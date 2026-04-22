Сергій Ребров залишив посаду головного тренера збірної України з футболу.

Про це повідомила пресслужба УАФ, передає Цензор.НЕТ.

Відомо, що Ребров очолив збірну у 2023 році під час відбіркового циклу на чемпіонат Європи.

"Попри це, йому вдалося пройти історично складні для нашої команди матчі плей-оф та вивести Україну на Євро. Після цього ми майже до останнього перебували в боротьбі за вихід на чемпіонат світу, але потрапити туди не вдалося", - йдеться в повідомленні УАФ.

В асоціації додали, що Ребров продовжує бути частиною команди УАФ у ролі віцепрезидента та члена Виконавчого комітету.

"Я вдячний усій команді та вболівальникам за той етап, який ми пройшли. Це був складний шлях із перемогами і поразками, але українці збірну підтримували завжди.

Це моменти єдності, які я не забуду і за які завжди буду вдячний. Також дякую УАФ за постійне сприяння, підтримку та спільну роботу", - сказав Ребров.

Про призначення нового головного тренера збірної повідомлять пізніше.

Що передувало?

Україна втратила шанс потрапити на ЧС-2026, поступившись Швеції з рахунком 1:3.

