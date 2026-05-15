Железняк просит СБУ проверить возможность связей "гадалки" Ермака со спецслужбами РФ
Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк обратился к и.о. главы СБУ Евгению Хмаре с просьбой проверить возможные связи "гадалки" Ермака Вероники Аникиевич со спецслужбами РФ.
Об этом он сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
Подробности
"Написал обширное обращение в СБУ: "Проверить наличие или отсутствие возможных связей Вероники Федоровны Аникиевич с представителями специальных служб страны-агрессора, в частности ФСБ РФ, а также возможного иного влияния со стороны государства-агрессора на ее деятельность".
Дальше уже работа контрразведки — связаться и, как минимум, опросить", — отметил парламентарий.
Железняк также советует выяснить, какие именно советы она давала до начала вторжения где-то в январе-феврале 2022 года.
"И кадровые, и геополитические. Потому что, напомню, тогда именно Ермак убеждал Президента, что вторжения не будет… ну и, судя по тому, что еще 16 февраля 2022 года занимался собственным домиком в Козине, то и сам верил", — подытожил нардеп.
Подробнее об Аникиевич
- Вероника Аникиевич, или "Вероника Фэншуй Офис" –– эзотерик, с которой, по данным САП, Андрей Ермак согласовывал кадровые назначения на госдолжности. Ее имя во время судебного заседания назвала прокурор САП Гребенюк.
- По данным СМИ, она посещала оккупированный Крым, а ее отец –– гражданин РФ.
Подозрение Ермаку по делу о "Династии"
- Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" было легализовано более 460 миллионов гривен
- В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома — около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить совместное поместье R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.
Основную часть строительства финансировали средствами, полученными преступным путем. Также для этого подконтрольные Алексею Чернышову лица создали подставную компанию, которая оформляла заказы.
После начала полномасштабного вторжения строительство не остановилось, а даже продолжилось более активно. Чернышов требовал от строителей строить быстрее и работать в несколько смен. Ермак контролировал строительство своей резиденции.
После публикаций в СМИ о "Династии" владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста. Однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов "Династии". Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.
- В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.
- Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о беспочвенности подозрения.
- Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.
- Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".
- Ермак связывает уведомление ему о подозрении от НАБУ с "публичным давлением на правоохранительные органы".
- 14 мая Ермаку избрали меру пресечения — взяли под стражу с залогом в 140 млн грн.
Де була СБУ, коли по відповідальним державним посадам "вова R1" розставляв зрадників?
Надеваем силиконовую морду Ермака на агента и получаем все доказательства
там мабуть вже саму СБУ пора перевіряти
Такі цінні кадри мають перебувати на обліку у т.зв. правоохоронних органах. І "гадалки" Вероніки Анікієвич ,як високодохідний бізнесмен, не могла обійтися без "криши" у т.зв. правоохоронних органах - за лакомими "галузями" діяльності в Україні пильно "наблюдают" і користуються плодами їх діяльності.
ФСБ, звичайно, не пропустила нагоди скористатися такою нагодою...
"Гадання" починається з попереднього збору інформації про клієнта з різноманітних джерел - "гадалка" має мережу інформаторів.
Знаю про тандем двох поліцейських у відставці. Один став гадалкою, а інший збирачем інформації про клієнтів, які записувалися на прийом заздалегідь - за місяць - два тижні наперед.
У того віщуна була скромна квартира, без усякої банальної атрибутики: карт, свічок та іншого "інвентарю". Клієнти були тільки з певним рівнем платіжеспроможності - що візьмеш у злидня, І ті "віщун" і "розвідник" були геніальними...
Колеги з органів теж мали свою долю у підприємстві.
"Лядські ці питання..."(с) звісно, але.
Цікаво, а в якому званні в ФСБ служить кобіта із легендою прикриття "астролог по фен-шую"? На якому етапі прокинеться СБУ і контррозвідка та раптом побачать, що правою рукою президента країни і фактично віце-президентом по впливу і понтам був чувак, що отримував погодження на призначення українських топ-чиновників з Москви?
Цікаво, які ще речі схвалювала Москва Єрмакові? Цікаво, на якому етапі виявиться, що стаття від НАБУ це дрібненькі корупційні пасочки на цвинтарному піску, а поруч із ними є стаття "державна зрада". Чи нема? Чи дана вказівка по серйозних питаннях не чіпати, бо рикошетом прилетить по тому, хто "віннічогонезнав"?
Цікаво, в якій раскоряці білопальтошна тусовка - це ж тра якось коментувать, а шо не скажеш, виглядатимеш як Наташа...