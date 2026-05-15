Екстренер збірної України з футболу Ребров вніс 30 млн грн застави за Єрмака. ФОТО
Колишній головний тренер національної збірної України з футболу Сергій Ребров вніс грошову заставу у розмірі 30 мільйонів гривень за колишнього керівника Офісу Президента Андрія Єрмака.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть у соцмережах із посиланням на "Українську правду".
Подробиці
До слова, нещодавно Сергій Ребров залишив посаду головного тренера збірної України з футболу. Однак він продовжує бути частиною команди УАФ у ролі віцепрезидента та члена Виконавчого комітету.
Також додамо, що вчора Роза Тапанова - В.о. директора Національний історико-меморіальний заповідник "Бабин Яр", членкиня наглядових рад "Ощадбанку", "Укрнафти" та колишня бізнес-партнерка Андрія Єрмака внесла за нього 8 мільйонів гривень зі 140 мільйонів гривень застави.
Підозра Єрмаку у справі про "Династію"
- Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. За даними слідства, з 2021 по 2025 рік через схему з кооперативом "Династія" легалізували понад 460 мільйонів гривень
- У НАБУ розповіли, що учасники "проєкту Династія" домовилися побудувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв. м, а вартість одного будинку — близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.
Основну частину будівництва фінансували коштами, одержаними злочинним шляхом. Також для цього підконтрольні Олексію Чернишову особи створили підставну компанію, яка робила замовлення.
Після початку повномасштабного вторгнення будівництво не зупинилось, а навіть продовжилось більш активно. Чернишов вимагав у будівельників будувати швидше і працювати в декілька змін. Єрмак контролював будівництво своєї резиденції.
Після публікацій в медіа щодо "Династії" власники резиденцій намагалися вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки й п'ять недобудованих об'єктів "Династії". Також НАБУ і САП провели огляд котеджного містечка.
- В Офісі Президента, коментуючи підозру, заявили, що процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки.
- Адвокат Єрмака Ігор Фомін також заявив про безпідставність підозри.
- Єрмак відмовився коментувати підозру та зазначив, що у нього немає жодного будинку, лише квартира та авто.
- Відомо, що ВАКС наклав арешт на земельні ділянки і недобудовані об’єкти "Династії".
- Єрмак пов'язує повідомлення йому про підозру від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи".
- 14 травня Єрмаку образи запобіжний захід - взяли під варту із заставою у 140 млн грн.
Апеляція скоріш за все знизить суму застави до фактичної на день розгляду апеляційної скарги і Єрмак вийде з СІЗО. І вочевидь у в'язницю вже не повернеться.
Чому?
Єрмаку вміняють причетність до схеми легалізації понад 460 млн грн. через будівництво елітного житлового комплексу «Династія» у Козині під Києвом (справа «Мідас»). Тобто йдеться про санкцію, передбачену частиною третьою статті 209 Кримінального кодексу України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинена організованою групою або в особливо великому розмірі).
За версією слідства, Єрмак нібито сприяв діяльності організованої групи (зокрема, пов'язаної з Міндічем), забезпечував фінансування, залучав осіб тощо.
Як відомо, організатором будівництва ЖК "Династія" був колишній віце-прем'єр Чернишова. Без його показів зібрану слідством доказову базу причетності Єрмака до будови під кодуванням R2 перетворити на логічний і завершений кейс, що доводить його умисел на заволодіння цим об'єктом у власність безоплатно чи з дисконтом, та ще й з усвідомленням злочинного походження джерела фінансування через схеми "Мідас" буде неможливо.
На даний момент справа налічує 16 томів.
Основні докази, які вже оприлюднені/представлені в суді (станом на травень 2026) є такими:
1) Переписка учасників будівництва, де ім'я Єрмака («Андрій Борисович», «Єрмак», «А.Б.») згадується поряд із позначенням R2 (резиденція №2). Учасники проєкту часто використовували кодові позначення, але іноді переходили на прямі імена;
2) Excel-файл на телефоні головного архітектора проєкту: таблиця з графіком зустрічей по резиденціях. Навпроти R2 прямо вказано «Андрій Борисович» (А.Б.);
3) Фото та повідомлення (наприклад, від грудня 2024/2020 у телефоні одного з учасників): на фото - Чернишов, Єрмак та інші, з підписом про резиденції в тому ж порядку;
4) Переписка з дизайнеркою/архітекторами (в т.ч. з уповноваженою особою Єрмака - спочатку батьком Борисом Єрмаком, потім Наталею Квелєнковою): Єрмак нібито погоджував дизайн, зміни, зустрічався щодо R2 навіть у 2022 році;
5) Документи про фінансування R2 (частина коштів із «пральні» Міндіча, пов'язана зі схемами «Мідас»).
6) Інші матеріали: підпис на концепції проєкту (під схожий на Єрмака), дані про уповноважених осіб, бухгалтерія тощо.
Складається враження, що Єрмак так чи інакше вже впливав майже на всі ключові сфери життя в Україні. І справа навіть не в тому, що Ребров провалив відбір на чемпіонат світу цього року чи що він нібито поганий тренер - я цього не стверджую. Невдалих тренерів у футболі вистачало завжди.
Проблема - у кумівстві. Бо навіть хороший фахівець, який приходить не через відкриту конкуренцію, професійні заслуги й результат, а як «свій», друг, кум чи наближена людина, рано чи пізно стає частиною цієї системи.
І тоді з'являється справжній антипод Мідаса: якщо все, до чого торкався Мідас, ставало золотом, то тут усе перетворюється на лайно.
14 березня 2013 року неподалік від бази київського «Динамо» Людмила Реброва потрапила в автоаварію За однією з версій, вона, не впоравшись із керуванням, виїхала на зустрічну смугу і врізалася в автомобіль «Жигулі», який перекинувся від удару. Унаслідок цього загинула вагітна жінка і постраждав її чоловік, що їхали в «Жигулях». Після цього Людмила виїхала на постійне проживання до Англії.
Валентина Гребенюк, обґрунтовуючи https://www.radiosvoboda.org/a/news-sap-klopotatyme-pro-trymannja-jermaka-pid-vartoju/33755216.html клопотання щодо тримання під вартою з альтернативою застави, заявляла, що екскерівник ОП має достатньо ресурсів, щоб переховуватися як за кордоном, так і в Україні.
У САП зазначають, що Андрій
Єрмак нині має чотири дипломатичні паспорти, найновіший з яких чинний до 2030 року.
и, может быть, невинный дурачок Зеленский. Или актер, прекрасно играющий роль невинного дурачка", - Пионтковский
Политолог утверждает, что "Ермак очень долго и упорно" рассказывал временному поверенному в делах США в Украине Уильяму Тейлору
и бывшему спецпредставителю Госдепа США по вопросам Украины Курту Волкеру,
что "это Украина виновата в войне" на Донбассе, обвиняя в этом пятого президента Украины Петра Порошенко.
"Он прибегал к мелодраматическим приемам. Вынимал из кармана чуть ли не со слезами на глазах какие-то фотографии людей, которых он объявлял своими родственниками (как потом выяснилось, никаких таких родственников погибших у него не было): "Вот мои погибшие родственники. Я ненавижу Порошенко и никогда не смогу простить их гибель, его считаю виновником их смерти, а не Путина", - отметил Пионтковский.
Прихід Єрмака у переговори з росіянами ознаменував "зміну стратегії" в самому Кремлі. І замість "архітектора Новоросії", непоступливого Суркова, куратором України став "добрий українець", заступник глави адміністрації Путіна https://www.eurointegration.com.ua/articles/2020/01/27/7105590/ Дмитрій Козак.
І те, що Єрмак безконтрольно з ним постійно на телефонному зв'язку - це може бути проблемою.
Бо ніхто, крім президента, не знає, про що вони говорять. Якщо, звичайно, президент знає", - ділиться побоюваннями один із чільних дипломатів МЗС, натякаючи на те, що контакти Єрмака з Козаком і росіянами жодним чином не координуються з міністерством.
Але він з першої ж спроби вскочив у пастки, які йому розставили. І американці з Джуліані, і росіяни з Козаком.
Москва поступово втягує Єрмака в переговори, видає нам людей, а сама думає, як зняти блокаду і всунути нам Донбас", - вважає один із попередників Єрмака в головному кріслі в Адміністрації.
Ермак через собственную компанию "Интерпромфинанс-безопасность" имеет совместный бизнес с компанией "Сарыч".
"Раньше это была украинская компания, которая владела землей в бухте Ласпи, но она перерегистрировалась в России по тем законам и сменила собственников. Год назад ее новыми хозяевами стали люди, приближенные к Аркадию Ротенбергу - друга Путина, строителя Крымского моста и самого токсичного из российских олигархов", - говорится в материале.
"Господин Ротенберг или какое-то там другое лицо из России могло стать владельцем бизнеса в Украине таким образом. Не совсем формально - между капель пройти", - отметил юрист по земельным вопросам Егор Недашковский.
Журналисты несколько недель пытались договориться об интервью с Андреем Ермаком. Он игнорировал обращение
що корупціонери отримуватимуть «реальні строки»,
а під час кампанії заявляв про потребу нульової толерантності до корупції та
пропонував скасувати можливість внесення застави як альтернативи арешту для корупціонерів.
Зеленський також наголосив, що в такому разі у підозрюваного «формується почуття безкарності та зневага обставинами, що свідчать про його винуватість», а отже, він може повторити злочин у майбутньому.
