Ребров покинул пост главного тренера сборной Украины по футболу

Ребров покинул пост главного тренера сборной по футболу

Сергей Ребров покинул пост главного тренера сборной Украины по футболу.

Об этом сообщила пресс-служба УАФ, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Известно, что Ребров возглавил сборную в 2023 году во время отборочного цикла на чемпионат Европы.

"Несмотря на это, ему удалось пройти исторически сложные для нашей команды матчи плей-офф и вывести Украину на Евро. После этого мы почти до последнего боролись за выход на чемпионат мира, но попасть туда не удалось", - говорится в сообщении УАФ.

В ассоциации добавили, что Ребров продолжает быть частью команды УАФ в роли вице-президента и члена Исполнительного комитета.

"Я благодарен всей команде и болельщикам за тот этап, который мы прошли. Это был сложный путь с победами и поражениями, но украинцы всегда поддерживали сборную.

Это моменты единства, которые я не забуду и за которые всегда буду благодарен. Также благодарю УАФ за постоянное содействие, поддержку и совместную работу", - сказал Ребров.

О назначении нового главного тренера сборной сообщат позже.

Что предшествовало?

  •  Украина упустила шанс попасть на ЧМ-2026, уступив Швеции со счетом 1:3.

Як звуть дружину першої скрипки національного симфонічного оркестру ?
22.04.2026 12:45 Ответить
Відмучився.
22.04.2026 12:50 Ответить
А повестку пану Реброву вручили? Ну это так сарказм, а вот то на какое мыло это шило поменяют это вопрос, боюсь что на другого гения тренерской мысли и по совместительству кореша Шевы. Шовковского...
22.04.2026 12:56 Ответить
Нехай йде "назавжди"!
По дорозі може ще Шевченка забрати з собою.
22.04.2026 13:10 Ответить
Нафуя, його, єрмак притягнув- не зрозуміло...
22.04.2026 13:14 Ответить
Баклан
22.04.2026 13:51 Ответить
 
 