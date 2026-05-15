Железняк просит СБУ проверить возможность связей "гадалки" Ермака со спецслужбами РФ

Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк обратился к и.о. главы СБУ Евгению Хмаре с просьбой проверить возможные связи "гадалки" Ермака Вероники Аникиевич со спецслужбами РФ.

Об этом он сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Подробности

"Написал обширное обращение в СБУ: "Проверить наличие или отсутствие возможных связей Вероники Федоровны Аникиевич с представителями специальных служб страны-агрессора, в частности ФСБ РФ, а также возможного иного влияния со стороны государства-агрессора на ее деятельность".



Дальше уже работа контрразведки — связаться и, как минимум, опросить", — отметил парламентарий.

Железняк также советует выяснить, какие именно советы она давала до начала вторжения где-то в январе-феврале 2022 года.

"И кадровые, и геополитические. Потому что, напомню, тогда именно Ермак убеждал Президента, что вторжения не будет… ну и, судя по тому, что еще 16 февраля 2022 года занимался собственным домиком в Козине, то и сам верил", — подытожил нардеп.





Подробнее об Аникиевич

Вероника Аникиевич, или "Вероника Фэншуй Офис" –– эзотерик, с которой, по данным САП, Андрей Ермак согласовывал кадровые назначения на госдолжности. Ее имя во время судебного заседания назвала прокурор САП Гребенюк.

По данным СМИ, она посещала оккупированный Крым, а ее отец –– гражданин РФ.

Подозрение Ермаку по делу о "Династии"

Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" было легализовано более 460 миллионов гривен

В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома — около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить совместное поместье R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.

Основную часть строительства финансировали средствами, полученными преступным путем. Также для этого подконтрольные Алексею Чернышову лица создали подставную компанию, которая оформляла заказы.

После начала полномасштабного вторжения строительство не остановилось, а даже продолжилось более активно. Чернышов требовал от строителей строить быстрее и работать в несколько смен. Ермак контролировал строительство своей резиденции.

После публикаций в СМИ о "Династии" владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста. Однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов "Династии". Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.

В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.

Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о беспочвенности подозрения.

Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.

Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".

Ермак связывает уведомление ему о подозрении от НАБУ с "публичным давлением на правоохранительные органы".

14 мая Ермаку избрали меру пресечения — взяли под стражу с залогом в 140 млн грн.

