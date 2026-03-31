Збірна України перемогла Албанію у товариському матчі з рахунком 1:0

У вівторок, 31 березня, відбувся товариський матч між збірними України та Албанії з футболу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, команда Сергія Реброва грала на умовно домашньому стадіоні в Іспанії.

Українська команда активно розпочала зустріч і одразу взяла м’яч під контроль. Підопічні діяли впевнено, створювали моменти та змушували суперника оборонятися більшу частину часу.

Перевага України та скасований гол

У першому таймі українці неодноразово загрожували воротам суперника. Роман Яремчук пробивав по воротах, але голкіпер Томас Стракоша діяв надійно. Згодом удар Руслана Маліновського заблокували захисники.

Найгостріший момент завершився забитим м’ячем, однак арбітр зафіксував офсайд. Після подачі з флангу Яремчук головою відправив м’яч у ворота, але взяття воріт не зарахували.

До перерви активністю відзначався Микола Шапаренко, який брав на себе гру, вигравав підбори та створював моменти для партнерів. Втім, реалізувати свої нагоди українці не змогли.

Гол після перерви та контроль гри

Другий тайм розпочався з результативної атаки. Після навісу Богдана Михайліченка м’яч дістався до Олексію Гуцуляку, який точним ударом головою відкрив рахунок.

У подальшому українці продовжували контролювати гру. Дмитро Різник кілька разів виручав команду, зокрема після небезпечного дальнього удару суперника. Водночас Стракоша також відзначився сейвом після удару Волошина.

Ще один шанс збільшити перевагу мав Шапаренко, але його удар влучив у стійку. Албанська команда діяла пасивно в атаці та створила мінімум небезпечних моментів.

Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу української збірної, яка контролювала хід зустрічі та виглядала переконливіше за суперника.

Матч завершився з рахунком 1:0 на користь України. Єдиний гол забив Гуцуляк на початку другого тайму.

Востаннє суперники зустрічалися у листопаді 2024 року в рамках Ліги націй, коли "синьо-жовті" здобули перемогу з рахунком 2:1, відзначившись двома швидкими голами вже в перші десять хвилин гри.

Напередодні Україна втратила шанс потрапити на ЧС-2026, поступившись Швеції з рахунком 1:3.

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