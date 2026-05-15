УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8307 відвідувачів онлайн
Новини Підозра Єрмаку Будівництво Династії
5 575 56

Железняк просить СБУ перевірити можливість зв’язків "гадалки" Єрмака зі спецслужбами РФ

Железняк звернувся до СБУ через гадалку Єрмака

Нардеп Ярослав Железняк звернувся до т.в.о. голови СБУ Євгенія Хмари з проханням перевірити можливі зв'язки "гадалки" Єрмака Вероніки Анікієвич зі спецслужбами РФ.

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Написав розлоге звернення до СБУ: "Перевірити наявність або відсутність можливих зв’язків Вероніки Федорівни Анікієвич із представниками спеціальних служб країни агресора, зокрема ФСБ рф, а також можливого іншого впливу з боку держави-агресора на її діяльність".

 Далі вже робота контррозвідки звʼязатися та, як мінімум, опитати", - зазначив парламентар.

Железняк також радять побачити, які саме поради вона давала до початку вторгнення десь у січні-лютому 2022 року.

"І кадрові і геополітичні. Тому що, нагадаю, тоді саме Єрмак переконував Президента, що вторгнення не буде.….ну і судячи з того, що ще 16 лютого 2022-го займався власним будиночком у Козині, то і сам вірив", - підсумував нардеп.

Железняк звернувся до СБУ через гадалку Єрмака
Железняк звернувся до СБУ через гадалку Єрмака

Читайте: "Гадалку" Єрмака Анікієвич (Вероніку-феншуй) викликають на засідання ТСК Ради

Більше про Анікієвич

  • Вероніка Анікієвич, або "Вероніка Феншуй Офіс" –– езотерик, з якою, за даними САП, Андрій Єрмак погоджував кадрові призначення на держпосади. Її ім'я під час судового засідання назвала прокурорка САП Гребенюк.
  • За даними ЗМІ, вона відвідувала окупований Крим, а її батько –– громадянин РФ.

Підозра Єрмаку у справі про "Династію"

  • Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. За даними слідства, з 2021 по 2025 рік через схему з кооперативом "Династія" легалізували понад 460 мільйонів гривень
  • У НАБУ розповіли, що учасники "проєкту Династія" домовилися побудувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв. м, а вартість одного будинку — близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.

  • Основну частину будівництва фінансували коштами, одержаними злочинним шляхом. Також для цього підконтрольні Олексію Чернишову особи створили підставну компанію, яка робила замовлення.

  • Після початку повномасштабного вторгнення будівництво не зупинилось, а навіть продовжилось більш активно. Чернишов вимагав у будівельників будувати швидше і працювати в декілька змін. Єрмак контролював будівництво своєї резиденції.

  • Після публікацій в медіа щодо "Династії" власники резиденцій намагалися вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки й п'ять недобудованих об'єктів "Династії". Також НАБУ і САП провели огляд котеджного містечка.

  • В Офісі Президента, коментуючи підозру, заявили, що процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки.
  • Адвокат Єрмака Ігор Фомін також заявив про безпідставність підозри.
  • Єрмак відмовився коментувати підозру та зазначив, що у нього немає жодного будинку, лише квартира та авто.
  • Відомо, що ВАКС наклав арешт на земельні ділянки і недобудовані об’єкти "Династії".
  • Єрмак пов'язує повідомлення йому про підозру від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи".
  • 14 травня Єрмаку образи запобіжний захід - взяли під варту із заставою у 140 млн грн.

Також читайте: Екстренер збірної України з футболу Ребров вніс 30 млн грн застави за Єрмака. ФОТО

Автор: 

СБУ (13865) Єрмак Андрій (1735) Железняк Ярослав (738)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+28
показати весь коментар
15.05.2026 10:52 Відповісти
+25
А, коли обкуреного ішак візьмуть за фаберже!? Це мохнате чмо безпосередньо причетне до всього цього.
показати весь коментар
15.05.2026 10:37 Відповісти
+21
І до ворожки не ходи - співпрацювала. Принцип солодкої ловушки. Кагебешна схема. А дуремари самі залізли в мишоловку.
показати весь коментар
15.05.2026 10:35 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І до ворожки не ходи - співпрацювала. Принцип солодкої ловушки. Кагебешна схема. А дуремари самі залізли в мишоловку.
показати весь коментар
15.05.2026 10:35 Відповісти
Яка "солодка ловушка", ти її бачив?
показати весь коментар
15.05.2026 10:39 Відповісти
Так і д'Єрмак вже давно не принц на білому коні 😂
показати весь коментар
15.05.2026 10:47 Відповісти
Таки так.
показати весь коментар
15.05.2026 11:06 Відповісти
Солодка ловущка - це не тільки генітальна співпраця. Клієнт отримує те - що хоче. Геніальне майбутнє - малюють кавовою гущею по віслячих вухах.
показати весь коментар
15.05.2026 10:52 Відповісти
Так він же і отримав все.
показати весь коментар
15.05.2026 11:08 Відповісти
💯 солодка пастка, ви праві це не обов'язково секс, це прилив дофоміну, чому царі коли навіть мали все потребували постійної похвали та возвеличення. Бо відчуття кайфу з часом притупляється. А кафовіше завжди чути який ти класний і як тобі завтра поталанить.
показати весь коментар
15.05.2026 11:42 Відповісти
тут не ловушка, тут свідома співпраця.
показати весь коментар
15.05.2026 11:48 Відповісти
А, коли обкуреного ішак візьмуть за фаберже!? Це мохнате чмо безпосередньо причетне до всього цього.
показати весь коментар
15.05.2026 10:37 Відповісти
цар це святе
показати весь коментар
15.05.2026 10:41 Відповісти
Після того, як закінчаться повноваження президента. В нього президентський імунітет, який він на 5 років отримав у 2019 році від наріду 73%, а два роки назад продовжив його собі до того часу, допоки нарід не схаменеться.
показати весь коментар
15.05.2026 11:03 Відповісти
Йди дивись бидломарафон,чучело,а то пропустиш молитву на янелохабоневтіка ,покравителя істот без мозгів,тоб то твого покровителя.
показати весь коментар
15.05.2026 12:46 Відповісти
показати весь коментар
15.05.2026 10:39 Відповісти
Російське посольство в Києві припинило свою роботу 24 лютого 2022
показати весь коментар
15.05.2026 10:43 Відповісти
Так, але різні там ''жучки'' витягнули, чи залишили для прослушки?
показати весь коментар
15.05.2026 11:05 Відповісти
Феншуй (з кит. «вітер і вода») - це стародавня китайська даоська практика символічного освоєння простору. Її головна мета - пошук і гармонізація сприятливих потоків енергії (ци) для покращення здоров'я, добробуту та стосунків.
показати весь коментар
15.05.2026 10:45 Відповісти
Ясненько. Крайньою зроблять гадалку. На пожиттєво її.
показати весь коментар
15.05.2026 10:47 Відповісти
Цензор, почему вы стыдливо называете папу гражданином РФ? Он живет в оккупированном Геническе и предал Украину, получив паспорт РФ. Он предатель.
показати весь коментар
15.05.2026 10:48 Відповісти
А що, до СБУ вже з'явилася довіра? Це з якого дива?
Де була СБУ, коли по відповідальним державним посадам "вова R1" розставляв зрадників?
показати весь коментар
15.05.2026 10:51 Відповісти
віра ніка ,це віра в перемогу московії над світом любові та миру , і ця прошм* ндовка претендує на якісь знання ?!!! Дура прокацапська віраніка , тобі ще прийдеться відповідати і ти це знаєш , за зраду народа , який тисячолліття мріє і бореться за мир !!! Карма зробила твою душу , курявом ...
показати весь коментар
15.05.2026 10:51 Відповісти
КАк в фильме Миссия невыполнима
Надеваем силиконовую морду Ермака на агента и получаем все доказательства
показати весь коментар
15.05.2026 10:52 Відповісти
показати весь коментар
15.05.2026 10:52 Відповісти
Оманська зустріч, зеленського і єрмака з патрушевим, має криваву ціну для Українців!!
показати весь коментар
15.05.2026 12:00 Відповісти
странно что нужно просить спецслужбы сделать то, что они должны были делать во время войны по-умолчанию.... (проверять все контакты высших чиновников, - носителей государственных секретов)
показати весь коментар
15.05.2026 10:53 Відповісти
CБУ підпорядковується президенту
там мабуть вже саму СБУ пора перевіряти
показати весь коментар
15.05.2026 11:21 Відповісти
Там ще з 19-го року розсадник бакановщини.
показати весь коментар
15.05.2026 12:29 Відповісти
Вот Я сразу подумал - она не простая гадалка.

Мало об этом говорят, ФСБ - это магический орден в основе. Они распространяют свои учения (Русский Стиль, Аллатра, РПЦ) и влияет через адептов на умы клиентов. Это банальная схема.

Например путин напал 24 + 02 + 20 + 22 = 68.
Первая и вторая мировая война началась тоже по числу 68.
Первая мировая война (28.07.1914):
28 + 07 + 19 + 14 = 68
Вторая мировая война (01.09.1939):
01 + 09 + 19 + 39 = 68

В иврите число 68 записывается как ס"ח (буквы Самех = 60 и Хет = 8).
Основное значение: «Жизнь» и «Милосердие».
В Торе ровно 68 параграфов (паршиёт) в книге Ваикра (Левит). Эта книга центральная в Пятикнижии и посвящена законам чистоты и святости.

Начинать войну в 68 - это плевок в Бога, наверно.

Путин выбрал дату из нумерологических соображений.
Они в это верят. На острове Эпштейна тоже не только развлекались. Они контролируют
показати весь коментар
15.05.2026 10:55 Відповісти
а, що робити тим, хто народився 30 лютого?
показати весь коментар
15.05.2026 10:58 Відповісти
Так, там суцільний сатанізм!

І ось вам ще: імена "Володимир", "Вальдемар", "Владімір" походять від старого французького вислову "Вол де Мор" ("Vol de Mort"), що перекладається українською, як "Політ Смерті". Ось і над Україною вже літає одна тільки смерть, точніше дві смерті - вол де мор зелений і вол де мор пукін! Як тільки зеленого жида викорчують з влади, то в Україні буквально на наступний день стане мирніше, тихіше і спокійніше....
показати весь коментар
15.05.2026 13:19 Відповісти
Напишіть пропозицію в слові "*****", яке позначає путлєра, вилучити останню літеру. Тоді порядкові номери літер в російському алфавіті в слові "****", а саме 23+21+11+13 буде дорівнювати 68. Може і у самого ****а разом з останньою літерою тоді якась частина тіла відпаде...
показати весь коментар
15.05.2026 16:01 Відповісти
Ви самі вже її написали, але відвовідальність хочете перекласти на мене.
показати весь коментар
15.05.2026 17:08 Відповісти
Я в нумерологію не вірю. Я атеїст.
показати весь коментар
16.05.2026 16:48 Відповісти
Выходит что реброва и шевченко во главе Украинского футбола поставила тоже кацапская гадалка. Тогда понятно, почему все просрали, но зато ребров накалядовал денег на заставу дерьмаку.
показати весь коментар
15.05.2026 11:09 Відповісти
Боже, чим більше вилазить правди про оточення президента, тим стає страшніше, цей ж які ублюдки захопили владу!
показати весь коментар
15.05.2026 11:10 Відповісти
А чому СБУ сама не додумалась це зробити, тому що підпорядковується президенту?
показати весь коментар
15.05.2026 11:17 Відповісти
Бананов в СБУ з деркачем і помічниками ригоАНАЛІВ, добряче так нагадили Україні, з 2019 року!!
показати весь коментар
15.05.2026 12:02 Відповісти
Не всі зірки зійшлися. Гадалка може не радила?🤔
показати весь коментар
15.05.2026 12:16 Відповісти
💯 не радила
показати весь коментар
15.05.2026 12:26 Відповісти
ДЛЯ ЧОГО ПЕРЕВІРЯТИ ІНФОРМАЦІЮ.КОТРА СБУ ВІДОМА ДАВНО???
показати весь коментар
15.05.2026 11:23 Відповісти
це типо вона була дєрьмаковой "радісткою кет"? якщо сам дєрьмак, безсумнівно, працював на рашку, то не могла ж вона бути по положенню кротихи, вище за нього, який є вершиною піраміди парашних штигунів в зєлічкіній оп-і? які державні секрети вона могла знати, яких не знав сам дєрьмак? вона може бути тільки на другій ролв. так там тоді ще й "ервін кінн", супружнік цієї ванги десь є! як технічний члєн дєрьмаковської "зеленої капели".
показати весь коментар
15.05.2026 11:25 Відповісти
Какая гадалка? Это как в песенке "а может быть собака, а может быть ворона...". Нае...во, - где же и куда делись экстрасенсы со своими предсказаниями - как раз сейчас и работы не початый край- например: - А когда же война закончится?.….Ан нет,- предсказал, а оно не сбылось ,и конец карьере. Была одна мольфарка - призерша- в 2022 предсказывала, что через месяц- два кремлёвский недоСТАЛИН окочурится - облом , и исчезла со своей напускной таинственностью восвояси, а может окочурилась сама.Вот тебе мистика и статистика в одном лице .)))
показати весь коментар
15.05.2026 11:25 Відповісти
Кто проверять будет,те,кого назначал этот ларьечник? Идиоты везде,поэтому страной управляет фсб через вонючих гадалок.
показати весь коментар
15.05.2026 11:28 Відповісти
Гадалка від ФСБ?
показати весь коментар
15.05.2026 11:32 Відповісти
Железняк просить СБУ перевірити можливість зв'язків "гадалки" Єрмака зі спецслужбами РФ.

Такі цінні кадри мають перебувати на обліку у т.зв. правоохоронних органах. І "гадалки" Вероніки Анікієвич ,як високодохідний бізнесмен, не могла обійтися без "криши" у т.зв. правоохоронних органах - за лакомими "галузями" діяльності в Україні пильно "наблюдают" і користуються плодами їх діяльності.

ФСБ, звичайно, не пропустила нагоди скористатися такою нагодою...

"Гадання" починається з попереднього збору інформації про клієнта з різноманітних джерел - "гадалка" має мережу інформаторів.

Знаю про тандем двох поліцейських у відставці. Один став гадалкою, а інший збирачем інформації про клієнтів, які записувалися на прийом заздалегідь - за місяць - два тижні наперед.

У того віщуна була скромна квартира, без усякої банальної атрибутики: карт, свічок та іншого "інвентарю". Клієнти були тільки з певним рівнем платіжеспроможності - що візьмеш у злидня, І ті "віщун" і "розвідник" були геніальними...

Колеги з органів теж мали свою долю у підприємстві.
показати весь коментар
15.05.2026 11:43 Відповісти
У Єрмака позивний ФСБ Козир, в "гадалки"який позивний?
показати весь коментар
15.05.2026 11:54 Відповісти
"Дама пік", це ж очевидно 🤣
показати весь коментар
15.05.2026 12:33 Відповісти
Білий, чистий, МАЙЖЕ СВЯТИЙ лідор, а навкруги - повний відстій, негідники, крадії, клептомани, схематозники, малороси, совки з постійним незмінним набором (рідня та паспорт в х*йлостані, фотки з окупованого Криму, церква РПЦвУ-ФСБ + ляльки вуду та браслети від ворожок) тощо... ЖОДНОГО ВИКЛЮЧЕННЯ! Хтось скаже, що такого ДИВА в природі не буває... Але ж. Маємо рекорд для Гіннеса - "40 років плавання в басейні з лайном та ЧИСТЕ СУМЛІННЯ". Або не зовсім чисте? А, "вова-R1" - ???
показати весь коментар
15.05.2026 12:01 Відповісти
<<Штирлиц и Кэт >> ещё живы . Слава Украине!
показати весь коментар
15.05.2026 12:05 Відповісти
https://www.facebook.com/share/p/1AodMctkGP/ Віталій ГАЙДУКЕВИЧ:

"Лядські ці питання..."(с) звісно, але.
Цікаво, а в якому званні в ФСБ служить кобіта із легендою прикриття "астролог по фен-шую"? На якому етапі прокинеться СБУ і контррозвідка та раптом побачать, що правою рукою президента країни і фактично віце-президентом по впливу і понтам був чувак, що отримував погодження на призначення українських топ-чиновників з Москви?
Цікаво, які ще речі схвалювала Москва Єрмакові? Цікаво, на якому етапі виявиться, що стаття від НАБУ це дрібненькі корупційні пасочки на цвинтарному піску, а поруч із ними є стаття "державна зрада". Чи нема? Чи дана вказівка по серйозних питаннях не чіпати, бо рикошетом прилетить по тому, хто "віннічогонезнав"?
Цікаво, в якій раскоряці білопальтошна тусовка - це ж тра якось коментувать, а шо не скажеш, виглядатимеш як Наташа...
показати весь коментар
15.05.2026 12:10 Відповісти
Пояснення: на мокші вона була Сухарєвою. А вже в Києві - Анікієвич
показати весь коментар
15.05.2026 12:12 Відповісти
Це хіба вона???
показати весь коментар
15.05.2026 12:20 Відповісти
То вона у гримі. Ось її справжнє обличчя

показати весь коментар
15.05.2026 13:14 Відповісти
СБУ нарешті повинна почати виконувати свої конституційні обов'язки по захисту країни, а не служити якимись хлопчиками на побігеньках для всіляких єрмаків та міндічів! За це можна і кримінальну відповідальність понести, бо Зельцман не зможе вічно покривати своїх прислужників в СБУ. А чесних офіцерів-патріотів там більшість, просто керівництво знюхалось із зеленими гнидами і прислужує єврейській мафії...
показати весь коментар
15.05.2026 14:23 Відповісти
 
 