Сергей Ребров покинул пост главного тренера сборной Украины по футболу.

Об этом сообщила пресс-служба УАФ, передает Цензор.НЕТ.

Известно, что Ребров возглавил сборную в 2023 году во время отборочного цикла на чемпионат Европы.

"Несмотря на это, ему удалось пройти исторически сложные для нашей команды матчи плей-офф и вывести Украину на Евро. После этого мы почти до последнего боролись за выход на чемпионат мира, но попасть туда не удалось", - говорится в сообщении УАФ.

В ассоциации добавили, что Ребров продолжает быть частью команды УАФ в роли вице-президента и члена Исполнительного комитета.

"Я благодарен всей команде и болельщикам за тот этап, который мы прошли. Это был сложный путь с победами и поражениями, но украинцы всегда поддерживали сборную.

Это моменты единства, которые я не забуду и за которые всегда буду благодарен. Также благодарю УАФ за постоянное содействие, поддержку и совместную работу", - сказал Ребров.

О назначении нового главного тренера сборной сообщат позже.

Украина упустила шанс попасть на ЧМ-2026, уступив Швеции со счетом 1:3.

