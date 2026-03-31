Сборная Украины победила Албанию в товарищеском матче со счетом 1:0

Во вторник, 31 марта, состоялся товарищеский футбольный матч между сборными Украины и Албании.

Как сообщает Цензор.НЕТ, команда Сергея Реброва играла на условно домашнем стадионе в Испании.

Украинская команда активно начала встречу и сразу взяла мяч под контроль. Подопечные действовали уверенно, создавали моменты и заставляли соперника обороняться большую часть времени.

Преимущество Украины и отмененный гол

В первом тайме украинцы неоднократно угрожали воротам соперника. Роман Яремчук пробивал по воротам, но голкипер Томас Стракоша действовал надежно. Впоследствии удар Руслана Малиновского заблокировали защитники.

Самый острый момент завершился забитым мячом, однако арбитр зафиксировал офсайд. После подачи с фланга Яремчук головой отправил мяч в ворота, но гол не засчитали.

До перерыва активностью отличался Николай Шапаренко, который брал на себя игру, выигрывал подборы и создавал моменты для партнеров. Впрочем, реализовать свои возможности украинцы не смогли.

Гол после перерыва и контроль игры

Второй тайм начался с результативной атаки. После навеса Богдана Михайличенко мяч достался Алексею Гуцуляку, который точным ударом головой открыл счет.

В дальнейшем украинцы продолжали контролировать игру. Дмитрий Ризник несколько раз выручал команду, в частности после опасного дальнего удара соперника. В то же время Стракоша также отличился сейвом после удара Волошина.

Еще один шанс увеличить преимущество имел Шапаренко, но его удар попал в штангу. Албанская команда действовала пассивно в атаке и создала минимум опасных моментов.

Финальный свисток зафиксировал минимальную победу украинской сборной, которая контролировала ход встречи и выглядела убедительнее соперника.

Матч завершился со счетом 1:0 в пользу Украины. Единственный гол забил Гуцуляк в начале второго тайма.

Последний раз соперники встречались в ноябре 2024 года в рамках Лиги наций, когда "сине-желтые" одержали победу со счетом 2:1, отличившись двумя быстрыми голами уже в первые десять минут игры.

Накануне Украина упустила шанс попасть на ЧМ-2026, уступив Швеции со счетом 1:3.

Читайте также: Российский олигарх Абрамович хочет самостоятельно тратить миллиарды от продажи "Челси", обещанные жертвам агрессии РФ