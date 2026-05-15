Железняк просить СБУ перевірити можливість зв’язків "гадалки" Єрмака зі спецслужбами РФ
Нардеп Ярослав Железняк звернувся до т.в.о. голови СБУ Євгенія Хмари з проханням перевірити можливі зв'язки "гадалки" Єрмака Вероніки Анікієвич зі спецслужбами РФ.
Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Написав розлоге звернення до СБУ: "Перевірити наявність або відсутність можливих зв’язків Вероніки Федорівни Анікієвич із представниками спеціальних служб країни агресора, зокрема ФСБ рф, а також можливого іншого впливу з боку держави-агресора на її діяльність".
Далі вже робота контррозвідки звʼязатися та, як мінімум, опитати", - зазначив парламентар.
Железняк також радять побачити, які саме поради вона давала до початку вторгнення десь у січні-лютому 2022 року.
"І кадрові і геополітичні. Тому що, нагадаю, тоді саме Єрмак переконував Президента, що вторгнення не буде.….ну і судячи з того, що ще 16 лютого 2022-го займався власним будиночком у Козині, то і сам вірив", - підсумував нардеп.
Більше про Анікієвич
- Вероніка Анікієвич, або "Вероніка Феншуй Офіс" –– езотерик, з якою, за даними САП, Андрій Єрмак погоджував кадрові призначення на держпосади. Її ім'я під час судового засідання назвала прокурорка САП Гребенюк.
- За даними ЗМІ, вона відвідувала окупований Крим, а її батько –– громадянин РФ.
Підозра Єрмаку у справі про "Династію"
- Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. За даними слідства, з 2021 по 2025 рік через схему з кооперативом "Династія" легалізували понад 460 мільйонів гривень
- У НАБУ розповіли, що учасники "проєкту Династія" домовилися побудувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв. м, а вартість одного будинку — близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.
-
Основну частину будівництва фінансували коштами, одержаними злочинним шляхом. Також для цього підконтрольні Олексію Чернишову особи створили підставну компанію, яка робила замовлення.
-
Після початку повномасштабного вторгнення будівництво не зупинилось, а навіть продовжилось більш активно. Чернишов вимагав у будівельників будувати швидше і працювати в декілька змін. Єрмак контролював будівництво своєї резиденції.
-
Після публікацій в медіа щодо "Династії" власники резиденцій намагалися вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки й п'ять недобудованих об'єктів "Династії". Також НАБУ і САП провели огляд котеджного містечка.
- В Офісі Президента, коментуючи підозру, заявили, що процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки.
- Адвокат Єрмака Ігор Фомін також заявив про безпідставність підозри.
- Єрмак відмовився коментувати підозру та зазначив, що у нього немає жодного будинку, лише квартира та авто.
- Відомо, що ВАКС наклав арешт на земельні ділянки і недобудовані об’єкти "Династії".
- Єрмак пов'язує повідомлення йому про підозру від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи".
- 14 травня Єрмаку образи запобіжний захід - взяли під варту із заставою у 140 млн грн.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Де була СБУ, коли по відповідальним державним посадам "вова R1" розставляв зрадників?
Надеваем силиконовую морду Ермака на агента и получаем все доказательства
там мабуть вже саму СБУ пора перевіряти
Мало об этом говорят, ФСБ - это магический орден в основе. Они распространяют свои учения (Русский Стиль, Аллатра, РПЦ) и влияет через адептов на умы клиентов. Это банальная схема.
Например путин напал 24 + 02 + 20 + 22 = 68.
Первая и вторая мировая война началась тоже по числу 68.
Первая мировая война (28.07.1914):
28 + 07 + 19 + 14 = 68
Вторая мировая война (01.09.1939):
01 + 09 + 19 + 39 = 68
В иврите число 68 записывается как ס"ח (буквы Самех = 60 и Хет = 8).
Основное значение: «Жизнь» и «Милосердие».
В Торе ровно 68 параграфов (паршиёт) в книге Ваикра (Левит). Эта книга центральная в Пятикнижии и посвящена законам чистоты и святости.
Начинать войну в 68 - это плевок в Бога, наверно.
Путин выбрал дату из нумерологических соображений.
Они в это верят. На острове Эпштейна тоже не только развлекались. Они контролируют
І ось вам ще: імена "Володимир", "Вальдемар", "Владімір" походять від старого французького вислову "Вол де Мор" ("Vol de Mort"), що перекладається українською, як "Політ Смерті". Ось і над Україною вже літає одна тільки смерть, точніше дві смерті - вол де мор зелений і вол де мор пукін! Як тільки зеленого жида викорчують з влади, то в Україні буквально на наступний день стане мирніше, тихіше і спокійніше....
Такі цінні кадри мають перебувати на обліку у т.зв. правоохоронних органах. І "гадалки" Вероніки Анікієвич ,як високодохідний бізнесмен, не могла обійтися без "криши" у т.зв. правоохоронних органах - за лакомими "галузями" діяльності в Україні пильно "наблюдают" і користуються плодами їх діяльності.
ФСБ, звичайно, не пропустила нагоди скористатися такою нагодою...
"Гадання" починається з попереднього збору інформації про клієнта з різноманітних джерел - "гадалка" має мережу інформаторів.
Знаю про тандем двох поліцейських у відставці. Один став гадалкою, а інший збирачем інформації про клієнтів, які записувалися на прийом заздалегідь - за місяць - два тижні наперед.
У того віщуна була скромна квартира, без усякої банальної атрибутики: карт, свічок та іншого "інвентарю". Клієнти були тільки з певним рівнем платіжеспроможності - що візьмеш у злидня, І ті "віщун" і "розвідник" були геніальними...
Колеги з органів теж мали свою долю у підприємстві.
"Лядські ці питання..."(с) звісно, але.
Цікаво, а в якому званні в ФСБ служить кобіта із легендою прикриття "астролог по фен-шую"? На якому етапі прокинеться СБУ і контррозвідка та раптом побачать, що правою рукою президента країни і фактично віце-президентом по впливу і понтам був чувак, що отримував погодження на призначення українських топ-чиновників з Москви?
Цікаво, які ще речі схвалювала Москва Єрмакові? Цікаво, на якому етапі виявиться, що стаття від НАБУ це дрібненькі корупційні пасочки на цвинтарному піску, а поруч із ними є стаття "державна зрада". Чи нема? Чи дана вказівка по серйозних питаннях не чіпати, бо рикошетом прилетить по тому, хто "віннічогонезнав"?
Цікаво, в якій раскоряці білопальтошна тусовка - це ж тра якось коментувать, а шо не скажеш, виглядатимеш як Наташа...