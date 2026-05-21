Песок для строительства "Династии" воровали на кладбище, полиция проводила обыски в 2022 году
В 2022 году правоохранительные органы провели обыски на строительной площадке кооператива "Династия". Причиной стало то, что песок для строительства воровали на кладбище.
Об этом говорится в материале "Как строили "Династию": земля за полцены, песок с кладбища и работа в две смены" журналистки Цензор.НЕТ Татьяны Николаенко.
Обыск
Летом 2022 года на строительство "Династии" приехали представители Нацполиции с обысками, поскольку обнаружили, что песок для возведения кооператива воровали на кладбище в Украинке, о чем кто-то неравнодушный сообщил по телефону 102.
"Досудебным расследованием установлено, что в Обуховское РУП поступило сообщение на линию "102" от сотрудника службы безопасности Украины о том, что на кладбище, расположенном рядом с железнодорожной линией в городе Украинка, Обуховского района, Киевской области, неизвестными лицами осуществляется незаконная добыча полезных ископаемых, а именно песка. На территории кладбища находятся два транспортных средства, которые и добывают песок", - говорится в постановлении суда по этому делу.
Там указано, что песок, добыча которого осуществлялась неустановленными лицами на территории кладбища в г. Украинка, вероятно вывозился на частную территорию, в частности земельный участок, расположенный в пгт Козин Обуховского района.
Вывозили его с помощью грузовых транспортных средств "Mersedes-Benz".
В соответствии с этим оперуполномоченный СБУ в Обуховском районе просил суд провести обыски на участке. Ему разрешили, отметила автор.
Полный текст материала о строительстве "Династии" читайте по ссылке.
Подозрение Ермаку по делу о "Династии"
- Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" легализовали более 460 миллионов гривен.
- В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома — около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить совместное поместье R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.
-
Основную часть строительства финансировали средствами, полученными преступным путем. Также для этого подконтрольные Алексею Чернышову лица создали подставную компанию, которая оформляла заказы.
-
После начала полномасштабного вторжения строительство не остановилось, а даже продолжилось более активно. Чернышов требовал от строителей строить быстрее и работать в несколько смен. Ермак контролировал строительство своей резиденции.
-
После публикаций в СМИ о "Династии" владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста. Однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов "Династии". Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.
- В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.
- Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о беспочвенности подозрения.
- Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.
- Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".
- Ермак связывает уведомление ему о подозрении от НАБУ с "публичным давлением на правоохранительные органы".
- 14 мая Ермаку избрали меру пресечения — взяли под стражу с залогом в 140 млн грн.
- 18 мая Ермак вышел из СИЗО.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Зеленський, 2019: «Згадайте збірну Ісландії з футболу на чемпіонаті Європи, коли дантист, режисер, пілот, студент і прибиральник билися і захищали честь своєї країни. І зробили це. Ми повинні стати ісландцями у футболі»
Свою «футбольну» команду Зеленський назвав «Династія»
Хто кого переможе
- Ой, - відповідає він. - Я б жив краще за царя!
- Як це?
- А я б іще трошечки шив!
Головне захопити владу і все *****. Хоч і басейн для купання на кладовищі.