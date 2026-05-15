УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8307 відвідувачів онлайн
Новини Підозра Єрмаку
13 849 184

Екстренер збірної України з футболу Ребров вніс 30 млн грн застави за Єрмака. ФОТО

Колишній головний тренер національної збірної України з футболу Сергій Ребров вніс грошову заставу у розмірі 30 мільйонів гривень за колишнього керівника Офісу Президента Андрія Єрмака.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть у соцмережах із посиланням на "Українську правду".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці

Ребров залишив посаду головного тренера збірної з футболу

Головний тренер збірної України з Футболу Сергій Ребров - про перемогу над Ісландією

До слова, нещодавно Сергій Ребров залишив посаду головного тренера збірної України з футболу. Однак він продовжує бути частиною команди УАФ у ролі віцепрезидента та члена Виконавчого комітету.

Також додамо, що вчора Роза Тапанова - В.о. директора Національний історико-меморіальний заповідник "Бабин Яр", членкиня наглядових рад "Ощадбанку", "Укрнафти" та колишня бізнес-партнерка Андрія Єрмака внесла за нього 8 мільйонів гривень зі 140 мільйонів гривень застави.

Підозра Єрмаку у справі про "Династію"

  • Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. За даними слідства, з 2021 по 2025 рік через схему з кооперативом "Династія" легалізували понад 460 мільйонів гривень
  • У НАБУ розповіли, що учасники "проєкту Династія" домовилися побудувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв. м, а вартість одного будинку — близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.

  • Основну частину будівництва фінансували коштами, одержаними злочинним шляхом. Також для цього підконтрольні Олексію Чернишову особи створили підставну компанію, яка робила замовлення.

  • Після початку повномасштабного вторгнення будівництво не зупинилось, а навіть продовжилось більш активно. Чернишов вимагав у будівельників будувати швидше і працювати в декілька змін. Єрмак контролював будівництво своєї резиденції.

  • Після публікацій в медіа щодо "Династії" власники резиденцій намагалися вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки й п'ять недобудованих об'єктів "Династії". Також НАБУ і САП провели огляд котеджного містечка.

  • В Офісі Президента, коментуючи підозру, заявили, що процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки.
  • Адвокат Єрмака Ігор Фомін також заявив про безпідставність підозри.
  • Єрмак відмовився коментувати підозру та зазначив, що у нього немає жодного будинку, лише квартира та авто.
  • Відомо, що ВАКС наклав арешт на земельні ділянки і недобудовані об’єкти "Династії".
  • Єрмак пов'язує повідомлення йому про підозру від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи".
  • 14 травня Єрмаку образи запобіжний захід - взяли під варту із заставою у 140 млн грн.

Дивіться: Справа проти Єрмака є замовною. Железняк - замовник, - адвокат Фомін. ВIДЕО

Автор: 

застава (756) СІЗО (740) Єрмак Андрій (1735)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+63
Крот кроту брат
показати весь коментар
15.05.2026 10:09 Відповісти
+55
тьху потвора...
показати весь коментар
15.05.2026 10:09 Відповісти
+50
Черговий зелений петераст
показати весь коментар
15.05.2026 10:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
два чоботи - пара. убогі. мабуть, екстренер керував збірною також за "порадами вєронікі ********", тому й результат такий
показати весь коментар
15.05.2026 10:37 Відповісти
вони всі якісь хунвейбіни
показати весь коментар
15.05.2026 15:20 Відповісти
Підар.
показати весь коментар
15.05.2026 10:37 Відповісти
Что ты там пи#дишь?
показати весь коментар
15.05.2026 12:42 Відповісти
ще один тимощук
показати весь коментар
15.05.2026 10:41 Відповісти
дякуючи єрмаку, ребров став тренером збірної з зп 1,2 млн євро в рік
показати весь коментар
15.05.2026 10:41 Відповісти
ну вот пришло время "отрабатывать" высокую зарплату...
показати весь коментар
15.05.2026 10:49 Відповісти
Всього-на-всього зарплатня за пів року.
показати весь коментар
15.05.2026 11:18 Відповісти
как правило, главный тренер приводит с собой помощников, целый тренерский штаб. Нередко это высокооплачиваемые иностранные специалисты .
показати весь коментар
15.05.2026 11:40 Відповісти
Потихеньку маски знімаються і все більше з'ясовується, скільки в Україні гидоти!!!
Фуууууу.....!!!!!
показати весь коментар
15.05.2026 10:42 Відповісти
Якщо за 12 років за масові вбивства на Майдані нікого покарали, то чому тут дивуватись!
показати весь коментар
15.05.2026 10:50 Відповісти
73 %
показати весь коментар
15.05.2026 12:36 Відповісти
Скільки там вже назбиралось на спецрахунку грошової застави? Є вже 50 мільйонів?
Апеляція скоріш за все знизить суму застави до фактичної на день розгляду апеляційної скарги і Єрмак вийде з СІЗО. І вочевидь у в'язницю вже не повернеться.
Чому?
Єрмаку вміняють причетність до схеми легалізації понад 460 млн грн. через будівництво елітного житлового комплексу «Династія» у Козині під Києвом (справа «Мідас»). Тобто йдеться про санкцію, передбачену частиною третьою статті 209 Кримінального кодексу України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинена організованою групою або в особливо великому розмірі).
За версією слідства, Єрмак нібито сприяв діяльності організованої групи (зокрема, пов'язаної з Міндічем), забезпечував фінансування, залучав осіб тощо.
Як відомо, організатором будівництва ЖК "Династія" був колишній віце-прем'єр Чернишова. Без його показів зібрану слідством доказову базу причетності Єрмака до будови під кодуванням R2 перетворити на логічний і завершений кейс, що доводить його умисел на заволодіння цим об'єктом у власність безоплатно чи з дисконтом, та ще й з усвідомленням злочинного походження джерела фінансування через схеми "Мідас" буде неможливо.

На даний момент справа налічує 16 томів.
Основні докази, які вже оприлюднені/представлені в суді (станом на травень 2026) є такими:
1) Переписка учасників будівництва, де ім'я Єрмака («Андрій Борисович», «Єрмак», «А.Б.») згадується поряд із позначенням R2 (резиденція №2). Учасники проєкту часто використовували кодові позначення, але іноді переходили на прямі імена;
2) Excel-файл на телефоні головного архітектора проєкту: таблиця з графіком зустрічей по резиденціях. Навпроти R2 прямо вказано «Андрій Борисович» (А.Б.);
3) Фото та повідомлення (наприклад, від грудня 2024/2020 у телефоні одного з учасників): на фото - Чернишов, Єрмак та інші, з підписом про резиденції в тому ж порядку;
4) Переписка з дизайнеркою/архітекторами (в т.ч. з уповноваженою особою Єрмака - спочатку батьком Борисом Єрмаком, потім Наталею Квелєнковою): Єрмак нібито погоджував дизайн, зміни, зустрічався щодо R2 навіть у 2022 році;
5) Документи про фінансування R2 (частина коштів із «пральні» Міндіча, пов'язана зі схемами «Мідас»).
6) Інші матеріали: підпис на концепції проєкту (під схожий на Єрмака), дані про уповноважених осіб, бухгалтерія тощо.
показати весь коментар
15.05.2026 10:43 Відповісти
,,За ділами вашими судитимуть вас"-- цитата .
показати весь коментар
15.05.2026 10:43 Відповісти
Він не за наших грав, як це тепер стало відомо
показати весь коментар
15.05.2026 10:45 Відповісти
А на ЗСУ хоч копійку спромігся пожертвувати?
показати весь коментар
15.05.2026 10:45 Відповісти
ребров-ти пдорас йбаний.
показати весь коментар
15.05.2026 10:51 Відповісти
Скільки в общак вклав сам Андрій Шевченко, президент УАФ?
показати весь коментар
15.05.2026 10:51 Відповісти
Москворота 3,14zdot@...
показати весь коментар
15.05.2026 10:52 Відповісти
Не думаю, що ці особи заплатили хоч копійку зі своїх грошей. Просто йде легализація напижжених Дєрмаком та його сворою грошей. Пібираються відомі особи, які в принципі мають бабло. Зі своїх рахунків кидаються гроші на залог, з попереднім навантаженням на інші рахунки відмиваємих грошей. Всо просто. От повірте, наступни внесок буде теж від відомої особи.
показати весь коментар
15.05.2026 10:52 Відповісти
💯💯💯 він мабуть їм ще й доплачує щоб справити враження про звязок з популярними особами
показати весь коментар
15.05.2026 11:36 Відповісти
Але тих хто підтримує шахраїв суспільство повинно засуджувати та бойкотувати,
наприклад взяли і дружно не прийшли на футбольний матч
показати весь коментар
15.05.2026 11:49 Відповісти
Чомусь відчувається волосато-пейсата рука суркіса...
показати весь коментар
15.05.2026 11:00 Відповісти
Фу ***** ....
показати весь коментар
15.05.2026 11:04 Відповісти
А хто Реброву підкинув 30 млн, може Суркіси?
Так чи інакше український футбол - це не менший корупційний гнидник ніж політика. Не дивно чому збірна України досі не може попасти на ЧС.
показати весь коментар
15.05.2026 11:11 Відповісти
Людина своїми діями малює свою характеристику. Після цієї дії Ребров забруднити своє ім'я зеленим лайном, в воно не відмивається.
показати весь коментар
15.05.2026 11:18 Відповісти
тренер - лайно, і як людина виявився теж не краще...
показати весь коментар
15.05.2026 11:23 Відповісти
Він такий і був ще гравцем, він же донецький.
показати весь коментар
15.05.2026 11:55 Відповісти
Просто цікаво - невже всі ці гниди, які вносять заставу за мародера та ************ агента, не думають взагалі про своє майбутнє? Чи вони щиро вірять в те, що ця зелена патороч прийшла до влади назавжди?
показати весь коментар
15.05.2026 11:24 Відповісти
Вони ЗАРОБЛЯЮТЬ.
показати весь коментар
15.05.2026 12:38 Відповісти
Це ще що за ***********?
показати весь коментар
15.05.2026 11:24 Відповісти
уважение ТРЕНЕРУ и ФУТБОЛИСТУ!
показати весь коментар
15.05.2026 11:28 Відповісти
А ми поважаємо Ваш тонкий тролінг
показати весь коментар
15.05.2026 11:50 Відповісти
Якщо Ви так тонко затролили єрмаківського *ОПівського бота Vad Vad - то прийміть моє визнання.
показати весь коментар
15.05.2026 11:59 Відповісти
Збірна під його "керівництвом" проср*ла все що тільки можливо...
показати весь коментар
15.05.2026 13:14 Відповісти
Ось кому потрібно піднімати податки за надприбутки, футболістам, пєвцам ротом, блогерам,
бо ніхто не працює більше ніж 24 години на добу, але встановили так, що одна праця оплачується добре, а інша лише щоб могли вижити та знову піти на роботу
показати весь коментар
15.05.2026 11:29 Відповісти
Я не знаю який був футболіст ребров але тренер з нього як з гівна куля.
показати весь коментар
15.05.2026 11:30 Відповісти
Тренер в Україні був один, а всі інші аматори. А про гравця Реброва можно почитати якщо тобі, незнайко, років так мало.
показати весь коментар
15.05.2026 12:02 Відповісти
Пофіг який він там був ногомячист але один ось цей зашквар перекреслює всі його "заслуги"
показати весь коментар
15.05.2026 12:05 Відповісти
Та мені Ребров індиферентний бо він донецький і цим все сказано давно, просто зараз побільшало незнайок які мають в собі сили про щось писати.
показати весь коментар
15.05.2026 16:41 Відповісти
як футболіст то все ок! а от тренер з нього дірявий...
показати весь коментар
15.05.2026 12:12 Відповісти
Отих "вносітєлєй" - на одну шконку до андрюші.
Хоча б 5 тисячз застави перевести в монету. Нехай жруть і підтираються.
показати весь коментар
15.05.2026 11:31 Відповісти
часи ох..них історій...
показати весь коментар
15.05.2026 11:32 Відповісти
***** вніс не свої гроші, а зепідарського общака, він тільки підтвердив що такий самий презерватив. А дєрьмак вже в понеділок вийде із іншим планом втечі ..
показати весь коментар
15.05.2026 11:36 Відповісти
А колись був тим, кого поважали 🤢
показати весь коментар
15.05.2026 11:37 Відповісти
А чиї гроші він передав? Щось не схож він ні на крутого мільйонера-інтелектуала, ні на баригу.
показати весь коментар
15.05.2026 11:43 Відповісти
А Толя Тимощук ще не вніс?
показати весь коментар
15.05.2026 11:46 Відповісти
Треба ще поставити запитання цьому ******* скільки він сам заробив на цьому коли робив внесок із общака зелених, ще почекаємо коли бубка сєпар поганий допоможе із внесками.
показати весь коментар
15.05.2026 11:53 Відповісти
Ще один патріот ''засвітився''! Напевно, має вагомі причини, щоб внести 30 млн грн застави за Єрмака. Можливо, Єрмак для Реброва - моральний ідеал?!
показати весь коментар
15.05.2026 11:56 Відповісти
https://t.me/allgolobutsky/35004 Олексій Голобуцький, політтехнолог:
Складається враження, що Єрмак так чи інакше вже впливав майже на всі ключові сфери життя в Україні. І справа навіть не в тому, що Ребров провалив відбір на чемпіонат світу цього року чи що він нібито поганий тренер - я цього не стверджую. Невдалих тренерів у футболі вистачало завжди.
Проблема - у кумівстві. Бо навіть хороший фахівець, який приходить не через відкриту конкуренцію, професійні заслуги й результат, а як «свій», друг, кум чи наближена людина, рано чи пізно стає частиною цієї системи.
І тоді з'являється справжній антипод Мідаса: якщо все, до чого торкався Мідас, ставало золотом, то тут усе перетворюється на лайно.
показати весь коментар
15.05.2026 11:57 Відповісти
Тепер реброва для нас не існує ,я не знаю це треба дурнем бути ,чи ворогом.
показати весь коментар
15.05.2026 12:00 Відповісти
Ну ось і видно список зашкварених, ті хто вносить заставу то видно що вони рахувалися в мутних схемах
показати весь коментар
15.05.2026 12:02 Відповісти
Це маркер , ребров корупційне лайно, треба перевіряти на його діяльність в Динамо .
показати весь коментар
15.05.2026 12:16 Відповісти
Був один відомий футболіст, Шевченко Андрійко якого Королєвська розвела на гроші, з цим буде так само.
показати весь коментар
15.05.2026 12:16 Відповісти
Своїм внеском бездарний тренер ***** підтвердив давно відому істину - в зеленій зграї ніколи не було, немає і не може бути в принципі компетентних фахівців і просто порядних людей.
показати весь коментар
15.05.2026 12:18 Відповісти
Та пофіг, хто вніс - краще гроші на бюджетному рахунку (держава їх буде протягом всього цього часу використовувати безпроцентно), хоч якась користь з цього "пацієнта".
показати весь коментар
15.05.2026 12:20 Відповісти
Ви впевнені, що ці гроші буде використовувати держава?
показати весь коментар
15.05.2026 12:48 Відповісти
Впевнений - депозитний рахунок суду відкритий у казначействі. І ці кошти включаються до загального залишку казначейського рахунку (тобто казначейство ними "крутить"). Там технічно інших варіантів немає і не може бути.
показати весь коментар
15.05.2026 12:50 Відповісти
Тільки аморальні люди та злочинці, які в долі, можуть допомагати Єрмаку. Якби у мене була можливість я б плюнув Реброву в обличчя, як подяку від громадян України
показати весь коментар
15.05.2026 12:24 Відповісти
В чорний список кацапа риброва
показати весь коментар
15.05.2026 12:27 Відповісти
*****
показати весь коментар
15.05.2026 12:35 Відповісти
Ребров горловчанин и учился в 54 школе в Горловке. Перед 14 годом , когда точно не помню , он приезжал в родную Горловку и школу. Ну там же тепло и с почетом встретили « звезду» в надежде что он поможет родной школе с ремонтом спортзала .. короче все раскатали губы , а он подарил им футбольный мяч и свалил ))))
показати весь коментар
15.05.2026 12:39 Відповісти
За "Барселону" 0:4, звісно, дякую.
Але, Сирьожа, ти поц.
показати весь коментар
15.05.2026 12:41 Відповісти
Оце ж шкурка...Не здивуюся,якщо і його кумася Андруша Пазік,руки погрів з бюджету на спорт.
показати весь коментар
15.05.2026 12:42 Відповісти
Сергі́й Станісла́вович Ребро́в (нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/3_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F 3 червня https://uk.wikipedia.org/wiki/1974 1974, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0 Горлівка, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Донецька область, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%A1%D0%A0 Українська РСР, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0 СРСР)

У червні 2000 року перейшов до англійського клубу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BC_%D0%93%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%80 «Тоттенгем»

Разом з казанською командою Сергій Ребров став https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97_%D0%B7_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_2008 чемпіоном Росії 2008.

21 червня 2017 року Сергій Ребров очолив тренерський штаб клубу з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%8F Саудівської Аравії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C-%D0%90%D0%B3%D0%BB%D1%96_(%D0%94%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B4%D0%B0) «Аль-Аглі» з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B4%D0%B0 Джидди

22 серпня 2018 року став головним тренером https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 угорського клубу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%88 «Ференцварош»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-16 [

6 червня 2021 року Ребров очолив найтитулованіший клуб https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%96_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%95%D0%BC%D1%96%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8 ОАЕ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C-%D0%90%D0%B9%D0%BD_(%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1) «Аль-Айн» із https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C-%D0%90%D0%B9%D0%BD однойменного міста

14 березня 2013 року неподалік від бази київського «Динамо» Людмила Реброва потрапила в автоаварію За однією з версій, вона, не впоравшись із керуванням, виїхала на зустрічну смугу і врізалася в автомобіль «Жигулі», який перекинувся від удару. Унаслідок цього загинула вагітна жінка і постраждав її чоловік, що їхали в «Жигулях». Після цього Людмила виїхала на постійне проживання до Англії.
показати весь коментар
15.05.2026 12:47 Відповісти
А де Андрюша Шевченко?
Той хто інвестував 10 лямів партії "Вперед Україна!" Королевської, просто мусить бути в цьому списку зашкварених контрацептивів.

З такими людьми український футбол буде тільки процвітати, як армія при Зеленському!
Тільки не завдяки, а всупереч!!!
показати весь коментар
15.05.2026 12:48 Відповісти
От тепер це падло податкова повинна посадити на гачок і перевірити кожну його копійку і кожен квадратний метр житла його і його родичів і даже тещі. Може тоді казнокради і ті хто їм допомагає почнуть задумуватись чи воно того варте
показати весь коментар
15.05.2026 13:00 Відповісти
Прокурорка Спеціалізованої антикорупційної прокуратури
Валентина Гребенюк, обґрунтовуючи https://www.radiosvoboda.org/a/news-sap-klopotatyme-pro-trymannja-jermaka-pid-vartoju/33755216.html клопотання щодо тримання під вартою з альтернативою застави, заявляла, що екскерівник ОП має достатньо ресурсів, щоб переховуватися як за кордоном, так і в Україні.

У САП зазначають, що Андрій

Єрмак нині має чотири дипломатичні паспорти, найновіший з яких чинний до 2030 року.

https://www.radiosvoboda.org/a/news-zastava-yermak-skhemy/33756819.html
показати весь коментар
15.05.2026 13:04 Відповісти
Ермак, отрабатывающий интересы Кремля,
и, может быть, невинный дурачок Зеленский. Или актер, прекрасно играющий роль невинного дурачка", - Пионтковский

Политолог утверждает, что "Ермак очень долго и упорно" рассказывал временному поверенному в делах США в Украине Уильяму Тейлору
и бывшему спецпредставителю Госдепа США по вопросам Украины Курту Волкеру,
что "это Украина виновата в войне" на Донбассе, обвиняя в этом пятого президента Украины Петра Порошенко.

"Он прибегал к мелодраматическим приемам. Вынимал из кармана чуть ли не со слезами на глазах какие-то фотографии людей, которых он объявлял своими родственниками (как потом выяснилось, никаких таких родственников погибших у него не было): "Вот мои погибшие родственники. Я ненавижу Порошенко и никогда не смогу простить их гибель, его считаю виновником их смерти, а не Путина", - отметил Пионтковский.

Больше читайте тут: https://%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD/news/politics/piontkovskiy-zayavil-chto-pomoshchnik-zelenskogo-ermak-soznatelno-deystvuyushchiy-agent-putinskogo-rezhima-1431169.html https://гордон/news/politics/piontkovskiy-zayavil-chto-pomoshchnik-zelenskogo-ermak-soznatelno-deystvuyushchiy-agent-putinskogo-rezhima-1431169.html
показати весь коментар
15.05.2026 13:09 Відповісти
Ермак вернул Коломойского в бизнес с Россией в обмен на "формулу Штайнмайера"

https://zik.ua/ru/news/2019/10/03/ermak_vernul_kolomoyskogo_v_byznes_s_rossyey_v_obmen_na_formulu_shtaynmayera_1660313
показати весь коментар
15.05.2026 13:10 Відповісти
Страное совпадение арест Ермака и самьій сильньій обстрел Киева
показати весь коментар
15.05.2026 13:16 Відповісти
Канал КОЗАК-ЄРМАК

Прихід Єрмака у переговори з росіянами ознаменував "зміну стратегії" в самому Кремлі. І замість "архітектора Новоросії", непоступливого Суркова, куратором України став "добрий українець", заступник глави адміністрації Путіна https://www.eurointegration.com.ua/articles/2020/01/27/7105590/ Дмитрій Козак.

І те, що Єрмак безконтрольно з ним постійно на телефонному зв'язку - це може бути проблемою.
Бо ніхто, крім президента, не знає, про що вони говорять. Якщо, звичайно, президент знає", - ділиться побоюваннями один із чільних дипломатів МЗС, натякаючи на те, що контакти Єрмака з Козаком і росіянами жодним чином не координуються з міністерством.

https://www.pravda.com.ua/articles/2020/02/12/7240284/
показати весь коментар
15.05.2026 13:18 Відповісти
"Єрмак прийшов з бізнесу, він думає, що тут можна, як і там, про все домовитись і порішати.

Але він з першої ж спроби вскочив у пастки, які йому розставили. І американці з Джуліані, і росіяни з Козаком.

Москва поступово втягує Єрмака в переговори, видає нам людей, а сама думає, як зняти блокаду і всунути нам Донбас", - вважає один із попередників Єрмака в головному кріслі в Адміністрації.


https://www.pravda.com.ua/articles/2020/02/12/7240284/
показати весь коментар
15.05.2026 13:23 Відповісти
************
показати весь коментар
15.05.2026 13:23 Відповісти
СОВЕТНИК ПРЕЗИДЕНТА ЕРМАК ИМЕЕТ БИЗНЕС-СВЯЗИ С ОДИОЗНЫМ ПУТИНСКИМ ОЛИГАРХОМ - ЖУРНАЛИСТЫ

Ермак через собственную компанию "Интерпромфинанс-безопасность" имеет совместный бизнес с компанией "Сарыч".

"Раньше это была украинская компания, которая владела землей в бухте Ласпи, но она перерегистрировалась в России по тем законам и сменила собственников. Год назад ее новыми хозяевами стали люди, приближенные к Аркадию Ротенбергу - друга Путина, строителя Крымского моста и самого токсичного из российских олигархов", - говорится в материале.

"Господин Ротенберг или какое-то там другое лицо из России могло стать владельцем бизнеса в Украине таким образом. Не совсем формально - между капель пройти", - отметил юрист по земельным вопросам Егор Недашковский.

Журналисты несколько недель пытались договориться об интервью с Андреем Ермаком. Он игнорировал обращение

https://www.5.ua/ru/polytyka/sovetnyk-prezydenta-ermak-ymeet-byznes-sviazy-s-odyoznim-putynskym-olyharkhom-zhurnalysti-203367.html
показати весь коментар
15.05.2026 13:31 Відповісти
Все , що ви хочете знати про Єрмака. Все достеменно!

https://www.pravda.com.ua/articles/2020/02/12/7240284/
показати весь коментар
15.05.2026 13:37 Відповісти
Всі, хто внесуть заставу, отримають взад готівку від єрмаківського ОПГ. Ім просто потрібні люди з білими доходами.
показати весь коментар
15.05.2026 13:41 Відповісти
..Ребров - просто ще один "законтачений" дермаком..
і нафіга воно йому було треба?..
показати весь коментар
15.05.2026 13:44 Відповісти
Президент Володимир Зеленський у своїй передвиборчій програмі обіцяв,

що корупціонери отримуватимуть «реальні строки»,

а під час кампанії заявляв про потребу нульової толерантності до корупції та

пропонував скасувати можливість внесення застави як альтернативи арешту для корупціонерів.

Зеленський також наголосив, що в такому разі у підозрюваного «формується почуття безкарності та зневага обставинами, що свідчать про його винуватість», а отже, він може повторити злочин у майбутньому.
показати весь коментар
15.05.2026 14:19 Відповісти
реброфф х у йло!!!
показати весь коментар
15.05.2026 20:40 Відповісти
"Щодо Реброва і того лайна...
Якщо в когось є можливість - дізнайтесь, хто захищав і відмазав дружину Реброва, яка в 13-му році в ДТП убила вагітну жінку. Яка контора чи адвокат......"
показати весь коментар
16.05.2026 03:52 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 