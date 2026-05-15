Железняк просит СБУ проверить возможность связей "гадалки" Ермака со спецслужбами РФ

Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк обратился к и.о. главы СБУ Евгению Хмаре с просьбой проверить возможные связи "гадалки" Ермака Вероники Аникиевич со спецслужбами РФ.

"Написал обширное обращение в СБУ: "Проверить наличие или отсутствие возможных связей Вероники Федоровны Аникиевич с представителями специальных служб страны-агрессора, в частности ФСБ РФ, а также возможного иного влияния со стороны государства-агрессора на ее деятельность".

Дальше уже работа контрразведки — связаться и, как минимум, опросить", — отметил парламентарий.

Железняк также советует выяснить, какие именно советы она давала до начала вторжения где-то в январе-феврале 2022 года.

"И кадровые, и геополитические. Потому что, напомню, тогда именно Ермак убеждал Президента, что вторжения не будет… ну и, судя по тому, что еще 16 февраля 2022 года занимался собственным домиком в Козине, то и сам верил", — подытожил нардеп.

  • Вероника Аникиевич, или "Вероника Фэншуй Офис" –– эзотерик, с которой, по данным САП, Андрей Ермак согласовывал кадровые назначения на госдолжности. Ее имя во время судебного заседания назвала прокурор САП Гребенюк.
  • По данным СМИ, она посещала оккупированный Крым, а ее отец –– гражданин РФ.

  • Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" было легализовано более 460 миллионов гривен
  • В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома — около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить совместное поместье R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.

  • Основную часть строительства финансировали средствами, полученными преступным путем. Также для этого подконтрольные Алексею Чернышову лица создали подставную компанию, которая оформляла заказы.

  • После начала полномасштабного вторжения строительство не остановилось, а даже продолжилось более активно. Чернышов требовал от строителей строить быстрее и работать в несколько смен. Ермак контролировал строительство своей резиденции.

  • После публикаций в СМИ о "Династии" владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста. Однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов "Династии". Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.

  • В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.
  • Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о беспочвенности подозрения.
  • Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.
  • Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".
  • Ермак связывает уведомление ему о подозрении от НАБУ с "публичным давлением на правоохранительные органы".
  • 14 мая Ермаку избрали меру пресечения — взяли под стражу с залогом в 140 млн грн.

СБУ (20669) Ермак Андрей (1619) Железняк Ярослав (598)
А, коли обкуреного ішак візьмуть за фаберже!? Це мохнате чмо безпосередньо причетне до всього цього.
І до ворожки не ходи - співпрацювала. Принцип солодкої ловушки. Кагебешна схема. А дуремари самі залізли в мишоловку.
І до ворожки не ходи - співпрацювала. Принцип солодкої ловушки. Кагебешна схема. А дуремари самі залізли в мишоловку.
Яка "солодка ловушка", ти її бачив?
Так і д'Єрмак вже давно не принц на білому коні 😂
Таки так.
Солодка ловущка - це не тільки генітальна співпраця. Клієнт отримує те - що хоче. Геніальне майбутнє - малюють кавовою гущею по віслячих вухах.
Так він же і отримав все.
💯 солодка пастка, ви праві це не обов'язково секс, це прилив дофоміну, чому царі коли навіть мали все потребували постійної похвали та возвеличення. Бо відчуття кайфу з часом притупляється. А кафовіше завжди чути який ти класний і як тобі завтра поталанить.
тут не ловушка, тут свідома співпраця.
Після того, як закінчаться повноваження президента. В нього президентський імунітет, який він на 5 років отримав у 2019 році від наріду 73%, а два роки назад продовжив його собі до того часу, допоки нарід не схаменеться.
Йди дивись бидломарафон,чучело,а то пропустиш молитву на янелохабоневтіка ,покравителя істот без мозгів,тоб то твого покровителя.
Російське посольство в Києві припинило свою роботу 24 лютого 2022
Так, але різні там ''жучки'' витягнули, чи залишили для прослушки?
Феншуй (з кит. «вітер і вода») - це стародавня китайська даоська практика символічного освоєння простору. Її головна мета - пошук і гармонізація сприятливих потоків енергії (ци) для покращення здоров'я, добробуту та стосунків.
Ясненько. Крайньою зроблять гадалку. На пожиттєво її.
Цензор, почему вы стыдливо называете папу гражданином РФ? Он живет в оккупированном Геническе и предал Украину, получив паспорт РФ. Он предатель.
А що, до СБУ вже з'явилася довіра? Це з якого дива?
Де була СБУ, коли по відповідальним державним посадам "вова R1" розставляв зрадників?
віра ніка ,це віра в перемогу московії над світом любові та миру , і ця прошм* ндовка претендує на якісь знання ?!!! Дура прокацапська віраніка , тобі ще прийдеться відповідати і ти це знаєш , за зраду народа , який тисячолліття мріє і бореться за мир !!! Карма зробила твою душу , курявом ...
КАк в фильме Миссия невыполнима
Надеваем силиконовую морду Ермака на агента и получаем все доказательства
Оманська зустріч, зеленського і єрмака з патрушевим, має криваву ціну для Українців!!
странно что нужно просить спецслужбы сделать то, что они должны были делать во время войны по-умолчанию.... (проверять все контакты высших чиновников, - носителей государственных секретов)
CБУ підпорядковується президенту
там мабуть вже саму СБУ пора перевіряти
Там ще з 19-го року розсадник бакановщини.
Вот Я сразу подумал - она не простая гадалка.

Мало об этом говорят, ФСБ - это магический орден в основе. Они распространяют свои учения (Русский Стиль, Аллатра, РПЦ) и влияет через адептов на умы клиентов. Это банальная схема.

Например путин напал 24 + 02 + 20 + 22 = 68.
Первая и вторая мировая война началась тоже по числу 68.
Первая мировая война (28.07.1914):
28 + 07 + 19 + 14 = 68
Вторая мировая война (01.09.1939):
01 + 09 + 19 + 39 = 68

В иврите число 68 записывается как ס"ח (буквы Самех = 60 и Хет = 8).
Основное значение: «Жизнь» и «Милосердие».
В Торе ровно 68 параграфов (паршиёт) в книге Ваикра (Левит). Эта книга центральная в Пятикнижии и посвящена законам чистоты и святости.

Начинать войну в 68 - это плевок в Бога, наверно.

Путин выбрал дату из нумерологических соображений.
Они в это верят. На острове Эпштейна тоже не только развлекались. Они контролируют
а, що робити тим, хто народився 30 лютого?
Так, там суцільний сатанізм!

І ось вам ще: імена "Володимир", "Вальдемар", "Владімір" походять від старого французького вислову "Вол де Мор" ("Vol de Mort"), що перекладається українською, як "Політ Смерті". Ось і над Україною вже літає одна тільки смерть, точніше дві смерті - вол де мор зелений і вол де мор пукін! Як тільки зеленого жида викорчують з влади, то в Україні буквально на наступний день стане мирніше, тихіше і спокійніше....
Напишіть пропозицію в слові "*****", яке позначає путлєра, вилучити останню літеру. Тоді порядкові номери літер в російському алфавіті в слові "****", а саме 23+21+11+13 буде дорівнювати 68. Може і у самого ****а разом з останньою літерою тоді якась частина тіла відпаде...
Ви самі вже її написали, але відвовідальність хочете перекласти на мене.
Выходит что реброва и шевченко во главе Украинского футбола поставила тоже кацапская гадалка. Тогда понятно, почему все просрали, но зато ребров накалядовал денег на заставу дерьмаку.
Боже, чим більше вилазить правди про оточення президента, тим стає страшніше, цей ж які ублюдки захопили владу!
А чому СБУ сама не додумалась це зробити, тому що підпорядковується президенту?
Бананов в СБУ з деркачем і помічниками ригоАНАЛІВ, добряче так нагадили Україні, з 2019 року!!
Не всі зірки зійшлися. Гадалка може не радила?🤔
💯 не радила
ДЛЯ ЧОГО ПЕРЕВІРЯТИ ІНФОРМАЦІЮ.КОТРА СБУ ВІДОМА ДАВНО???
це типо вона була дєрьмаковой "радісткою кет"? якщо сам дєрьмак, безсумнівно, працював на рашку, то не могла ж вона бути по положенню кротихи, вище за нього, який є вершиною піраміди парашних штигунів в зєлічкіній оп-і? які державні секрети вона могла знати, яких не знав сам дєрьмак? вона може бути тільки на другій ролв. так там тоді ще й "ервін кінн", супружнік цієї ванги десь є! як технічний члєн дєрьмаковської "зеленої капели".
Какая гадалка? Это как в песенке "а может быть собака, а может быть ворона...". Нае...во, - где же и куда делись экстрасенсы со своими предсказаниями - как раз сейчас и работы не початый край- например: - А когда же война закончится?.….Ан нет,- предсказал, а оно не сбылось ,и конец карьере. Была одна мольфарка - призерша- в 2022 предсказывала, что через месяц- два кремлёвский недоСТАЛИН окочурится - облом , и исчезла со своей напускной таинственностью восвояси, а может окочурилась сама.Вот тебе мистика и статистика в одном лице .)))
Кто проверять будет,те,кого назначал этот ларьечник? Идиоты везде,поэтому страной управляет фсб через вонючих гадалок.
Гадалка від ФСБ?
"жалко что нет статьи за идиотизм"...
Железняк просить СБУ перевірити можливість зв'язків "гадалки" Єрмака зі спецслужбами РФ.

Такі цінні кадри мають перебувати на обліку у т.зв. правоохоронних органах. І "гадалки" Вероніки Анікієвич ,як високодохідний бізнесмен, не могла обійтися без "криши" у т.зв. правоохоронних органах - за лакомими "галузями" діяльності в Україні пильно "наблюдают" і користуються плодами їх діяльності.

ФСБ, звичайно, не пропустила нагоди скористатися такою нагодою...

"Гадання" починається з попереднього збору інформації про клієнта з різноманітних джерел - "гадалка" має мережу інформаторів.

Знаю про тандем двох поліцейських у відставці. Один став гадалкою, а інший збирачем інформації про клієнтів, які записувалися на прийом заздалегідь - за місяць - два тижні наперед.

У того віщуна була скромна квартира, без усякої банальної атрибутики: карт, свічок та іншого "інвентарю". Клієнти були тільки з певним рівнем платіжеспроможності - що візьмеш у злидня, І ті "віщун" і "розвідник" були геніальними...

Колеги з органів теж мали свою долю у підприємстві.
У Єрмака позивний ФСБ Козир, в "гадалки"який позивний?
"Дама пік", це ж очевидно 🤣
Білий, чистий, МАЙЖЕ СВЯТИЙ лідор, а навкруги - повний відстій, негідники, крадії, клептомани, схематозники, малороси, совки з постійним незмінним набором (рідня та паспорт в х*йлостані, фотки з окупованого Криму, церква РПЦвУ-ФСБ + ляльки вуду та браслети від ворожок) тощо... ЖОДНОГО ВИКЛЮЧЕННЯ! Хтось скаже, що такого ДИВА в природі не буває... Але ж. Маємо рекорд для Гіннеса - "40 років плавання в басейні з лайном та ЧИСТЕ СУМЛІННЯ". Або не зовсім чисте? А, "вова-R1" - ???
<<Штирлиц и Кэт >> ещё живы . Слава Украине!
https://www.facebook.com/share/p/1AodMctkGP/ Віталій ГАЙДУКЕВИЧ:

"Лядські ці питання..."(с) звісно, але.
Цікаво, а в якому званні в ФСБ служить кобіта із легендою прикриття "астролог по фен-шую"? На якому етапі прокинеться СБУ і контррозвідка та раптом побачать, що правою рукою президента країни і фактично віце-президентом по впливу і понтам був чувак, що отримував погодження на призначення українських топ-чиновників з Москви?
Цікаво, які ще речі схвалювала Москва Єрмакові? Цікаво, на якому етапі виявиться, що стаття від НАБУ це дрібненькі корупційні пасочки на цвинтарному піску, а поруч із ними є стаття "державна зрада". Чи нема? Чи дана вказівка по серйозних питаннях не чіпати, бо рикошетом прилетить по тому, хто "віннічогонезнав"?
Цікаво, в якій раскоряці білопальтошна тусовка - це ж тра якось коментувать, а шо не скажеш, виглядатимеш як Наташа...
Пояснення: на мокші вона була Сухарєвою. А вже в Києві - Анікієвич
Це хіба вона???
То вона у гримі. Ось її справжнє обличчя

СБУ нарешті повинна почати виконувати свої конституційні обов'язки по захисту країни, а не служити якимись хлопчиками на побігеньках для всіляких єрмаків та міндічів! За це можна і кримінальну відповідальність понести, бо Зельцман не зможе вічно покривати своїх прислужників в СБУ. А чесних офіцерів-патріотів там більшість, просто керівництво знюхалось із зеленими гнидами і прислужує єврейській мафії...
