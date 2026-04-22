2 706 11

Ребров залишив посаду головного тренера збірної України з футболу

Ребров залишив посаду головного тренера збірної з футболу

Сергій Ребров залишив посаду головного тренера збірної України з футболу.

Про це повідомила пресслужба УАФ, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

Відомо, що Ребров очолив збірну у 2023 році під час відбіркового циклу на чемпіонат Європи.

"Попри це, йому вдалося пройти історично складні для нашої команди матчі плей-оф та вивести Україну на Євро. Після цього ми майже до останнього перебували в боротьбі за вихід на чемпіонат світу, але потрапити туди не вдалося", - йдеться в повідомленні УАФ.

В асоціації додали, що Ребров продовжує бути частиною команди УАФ у ролі віцепрезидента та члена Виконавчого комітету.

"Я вдячний усій команді та вболівальникам за той етап, який ми пройшли. Це був складний шлях із перемогами і поразками, але українці збірну підтримували завжди.

Це моменти єдності, які я не забуду і за які завжди буду вдячний. Також дякую УАФ за постійне сприяння, підтримку та спільну роботу", - сказав Ребров.

Про призначення нового головного тренера збірної повідомлять пізніше.

Що передувало?

  • Україна втратила шанс потрапити на ЧС-2026, поступившись Швеції з рахунком 1:3.

Топ коментарі
А повестку пану Реброву вручили? Ну это так сарказм, а вот то на какое мыло это шило поменяют это вопрос, боюсь что на другого гения тренерской мысли и по совместительству кореша Шевы. Шовковского...
показати весь коментар
22.04.2026 12:56 Відповісти
Нехай йде "назавжди"!
По дорозі може ще Шевченка забрати з собою.
показати весь коментар
22.04.2026 13:10 Відповісти
Відмучився.
показати весь коментар
22.04.2026 12:50 Відповісти
Нафуя, його, єрмак притягнув- не зрозуміло...
показати весь коментар
22.04.2026 13:14 Відповісти
Я не спец в ціх питаннях, але Ребров - це імʼя. Чому вам він не подобається?
показати весь коментар
22.04.2026 14:14 Відповісти
Я теж не спец, і єрмак- ще той спец... в тому то і питання!
показати весь коментар
22.04.2026 14:41 Відповісти
і, саме головне: ніхто з лузерів (ні тут, на цензорі, ні на футбольних форумах) не хоче дати собі звіту, що ОПа втрутилась в корпоративні футбольні справи.
Те що подільника Бені Павелка треба було садовити - це одне; звісно, зі зняттям з посади. Але ж його просто оббілетили...
показати весь коментар
22.04.2026 18:08 Відповісти
Баклан
показати весь коментар
22.04.2026 13:51 Відповісти
 
 