Ребров залишив посаду головного тренера збірної України з футболу
Сергій Ребров залишив посаду головного тренера збірної України з футболу.
Про це повідомила пресслужба УАФ, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Відомо, що Ребров очолив збірну у 2023 році під час відбіркового циклу на чемпіонат Європи.
"Попри це, йому вдалося пройти історично складні для нашої команди матчі плей-оф та вивести Україну на Євро. Після цього ми майже до останнього перебували в боротьбі за вихід на чемпіонат світу, але потрапити туди не вдалося", - йдеться в повідомленні УАФ.
В асоціації додали, що Ребров продовжує бути частиною команди УАФ у ролі віцепрезидента та члена Виконавчого комітету.
"Я вдячний усій команді та вболівальникам за той етап, який ми пройшли. Це був складний шлях із перемогами і поразками, але українці збірну підтримували завжди.
Це моменти єдності, які я не забуду і за які завжди буду вдячний. Також дякую УАФ за постійне сприяння, підтримку та спільну роботу", - сказав Ребров.
Про призначення нового головного тренера збірної повідомлять пізніше.
Що передувало?
- Україна втратила шанс потрапити на ЧС-2026, поступившись Швеції з рахунком 1:3.
По дорозі може ще Шевченка забрати з собою.
Те що подільника Бені Павелка треба було садовити - це одне; звісно, зі зняттям з посади. Але ж його просто оббілетили...