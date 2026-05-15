Железняк просить СБУ перевірити можливість зв'язків "гадалки" Єрмака зі спецслужбами РФ.

Нардеп Ярослав Железняк звернувся до т.в.о. голови СБУ Євгенія Хмари з проханням перевірити можливі зв'язки "гадалки" Єрмака Вероніки Анікієвич зі спецслужбами РФ.

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

Подробиці

"Написав розлоге звернення до СБУ: "Перевірити наявність або відсутність можливих зв’язків Вероніки Федорівни Анікієвич із представниками спеціальних служб країни агресора, зокрема ФСБ рф, а також можливого іншого впливу з боку держави-агресора на її діяльність".



Далі вже робота контррозвідки звʼязатися та, як мінімум, опитати", - зазначив парламентар.

Железняк також радять побачити, які саме поради вона давала до початку вторгнення десь у січні-лютому 2022 року.

"І кадрові і геополітичні. Тому що, нагадаю, тоді саме Єрмак переконував Президента, що вторгнення не буде.….ну і судячи з того, що ще 16 лютого 2022-го займався власним будиночком у Козині, то і сам вірив", - підсумував нардеп.





Більше про Анікієвич

Вероніка Анікієвич, або "Вероніка Феншуй Офіс" –– езотерик, з якою, за даними САП, Андрій Єрмак погоджував кадрові призначення на держпосади. Її ім'я під час судового засідання назвала прокурорка САП Гребенюк.

За даними ЗМІ, вона відвідувала окупований Крим, а її батько –– громадянин РФ.

Підозра Єрмаку у справі про "Династію"

Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. За даними слідства, з 2021 по 2025 рік через схему з кооперативом "Династія" легалізували понад 460 мільйонів гривень

У НАБУ розповіли, що учасники "проєкту Династія" домовилися побудувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв. м, а вартість одного будинку — близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.

Основну частину будівництва фінансували коштами, одержаними злочинним шляхом. Також для цього підконтрольні Олексію Чернишову особи створили підставну компанію, яка робила замовлення.

Після початку повномасштабного вторгнення будівництво не зупинилось, а навіть продовжилось більш активно. Чернишов вимагав у будівельників будувати швидше і працювати в декілька змін. Єрмак контролював будівництво своєї резиденції.

Після публікацій в медіа щодо "Династії" власники резиденцій намагалися вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки й п'ять недобудованих об'єктів "Династії". Також НАБУ і САП провели огляд котеджного містечка.

В Офісі Президента, коментуючи підозру, заявили, що процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки.

Адвокат Єрмака Ігор Фомін також заявив про безпідставність підозри.

Єрмак відмовився коментувати підозру та зазначив, що у нього немає жодного будинку, лише квартира та авто.

Відомо, що ВАКС наклав арешт на земельні ділянки і недобудовані об’єкти "Династії".

Єрмак пов'язує повідомлення йому про підозру від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи".

14 травня Єрмаку образи запобіжний захід - взяли під варту із заставою у 140 млн грн.

