках! Які ж вони паскуди...
показать весь комментарий
21.05.2026 12:12 Ответить
- Що б ви робили, якби раптом стали царем? - запитують у Зеленського.
- Ой, - відповідає він. - Я б жив краще за царя!
- Як це?
- А я б іще трошечки шив!
показать весь комментарий
21.05.2026 12:13 Ответить
Яку тупу,алчну дрібноту обрало стадо у 2019 році.
показать весь комментарий
21.05.2026 12:17 Ответить
Не дарма Лисий на стадіоні вдягнув футболку з написом " по*уй".
Головне захопити владу і все *****. Хоч і басейн для купання на кладовищі.
показать весь комментарий
21.05.2026 12:24 Ответить
В порівнянні у ними , навіть партія регіонів в 2013 році виглядала солідніше ніж ці "патріоти"
показать весь комментарий
21.05.2026 13:00 Ответить
та Zелені Гниди всю Україну на кладовище перетворили
показать весь комментарий
21.05.2026 12:22 Ответить
Нічого страшного. Московські пОпи його ж відмолили. Пам'ятаю колись один знайомий водій розказував що в Київі застройщик будував елітні багатоповерхівки на якомусь старому кладовищі. Так коли рили котлован то з самосвалів людські кості стирчали. Тому землю вивозили вночі а водіям дали гарну надбавку за мовчання, щоб не підняли шум і не зупинили забудову
показать весь комментарий
21.05.2026 12:49 Ответить
Єєєє, ні! До дна зеленього правління ще дуже далеко!
показать весь комментарий
21.05.2026 12:58 Ответить
место династии и ее жителей, на родине песка
показать весь комментарий
21.05.2026 12:58 Ответить
показать весь комментарий
21.05.2026 13:28 Ответить
як прийшло ,так тим і загуло ...захоронилося ...
показать весь комментарий
21.05.2026 13:28 Ответить
 
 